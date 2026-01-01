AI-säljpitchgenerator: skapa smartare pitchar

Säljpitchgeneratorn gör om vilket manus som helst till en proffsig videopitch på några minuter. Ingen kamera, ingen redigering. Skriv din pitch, välj en presentatör och skicka en färdig video till vilken potentiell kund som helst.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141 999 561Videos generated
116 756 600Avatars generated
19 584 524Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Viktiga funktioner

Funktioner i AI-säljpitchgeneratorn

AI-driven generator för säljpitchar

Börja med en enkel input och låt AI-verktyget skapa en säljpitch på några sekunder. Ange din produkt och målgrupp, så skriver vårt manus-till-video-verktyg ett tydligt och övertygande budskap som du kan finslipa till en färdig video på bara några minuter.

Kom igång gratis →
AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Skapa säljvideor som ger resultat

Spela in din pitch och låt Speech Cleanup ta bort utfyllnadsord, pauser, falska starter och omtagningar. I stället för ryckiga klipp syr den AI-drivna videoredigeraren ihop dina bästa stunder till en jämn tagning som lyfter din presentation, så att du kan skapa varje pitch utan ansträngning och utan att spela in på nytt.

Kom igång gratis →
Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Anpassa varje säljpitch i stor skala

Skicka en video anpassad till varje prospekt i stället för ett generiskt meddelande. Med AI-ansiktsbyte kan du skapa skräddarsydda pitchar för olika kundsegment från ett enda manus, så att personalisering kan skalas upp och dina säljbudskap förblir anpassade till varje köpare.

Kom igång gratis →
Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Brand templates for sales teams

Ge ditt säljteam ett bibliotek med varumärkesanpassade mallar och naturtrogna presentatörer – helt utan kamera. Välj en AI‑talsperson, matcha din varumärkesröst och dina färger, och se till att varje pitch följer er stil så att marknadsförare och säljare skapar ett enhetligt, professionellt uttryck i alla kundkontakter.

Kom igång gratis →
On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Flerspråkiga pitchar som verkligen når fram

Vinn affärer på alla marknader genom att skicka pitchar på dina köpares språk. Videotranslatorn gör om en säljvideo till över 175 språk med naturlig röst och läppsynk, så att ditt budskap träffar lokala behov och din försäljning kan skalas utan att du behöver spela in på nytt.

Kom igång gratis →
Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Idéer och användningsområden för säljpitch-videor

Öka svarsfrekvensen på kallt kundarbete

Öka svarsfrekvensen på kallt kundarbete

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Produktdemonstrationer som ökar produktiviteten

Produktdemonstrationer som ökar produktiviteten

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Personliga uppföljningsvideor för försäljning

Personliga uppföljningsvideor för försäljning

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Förbättra säljpresentationer för investerare

Förbättra säljpresentationer för investerare

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Skala upp ditt säljteam snabbt

Skala upp ditt säljteam snabbt

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Håll presentationer i alla sociala kanaler

Håll presentationer i alla sociala kanaler

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Så fungerar det

Så fungerar en AI-generator för säljpitchar

Create a winning sales pitch video in four simple steps, from your first idea to a polished pitch ready to send.

Steg 1

Skissa upp din pitch

Definiera din produkt, målgrupp och ditt budskap. Generatorn använder de här uppgifterna för att utforma din pitch.

Steg 2

Skapa manus

Get an AI-written sales script in seconds, then edit the wording and tone to match your brand.

Step 3

Välj din presentatör

Välj en presentatör och en naturlig röst som levererar din pitch framför kameran – ingen filmning behövs.

Steg 4

Exportera och skicka

Lägg till din logotyp och dina färger, och exportera sedan en snygg pitchvideo att dela med vilken prospekt som helst på några minuter.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Vanliga frågor (FAQ)

What is an AI sales pitch generator and how does it work?

En AI-generator för säljpitchar är ett AI-verktyg som gör om ett manus eller en idé till en färdig videopitch. Skriv ditt budskap, använd AI för att ta fram och finslipa det, välj en presentatör och låt text-till-video-arbetsflödet från HeyGen exportera en färdig video på några minuter.

Hur skapar jag anpassade säljpitchar i stor skala?

Start from one script and let our AI swap names, offers, and customer data to generate custom pitches for hundreds of buyers. Build your own presenter with AI clone, and full customization tunes each video to a buyer's preference.

Kommer en AI-genererad säljpitch att låta tillräckligt övertygande för att sälja?

Ja. Generatorn använder AI-baserade insikter för att analysera ditt manus och skapa en datadriven pitch som du styr. Skala bort jargong, förbättra läsbarheten, synka framförandet med AI-läppsynk och gör alla justeringar innan du exporterar.

Varför välja en AI-videogenerator för säljpitchar i stället för att filma dem?

Att filma innebär planering, utrustning, omtagningar och redigering. Med HeyGen skriver du ett manus, får en färdig pitch på några minuter och skapar ansiktslös video utan kamera. Skicka olika säljbudskap till varje lista, och låt teamen använda det för att öka försäljningen snabbt.

Hur hjälper AI mig att skriva bättre säljpitchar som konverterar?

AI handles the heavy lifting so you craft compelling pitches faster. Start from a customizable template, tailor the wording to your audience, and the video script generator gives reps a draft ready to film in minutes.

Is there a free AI sales pitch generator I can start with?

Ja. Du kan skapa videopitchar utan att ange kreditkort och sedan skala upp när du är redo. Betalda planer börjar runt 29 USD per månad och låser upp röstkloning med AI, längre videor, kontroll över varumärket samt hela biblioteket med presentatörer och mallar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Transform your sales pitches into personalized video that closes deals, with AI.

Get started for free →
CTA background