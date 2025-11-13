Pazarlama ajansları dijital reklamcılığın yeni hızına nasıl ayak uyduruyor? Favoured, Birleşik Krallık merkezli, uçtan uca hizmet veren bir performans pazarlama ajansı için yanıt; cesurca stratejik olmak ve sonuçları ortaya çıkarmak için yeni araçlardan yararlanmaktan geçiyor. teapigs, Avon ve Kodak gibi köklü markalardan start-up’lara uzanan geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Favoured, son derece uzmanlaşmış, tam entegre ekibiyle işletmelere profesyonel dijital pazarlama hizmetleri sunuyor.
İçerik oluşturma çalışmalarını ölçeklendirmek için HeyGen’e yöneldiler; bunun sonucunda daha kapsamlı yaratıcı testler yapabildiler ve izleyicilerin yaşadığı yaratıcı yorgunluğu azalttılar. HeyGen ile Favoured, müşterilerine sınıfının en iyisi pazarlama kampanyaları sunmak için yapay zeka teknolojisi ile insan yaratıcılığı arasında doğru dengeyi kuran, yüksek hacimli bir yaklaşım geliştirdi.
Yaratıcı tükenmişlik ve sınırlı kaynaklarla mücadele
HeyGen'den önce Favoured iki temel darboğazla karşı karşıyaydı: kaynak yoğun içerik oluşturma ve hızla artan yaratıcı tükenmişlik. Her bir müşteriye özel olarak uyarlanan, yoğun etkileşimli iş akışları sonuç veriyordu ancak ciddi ölçüde insan kaynağı gerektiriyordu. Ön hazırlık süreci ve ürünlerin gönderimini içeren geleneksel UGC prodüksiyon süreci hem zaman alıcıydı hem de çekim yapabilecekleri oyuncu sayısını kısıtlıyordu.
Rekabet avantajını korumak için Favoured, ölçekli şekilde içerik üretmenin stratejik değerini çok iyi biliyor; çünkü en başarılı kreatifler bile zamanla kitle yorgunluğuna yenik düşüyor. Favoured Kurucu Ortağı Andy Willers şöyle açıklıyor: "Bir platformda harcamayı ölçeklendirdiğimizde, TikTok gibi kreatiflerin çok daha hızlı tükendiği bazı platformlar var. Bu da bir kullanıcının aynı kreatifi ne kadar çok görürse kampanyanın o kadar kötü performans göstermesi anlamına geliyor." UGC içeriğini yenilemek, kampanya performansını korumak için kritik hale geldi ve manuel süreçlerinin verimli bir şekilde karşılayamadığı, hiç bitmeyen talepler yarattı.
"HeyGen'den önce bu süreç çok daha manuel ilerliyordu ve aynı çıktıyı elde etmek için daha fazla insan kaynağı gerektiriyordu," dedi Andy. "Bir senaryo yazmanız, bunu bir içerik üreticisine göndermeniz, ürünü kargolamanız ve tek bir UGC videosu için 5 ila 10 gün beklemeniz gerekiyordu."
Video oluşturma için Runway'e yönelmişlerdi, ancak Favoured'da UGC Direktörü olan George Gossland HeyGen'den haberdar olduğunda, bunun iş akışları için çığır açan bir çözüm olacağını anladı. Andy şöyle devam ediyor: "Avatar oluşturma konusunda benzer şeyleri yapmaya çalışmak için başka araçlar da kullanmıştık, ancak bunu en iyi yapan HeyGen gibi görünüyordu."
HeyGen'in avatar çözümüyle ne kadar çok, o kadar iyi
Favoured artık titiz yaratıcı test stratejisinin temel taşı olarak HeyGen’in YZ avatar oluşturma özelliğini kullanıyor. Andy şöyle açıklıyor: “HeyGen’in bize sağladığı şey, UGC reklamlar için avatarları çok hızlı bir şekilde oluşturabilmemiz; bu da çok daha fazla senaryo varyantını test etmemize imkân tanıyor.” HeyGen ile ajans, test etme kapasitesini önemli ölçüde genişletti; ayda 10-15 farklı UGC varyantından 50 ila 100’e ölçekleyerek kazanan kreatifi çok daha hızlı bulmalarını ve artan test ile optimizasyon sayesinde kampanyalarının performansını iyileştirmelerini sağladı.
“Sekiz ay önce bir günde yaklaşık 20 video yapabiliyordum,” dedi George. “Bugün, bu sabah 100 tane yaptım.”
Andy ekledi: “Artık bir YZ avatarına aynı anda 20 senaryoyu gerçekçi bir şekilde okutup doğrudan bir editöre teslim edebiliyoruz. Bu sayede çok daha fazla varyantı çok daha hızlı oluşturabiliyoruz.”
Ekip, HeyGen’in gerçekçi avatarlarına büyük değer veriyor. “HeyGen ile aynı kişiyi birden fazla farklı bağlamda kaydedebildik. Çekimi veya bakış açısını çeşitlilik için değiştirebilmek, tüketici açısından daha fazla gerçekçilik sağlamaya yardımcı oluyor,” diye ekliyor Andy. Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için Favoured, HeyGen’i diğer YZ araçlarıyla entegre ediyor—ElevenLabs ile seslendirmeleri güçlendiriyor, Ideogram ile ürün görselleri oluşturuyor ve Kling ile b-roll geliştiriyor.
Rakamlar her şeyi açıkça gösteriyor
HeyGen, Favoured'ın en iyi yaptığı işe iki kat daha fazla odaklanmasını sağlıyor: performans odaklı pazarlama kampanyaları sunmak.
“HeyGen performansı en temel düzeyde açığa çıkarıyor,” diye açıklıyor Andy. “Ne kadar çok test yapabilirsek, hangi içeriklerin kitlelerle daha çok rezonans yarattığını, hangi unsurların daha yüksek tıklama oranı sağladığını, tıklama başına maliyeti neyin düşürdüğünü o kadar iyi görebiliyoruz—bunların hepsi de her kampanyanın diğer aşağı yönlü metrikleri üzerinde domino etkisi yaratıyor.”
Verimlilik artışları daha net olamazdı. Önceden, birinin on farklı kancayı okumak için 20 dakikaya ihtiyacı olurdu. Şimdi ise Favoured neredeyse anında 50 farklı kanca üretebiliyor. Favoured için performans, iş modellerinin temelini oluşturuyor. Müşteri memnuniyeti, reklam harcaması getirisi (ROAS) ve edinme maliyeti gibi temel performans göstergelerine bağlı. HeyGen’in YZ avatarlarıyla bu KPI’lara daha hızlı ulaşabiliyor, kampanya harcamalarını daha etkili bir şekilde ölçekleyebiliyor ve geleneksel yöntemlere kıyasla müşteri memnuniyetini artırabiliyorlar. Öne çıkmanın daha fazlasını yapmayı gerektirdiği dijital bir ortamda HeyGen, Favoured’ün pazarlama yaklaşımında vazgeçilmez bir araca dönüştü.
Andy bunu basitçe şöyle özetledi: “HeyGen çığır açan bir çözüm oldu. Üretime hazır bir kreatifi artık birkaç saat içinde hazırlayabiliyoruz, oysa eskiden haftalar sürerdi.”
“Açıkçası gerçek video çekmekten çok daha az stresli. Hiç kimseyi işe almadan 50 farklı içerik üreticisi kullanabilir ve bir haftada 100 parça içerik üretebilirsiniz,” dedi George.