حقیقی AI ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل ہیومنز بنانے کا ٹول

HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ ایسے ڈیجیٹل انسان بنائیں جو واضح، انسان جیسی ویڈیو کمیونی کیشن فراہم کریں۔ صرف ٹیکسٹ یا تصویر سے پروفیشنل ڈیجیٹل ہیومن ویڈیوز بنائیں، جن میں قدرتی آواز، تاثرات اور کثیر لسانی ڈلیوری ہو، وہ بھی بغیر کیمروں، اداکاروں یا پروڈکشن کے اضافی خرچ کے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
سیاہ پس منظر

کسٹمر کے سامنے رہنمائی

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

برانڈ کی نمائندگی اور کہانی سنانا

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

ملازمین کی تربیتی پروگرامز

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

پبلک سیکٹر کی کمیونی کیشن

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

تعلیم اور کورس کی فراہمی

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

اندرونی معلومات کی تقسیم

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

HeyGen ڈیجیٹل ہیومن بنانے کا بہترین پلیٹ فارم کیوں ہے

HeyGen حقیقی کاروباری استعمال کے لیے ڈیجیٹل انسانوں کو عملی بناتا ہے۔ ٹیمیں مستقل، قابلِ کنٹرول انسانی ویڈیو پریزنٹرز بناتی ہیں جو لائیو پروڈکشن کی حدود کے بغیر مختلف چینلز، زبانوں اور ناظرین میں واضح طور پر وضاحت کرتے، رہنمائی فراہم کرتے اور بات چیت کرتے ہیں۔

مسلسل انسانی موجودگی

ڈیجیٹل انسان ہر بار ایک ہی چہرہ، آواز اور اندازِ پیشکش فراہم کرتے ہیں۔ اس سے لائیو پریزنٹرز کی تبدیلی ختم ہو جاتی ہے اور مہمات، خطوں اور ٹیموں میں قابلِ اعتماد کمیونی کیشن یقینی بنتی ہے۔

اسکرپٹ کے تحت کنٹرول شدہ درستگی

ہر ڈیجیٹل ہیومن منظور شدہ اسکرپٹس اور مواد پر عمل کرتا ہے۔ اس سے میسجنگ درست، ضابطوں کے مطابق اور کاروباری مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے، جبکہ غیر متوقع جوابات سے بھی بچا جاتا ہے۔

انٹرپرائز کے لیے تیار اسکیل ایبلٹی

ڈیجیٹل انسانوں کو بڑے پیمانے پر بنائیں، اپ ڈیٹ کریں اور مقامی بنائیں۔ ایک ہی اسکرپٹ سینکڑوں ویڈیوز کو میٹاہیومنز کے ساتھ چلا سکتا ہے، بغیر کسی اضافی ریکارڈنگ یا پروڈکشن کے کام کے۔

مسلسل ڈیجیٹل پریزنٹر شناخت

اپنے برانڈ، پروڈکٹ یا تنظیم کے لیے ایک ڈیجیٹل انسان بنائیں جو طویل مدت تک پریزنٹر کا کردار ادا کرے۔ یہی ڈیجیٹل انسان مختلف ویڈیوز، اپ ڈیٹس اور مہمات میں نظر آ سکتا ہے، جس سے مانوسیت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے اور لائیو ٹیلنٹ پر انحصار ختم ہو جاتا ہے۔

ٹیکسٹ کنٹرولڈ پرفارمنس ڈیلیوری

ڈیجیٹل انسان مکمل طور پر ٹیکسٹ سے چلتے ہیں۔ اسکرپٹ میں براہِ راست رفتار، زور اور ساخت کو ایڈجسٹ کریں، اور HeyGen بغیر دوبارہ ریکارڈنگ یا دستی ایڈیٹنگ کے اسی کے مطابق اینیمیشن پرفارمنس تخلیق کرتا ہے۔

انتہائی معیاری چہرے کی کارکردگی

ڈیجیٹل انسان تقریر کے ساتھ ہم آہنگ حقیقت پسندانہ چہرے کی حرکت پیش کرتے ہیں۔ باریک تاثرات، آنکھوں کی توجہ اور منہ کی شکلیں نہایت درست انداز میں ہم وقت کی جاتی ہیں، جس سے ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جو سنجیدہ مواصلات کے لیے پروفیشنل اور پالشڈ محسوس ہوتی ہیں۔

عالمی زبان کی یکسانیت

ڈیجیٹل انسان بنائیں جو 175 سے زائد زبانوں میں بول سکیں جبکہ آپ کی بصری شناخت وہی برقرار رہے۔ ویڈیو ترجمہ مختلف خطوں میں یکساں پیغام رسانی کو یقینی بناتا ہے، بغیر پریزینٹرز کو ہائر کیے یا الگ الگ ویڈیوز تیار کیے، اور یہ سب ڈیجیٹل ہیومن ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ڈیجیٹل ہیومنز میکر کو کیسے استعمال کریں

ایک واضح چار مرحلہ وار ورک فلو کے ذریعے ڈیجیٹل انسان بنائیں جو متن کو ویڈیو کمیونی کیشن میں بدل دیتا ہے۔

مرحلہ 1

ایک ڈیجیٹل انسان منتخب کریں

اپنے ڈیجیٹل ہیومن کے لیے ظاہری شکل اور پریزنٹیشن اسٹائل منتخب کریں۔ اپنے ڈیجیٹل ہیومن اواتار کے لیے زبان، لہجہ اور کمیونی کیشن کا مقصد متعین کریں۔

مرحلہ 2

اپنی اسکرپٹ لکھیں

اپنا پیغام بطور ٹیکسٹ شامل کریں۔ HeyGen ساخت اور رفتار کا تجزیہ کر کے ایک قدرتی، آسانی سے سمجھ آنے والی پیشکش تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 3

پریزنٹیشن کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

وائس اسٹائل، کیپشنز، لے آؤٹ اور برانڈنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ یقینی بنائیں کہ ڈیجیٹل ہیومن آپ کے ناظرین اور استعمال کے کیس کے مطابق ہو۔

مرحلہ 4

تخلیق کریں اور تقسیم کریں

حتمی ڈیجیٹل ہیومن ویڈیو بنائیں اور اسے ویب سائٹس، پلیٹ فارمز یا اندرونی سسٹمز پر شیئر کریں۔ حقیقی وقت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرنے کے لیے جب چاہیں ٹیکسٹ میں ترمیم کر کے ویڈیو کو اپ ڈیٹ کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ڈیجیٹل ہیومنز کیا ہوتے ہیں؟

ڈیجیٹل ہیومنز وہ انسانی ویڈیو پریزنٹرز ہیں جو AI کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اور حقیقت کے قریب ویڈیو کے ذریعے بول کر مواد پیش کرتے ہیں۔ ان کا استعمال معلومات، رہنمائی اور پیغامات پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ لائیو پریزنٹر موجود ہو۔

کاروبار میں ڈیجیٹل انسانوں کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟

ڈیجیٹل انسانوں کا استعمال کسٹمر کی رہنمائی، ٹریننگ، تعلیم، برانڈ کمیونیکیشن، اور اندرونی پیغامات کے لیے کیا جاتا ہے جہاں مستقل مزاجی اور بڑے پیمانے پر توسیع کی ضرورت ہو۔

کیا ڈیجیٹل انسان متعدد زبانوں کی سپورٹ رکھتے ہیں؟

جی ہاں۔ HeyGen کے ڈیجیٹل انسان 175 سے زائد زبانوں میں ملٹی لِنگول ویڈیو جنریشن اور video translator کا استعمال کرتے ہوئے، ایک ہی بصری شناخت برقرار رکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں۔

کیا مجھے فلم بندی یا پروڈکشن کا سامان درکار ہے؟

نہیں۔ ڈیجیٹل انسان مکمل طور پر ٹیکسٹ سے بنائے جاتے ہیں۔ کسی کیمرہ، مائیکروفون، اسٹوڈیو یا لائیو ریکارڈنگ سیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ڈیجیٹل ہیومن ویڈیو کو اپ ڈیٹ کرنا کتنا آسان ہے؟

اپ ڈیٹس کرنا آسان ہے اور بہتر انگیجمنٹ کے لیے انہیں اینیمیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ دوبارہ ریکارڈ کرنے یا مواد کو شروع سے بنانے کی ضرورت نہیں۔

کیا میں برانڈنگ اور پریزنٹیشن پر کنٹرول رکھ سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ آواز کے انداز، کیپشنز، لے آؤٹس، رنگوں اور بصری پریزنٹیشن کو اپنی برانڈ کی ضروریات کے مطابق حسبِ ضرورت بنا سکتے ہیں۔

HeyGen کے ڈیجیٹل انسان کتنے حقیقی محسوس ہوتے ہیں؟

HeyGen قدرتی رفتار، ہم آہنگ لبوں کی حرکت، اور تاثراتی چہرے کی موشن پیدا کرتا ہے جو پروفیشنل اور انٹرپرائز کمیونی کیشن کے لیے موزوں ہے۔

کیا مواد کی ملکیت اور سیکیورٹی کی سہولت موجود ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen انٹرپرائز سطح کے سکیورٹی معیارات پر عمل کرتا ہے، اور تمام اسکرپٹس اور تخلیق کی گئی ڈیجیٹل ہیومن ویڈیوز آپ کے کنٹرول میں رہتی ہیں، جس سے آپ کے ورچوئل ہیومن مواد کی سالمیت یقینی بنتی ہے۔

