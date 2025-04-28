175 زبانوں میں AI پریزنٹر ویڈیوز

HeyGen کا AI Presenter آپ کو کیمروں، اسٹوڈیوز یا آن اسکرین ٹیلنٹ کے بغیر پروفیشنل ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ خود کو ریکارڈ کرنے کے بجائے، آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں، ایک پریزنٹر منتخب کرتے ہیں، اور HeyGen آپ کے لیے ایسی ویڈیو بناتا ہے جو آپ کا پیغام واضح اور مستقل انداز میں پہنچائے۔

  • 1000+ حقیقی جیسے AI پریزنٹرز
  • 175+ زبانوں اور لہجوں میں بولیں
  • چند منٹ میں پروفیشنل ویڈیوز بنائیں
128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
ریویوز

AI پریزنٹرز کے ساتھ ویڈیوز کیسے بنائیں؟

کسی بھی آئیڈیا، دستاویز یا ٹریننگ میٹیریل کو ایک دلکش ویڈیو میں بدلیں جس میں حقیقی انسان جیسا AI پریزنٹر ہو۔

HeyGen پیشہ ورانہ ویڈیو بنانے کے عمل کو سادہ، تیز اور قابل توسیع بناتا ہے۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

ایک نئی ویڈیو ڈرافٹ کھولیں

HeyGen میں لاگ ان کریں، موجودہ ڈرافٹ کھولیں، کوئی تیار شدہ ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا بالکل نئے سرے سے پروجیکٹ شروع کریں۔

مرحلہ 2

اپنا AI پریزنٹر منتخب کریں

1100 سے زائد اواتارز میں سے انتخاب کریں، جیسے Business Casual Lily، یا صرف ایک تصویر یا ویڈیو سے اپنا کسٹم پریزنٹر بنائیں۔

مرحلہ 3

اپنی اسکرپٹ یا آواز شامل کریں

اپنا متن لکھیں یا پیسٹ کریں اور HeyGen کے AI اسکرپٹ اسسٹنٹ سے اپنے پیغام کو بہتر بنوائیں۔ آپ اپنی آڈیو بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا 600+ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آوازوں میں سے کوئی ایک منتخب کر سکتے ہیں۔

مرحلہ 4

اپنی ویڈیو بنائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں

اپنی پریزنٹر کے ساتھ ویڈیو چند منٹ میں رینڈر کریں، نتیجہ ریویو کریں، اور فوراً ڈاؤن لوڈ یا شیئر کریں۔

HeyGen AI video creation dashboard with URL input for script generation and various video tools.

طاقتور فیچرز جو ہمارے AI پریزنٹر کو نمایاں بناتے ہیں


ابھی مفت آزمائیں
مزید جانیں
AI پریزنٹر

حسبِ ضرورت قابلِ تخصیص AI پریزنٹرز

1100 سے زائد AI پریزنٹرز میں سے انتخاب کریں یا ایسا اواتار ڈیزائن کریں جو آپ کے برانڈ، کمپنی لیڈر یا خود آپ کی عکاسی کرے۔ ہر پریزنٹیشن کو آن برانڈ اور مستند بنانے کے لیے لوگوز، بیک گراؤنڈز، حرکات اور ملبوسات شامل کریں۔

a photo and a video of a woman with curly hair
AI پریزنٹر

AI پریزنٹرز جو 175+ زبانوں اور لہجوں میں بول سکتے ہیں

اپنی مواد کو باآسانی مقامی بنائیں۔ آپ کے AI پریزنٹرز 100 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں بے عیب تلفظ اور قدرتی لب کی ہم آہنگی کے ساتھ بول سکتے ہیں۔

اصل آواز برقرار رکھیں یا اپنی آواز کی کاپی بنائیں تاکہ آپ کی کثیر لسانی ویڈیوز بالکل حقیقی اور یکساں سنائی دیں۔

a photo and a video of a woman with curly hair
AI پریزنٹر

AI ٹولز جو کارکردگی میں اضافہ کریں

  • پروفیشنل ٹیمپلیٹس: چند منٹ میں ڈرافٹس بنائیں
  • Document to Video: PDFs یا PPTs کو بیان کردہ ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کریں
  • AI اسکرپٹ اسسٹنٹ: GPT سے چلنے والی مدد کے ساتھ مکالمہ تیار کریں
  • ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آوازیں: 600+ سے زائد آوازوں میں سے انتخاب کریں
  • کسٹم برانڈنگ: اپنا لوگو اور برانڈ کے عناصر شامل کریں
  • کسی سامان کی ضرورت نہیں: کیمروں اور دستی ریکارڈنگ کو الوداع کہیں
a photo and a video of a woman with curly hair

مصنوعی ذہانت پر مبنی پریزنٹرز سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات

AI پریزنٹر کیا ہے؟

AI Presenter ایک ورچوئل آن اسکرین پریزنٹر ہوتا ہے جو آپ کی اسکرپٹ کو ویڈیو کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ بغیر کیمروں یا فلم بندی کے پروفیشنل پریزنٹر لیڈ مواد بنا سکتے ہیں، جس سے ویڈیو بنانے کا عمل تیز، زیادہ مستقل اور آسانی سے اسکیل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔

میں AI پریزنٹر ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟

HeyGen میں لاگ ان کریں، اپنا AI پریزنٹر/اواتار منتخب کریں، اپنی اسکرپٹ یا آواز شامل کریں، برانڈنگ کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں، اور چند ہی منٹوں میں پروفیشنل معیار کی ویڈیو بنائیں۔

کیا AI پریزنٹرز کو ٹریننگ اور آن بورڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟

جی ہاں۔ بہت سی ٹیمیں آن بورڈنگ، کمپلائنس اور اندرونی ٹریننگ کے لیے HeyGen AI Presenters استعمال کرتی ہیں۔ پریزنٹر کی قیادت میں بننے والی ویڈیوز مستقل مزاج وضاحت فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور جب بھی پراسیس یا پالیسیوں میں تبدیلی آئے تو انہیں اپ ڈیٹ کرنا آسان ہوتا ہے

کیا میں اپنی AI پریزنٹر ویڈیو میں اپنی ہی آواز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اپنی آواز کی ریکارڈنگ اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا HeyGen کی وائس کلوننگ ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی آواز کی کاپی بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کا AI پریزنٹر آپ ہی کے لہجے اور انداز میں قدرتی طور پر بول سکے گا۔

کیا AI پریزنٹرز مارکیٹنگ اور سیلز کے لیے موزوں ہیں؟

بالکل۔ ٹیمیں پروڈکٹ ڈیموز، اعلانات اور تعلیمی سیلز مواد کے لیے HeyGen AI Presenters استعمال کرتی ہیں۔ جب اسے Personalized Video Platform کے ساتھ ملایا جائے تو آپ مختلف ناظرین کے لیے پیغام کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

کیا میں پریزنٹر کی آواز اور شکل و صورت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کے برانڈ کے مطابق مختلف پریزنٹرز اور اسٹائلز فراہم کرتا ہے۔ آواز کے لہجے اور انداز پر زیادہ کنٹرول کے لیے، کچھ ٹیمیںAI Voice Generatorکو پریزنٹر ویڈیوز کے ساتھ ساتھ استعمال کرتی ہیں۔

AI پریزنٹر ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر ویڈیوز چند منٹ میں بن سکتی ہیں۔ جب آپ کی اسکرپٹ تیار ہو جائے تو HeyGen بہت تیزی سے پریزنٹر ویڈیو تیار کرتا ہے، اور بعد کی اپ ڈیٹس کے لیے صرف ٹیکسٹ میں ترمیم کرنا کافی ہوتا ہے۔

کیا مجھے فلم بندی کے لیے کوئی سامان درکار ہے؟

نہیں۔ آپ مکمل طور پر آن لائن پروفیشنل معیار کی AI پریزنٹر ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ کسی کیمرے، مائیکروفون، اسٹوڈیو یا ایڈیٹنگ ٹولز کی ضرورت نہیں، بس آپ کی اسکرپٹ اور تخیل کافی ہے۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background