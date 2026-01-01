Генератор AI-людей: Створюйте реалістичних AI-персон для відео
Без акторів. Під час використання контенту, створеного ШІ, зйомка не потрібна. За допомогою HeyGen’s AI Person Generator Ви можете створювати реалістичних цифрових людей, які природно озвучують Ваш сценарій, використовуючи передові технології ШІ.
Створюйте реалістичних ведучих, представників бренду або персонажів, які завжди готові представляти Ваш бренд.
Додайте справжню людську присутність до своїх відео з людським ШІ
Створюйте контент у стилі інфлюенсерів за частку вартості, використовуючи силу залучення від креаторів і передові інструменти ШІ, щоб підвищити ефективність.
Миттєво створюйте відео з людьми та ШІ
Перетворюйте сценарії на відео з цифровими людьми всього за кілька хвилин. HeyGen дає змогу легко створювати професійний контент для TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn та інших платформ без камер і знімальних команд.
Тестові повідомлення з різними AI-людьми
Експериментуйте з різними голосами, тонами та типами особистостей. Проводьте A/B‑тестування своїх повідомлень, швидко змінюючи AI‑аватарів, щоб побачити, який із них найкраще працює для Вашої авдиторії.
Обирайте з сотень AI-аватарів
Обирайте з великої бібліотеки готових AI-людей. Від формальних професіоналів до невимушених повсякденних образів — Ви знайдете того, хто ідеально відповідає Вашій авдиторії та стилю кампанії.
Використовуйте AI-людей як надійних представників бренду
Запускайте послідовних цифрових ведучих, які завжди дотримуються ключового меседжу. Використовуйте AI-людей як спікерів, тренерів або ведучих, щоб чітко й професійно представляти Ваш бренд у відео без залежності від акторів чи знімальних графіків.
Протестуйте людей, голоси та стилі подачі
Тестуйте різних AI-людей, голоси та інтонації, щоб удосконалити меседж і результативність. Миттєво змінюйте цифрових ведучих, щоб виявити, що найкраще відгукується в авдиторії, без затримок у продакшні.
Чому команди обирають HeyGen AI Human Generator
Традиційне виробництво відео потребує багато часу, координації та бюджету. Завдяки людям зі ШІ команди створюють професійні відео швидше, зменшують витрати й повністю контролюють свої повідомлення.
Велика бібліотека AI-аватарів
Перегляньте понад 500 реалістичних AI-аватарів, створених для різних галузей і авдиторій. Бібліотека регулярно оновлюється, тож Ви завжди матимете свіжі варіанти, щоб Ваш контент залишався актуальним і захопливим.
AI-персона для конкретної індустрії
Обирайте AI-людей, створених саме під потреби Вашої індустрії. Використовуйте надійну цифрову персону для медичних рекомендацій, бездоганного професіонала для корпоративного навчання, привітного ведучого для роздрібних відео або енергійну особистість для розважального контенту.
Заощаджуйте час і витрати на виробництво
Традиційне виробництво відео може займати тижні планування, але завдяки інструментам ШІ Ви можете суттєво спростити цей процес. З HeyGen Ви уникаєте затримок. AI-аватари дають змогу створювати готові до публікації відео за лічені хвилини, заощаджуючи тисячі з бюджету й даруючи Вам свободу створювати тоді, коли це потрібно, водночас роблячи Ваше повідомлення більш людяним.
Створюйте відео з AI-персонамимиттєво
Створюйте відео з AI-людьми у чотири прості кроки — від сценарію до відео, готового до експорту.
Виберіть свого AI-персонажа
Оберіть аватара зі ШІ з бібліотеки реалістичних персонажів або створіть власну цифрову людину.
Налаштуйте вигляд і стиль
Налаштуйте зовнішність, роль, тон і стиль, щоб відповідати Вашим цілям щодо контенту.
Додайте сценарій і мову
Напишіть свій сценарій і виберіть мову. Система автоматично обробляє голос, синхронізацію губ і жести, забезпечуючи безшовний досвід роботи з текстом, створеним за допомогою ШІ.
Створіть і опублікуйте
Створіть своє відео та експортуйте його для маркетингу, навчання або внутрішнього використання.
Поширені запитання (FAQ)
Що таке AI Human Generator і як він використовує текст, створений ШІ?
Це платформа, яка створює реалістичні відео зі ШІ за участю віртуальних людей, використовуючи AI-аватарів. HeyGen дає змогу Вам прописувати сценарій, налаштовувати та масово створювати такі відео.
Які обмеження мають генератори AI-аватарів людей?
AI-генератори людей є потужними, але не можуть повністю замінити кожну реальну ситуацію. Вони найкраще підходять для сценарної, структурованої комунікації, наприклад для демонстрацій продукту, маркетингу, навчання та освітніх матеріалів.
Вони не призначені для сильно емоційної акторської гри, імпровізованих розмов або складних живих взаємодій поза межами підтримуваних інтеграцій.
Як використовувати генератор AI-людини, щоб зробити Ваш контент більш «людяним»?
Користуватися AI Human Generator від HeyGen просто. Напишіть свій сценарій, оберіть або створіть цифрову людину та створіть своє відео. Система автоматично забезпечує lip-sync, жести та голос, тож Ваш AI human виглядає й звучить природно.
Які можливості мають генератори AI-аватарів людей?
Ключові можливості включають реалістичну людську зовнішність, природний голос і синхронізацію губ, багатомовну підтримку, настроюваний вигляд і стилі, бібліотеку з понад 500 стокових аватарів, можливість створювати цифрових двійників і швидке створення відео з тексту або фото.
Як AI-люди можуть покращити маркетингові кампанії?
AI-люди дають змогу дуже швидко протестувати різних людей, голоси й тональності, тому вони є незамінним інструментом для маркетологів. Це допомагає визначити, який стиль найкраще конвертує, і заощадити на витратах на наймання багатьох інфлюенсерів або ведучих.
Чи можуть AI-люди безпечно представляти мій бренд?
Так, рішення на основі ШІ докорінно змінюють комунікацію. Кожна людина зі ШІ є послідовною, повністю під Вашим контролем і ніколи не відхиляється від ключового повідомлення завдяки передовим алгоритмам ШІ. На відміну від традиційних ведучих чи акторів, немає ризику репутаційних проблем або конфліктів у розкладі.
Чи можуть AI-люди допомогти у продажах?
Так. Вони можуть працювати як цілодобові (24/7) менеджери з продажу, які пояснюють продукти, відповідають на поширені запитання у відеоформаті та спрямовують лідів до бронювання зустрічі або здійснення покупки.
Як AI-люди допомагають підтримувати глобальні команди?
AI-люди можуть миттєво говорити кількома мовами, зберігаючи природний голос і синхронізацію губ, що робить текст зі ШІ більш «людяним» та підвищує залученість. Це спрощує масштабування контенту в різних регіонах і зменшує витрати.
Чи можуть AI-люди замінити справжніх тренерів або ведучих?
Вони підходять для повторюваної, масштабованої комунікації, як-от онбординг, навчання чи маркетинг, що робить їх надзвичайно корисними для маркетологів. Для багатьох команд це зменшує потребу в живих сесіях і пришвидшує доставку контенту.
Де я можу знайти готових AI-людей, які допоможуть зробити мій контент більш «людяним»?
HeyGen має велику бібліотеку готових AI-аватарів, що входять до AI avatar generator, які виглядають як люди зі ШІ з багатьох ніш. Ви можете обрати той, що відповідає Вашому бренду, або створити власний унікальний образ інфлюенсера.
