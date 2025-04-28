175 زبانوں میں AI پریزنٹر ویڈیوز

HeyGen کا AI Presenter آپ کو کیمروں، اسٹوڈیوز یا آن اسکرین ٹیلنٹ کے بغیر پروفیشنل ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خود کو ریکارڈ کرنے کے بجائے، آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں، ایک پریزنٹر منتخب کرتے ہیں، اور HeyGen آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا ہے جو آپ کا پیغام واضح اور مستقل انداز میں پہنچائے۔
AI پریزنٹرز کے ساتھ ویڈیوز کیسے بنائیں؟
کسی بھی آئیڈیا، دستاویز یا ٹریننگ میٹیریل کو ایک دلکش ویڈیو میں بدلیں جس میں حقیقی انسان جیسا AI پریزنٹر ہو۔
HeyGen پیشہ ورانہ ویڈیو بنانے کے عمل کو سادہ، تیز اور قابل توسیع بناتا ہے۔
HeyGen میں لاگ ان کریں، موجودہ ڈرافٹ کھولیں، کوئی تیار شدہ ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا بالکل نئے سرے سے پروجیکٹ شروع کریں۔
1100 سے زائد اواتارز میں سے انتخاب کریں، جیسے Business Casual Lily، یا صرف ایک تصویر یا ویڈیو سے اپنا کسٹم پریزنٹر بنائیں۔
اپنا متن لکھیں یا پیسٹ کریں اور HeyGen کے AI اسکرپٹ اسسٹنٹ سے اپنے پیغام کو بہتر بنوائیں۔ آپ اپنی آڈیو بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا 600+ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آوازوں میں سے کوئی ایک منتخب کر سکتے ہیں۔
اپنی پریزنٹر کے ساتھ ویڈیو چند منٹ میں رینڈر کریں، نتیجہ ریویو کریں، اور فوراً ڈاؤن لوڈ یا شیئر کریں۔
طاقتور فیچرز جو ہمارے AI پریزنٹر کو نمایاں بناتے ہیں
حسبِ ضرورت قابلِ تخصیص AI پریزنٹرز
1100 سے زائد AI پریزنٹرز میں سے انتخاب کریں یا ایسا اواتار ڈیزائن کریں جو آپ کے برانڈ، کمپنی لیڈر یا خود آپ کی عکاسی کرے۔ ہر پریزنٹیشن کو آن برانڈ اور مستند بنانے کے لیے لوگوز، بیک گراؤنڈز، حرکات اور ملبوسات شامل کریں۔
AI پریزنٹرز جو 175+ زبانوں اور لہجوں میں بول سکتے ہیں
اپنی مواد کو باآسانی مقامی بنائیں۔ آپ کے AI پریزنٹرز 100 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بے عیب تلفظ اور قدرتی لب کی ہم آہنگی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔
اصل آواز برقرار رکھیں یا اپنی آواز کی کاپی بنائیں تاکہ آپ کی کثیر لسانی ویڈیوز بالکل حقیقی اور یکساں سنائی دیں۔
AI ٹولز جو کارکردگی میں اضافہ کریں
AI Presenter ایک ورچوئل آن اسکرین پریزنٹر ہوتا ہے جو آپ کی اسکرپٹ کو ویڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ بغیر کیمروں یا فلم بندی کے پروفیشنل پریزنٹر لیڈ مواد بنا سکتے ہیں، جس سے ویڈیو بنانے کا عمل تیز، زیادہ مستقل اور آسانی سے اسکیل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔
HeyGen میں لاگ ان کریں، اپنا AI پریزنٹر/اواتار منتخب کریں، اپنی اسکرپٹ یا آواز شامل کریں، برانڈنگ کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں، اور چند ہی منٹوں میں پروفیشنل معیار کی ویڈیو بنائیں۔
جی ہاں۔ بہت سی ٹیمیں آن بورڈنگ، کمپلائنس اور اندرونی ٹریننگ کے لیے HeyGen AI Presenters استعمال کرتی ہیں۔ پریزنٹر کی قیادت میں بننے والی ویڈیوز مستقل مزاج وضاحت فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور جب بھی پراسیس یا پالیسیوں میں تبدیلی آئے تو انہیں اپ ڈیٹ کرنا آسان ہوتا ہے
جی ہاں۔ آپ اپنی آواز کی ریکارڈنگ اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا HeyGen کی وائس کلوننگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی آواز کی کاپی بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کا AI پریزنٹر آپ ہی کے لہجے اور انداز میں قدرتی طور پر بول سکے گا۔
بالکل۔ ٹیمیں پروڈکٹ ڈیموز، اعلانات اور تعلیمی سیلز مواد کے لیے HeyGen AI Presenters استعمال کرتی ہیں۔ جب اسے Personalized Video Platform کے ساتھ ملایا جائے تو آپ مختلف ناظرین کے لیے پیغام کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کے برانڈ کے مطابق مختلف پریزنٹرز اور اسٹائلز فراہم کرتا ہے۔ آواز کے لہجے اور انداز پر زیادہ کنٹرول کے لیے، کچھ ٹیمیںAI Voice Generatorکو پریزنٹر ویڈیوز کے ساتھ ساتھ استعمال کرتی ہیں۔
زیادہ تر ویڈیوز چند منٹ میں بن سکتی ہیں۔ جب آپ کی اسکرپٹ تیار ہو جائے تو HeyGen بہت تیزی سے پریزنٹر ویڈیو تیار کرتا ہے، اور بعد کی اپ ڈیٹس کے لیے صرف ٹیکسٹ میں ترمیم کرنا کافی ہوتا ہے۔
نہیں۔ آپ مکمل طور پر آن لائن پروفیشنل معیار کی AI پریزنٹر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ کسی کیمرے، مائیکروفون، اسٹوڈیو یا ایڈیٹنگ ٹولز کی ضرورت نہیں، بس آپ کی اسکرپٹ اور تخیل کافی ہے۔
