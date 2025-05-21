Colenso BBDO, Yeni Zelanda merkezli reklam ajansı, sınırları zorlayan kampanyalarıyla dünyanın bir ucundan küresel ilgi çekme konusunda köklü bir geçmişe sahip. Yaramazlıkla zekâyı harmanlayan ve son dönemde de HeyGen ile yapay zeka teknolojisini kullanan kampanyalar oluşturma konusunda ustalaştılar.

Yeni Zelanda'nın sevilen telekomünikasyon sağlayıcısı Skinny Mobile için Colenso, yalnızca sohbetleri başlatmakla kalmayıp en tutkulu müşterilerini de kutlayan bir pazarlama kampanyası olan The Unlimited Spokesperson'ı hayata geçirdi. The Unlimited Spokesperson aracılığıyla Colenso, Skinny'nin en mutlu müşterisini bulmayı, onu dijital olarak klonlamayı ve ömür boyu ücretsiz arama ve mesajlaşma karşılığında bir marka elçisine dönüştürmeyi hedefledi.

Arayış onları, Kerikeri’de gözlerden uzak bir yerde yaşayan ve daha önce telekom mühendisi olarak çalışmış, Skinny’ye gönülden bağlı bir müşteri olan Liz’e götürdü. Kampanya için mükemmel kişiydi.

Doğru YZ platformunu bulma süreci

Colenso için mükemmel teknolojiyi bulmak, mükemmel sözcüyü bulmak kadar kolay değildi. Creature Post’un uzman rehberliğinde ekip, bir dizi YZ aracını testten geçirerek kampanyalarını güçlendiren kazanan formüllerinin bir parçası olarak HeyGen’i sürece dahil etti.

“HeyGen, kampanyayı hayata geçirmemizde araç setimizin vazgeçilmez bir parçası. Sosyal medyada harika çalışıyor ve TVC prodüksiyon sürecimize de kapsamlı bir şekilde entegre ettik,” dedi Colenso’da Lead Integrated Producer olan Anna Flaws.