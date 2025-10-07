تیز، مؤثر ویڈیو اشتہارات کے لیے AI ایڈ جنریٹر

تیز رفتار اور واضح پیغام کے لیے بنائے گئے AI ad generator کے ساتھ ایسی ویڈیو اشتہارات بنائیں جو فوراً چلانے کے لیے تیار ہوں۔ کسی پروڈکٹ، آفر یا اسکرپٹ سے شروع کریں اور خودکار طور پر تیار ہونے والی visuals، آواز، کیپشنز اور درست رفتار کے ساتھ پروفیشنل معیار کی ad ویڈیوز تخلیق کریں۔ نہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ ہی پیچیدہ ایڈیٹنگ کی۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سوشل میڈیا ویڈیو اشتہارات

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

پروڈکٹ لانچ مہمات

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

ای کامرس پروموشنل اشتہارات

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

SaaS فیچر اعلانات

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

مقامی اور سروس بزنس کے اشتہارات

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

A/B ٹیسٹنگ کے تخلیقی ویریئشنز

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

HeyGen بہترین AI اشتہاری جنریٹر کیوں ہے؟

HeyGen چند منٹ میں کسی بھی اسکرپٹ کو اعلیٰ معیار کے ویڈیو اشتہار میں بدل دیتا ہے۔ ایک آئیڈیا، اسکرپٹ یا چند بلٹ پوائنٹس سے شروع کریں، پھر حقیقت کے قریب بات کرتے ہوئے مناظر بنائیں اور روایتی پروڈکشن ورک فلو کے بغیر ہی اپنا اشتہار مکمل کریں۔

بجلی کی رفتار سے تخلیق

اپنی اسکرپٹس کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ یہ روایتی شوٹنگ، دوبارہ ریکارڈنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور کم خرچ ہے۔

زیرو لرننگ کرو

پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنائیں ایک ایسے ورک فلو کے ساتھ جو سادہ اور سمجھنے میں آسان ہو۔ نہ ایڈیٹنگ کا پس منظر درکار، نہ کوئی تکنیکی سیٹ اپ۔ بس لکھیں، بنائیں، بہتر کریں

آل اِن ون کریئیٹو ایڈیٹر

آپ کے پہلے ڈرافٹ سے لے کر فائنل ایکسپورٹ تک، HeyGen کا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر پورے عمل کو آسان بناتا ہے۔ لائنیں اپ ڈیٹ کریں، رفتار (pacing) ایڈجسٹ کریں، مناظر میں ترمیم کریں، اور تیزی سے بار بار بہتری لائیں، بالکل ایسے جیسے آپ ٹائم لائن نہیں بلکہ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر رہے ہوں۔

پرامپٹ اور پروڈکٹ پر مبنی تخلیق

ایک مختصر بریف، اسکرپٹ، یا پروڈکٹ کی تفصیلات سے شروع کریں اور اشتہاری مواد بنائیں۔ AI ad generator آپ کی دی گئی معلومات کو مکمل ویڈیو اشتہارات میں بدل دیتا ہے، جن میں سین کی ساخت، ویژولز، اور نیریشن آپ کے اشتہاری مقاصد کے مطابق ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

اسکرپٹ فرسٹ AI ویڈیو جنریٹر

ٹیکسٹ کے ساتھ براہِ راست کام کریں تاکہ hooks، فوائد اور آفرز کو بہتر بنا سکیں۔ AI ویڈیو جنریٹر خودکار طور پر visuals، آواز اور کیپشنز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، جس سے اشتہارات میں تبدیلی اور آزمائش کا عمل نہایت آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔

پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹس اور رفتار

ایسے اشتہارات بنائیں جو سوشل فیڈز، پری رول اور مختلف پلیسمنٹس کے لیے درست سائز اور رفتار کے ساتھ تیار ہوں۔ خودکار فارمیٹنگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ویڈیوز ہر چینل پر نیٹو اور اسکرول فرینڈلی محسوس ہوں۔

کیپشنز اور آواز جو کنورژن بڑھائیں

خودکار طور پر بننے والے کیپشنز اور قدرتی انداز میں آواز کی پیشکش، AI کے ساتھ ہائی پرفارمنس اشتہارات میں وضاحت اور رسائی کو بہتر بناتی ہے۔ اشتہارات بغیر آواز کے دیکھے جانے پر بھی مؤثر رہتے ہیں، جس سے وہ Facebook اور LinkedIn جیسے پلیٹ فارمز کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود ریکارڈ کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI Ad Generator کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں AI سے بنی ویڈیو اشتہارات بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنا اشتہار کا آئیڈیا شامل کریں

اعلیٰ کارکردگی والے اشتہارات بنانے کے لیے ایک مختصر تحریر، اسکرپٹ یا پروڈکٹ کی تفصیلات درج کریں۔ سسٹم AI سے چلنے والی اشتہاری ویڈیو بنانے کے لیے مواد تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

پیغام کو شکل دیں

ہکس، فوائد اور آفرز کو براہِ راست ٹیکسٹ میں ایڈٹ کریں۔ AI ٹول خودکار طور پر مناظر اور رفتار کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جس سے اشتہار بنانے کا عمل بہتر ہوتا ہے اور کنورژن ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔

مرحلہ 3

ویژولز اور آواز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

لے آؤٹ، کیپشنز، برانڈنگ اور نریشن اسٹائل منتخب کریں۔ ٹائمنگ اور lip-sync پلیٹ فارم خود سنبھالتا ہے۔

مرحلہ 4

بنائیں اور ایکسپورٹ کریں

حتمی اشتہاری ویڈیو رینڈر کریں اور اسے اپنی ایڈ مہمات کے لیے ایکسپورٹ کریں۔ نئے زاویوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جب چاہیں اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI اشتہار جنریٹر کیا ہے؟

AI اشتہاری جنریٹر ٹیکسٹ، پرامپٹس یا پروڈکٹ کی تفصیلات سے ہائی پرفارمنس اشتہاری ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ خودکار طور پر ویژولز، نریشن، کیپشنز اور پیسنگ تیار کرتا ہے تاکہ ٹیمیں بغیر فلم بندی، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا پروڈکشن مہارت کے ویڈیو اشتہارات لانچ کر سکیں۔

میں اس کے ساتھ کس قسم کے اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

آپ مختصر سوشل اشتہارات، پروڈکٹ پروموشنز، سروس اشتہارات، فیچر اعلانات اور مہم کی مختلف ویریئشنز بنا سکتے ہیں۔ AI ad generator کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ مختلف ڈیجیٹل چینلز کے لیے مختصر، کنورژن پر فوکس رکھنے والے ویڈیو اشتہارات تیار کرے۔

میں کتنی تیزی سے اشتہاری ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

زیادہ تر اشتہاری ویڈیوز چند منٹوں میں AI ٹیکنالوجی کی مدد سے بن جاتی ہیں۔ چونکہ ایڈیٹنگ ٹیکسٹ لیول پر ہوتی ہے، اس لیے پیغام میں تبدیلی کرنا یا AI سے چلنے والے ورک فلو میں نئے ہُکس ٹیسٹ کرنا روایتی ویڈیو ایڈیٹنگ ورک فلو کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز ہے۔

کیا میں برانڈنگ اور ویژولز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں، بہترین AI ٹولز استعمال کرنے سے آپ کے اشتہارات مزید مؤثر ہو سکتے ہیں۔ آپ برانڈ کے رنگ، لے آؤٹس اور بصری انداز لاگو کر سکتے ہیں تاکہ ہر اشتہاری ویڈیو آپ کی برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہو اور مختلف مہمات میں پیغام ہمیشہ یکساں اور ہم آہنگ رہے۔

کیا اشتہارات مختلف پلیٹ فارمز کے لیے بہتر انداز میں تیار کیے گئے ہیں؟

جی ہاں۔ ویڈیوز پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹس میں بنائی جاتی ہیں، جن میں مناسب رفتار، کیپشنز اور اسپیکٹ ریشوز شامل ہوتے ہیں، جس سے انہیں سوشل اور اشتہاری پلیٹ فارمز پر شائع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

کیا میں ایک ہی اشتہار کی متعدد ورژنز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ایک ہی اِن پٹ سے متعدد ویریئشنز بنا سکتے ہیں تاکہ مختلف ہُکس، وِژولز اور میسجنگ اینگلز کو ٹیسٹ کریں، بغیر اس کے کہ شروع سے دوبارہ اشتہارات بنانا پڑیں۔

کیا مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں۔ یہ ورک فلو خاص طور پر اُن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہیں۔ آپ صرف ٹیکسٹ اور سیٹنگز کے ساتھ کام کرتے ہیں، جبکہ AI ٹائمنگ، ویژولز اور پروڈکشن کی باقی تفصیلات خود سنبھالتا ہے۔

اشتہاری ویڈیوز کس فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں؟

اشتہاری ویڈیوز معیاری MP4 فائلوں کی صورت میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جس سے انہیں اشتہاری پلیٹ فارمز، سوشل نیٹ ورکس اور اندرونی مہماتی ٹولز پر اپ لوڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

