Spela in din pitch och låt Speech Cleanup ta bort utfyllnadsord, pauser, falska starter och omtagningar. I stället för ryckiga klipp syr den AI-drivna videoredigeraren ihop dina bästa stunder till en jämn tagning som lyfter din presentation, så att du kan skapa varje pitch utan ansträngning och utan att spela in på nytt.