اینیمیٹڈ پریزنٹیشن میکر برائے فوری ویڈیوز

HeyGen کے AI ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم کی مدد سے ٹیکسٹ سے اینیمیٹڈ پریزنٹیشن بنائیں۔ تحریری خیالات کو موشن، آواز، بصری عناصر اور درست رفتار کے ساتھ دلکش پریزنٹیشنز میں بدلیں، وہ بھی بغیر سلائیڈز ڈیزائن کیے، ویڈیو ریکارڈ کیے یا ہاتھ سے ایڈیٹنگ کیے۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری مفت Image to video generator سروس آزمائیں

مفت میں شروع کریں
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
بزنس پچز

بزنس پچز

Traditional animated presentations require heavy design work and rehearsal. With AI video generation, teams convert pitch scripts into clear, animated presentations that highlight key points and keep investors focused.

سیلز اینیبلمنٹ

سیلز اینیبلمنٹ

Sales teams often struggle to keep decks updated. Animated presentations generated from text make it easy to refresh messaging, personalize outreach, and deliver consistent stories to prospects.

ٹریننگ سیشنز

ٹریننگ سیشنز

Manual slide animation slows training creation. An animated presentation built from written procedures delivers step-by-step clarity with motion and narration that improves understanding.

تعلیمی اسباق

تعلیمی اسباق

Educators can turn lesson plans into animated presentations that guide learners visually. Motion, pacing, and voice help explain complex topics more clearly than static slides.

پروڈکٹ واک تھرو

پروڈکٹ واک تھرو

Instead of recording demos repeatedly, teams generate animated presentations from product scripts using the presentation maker. Updates are simple, and explanations stay consistent across releases.

اندرونی مواصلات

اندرونی مواصلات

Company updates often get ignored as static decks. Animated presentations transform written announcements into engaging videos employees are more likely to watch and remember.

HeyGen بہترین اینیمیٹڈ پریزنٹیشن جنریٹر کیوں ہے؟

HeyGen ٹیموں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اسکرپٹس کو خودکار طور پر تیار شدہ ویڈیوز میں بدل کر اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز بہت تیزی سے بنا سکیں۔ بلٹ اِن آواز، ویژولز، موشن اور کثیر لسانی سپورٹ کے ساتھ، پریزنٹیشنز واضح، یکساں اور بڑے پیمانے پر شیئر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔

مفت میں شروع کریں
تیزی سے پریزنٹیشن بنانے کا عمل

چند منٹ میں براہِ راست ٹیکسٹ سے اینیمیٹڈ پریزنٹیشن بنائیں۔ سلائیڈز کو ہاتھ سے ڈیزائن کرنے اور اینیمیشن ٹائم لائنز پر وقت ضائع کیے بغیر، ہمارے پریزنٹیشن میکر کے ساتھ پھر بھی ایک پروفیشنل، نفیس نتیجہ حاصل کریں۔

مستقل بصری کہانی سنانا

ہر اینیمیٹڈ پریزنٹیشن واضح ساخت، ہموار موشن، اور متوازن رفتار کے ساتھ تیار کی جاتی ہے تاکہ خیالات کو سمجھنا آسان ہو اور وہ ہر قسم کے ناظرین کے لیے یادگار بن جائیں۔

ٹیموں میں بآسانی وسعت پذیر

ایک اینیمیٹڈ پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ بنائیں یا ایک ہی بار میں سیکڑوں تیار کریں۔ مختلف ناظرین یا خطوں کے لیے مواد کو ڈھالتے ہوئے، مختلف ڈیپارٹمنٹس میں میسجنگ کو معیاری بنائیں۔

اسکرپٹ سے چلنے والا اینیمیشن انجن

ایک تحریری آؤٹ لائن یا مکمل اسکرپٹ سے شروع کریں اور HeyGen کو خودکار طور پر اینیمیٹڈ پریزنٹیشن بنانے دیں۔ سسٹم مناظر کو منظم کرتا ہے، موشن لگاتا ہے، اور ویژولز کو آپ کے پیغام کے مطابق ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ آپ سلائیڈز کے تکنیکی پہلوؤں کے بجائے صرف مواد پر توجہ دیں۔

مفت میں شروع کریں →
Three smiling people in video frames with a 'Video Agent' interface.

آواز اور بیانیہ پر کنٹرول

اپنی اینیمیٹڈ پریزنٹیشن میں ٹیکسٹ پر مبنی نریشن کے ذریعے قدرتی وائس اوورز شامل کریں۔ ٹون، رفتار اور زبان کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ باضابطہ پریزنٹیشنز، ٹریننگ سیشنز یا تعلیمی لیکچرز سے ہم آہنگ ہو جائیں، اور آپ کو آڈیو دوبارہ ریکارڈ نہ کرنی پڑے۔

مفت میں شروع کریں →
An app interface for voice cloning, featuring three smiling women and a cursor selecting 'Christine Voice Clone'.

سلائیڈ ایڈیٹنگ کے بغیر بصری موشن

HeyGen پیچیدہ ٹائم لائنز کے بغیر اینیمیشن، ٹرانزیشنز اور امفیسس خود بخود لاگو کرتا ہے۔ آپ کی اینیمیٹڈ پریزنٹیشن متحرک اور جدید محسوس ہوتی ہے، جبکہ صرف ٹیکسٹ میں ترمیم کر کے اسے اپ ڈیٹ کرنا آسان رہتا ہے۔

مفت میں شروع کریں →
A smiling woman looking at the camera, with a "Create more slides" and "Sales deck 2025" interface overlay.

کثیر لسانی پریزنٹیشن آؤٹ پٹ

ایک ہی اسکرپٹ سے دنیا بھر کے ناظرین کے لیے اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز بنائیں۔ مواد کا ترجمہ کریں، نیریشن دوبارہ تیار کریں، اور ہر زبان میں واضح کمیونی کیشن کے لیے ویژول ٹائمنگ کو ہم آہنگ رکھیں۔

مفت میں شروع کریں →
motion graphics photos to video

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک اسکرپٹ لکھوں، اسے بھیج دوں، اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

Justin Meisinger, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

Animated Presentation Generator کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں ایک اینیمیٹڈ پریزنٹیشن بنائیں، تحریری آئیڈیا سے لے کر شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک جائیں، روایتی سلائیڈ ڈیزائن کے بغیر، اور پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہوئے۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

اپنی اسکرپٹ شامل کریں

اپنی آؤٹ لائن یا مکمل اسکرپٹ HeyGen میں پیسٹ کریں۔ پلیٹ فارم ساخت، بہاؤ اور زور کو تجزیہ کر کے آپ کی اینیمیٹڈ پریزنٹیشن تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

پریزنٹیشن کا انداز منتخب کریں

بصری اسٹائلز، لےآؤٹس اور رفتار منتخب کریں۔ HeyGen خودکار طور پر آپ کے مواد کے مطابق موشن اور ٹرانزیشنز لاگو کرتا ہے۔

مرحلہ 3

آواز اور ویژولز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

بیانیہ، زبان، برانڈنگ اور ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کریں۔ سلائیڈز کے بجائے صرف ٹیکسٹ میں ترمیم کر کے اینیمیٹڈ پریزنٹیشن کو بالکل اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

حتمی اینیمیٹڈ پریزنٹیشن کو ویڈیو فائل کی صورت میں رینڈر کریں جو شیئر کرنے، پریزنٹ کرنے یا مختلف پلیٹ فارمز پر ایمبیڈ کرنے کے لیے تیار ہو۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

اینیمیٹڈ پریزنٹیشن جنریٹر کیا ہے؟

ایک اینیمیٹڈ پریزنٹیشن جنریٹر تحریری مواد کو موشن، نریشن اور بصری عناصر کے ساتھ ویڈیو پر مبنی پریزنٹیشن میں بدل دیتا ہے۔ سلائیڈز کو خود سے ڈیزائن کرنے کے بجائے، AI ویڈیو جنریشن خودکار طور پر ساخت، اینیمیشن اور ٹائمنگ کو سنبھالتی ہے۔

یہ سلائیڈ اینیمیشن ٹولز سے کس طرح مختلف ہے؟

روایتی ٹولز میں ہر سلائیڈ کو الگ الگ ہاتھ سے اینیمیٹ کرنا پڑتا ہے۔ HeyGen اسکرپٹس سے اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز بناتا ہے، جس میں ویژولز، موشن اور آواز سب ایک ساتھ تخلیق ہوتے ہیں، تاکہ کسی بھی پریزنٹیشن میکر میں اپ ڈیٹس تیز اور زیادہ مستقل رہیں۔

کیا میں اینیمیشن کے انداز کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ بصری تھیمز، رفتار، اور پریزنٹیشن کے لہجے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اینیمیٹڈ پریزنٹیشن بغیر پیچیدہ ایڈیٹنگ کے پیشہ ورانہ، تعلیمی یا مارکیٹنگ کے سیاق و سباق کے مطابق خود کو ڈھال لیتی ہے۔

کیا یہ متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے؟

اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز کو کئی زبانوں میں ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔ اسکرپٹ کا ترجمہ کریں اور ویڈیو کو دوبارہ تخلیق کریں، جبکہ موشن، ساخت اور وضاحت کو ہم آہنگ رکھیں۔

کیا میں بعد میں اینیمیٹڈ پریزنٹیشن کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ آپ متن میں ترمیم کریں، ویژولز یا نریشن کو ایڈجسٹ کریں، اور پریزنٹیشن ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہوئے اینیمیٹڈ پریزنٹیشن دوبارہ جنریٹ کریں۔ سلائیڈز یا اینیمیشنز کو شروع سے دوبارہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

میں کن فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

آپ اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز کو اسٹینڈرڈ ویڈیو فائلز کے طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو میٹنگز، لرننگ پلیٹ فارمز، ویب سائٹس یا اندرونی کمیونیکیشن ٹولز کے لیے موزوں ہوں۔

کیا برانڈ کی مستقل مزاجی کی سہولت موجود ہے؟

جی ہاں۔ لوگوز، رنگ اور اسٹائلنگ لاگو کریں تاکہ ہر اینیمیٹڈ پریزنٹیشن ٹیموں اور پروجیکٹس میں ہمیشہ آپ کے برانڈ کے مطابق رہے۔

اینیمیٹڈ پریزنٹیشنز سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟

وہ ٹیمیں جو بڑے پیمانے پر واضح کمیونی کیشن کی ضرورت رکھتی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں، جن میں سیلز، ٹریننگ، تعلیم، کنسلٹنگ اور اندرونی کمیونی کیشنز کی ٹیمیں شامل ہیں۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background