Skapa uppseendeväckande Instagram-videor som ser professionellt producerade ut men bara tar några minuter att göra. Med HeyGens Instagram-videomakare får du mobilanpassade mallar, musiksynk, undertexter och plattformsoptimerade exporter så att dina videor för Instagram fungerar i Reels, Stories och flödet. Börja från klipp, foton eller text och publicera snabbt med hjälp av videoredigeringsverktyg.
Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.
Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.
Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.
Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.
Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.
Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.
Varför HeyGen är det bästa verktyget för Instagram-video
HeyGen tar bort friktionen i produktion av sociala videor så att du kan publicera oftare och hänga med i trenderna. Välj en mall, lägg till media eller klistra in ett manus och anpassa sedan tempo, text och ljud så att det matchar din varumärkesröst. Resultatet blir genomarbetat, plattformsanpassat innehåll som är redo att publiceras.
Design, bildformat och tempo är anpassade för Instagram så att ditt innehåll känns naturligt och håller kvar tittarna, särskilt i Instagram Reels.
Automatisera redigering som trimning, beatsynk och textning, samtidigt som du behåller full kontroll över hooks, CTA:er och visuella element i din videoredigeringsprocess.
Exportera vertikala Reels, kvadratiska flödesinlägg och Story-sekvenser med korrekta dimensioner, längder och undertextfiler för varje uppladdningsflöde.
Plattformsoptimerade mallar och förinställningar
Varje mall är färdigstrukturerad med optimerade klipp, textplaceringar och call-to-action-ögonblick, så att dina födelsedagsvideor fångar uppmärksamhet, håller kvar tittarna längre och skapar engagemang utan att du behöver börja från noll.
Beat-synk och ljudverktyg
Trimma, tona in och ut och justera ljudets timing på några sekunder utan krångliga tidslinjer eller manuella keyframes. Välj bland royaltyfri musik eller ladda upp egna låtar för att göra varje video personlig, proffsig och perfekt i takt.
Automatiska bildtexter och redigerbara undertexter
Redigera bildtexten direkt i videon för att anpassa ton, timing och namn utan extra verktyg. Exportera rena SRT-filer för exakta uppladdningar, tillgänglighetskrav eller enkel återanvändning på flera plattformar och i olika format.
Ändra storlek och format med ett klick
Konvertera ett enda projekt till vertikalt, kvadratiskt eller widescreen-format samtidigt som timing, layout, textplacering och visuell balans automatiskt bevaras, så att din video ser genomarbetad och avsiktlig ut oavsett var den delas.
Så använder du Instagram-videomakern
HeyGen guidar dig från idé till publicerad Instagram-video i fyra enkla steg, så att produktionen förblir snabb och lätt att upprepa.
Ladda upp klipp, lägg till foton eller klistra in ett kort manus eller en bildtext. Välj det Instagram-format du vill publicera.
Välj en mall anpassad efter ditt mål, lägg till musik och undertexter och välj en röst om du behöver berättarröst.
Redigera hooken, justera scenlängder och finslipa textöverlägg. Använd beat sync för att låsa klippen till musiken för maximal effekt.
Rendera en mobilanpassad MP4 eller skapa flera bildformat samtidigt. Ladda ner filer eller använd en hostad länk för att dela direkt.
En Instagram-videoskapare är en AI-videogenerator som hjälper dig att skapa videor som är särskilt anpassade för Instagram, inklusive Reels, Stories och inlägg i flödet, med mallar, ljudverktyg och exportinställningar som är optimerade för plattformen.
Nej. HeyGen är gjort för skapare på alla nivåer, även dig som är ny på videoredigering. Mallar, AI-stödda verktyg och guidat redigeringsflöde gör det enkelt att skapa snygga videor för Instagram utan avancerade redigeringskunskaper.
HeyGen stöder vertikalt 9:16 för Reels och Stories, kvadratiskt 1:1 för flödesinlägg och widescreen 16:9. Du kan konvertera ett projekt till flera bildformat med ett enda klick.
Ja, att använda en gratis videoredigerare för Instagram är det enklaste sättet att komma igång. Använd inbyggd beat sync för att automatiskt synka klipp med musiken, trimma spår, loopa sektioner eller ladda upp egna ljudfiler.
Ja. HeyGen skapar automatiskt undertexter från talat ljud eller manus, låter dig redigera dem direkt i verktyget och exporterar undertextfiler som SRT för uppladdning på olika plattformar.
Du kan ladda ner plattformsredo video eller använda hostade länkar för att dela. Direktpublicering beror på dina anslutna konton och plattformsintegrationer.
Korta videor presterar ofta bäst. Satsa på 15–60 sekunder för Instagram Reels och under 60 sekunder för inlägg i flödet, om du inte använder karusell- eller flerdelat innehåll.
Ja. Använd HeyGens verktyg för omstorlekning med ett klick och export för att anpassa samma projekt till olika plattformar och bildformat.
Ja. Bjud in teammedlemmar att redigera, lämna kommentarer och hantera projekt så att innehållsskapare, videoredigerare och marknadsförare kan arbeta tillsammans.
HeyGen innehåller royaltyfri musik och ljudeffekter för dina projekt. För licensierad musik kan du ladda upp egna spår och bekräfta användningsrättigheterna för publicering i dina TikTok- eller Instagram-videor.
Ja. HeyGen exporterar MP4-filer med rekommenderade codecs, upplösningar och längder som passar för uppladdningar på Instagram.
Ja. HeyGen stöder uppladdningar och redigeringar från både mobila enheter och datorer, så att du kan starta ett projekt på din telefon och slutföra det på en större skärm.
