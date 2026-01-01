Säljpitchgeneratorn gör om vilket manus som helst till en proffsig videopitch på några minuter. Ingen kamera, ingen redigering. Skriv din pitch, välj en presentatör och skicka en färdig video till vilken potentiell kund som helst.
Funktioner i AI-säljpitchgeneratorn
AI-driven generator för säljpitchar
Börja med en enkel input och låt AI-verktyget skapa en säljpitch på några sekunder. Ange din produkt och målgrupp, så skriver vårt manus-till-video-verktyg ett tydligt och övertygande budskap som du kan finslipa till en färdig video på bara några minuter.
Skapa säljvideor som ger resultat
Spela in din pitch och låt Speech Cleanup ta bort utfyllnadsord, pauser, falska starter och omtagningar. I stället för ryckiga klipp syr den AI-drivna videoredigeraren ihop dina bästa stunder till en jämn tagning som lyfter din presentation, så att du kan skapa varje pitch utan ansträngning och utan att spela in på nytt.
Anpassa varje säljpitch i stor skala
Skicka en video anpassad till varje prospekt i stället för ett generiskt meddelande. Med AI-ansiktsbyte kan du skapa skräddarsydda pitchar för olika kundsegment från ett enda manus, så att personalisering kan skalas upp och dina säljbudskap förblir anpassade till varje köpare.
Brand templates for sales teams
Ge ditt säljteam ett bibliotek med varumärkesanpassade mallar och naturtrogna presentatörer – helt utan kamera. Välj en AI‑talsperson, matcha din varumärkesröst och dina färger, och se till att varje pitch följer er stil så att marknadsförare och säljare skapar ett enhetligt, professionellt uttryck i alla kundkontakter.
Flerspråkiga pitchar som verkligen når fram
Vinn affärer på alla marknader genom att skicka pitchar på dina köpares språk. Videotranslatorn gör om en säljvideo till över 175 språk med naturlig röst och läppsynk, så att ditt budskap träffar lokala behov och din försäljning kan skalas utan att du behöver spela in på nytt.
Idéer och användningsområden för säljpitch-videor
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Så fungerar en AI-generator för säljpitchar
Create a winning sales pitch video in four simple steps, from your first idea to a polished pitch ready to send.
Definiera din produkt, målgrupp och ditt budskap. Generatorn använder de här uppgifterna för att utforma din pitch.
Get an AI-written sales script in seconds, then edit the wording and tone to match your brand.
Välj en presentatör och en naturlig röst som levererar din pitch framför kameran – ingen filmning behövs.
Lägg till din logotyp och dina färger, och exportera sedan en snygg pitchvideo att dela med vilken prospekt som helst på några minuter.
En AI-generator för säljpitchar är ett AI-verktyg som gör om ett manus eller en idé till en färdig videopitch. Skriv ditt budskap, använd AI för att ta fram och finslipa det, välj en presentatör och låt text-till-video-arbetsflödet från HeyGen exportera en färdig video på några minuter.
Start from one script and let our AI swap names, offers, and customer data to generate custom pitches for hundreds of buyers. Build your own presenter with AI clone, and full customization tunes each video to a buyer's preference.
Ja. Generatorn använder AI-baserade insikter för att analysera ditt manus och skapa en datadriven pitch som du styr. Skala bort jargong, förbättra läsbarheten, synka framförandet med AI-läppsynk och gör alla justeringar innan du exporterar.
Att filma innebär planering, utrustning, omtagningar och redigering. Med HeyGen skriver du ett manus, får en färdig pitch på några minuter och skapar ansiktslös video utan kamera. Skicka olika säljbudskap till varje lista, och låt teamen använda det för att öka försäljningen snabbt.
AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.
Ja. Du kan skapa videopitchar utan att ange kreditkort och sedan skala upp när du är redo. Betalda planer börjar runt 29 USD per månad och låser upp röstkloning med AI, längre videor, kontroll över varumärket samt hela biblioteket med presentatörer och mallar.
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