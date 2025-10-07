تیز رفتار اور واضح پیغام کے لیے بنائے گئے AI ad generator کے ساتھ ایسی ویڈیو اشتہارات بنائیں جو فوراً چلانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی پروڈکٹ، آفر یا اسکرپٹ سے شروع کریں اور خودکار طور پر تیار ہونے والی visuals، آواز، کیپشنز اور درست رفتار کے ساتھ پروفیشنل معیار کی ad ویڈیوز تخلیق کریں۔ نہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ ہی پیچیدہ ایڈیٹنگ کی۔
Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.
Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.
Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.
Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.
Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.
Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.
HeyGen بہترین AI اشتہاری جنریٹر کیوں ہے؟
HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار کے ویڈیو اشتہار میں بدل دیتا ہے۔ ایک آئیڈیا، اسکرپٹ یا چند بلٹ پوائنٹس سے شروع کریں، پھر حقیقت کے قریب بات کرتے ہوئے مناظر بنائیں اور روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر ہی اپنا اشتہار مکمل کریں۔
اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔
پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں
آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر فائنل ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار (pacing) ایڈجسٹ کریں، مناظر میں ترمیم کریں، اور تیزی سے بار بار بہتری لائیں، بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔
پرامپٹ اور پروڈکٹ پر مبنی تخلیق
ایک مختصر بریف، اسکرپٹ، یا پروڈکٹ کی تفصیلات سے شروع کریں اور اشتہاری مواد بنائیں۔ AI ad generator آپ کی دی گئی معلومات کو مکمل ویڈیو اشتہارات میں بدل دیتا ہے، جن میں سین کی ساخت، ویژولز، اور نیریشن آپ کے اشتہاری مقاصد کے مطابق ہم آہنگ ہوتے ہیں۔
اسکرپٹ فرسٹ AI ویڈیو جنریٹر
ٹیکسٹ کے ساتھ براہِ راست کام کریں تاکہ hooks، فوائد اور آفرز کو بہتر بنا سکیں۔ AI ویڈیو جنریٹر خودکار طور پر visuals، آواز اور کیپشنز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، جس سے اشتہارات میں تبدیلی اور آزمائش کا عمل نہایت آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔
پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹس اور رفتار
ایسے اشتہارات بنائیں جو سوشل فیڈز، پری رول اور مختلف پلیسمنٹس کے لیے درست سائز اور رفتار کے ساتھ تیار ہوں۔ خودکار فارمیٹنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ویڈیوز ہر چینل پر نیٹو اور اسکرول فرینڈلی محسوس ہوں۔
کیپشنز اور آواز جو کنورژن بڑھائیں
خودکار طور پر بننے والے کیپشنز اور قدرتی انداز میں آواز کی پیشکش، AI کے ساتھ ہائی پرفارمنس اشتہارات میں وضاحت اور رسائی کو بہتر بناتی ہے۔ اشتہارات بغیر آواز کے دیکھے جانے پر بھی مؤثر رہتے ہیں، جس سے وہ Facebook اور LinkedIn جیسے پلیٹ فارمز کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔
AI Ad Generator کو کیسے استعمال کریں
صرف چار آسان مراحل میں AI سے بنی ویڈیو اشتہارات بنائیں۔
اعلیٰ کارکردگی والے اشتہارات بنانے کے لیے ایک مختصر تحریر، اسکرپٹ یا پروڈکٹ کی تفصیلات درج کریں۔ سسٹم AI سے چلنے والی اشتہاری ویڈیو بنانے کے لیے مواد تیار کرتا ہے۔
ہکس، فوائد اور آفرز کو براہِ راست ٹیکسٹ میں ایڈٹ کریں۔ AI ٹول خودکار طور پر مناظر اور رفتار کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جس سے اشتہار بنانے کا عمل بہتر ہوتا ہے اور کنورژن ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔
لے آؤٹ، کیپشنز، برانڈنگ اور نریشن اسٹائل منتخب کریں۔ ٹائمنگ اور lip-sync پلیٹ فارم خود سنبھالتا ہے۔
حتمی اشتہاری ویڈیو رینڈر کریں اور اسے اپنی ایڈ مہمات کے لیے ایکسپورٹ کریں۔ نئے زاویوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب چاہیں اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔
AI اشتہاری جنریٹر ٹیکسٹ، پرامپٹس یا پروڈکٹ کی تفصیلات سے ہائی پرفارمنس اشتہاری ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ خودکار طور پر ویژولز، نریشن، کیپشنز اور پیسنگ تیار کرتا ہے تاکہ ٹیمیں بغیر فلم بندی، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا پروڈکشن مہارت کے ویڈیو اشتہارات لانچ کر سکیں۔
آپ مختصر سوشل اشتہارات، پروڈکٹ پروموشنز، سروس اشتہارات، فیچر اعلانات اور مہم کی مختلف ویریئشنز بنا سکتے ہیں۔ AI ad generator کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ مختلف ڈیجیٹل چینلز کے لیے مختصر، کنورژن پر فوکس رکھنے والے ویڈیو اشتہارات تیار کرے۔
زیادہ تر اشتہاری ویڈیوز چند منٹوں میں AI ٹیکنالوجی کی مدد سے بن جاتی ہیں۔ چونکہ ایڈیٹنگ ٹیکسٹ لیول پر ہوتی ہے، اس لیے پیغام میں تبدیلی کرنا یا AI سے چلنے والے ورک فلو میں نئے ہُکس ٹیسٹ کرنا روایتی ویڈیو ایڈیٹنگ ورک فلو کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز ہے۔
جی ہاں، بہترین AI ٹولز استعمال کرنے سے آپ کے اشتہارات مزید مؤثر ہو سکتے ہیں۔ آپ برانڈ کے رنگ، لے آؤٹس اور بصری انداز لاگو کر سکتے ہیں تاکہ ہر اشتہاری ویڈیو آپ کی برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہو اور مختلف مہمات میں پیغام ہمیشہ یکساں اور ہم آہنگ رہے۔
جی ہاں۔ ویڈیوز پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹس میں بنائی جاتی ہیں، جن میں مناسب رفتار، کیپشنز اور اسپیکٹ ریشوز شامل ہوتے ہیں، جس سے انہیں سوشل اور اشتہاری پلیٹ فارمز پر شائع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ ایک ہی اِن پٹ سے متعدد ویریئشنز بنا سکتے ہیں تاکہ مختلف ہُکس، وِژولز اور میسجنگ اینگلز کو ٹیسٹ کریں، بغیر اس کے کہ شروع سے دوبارہ اشتہارات بنانا پڑیں۔
نہیں۔ یہ ورک فلو خاص طور پر اُن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہیں۔ آپ صرف ٹیکسٹ اور سیٹنگز کے ساتھ کام کرتے ہیں، جبکہ AI ٹائمنگ، ویژولز اور پروڈکشن کی باقی تفصیلات خود سنبھالتا ہے۔
اشتہاری ویڈیوز معیاری MP4 فائلوں کی صورت میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جس سے انہیں اشتہاری پلیٹ فارمز، سوشل نیٹ ورکس اور اندرونی مہماتی ٹولز پر اپ لوڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
