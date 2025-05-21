Colenso BBDO, Yeni Zelanda merkezli reklam ajansı, sınırları zorlayan kampanyalarıyla dünyanın bir ucundan küresel ilgi çekme konusunda köklü bir geçmişe sahip. Yaramazlıkla zekâyı harmanlayan ve son dönemde de HeyGen ile yapay zeka teknolojisini kullanan kampanyalar oluşturma konusunda ustalaştılar.
Yeni Zelanda'nın sevilen telekomünikasyon sağlayıcısı Skinny Mobile için Colenso, yalnızca sohbetleri başlatmakla kalmayıp en tutkulu müşterilerini de kutlayan bir pazarlama kampanyası olan The Unlimited Spokesperson'ı hayata geçirdi. The Unlimited Spokesperson aracılığıyla Colenso, Skinny'nin en mutlu müşterisini bulmayı, onu dijital olarak klonlamayı ve ömür boyu ücretsiz arama ve mesajlaşma karşılığında bir marka elçisine dönüştürmeyi hedefledi.
Arayış onları, Kerikeri’de gözlerden uzak bir yerde yaşayan ve daha önce telekom mühendisi olarak çalışmış, Skinny’ye gönülden bağlı bir müşteri olan Liz’e götürdü. Kampanya için mükemmel kişiydi.
Doğru YZ platformunu bulma süreci
Colenso için mükemmel teknolojiyi bulmak, mükemmel sözcüyü bulmak kadar kolay değildi. Creature Post’un uzman rehberliğinde ekip, bir dizi YZ aracını testten geçirerek kampanyalarını güçlendiren kazanan formüllerinin bir parçası olarak HeyGen’i sürece dahil etti.
“HeyGen, kampanyayı hayata geçirmemizde araç setimizin vazgeçilmez bir parçası. Sosyal medyada harika çalışıyor ve TVC prodüksiyon sürecimize de kapsamlı bir şekilde entegre ettik,” dedi Colenso’da Lead Integrated Producer olan Anna Flaws.
Colenso için, taahhütte bulunmadan önce kurumsal lisansı test edebilmek başlı başına çığır açan bir adımdı. Anna’nın aktardığı gibi: “Müşteri temsilcimiz Cathal, bize bir deneme süreci ayarladı ve bu her şeyi çok daha kolay hale getirdi. Bu deneme sayesinde, büyük satın alımı yapmadan önce HeyGen Enterprise’ın ihtiyaç duyduğumuz her şeyi karşılayacağından emindik.”
Ayrıca, platformun kullanım kolaylığı ve sadeliği anlaşmayı kesinleştirdi. “HeyGen'i hem sinematik hem de doğal görünecek şekilde entegre edebilmek için renk düzenleme ve ışıklandırma üzerinde doğru şekilde çalışabildik. Ortaya çıkan sonuçlar herkesi gerçekten çok etkiledi,” diyor Colenso'nun Kreatif Direktörü Hadleigh Sinclair.
Doğru teknoloji karmasını bulduktan sonra, HeyGen’in stüdyo avatarı ve anlık avatar teknolojisinden yararlanarak, Skinny’nin yeni yüzü Liz’in son derece esnek ve kullanımı kolay bir dijital klonunu oluşturdular Mobile. HeyGen’e ek olarak, çarpıcı arka planlar için Flux’tan, çözünürlük artırma için Topaz’dan, Runway’den ve tüm parçaları bir araya getirmek için Comfy UI içinde toplanmış sayısız başka araçtan yararlandıkları güçlü bir araç seti oluşturdular. Bu sayede Liz’i hayal ettikleri her türlü yaratıcılığa dönüştürebildiler—bir Viking, futbol koçu, astronot, haber sunucusu, aklınıza ne gelirse. Skinny buna bayıldı, izleyiciler hemen benimsedi ve Liz’in “daha da tuhaf yapın” yönlendirmesi Colenso’nun yaratıcı sınırları zorlamaya devam etmesini sağladı.
YZ ile başarılı kampanyalar için oyun kitabını oluşturmak
Colenso, ellerinde fazlasıyla iyi çalışan bir teknolojiyle alışılmadık bir durumda buldu kendini. Hadleigh şöyle anlatıyor: “Eğer neye baktığınızı bilmiyorsanız, Liz’in YZ versiyonuyla gerçek Liz’i ayırt etmek gerçekten çok zor. Sonunda HeyGen çıktılarımızı tekrar Runway’den geçirdik ki genel bir yapay zeka estetiği yakalayalım ve YZ kullanımımız konusunda daha açık olalım.”
Ortaya çıkan sonuç hem Skinny’yi hem de Liz’i eşit derecede etkiledi. Skinny’nin ekibi kampanyayı yalnızca onaylamakla kalmadı—sahiplendi; markaya sunduğu çığır açan potansiyeli ve YZ için benzersiz kullanım senaryosunu anında fark etti. Liz ise dijital benliğinin hayal gücünün ötesinde evrildiğine tanık oldu; Skinny elçisiyken kültürel bir sohbet başlatıcısına dönüştü.
Bu kampanyayı diğerlerinden ayıran unsurlardan biri, HeyGen'in yapay zekadan yararlanırken karşılaşılan kalıcı bir sorunu çözme becerisiydi: karakter tutarlılığı. Önceki platformlarda sahneden sahneye hafifçe farklı görünen avatarlar ortaya çıkarken, HeyGen Colenso'nun, Liz ister profesyonel bir haber spikeri ister bir astronot olarak görünsün, onun özünü koruyan, kesintisiz ve tutarlı bir karakter varlığı oluşturmasına yardımcı oldu.
Colenso için bu kampanya, yalnızca yapay zekayı kullanmak için kullanmaktan ibaret değildi; yaratıcılığın sınırlarını zorlamak, tuhaf olanı kucaklamak ve hatta Yeni Zelanda’da yapay zekanın nasıl kullanılacağına dair oyunun kurallarını yazmaya başlamakla ilgiliydi. Kampanya, büyük ölçüde yapay zekayı saklamaya çalışmak yerine onu kutladığı ve kitleleri yaratıcı olasılıklar hakkında bir sohbetin parçası olmaya davet ettiği için etkili oldu. Ve belki de kampanyanın başarısının en büyük göstergesi, Colenso müşterileri için yaratıcı açıdan etkili ve iddialı fikirler üretmeye devam ederken, elbette doğru şekilde yapıldığında, kitlenin yapay zekaya duyduğu açıklık oldu.