UGC-annonsverktyg för kampanjer som konverterar

Skapa autentiska, uppseendeväckande UGC-annonser som känns som riktiga kundinlägg – utan inspelningar eller långa produktionscykler. HeyGen hjälper varumärken att skapa testimonial-klipp, sketchannonser, produktdemonstrationer och UGC-innehåll som känns naturligt, med realistiska avatars, naturliga voiceovers och format klara för varje plattform. Testa fler kreativa varianter, skala snabbare och behåll ett äkta resultat.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Social proof och rekommendationsannonser

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

Produktdemonstrationer och snabba guider

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

Tvåpersonssketcher och klipp i influencer-stil

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

Native-annonser i podcaststil

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

Dynamisk kreativ optimering och A/B-testning

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

Lokalanpassade och flerspråkiga kampanjer

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

Varför HeyGen är den bästa generatorn för UGC-annonser

HeyGen kombinerar realism och hastighet så att din kreativa strategi kan följa marknadens tempo. Skapa manus eller ladda upp briefar, välj talang som känns verklig eller klona en talesperson, och finjustera varje scen efter hur plattformen används. Du får fler annonsvarianter, snabbare testning och mätbar effekt utan att kompromissa med äktheten.

Skapa annonser som känns som riktiga människor

Skapa selfie-liknande videor, poddar eller recensioner med naturliga småfel, äkta reaktioner och ett organiskt tempo så att tittarna litar på budskapet.

Skala upp kreativt arbete med kontroll och precision

Skapa batchade variationer, byt röster och undertexter eller lokalisera text och visuellt innehåll för att testa vad som fungerar bäst – samtidigt som du behåller kreativ kontroll över manus och timing.

Minska produktionstid och kostnader

Hoppa över att boka inspelningar, resor och talangkontrakt och fokusera i stället på att skapa AI-annonser. HeyGen sköter casting, röstpålägg, undertexter och redigering så att team kan skapa UGC-videokampanjer på några timmar i stället för veckor.

Realistiska talanger och avataralternativ

Välj bland ett brett utbud av varierade, trovärdiga avatarer som känns som riktiga kreatörer – inte skådespelare som läser ett manus. Du kan också ladda upp ett kort klipp för att klona din egen on‑camera‑närvaro och hålla din varumärkesröst konsekvent i alla UGC-annonser.

Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

Exakt kontroll över manus och redigering av prompts

Ha full kontroll över varje ögonblick i din UGC-annons med manusregi sekund för sekund. Justera formulering, timing, reaktioner, pauser och betoning så att videon känns genomtänkt men ändå behåller den avslappnade, autentiska ton som UGC fungerar bäst med. Gör snabba ändringar utan att spela in på nytt eller börja om från början.

A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

Naturliga röstspår och lokaliserade undertexter

Skapa mänskliga voiceovers på flera språk och med olika accenter för att nå en global publik utan extra produktionskostnader. Lägg automatiskt till undertexter för tyst scrollning, finjustera texten direkt i verktyget och exportera undertextfiler för att uppfylla plattforms- och tillgänglighetskrav i alla kanaler.

Voice cloning

Generativ media kombinerat med licensierat bild- och videobibliotek

Blanda AI-genererad B-roll med miljontals licensierade stockklipp och bilder för att skapa visuellt rika UGC-annonser. Den här kombinationen gör att ditt innehåll känns fräscht och varierat, samtidigt som allt är upphovsrättssäkert och redo att användas i betald media i stor skala.

A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du UGC-annonsgeneratorn

Skapa UGC-annonser i några tydliga steg, med kontroller som gör att det kreativa känns äkta.

Steg 1

Beskriv kort eller klistra in din idé

Berätta för HeyGen vilken produkt du vill marknadsföra, målgrupp, önskad ton och plattform för att skapa AI-annonser. Klistra in ett manus, eller låt AI ta fram flera korta hookar åt dig.

Steg 2

Välj talang och format

Välj en realistisk skådespelare, selfiestil eller poddlayout. Välj röst, undertexter och om du vill ha skakig handhållen eller stabil inramning.

Steg 3

Skapa varianter och förfina

Skapa flera versioner med olika hooks, CTA:er och högkvalitativ musik för ditt UGC-innehåll. Redigera enskilda rader, byt reaktioner eller justera scenernas timing för perfekt tempo.

Steg 4

Exportera och testa

Ladda ner plattformsanpassade filer eller använd hostade länkar för annonsplattformar och analys. Iterera snabbt baserat på resultatdata.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är UGC-annonser?

UGC-annonser efterliknar verkligt användarinnehåll, som recensioner och korta omdömen, för att bygga förtroende och öka konverteringar. HeyGen skapar de här formaten snabbt med realistiska talanger och naturlig leverans.

Behöver jag filma något för att skapa UGC-annonser?

Nej. HeyGen kan skapa UGC-liknande annonser från manus eller prompts med hjälp av AI-talanger, voiceovers och stockmedia. Du kan också ladda upp befintliga klipp för att kombinera dem med genererade scener.

Kan jag styra manus och timing exakt?

Ja. HeyGen ger dig kontroll över manuset sekund för sekund så att du kan styra reaktioner, dialog och tempo samtidigt som slutresultatet känns autentiskt. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.

Är rösterna och texterna lokalanpassade?

Ja. Välj mellan många språk, dialekter och textningsstilar. Du kan snabbt skapa lokala versioner utan att spela in på nytt via videöversättaren.

Hur många annonsvarianter kan jag skapa?

Batchgenerering låter dig skapa dussintals variationer på en gång, där du byter ut hooks, CTA:er och bilder för att snabba upp A/B-testning av videoannonser.

Är det genererade innehållet varumärkessäkert?

Ja. Du behåller full kreativ kontroll, och HeyGen upprätthåller innehållssäkerhet och användningsriktlinjer så att resultaten följer varumärkesstandarder för högkvalitativa annonser.

Kan jag använda riktiga influencers eller kundklipp?

Ja. Blanda uppladdat material med influencers eller äkta kundklipp med genererade resurser, eller klona en talesperson med tillstånd för att skapa en enhetlig serie innehåll i annonser med AI.

Vilka exportformat finns tillgängliga?

Exportera MP4-filer optimerade för TikTok, Instagram, Facebook, YouTube och programmatiska placeringar, och ladda ner undertextfiler som SRT för textning.

Kommer de här annonserna att godkännas enligt plattformarnas annonsregler?

HeyGen hjälper dig att skapa innehåll som följer reglerna, men du är själv ansvarig för den slutliga kontrollen. Vi rekommenderar att du går igenom plattformarnas riktlinjer för specifika krav på kreativt material och annonstexter.

Hur kan jag iterera utifrån annonsresultat?

Använd snabba generationscykler för att skapa nya hooks och visuella element, och byt sedan in vinnande delar i nya varianter. HeyGens batchläge gör iterationen snabb och datadriven.

Kan team samarbeta i UGC-projekt?

Ja. Bjud in teammedlemmar, dela projekt och lämna kommentarer så att kreatörs-, marknadsförings- och analysteam håller sig samordnade kring annonser med hjälp av AI.

Hur säker är min video och mina data?

Dina uppladdningar och skapade tillgångar lagras säkert, är åtkomstskyddade och behandlas enligt etablerade bästa praxis för integritet.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

