Skapa videor med AI-videomallar

Skapa imponerande videor på några minuter med HeyGens bibliotek med över 700 AI-videomallar. Varje mall ger dig ett snabbt sätt att producera högkvalitativt, scrollstoppande innehåll utan någon tidigare erfarenhet av videoredigering. Mer än 85 000 kreatörer och team litar redan på HeyGen för att förenkla och snabba upp sitt arbetsflöde för videoproduktion.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Uppnå perfekt synkronisering mellan ljud och video

Vill du att dina videor ska se naturliga ut, med röster och läpprörelser i synk, utan att lägga timmar i ett redigeringsprogram? HeyGens AI-drivna lip-sync synkar automatiskt tal med munrörelser, oavsett om du använder AI-avatarer eller riktigt videomaterial.

Du kan börja från vilken AI-videomall som helst, lägga till ditt manus eller ljud, välja en röst och låta HeyGen sköta tajmningen åt dig. Det fungerar på flera språk så att du kan skapa lokala versioner av samma video utan att spela in igen. Det här hjälper kreatörer, utbildare och marknadsföringsteam att producera snygga videor som känns autentiska och är lätta att titta på

Best practice för AI-läppsynk

För att få jämn och naturlig läppsynk börjar du med några enkla steg. De här riktlinjerna hjälper dig att få bästa möjliga resultat när du skapar videor med AI-avatarer eller synkar ljud till riktigt videomaterial.

• Välj en röst av hög kvalitet: Välj en tydlig, naturligt klingande AI-röst som passar ditt budskap. Plattformen erbjuder fler än 300 röster på 175 språk.
• Använd rent ljud: Om du laddar upp eget ljud, välj en inspelning utan brus. Rent ljud hjälper AI:n att skapa mer precisa munrörelser.
• Matcha ton och uttryck: Välj en avatar med uttryck som passar ditt manus. Det ger mer trovärdiga videor och håller tittarna engagerade.
• Översätt och synka i ett steg: Använd den inbyggda AI-översättningen när du behöver flerspråkig läppsynk. Systemet anpassar automatiskt timing och munrörelser för varje språk.

Engagera din publik med realistisk AI-läppsynk

Realistisk läppsynk gör dina videor enklare att titta på och får ditt budskap att kännas mer genuint. I stället för att justera bildrutor manuellt synkar AI:n varje ord med korrekta munrörelser på några sekunder. Det fungerar både för anpassade avatarer och riktigt videomaterial, så att du snabbt kan skapa tydligt och välpolerat innehåll.

Om du skapar utbildningsvideor, marknadsföringsklipp, förklarande videor eller flerspråkiga videor hanterar AI:n all timing och alla uttryck åt dig. Med integrationer som Zapier kan du automatisera processen över flera projekt och hålla ditt arbetsflöde igång smidigt.

Om du behöver hjälp med att skriva ditt manus kan du använda HeyGen AI Video Script Generator för att skapa färdiga manus på några sekunder.

Hur fungerar det?

Skapa perfekt synkade videor i 4 enkla steg

Ge dina videor liv med exakt, flerspråkig läppsynk. Följ de här stegen för att göra valfritt manus eller ljud till en färdig video.

Steg 1

Skriv in text eller ladda upp ljud

Börja med att skriva ditt manus eller ladda upp tydligt ljud. Använd text till tal, inspelat ljud eller översatt text beroende på ditt projekt.

Steg 2

Välj en avatar

Välj bland ett brett utbud av AI-avatarer eller använd ditt eget videomaterial. Varje avatar är utformad för att återskapa naturliga uttryck och tydliga munrörelser.

Steg 3

Välj en AI-röst eller ladda upp riktigt videomaterial

Välj bland över 300 röster på 175 språk. Matcha ton och stil eller ladda upp riktig video för AI-synkning.

Steg 4

Skapa och dela din synkade video

AI:n synkar automatiskt läppar, röst och ansiktsuttryck. Exportera din färdiga video på några sekunder och dela den var du vill.

Vanliga frågor om videomallar

Vad är HeyGens AI-videomallar?

HeyGens AI-videomallar är färdiga layouter som hjälper dig att skapa snygga videor på några minuter utan manuell redigering. Varje mall innehåller färdiga scener, övergångar och tempo så att du kan fokusera på ditt budskap i stället för att bygga allt från grunden. Utforska mallar här: AI-videomallar

Kan jag anpassa mallarna så att de passar mitt varumärke?

Ja. Du kan ändra text, ladda upp bilder, byta klipp, justera färger och lägga till din logotyp så att allt matchar din varumärkesidentitet. Varje mall är helt anpassningsbar, vilket gör det enkelt att skapa konsekventa videor i linje med ditt varumärke för marknadsföring, utbildning och sociala medier.

Stöder mallarna AI-avatarer och läppsynk?

Ja. Du kan lägga till HeyGens AI-avatarer i vilken mall som helst och använda exakt AI-läppsynk för naturligt tal. Avatarerna stödjer flera språk, så att du enkelt kan skapa lokala eller flerspråkiga versioner av samma video utan att spela in något på nytt.

Behöver jag ha erfarenhet av videoredigering för att använda de här mallarna?

Ingen erfarenhet behövs. Editorn är drag-and-drop och fungerar direkt i din webbläsare, så att nybörjare och team kan skapa högkvalitativa videor snabbt. AI-verktyg hanterar timing, scenstruktur och layoutjusteringar automatiskt.

Kan jag använda mallarna med manus, bilder eller ljudfiler?

Ja. Du kan börja med text, ladda upp ljud eller lägga till bilder och klipp. AI:n anpassar ditt material till den valda mallen och justerar visuellt uttryck, tempo och röst för att skapa ett professionellt resultat. För hjälp med manus, provaAI-videomanusgeneratorn.

Vilka typer av videor kan jag skapa med mallarna?

Du kan skapa videor för sociala medier, förklarande videor, UGC-liknande annonser, företags­presentationer, visningar av bostäder, guider och annat marknadsföringsinnehåll. Med över 700 mallar kan du bygga videor för nästan vilken nisch, målgrupp eller plattform som helst.

Vilka format kan jag exportera min slutliga video i?

Du kan exportera din färdiga video i HD eller 4K beroende på din plan. Videor laddas ner i MP4-format för enkel delning på TikTok, Instagram, YouTube eller affärsplattformar. För att ändra storlek för olika plattformar, använd verktyget Repurpose Video.

