AI کے ساتھ بڑی تعداد میں ویڈیوز میں کیپشنز شامل کریں

ویڈیو اپ لوڈ کریں یا لنک پیسٹ کریں اور چند منٹ میں درست، ایڈیٹ ایبل کیپشنز حاصل کریں۔ HeyGen آڈیو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، ٹائمنگ کو ہم آہنگ کرتا ہے، اور SRT یا برن اِن سب ٹائٹلز ایکسپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ کا کنٹینٹ بغیر دستی سب ٹائٹلنگ کے بھی مختلف پلیٹ فارمز کے لیے قابلِ رسائی اور بہتر بنایا جا سکے۔

128,475,773بنائی گئی ویڈیوز
102,706,883بنائے گئے اواتار
17,652,238ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سوشل کلپس اور شارٹ فارم مواد

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

ٹریننگ اور اندرونی مواصلات

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

مارکیٹنگ اور پروڈکٹ ڈیموز

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

انٹرویوز، پوڈکاسٹس اور پینلز

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

ای لرننگ اور کمپلائنس

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

عالمی تقسیم اور مقامی سازی

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

ویڈیو میں کیپشنز شامل کرنے کے لیے HeyGen بہترین ٹول کیوں ہے

HeyGen تیز رفتار ٹرانسکرپشن، انسانی معیار کی ٹائمنگ، اور سادہ اسٹائلنگ کنٹرولز کو یکجا کرتا ہے تاکہ ٹیمیں اور کریئیٹرز بڑی تعداد میں ویڈیوز میں کیپشنز شامل کر سکیں۔ پیچیدہ ٹولز کے بغیر ناظرین کی توجہ برقرار رکھیں، انگیجمنٹ بڑھائیں، اور ایکسیسبیلٹی کے معیارات پر پورا اتریں۔

تیز اور درست ٹرانسکرپشن

چند منٹ میں اوقاف اور اسپیکر ڈیٹیکشن کے ساتھ کیپشنز بنائیں۔ HeyGen عام غلطیوں کو درست کرتا ہے اور ہر لائن کے ٹائم اسٹیمپ اس طرح سیٹ کرتا ہے کہ آپ کے سب ٹائٹلز گفتگو کے قدرتی بہاؤ کے مطابق رہیں اور پڑھنے میں آسان ہوں۔

مکمل طور پر قابل تدوین اور حسبِ منشا اسٹائل کی جانے والی کیپشنز

فونٹس، سائز، پوزیشنز اور اینیمیشنز منتخب کریں۔ ٹرانسکرپٹس کو خود سے ایڈٹ کریں یا تجویز کردہ درستگیوں کو قبول کریں، پھر SRT، VTT ایکسپورٹ کریں یا سوشل پلیٹ فارمز اور ویب پلیئرز کے لیے فارمیٹ کی گئی برن اِن ورژنز بنائیں۔

آسانی سے وسعت دیں اور مقامی بنائیں

ویڈیو ٹرانسلیٹر ٹول کے ساتھ کیپشن والی بیچز اور مقامی زبانوں میں سب ٹائٹل ٹریکس تیار کریں۔ بغیر دوبارہ ریکارڈنگ یا دستی ترجمے کے، عالمی ناظرین کے لیے ملٹی لینگوئج کیپشنز اور ایکسپورٹس بنائیں۔

اسپیکر ڈیٹیکشن کے ساتھ خودکار کیپشن جنریشن

HeyGen خودکار طور پر بولی گئی آڈیو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے اور اسپیکر کی تبدیلیوں کا پتہ لگاتا ہے تاکہ انٹرویوز، پینلز اور ملٹی وائس ریکارڈنگز میں کیپشنز درست رہیں۔ سسٹم ذہین پنکچوایشن لگاتا ہے اور بہتر پڑھنے کے لیے لائنوں کو توڑتا ہے، جس سے صاف ستھری سب ٹائٹل ٹریکس بنتی ہیں جنہیں آپ سب ٹائٹل جنریٹر کے ذریعے ایڈٹ کر سکتے ہیں یا SRT اور VTT فائلز کے طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دستی ٹرانسکرپشن کے مقابلے میں آپ کے کئی گھنٹے بچاتا ہے اور اُن ناظرین کے لیے رسائی یقینی بناتا ہے جو آن لائن ویڈیو میں کیپشنز پر انحصار کرتے ہیں۔

انتہائی درست ٹائمنگ اور فریم کی سطح تک عین ہم آہنگی

کیپشنز کو آڈیو کے ساتھ ہجے اور فقرے کی سطح تک ہم آہنگ کیا جاتا ہے تاکہ متن بولنے کے ساتھ قدرتی طور پر ظاہر ہو۔ HeyGen کا ٹائمنگ انجن وقفوں، اوورلیپس اور میوزک کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ سب ٹائٹلز اہم شاٹس کو نہ چھپائیں، جس سے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک نہایت اہم ٹول بن جاتا ہے۔ ایکسپورٹس میں ٹائم کوڈ کے لحاظ سے بالکل درست فائلیں شامل ہوتی ہیں جو کلوزڈ کیپشننگ، سوشل اپ لوڈز اور براڈکاسٹ ورک فلو کے لیے فوراً تیار ہوتی ہیں۔

اسٹائل کنٹرول اور پلیٹ فارم پری سیٹس

صرف ایک کلک سے اپنے برانڈ کے فونٹس، رنگ، سیف ایریا مارجنز اور اینیمیٹڈ کیپشن اسٹائلز لاگو کریں۔ HeyGen میں Facebook، Instagram، YouTube اور TikTok کے لیے پہلے سے بنے ہوئے پری سیٹس شامل ہیں تاکہ مختلف اسپیکٹ ریشوز میں کیپشنز واضح اور قابلِ مطالعہ رہیں۔ چاہے آپ کو سوشل میڈیا کے لیے برن اِن کیپشنز چاہئیں یا اسٹریمنگ پلیئرز کے لیے نرم، آن/آف ہونے والی فائلیں، اسٹائلنگ کے آپشنز آپ کی ویڈیوز کو برانڈ کے مطابق اور پلیٹ فارم کے اصولوں کے مطابق رکھتے ہیں۔

بیچ کیپشننگ اور لوکلائزیشن ورک فلو

CSV ڈیٹا یا فولڈر اپ لوڈز کو ٹیمپلیٹس کے ساتھ میپ کر کے ایک ہی وقت میں بہت سی ویڈیوز پروسیس کریں۔ HeyGen پھر ہر زبان کے لیے کیپشنز، مقامی ذیلی عنوانات (localized subtitle tracks)، اور ایکسپورٹ بنڈلز بناتا ہے۔ ہماری ویڈیو ٹرانسلیٹر صلاحیت کے ساتھ مل کر، آپ ترجمہ شدہ وائس اوورز اور ہم آہنگ سب ٹائٹلز بنا سکتے ہیں تاکہ بغیر نئی ویڈیو ماسٹرز تیار کیے تیزی سے اپنی پہنچ بڑھا سکیں۔

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے استعمال کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک اسکرپٹ لکھوں، اسے بھیج دوں، اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

HeyGen کے ساتھ بڑی تعداد میں ویڈیوز میں کیپشن کیسے شامل کریں

صرف چار آسان مراحل میں اپنی ویڈیوز میں کیپشنز شامل کریں۔

مرحلہ 1

اپ لوڈ کریں یا کوئی URL پیسٹ کریں

اپنی ویڈیو فائل اپ لوڈ کریں یا کوئی پبلک لنک پیسٹ کریں۔ HeyGen عام فارمیٹس اور کلاوڈ امپورٹس کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ فوراً شروع کر سکیں۔

مرحلہ 2

خودکار طور پر کیپشن بنائیں

بولی جانے والی زبان منتخب کریں اور ٹرانسکرپشن چلائیں۔ HeyGen خودکار طور پر مقررین کو شناخت کرتا ہے، رموزِ اوقاف شامل کرتا ہے اور درست ٹائمنگ کے لیے جملوں کو آڈیو کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، جس سے یہ سب ٹائٹلز بنانے کے لیے ایک مؤثر ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول بن جاتا ہے۔

مرحلہ 3

کیپشنز کو ایڈٹ کریں اور اسٹائل دیں

ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لیں، کسی بھی لائن کو درست کریں، اور کیپشن اسٹائلز یا پلیٹ فارم پری سیٹس منتخب کریں۔ سب ٹائٹلز کو ویڈیو پر جلا کر شامل کریں یا ٹوگل کے ساتھ آن/آف ہونے والی سافٹ کیپشنز برقرار رکھیں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور ڈپلائے کریں

SRT، VTT، یا burned-in MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں جو Feed، Stories، یا ویب پلیئرز کے لیے آپٹمائزڈ ہوں تاکہ آپ کی ویڈیو کیپشنز کی رسائی بہتر ہو سکے۔ بیچ ایکسپورٹ استعمال کریں تاکہ ملٹی لینگوئج بنڈلز اور ad managers کے لیے فوراً اپ لوڈ ہونے والے اثاثے تیار کر سکیں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

میں HeyGen کے ساتھ ویڈیو میں کیپشنز کیسے شامل کروں؟

اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا لنک پیسٹ کریں، بولی جانے والی زبان منتخب کریں، اور خودکار ٹرانسکرپشن چلائیں۔ ضرورت ہو تو ٹرانسکرپٹ میں ترمیم کریں، اسٹائلنگ یا ایکسپورٹ کے آپشنز منتخب کریں، اور پھر SRT، VTT، یا burned-in ویڈیو فائلیں ایکسپورٹ کریں جو تقسیم کے لیے تیار ہوں۔

کیا خودکار طور پر بننے والے کیپشنز درست ہوتے ہیں؟

HeyGen خودکار کیپشنز فراہم کرتا ہے جو بہت زیادہ درست ہوتی ہیں، جن میں رموزِ اوقاف اور اسپیکر ڈیٹیکشن بھی شامل ہے۔ درستگی آڈیو کی صاف گوئی اور پس منظر کے شور پر منحصر ہوتی ہے۔ آپ ٹرانسکرپٹس کو دستی طور پر ایڈٹ کر کے 100% درستگی یقینی بنا سکتے ہیں اور کیپشن جنریٹر کے ذریعے حتمی کیپشن فائلیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

میں کون سے کیپشن فارمیٹس ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

SRT اور VTT جیسے soft subtitle فائلز ایکسپورٹ کریں ان پلیئرز کے لیے جو آن/آف ہونے والی captions کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر burned-in MP4s ایکسپورٹ کریں جن میں captions براہِ راست ویڈیو کے اندر رینڈر کی گئی ہوں تاکہ دیکھنے کا تجربہ بہتر ہو سکے۔ HeyGen زبانوں کے مختلف ورژنز کو bulk export کے لیے بھی پیکج کرتا ہے، جس سے آپ ایک ہی ویڈیو میں متعدد زبانوں میں subtitles شامل کر سکتے ہیں۔

کیا میں کیپشنز کو اپنی برانڈ کے مطابق اسٹائل کر سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں۔ فونٹس، سائز، رنگ، بیک گراؤنڈ باکسز اور سیف ایریا مارجنز اپنی مرضی کے مطابق منتخب کریں۔ HeyGen میں سوشل پلیٹ فارمز کے لیے آپٹمائزڈ پری سیٹس شامل ہیں تاکہ کیپشنز فون اور ڈیسک ٹاپ دونوں پر واضح اور آسانی سے پڑھنے کے قابل رہیں۔

کیا HeyGen متعدد زبانوں اور لوکلائزیشن کی سہولت فراہم کرتا ہے؟

جی ہاں۔ video translator استعمال کریں تاکہ ترجمہ شدہ اسکرپٹس اور سب ٹائٹل ٹریکس بنائیں۔ HeyGen ترجمہ شدہ کیپشنز کو ٹائمنگ ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ مقامی زبانوں میں ویڈیوز ہر زبان میں قدرتی محسوس ہوں۔

کیا میں ایک ہی وقت میں بہت سی ویڈیوز کے لیے کیپشنز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ بیچ ورک فلو استعمال کریں تاکہ فولڈرز کو پروسیس کریں یا CSV اندراجات کو ٹیمپلیٹس کے ساتھ میپ کریں۔ HeyGen اس جاب میں موجود تمام ویڈیوز کے لیے کیپشنز، مقامی زبانوں میں ٹریکس، اور ایکسپورٹ بنڈلز بنائے گا۔

کیپشنز SEO اور دریافت ہونے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟

سرچ کے قابل ٹرانسکرپٹس اور ویڈیو پر جلی ہوئی کیپشنز رسائی کو بہتر بناتی ہیں اور پیج پر گزارا گیا وقت بڑھاتی ہیں، جس سے آرگینک ویزیبلٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ SRT/VTT فائلیں پلیٹ فارمز کو بولے گئے مواد کو بہتر دریافت کے لیے انڈیکس کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں، جس سے ویڈیو کیپشنز کی نمائش مزید بہتر ہوتی ہے۔

کیا میری اپ لوڈ کی گئی فائلیں اور کیپشنز نجی اور محفوظ رہتے ہیں؟

HeyGen آپ کی اپ لوڈز کو انکرپٹ کرتا ہے اور بنائے گئے اثاثوں کو محفوظ طریقے سے اسٹور کرتا ہے، تاکہ آپ کے ویڈیو ایڈیٹنگ پروجیکٹس محفوظ رہیں۔ آپ اپنے مواد کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کی ضروریات کے مطابق شیئرنگ، محفوظ رکھنے اور ایکسپورٹ کی سیٹنگز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

