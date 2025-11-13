Favoured artık titiz yaratıcı test stratejisinin temel taşı olarak HeyGen’in YZ avatar oluşturma özelliğini kullanıyor. Andy şöyle açıklıyor: “HeyGen’in bize sağladığı şey, UGC reklamlar için avatarları çok hızlı bir şekilde oluşturabilmemiz; bu da çok daha fazla senaryo varyantını test etmemize imkân tanıyor.” HeyGen ile ajans, test etme kapasitesini önemli ölçüde genişletti; ayda 10-15 farklı UGC varyantından 50 ila 100’e ölçekleyerek kazanan kreatifi çok daha hızlı bulmalarını ve artan test ile optimizasyon sayesinde kampanyalarının performansını iyileştirmelerini sağladı.

“Sekiz ay önce bir günde yaklaşık 20 video yapabiliyordum,” dedi George. “Bugün, bu sabah 100 tane yaptım.”

Andy ekledi: “Artık bir YZ avatarına aynı anda 20 senaryoyu gerçekçi bir şekilde okutup doğrudan bir editöre teslim edebiliyoruz. Bu sayede çok daha fazla varyantı çok daha hızlı oluşturabiliyoruz.”

Ekip, HeyGen’in gerçekçi avatarlarına büyük değer veriyor. “HeyGen ile aynı kişiyi birden fazla farklı bağlamda kaydedebildik. Çekimi veya bakış açısını çeşitlilik için değiştirebilmek, tüketici açısından daha fazla gerçekçilik sağlamaya yardımcı oluyor,” diye ekliyor Andy. Etkiyi en üst düzeye çıkarmak için Favoured, HeyGen’i diğer YZ araçlarıyla entegre ediyor—ElevenLabs ile seslendirmeleri güçlendiriyor, Ideogram ile ürün görselleri oluşturuyor ve Kling ile b-roll geliştiriyor.

Rakamlar her şeyi açıkça gösteriyor

HeyGen, Favoured'ın en iyi yaptığı işe iki kat daha fazla odaklanmasını sağlıyor: performans odaklı pazarlama kampanyaları sunmak.

“HeyGen performansı en temel düzeyde açığa çıkarıyor,” diye açıklıyor Andy. “Ne kadar çok test yapabilirsek, hangi içeriklerin kitlelerle daha çok rezonans yarattığını, hangi unsurların daha yüksek tıklama oranı sağladığını, tıklama başına maliyeti neyin düşürdüğünü o kadar iyi görebiliyoruz—bunların hepsi de her kampanyanın diğer aşağı yönlü metrikleri üzerinde domino etkisi yaratıyor.”

Verimlilik artışları daha net olamazdı. Önceden, birinin on farklı kancayı okumak için 20 dakikaya ihtiyacı olurdu. Şimdi ise Favoured neredeyse anında 50 farklı kanca üretebiliyor. Favoured için performans, iş modellerinin temelini oluşturuyor. Müşteri memnuniyeti, reklam harcaması getirisi (ROAS) ve edinme maliyeti gibi temel performans göstergelerine bağlı. HeyGen’in YZ avatarlarıyla bu KPI’lara daha hızlı ulaşabiliyor, kampanya harcamalarını daha etkili bir şekilde ölçekleyebiliyor ve geleneksel yöntemlere kıyasla müşteri memnuniyetini artırabiliyorlar. Öne çıkmanın daha fazlasını yapmayı gerektirdiği dijital bir ortamda HeyGen, Favoured’ün pazarlama yaklaşımında vazgeçilmez bir araca dönüştü.

Andy bunu basitçe şöyle özetledi: “HeyGen çığır açan bir çözüm oldu. Üretime hazır bir kreatifi artık birkaç saat içinde hazırlayabiliyoruz, oysa eskiden haftalar sürerdi.”

“Açıkçası gerçek video çekmekten çok daha az stresli. Hiç kimseyi işe almadan 50 farklı içerik üreticisi kullanabilir ve bir haftada 100 parça içerik üretebilirsiniz,” dedi George.