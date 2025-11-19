Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Instagram-videoskapare för Reels och Stories

Skapa uppseendeväckande Instagram-videor som ser professionellt producerade ut men bara tar några minuter att göra. Med HeyGens Instagram-videomakare får du mobilanpassade mallar, musiksynk, undertexter och plattformsoptimerade exporter så att dina videor för Instagram fungerar i Reels, Stories och flödet. Börja från klipp, foton eller text och publicera snabbt med hjälp av videoredigeringsverktyg.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Trendande Reels och korta klipp

Trendande Reels och korta klipp

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

Produktkampanjer och lanseringar

Produktkampanjer och lanseringar

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

Berättelser och sekvenser för annonseringar

Berättelser och sekvenser för annonseringar

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

Guider och korta förklaringar

Guider och korta förklaringar

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

Bakom kulisserna och klipp från en dag i livet

Bakom kulisserna och klipp från en dag i livet

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

Showreels och portföljhöjdpunkter för kreatörer

Showreels och portföljhöjdpunkter för kreatörer

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för Instagram-video

HeyGen tar bort friktionen i produktion av sociala videor så att du kan publicera oftare och hänga med i trenderna. Välj en mall, lägg till media eller klistra in ett manus och anpassa sedan tempo, text och ljud så att det matchar din varumärkesröst. Resultatet blir genomarbetat, plattformsanpassat innehåll som är redo att publiceras.

Skapa videor som passar beteendet på Instagram

Design, bildformat och tempo är anpassade för Instagram så att ditt innehåll känns naturligt och håller kvar tittarna, särskilt i Instagram Reels.

Snabba upp produktionen, behåll den kreativa kontrollen

Automatisera redigering som trimning, beatsynk och textning, samtidigt som du behåller full kontroll över hooks, CTA:er och visuella element i din videoredigeringsprocess.

Publicera i alla Instagram-format

Exportera vertikala Reels, kvadratiska flödesinlägg och Story-sekvenser med korrekta dimensioner, längder och undertextfiler för varje uppladdningsflöde.

Plattformsoptimerade mallar och förinställningar

Varje mall är färdigstrukturerad med optimerade klipp, textplaceringar och call-to-action-ögonblick, så att dina födelsedagsvideor fångar uppmärksamhet, håller kvar tittarna längre och skapar engagemang utan att du behöver börja från noll.

A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

Beat-synk och ljudverktyg

Trimma, tona in och ut och justera ljudets timing på några sekunder utan krångliga tidslinjer eller manuella keyframes. Välj bland royaltyfri musik eller ladda upp egna låtar för att göra varje video personlig, proffsig och perfekt i takt.

Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

Automatiska bildtexter och redigerbara undertexter

Redigera bildtexten direkt i videon för att anpassa ton, timing och namn utan extra verktyg. Exportera rena SRT-filer för exakta uppladdningar, tillgänglighetskrav eller enkel återanvändning på flera plattformar och i olika format.

A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

Ändra storlek och format med ett klick

Konvertera ett enda projekt till vertikalt, kvadratiskt eller widescreen-format samtidigt som timing, layout, textplacering och visuell balans automatiskt bevaras, så att din video ser genomarbetad och avsiktlig ut oavsett var den delas.

Smiling woman skydiving.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du Instagram-videomakern

HeyGen guidar dig från idé till publicerad Instagram-video i fyra enkla steg, så att produktionen förblir snabb och lätt att upprepa.

Steg 1

Börja med ditt material eller din idé

Ladda upp klipp, lägg till foton eller klistra in ett kort manus eller en bildtext. Välj det Instagram-format du vill publicera.

Steg 2

Välj en mall och röst

Välj en mall anpassad efter ditt mål, lägg till musik och undertexter och välj en röst om du behöver berättarröst.

Steg 3

Finjustera timing och budskap

Redigera hooken, justera scenlängder och finslipa textöverlägg. Använd beat sync för att låsa klippen till musiken för maximal effekt.

Steg 4

Exportera och publicera

Rendera en mobilanpassad MP4 eller skapa flera bildformat samtidigt. Ladda ner filer eller använd en hostad länk för att dela direkt.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en Instagram-videoskapare?

En Instagram-videoskapare är en AI-videogenerator som hjälper dig att skapa videor som är särskilt anpassade för Instagram, inklusive Reels, Stories och inlägg i flödet, med mallar, ljudverktyg och exportinställningar som är optimerade för plattformen.

Behöver jag kunna filma eller redigera för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är gjort för skapare på alla nivåer, även dig som är ny på videoredigering. Mallar, AI-stödda verktyg och guidat redigeringsflöde gör det enkelt att skapa snygga videor för Instagram utan avancerade redigeringskunskaper.

Vilka format och bildförhållanden stöds?

HeyGen stöder vertikalt 9:16 för Reels och Stories, kvadratiskt 1:1 för flödesinlägg och widescreen 16:9. Du kan konvertera ett projekt till flera bildformat med ett enda klick.

Kan jag lägga till musik och synka klippen till takten?

Ja, att använda en gratis videoredigerare för Instagram är det enklaste sättet att komma igång. Använd inbyggd beat sync för att automatiskt synka klipp med musiken, trimma spår, loopa sektioner eller ladda upp egna ljudfiler.

Genereras undertexter automatiskt?

Ja. HeyGen skapar automatiskt undertexter från talat ljud eller manus, låter dig redigera dem direkt i verktyget och exporterar undertextfiler som SRT för uppladdning på olika plattformar.

Kan jag publicera direkt på Instagram från HeyGen?

Du kan ladda ner plattformsredo video eller använda hostade länkar för att dela. Direktpublicering beror på dina anslutna konton och plattformsintegrationer.

Hur långa bör mina Instagram-videor vara?

Korta videor presterar ofta bäst. Satsa på 15–60 sekunder för Instagram Reels och under 60 sekunder för inlägg i flödet, om du inte använder karusell- eller flerdelat innehåll.
Kan jag återanvända en video för flera sociala kanaler?

Ja. Använd HeyGens verktyg för omstorlekning med ett klick och export för att anpassa samma projekt till olika plattformar och bildformat.

Kan team samarbeta i projekt?

Ja. Bjud in teammedlemmar att redigera, lämna kommentarer och hantera projekt så att innehållsskapare, videoredigerare och marknadsförare kan arbeta tillsammans.

Finns det ett inbyggt musikbibliotek jag kan använda?

HeyGen innehåller royaltyfri musik och ljudeffekter för dina projekt. För licensierad musik kan du ladda upp egna spår och bekräfta användningsrättigheterna för publicering i dina TikTok- eller Instagram-videor.

Uppfyller mina exporterade videor Instagrams specifikationer?

Ja. HeyGen exporterar MP4-filer med rekommenderade codecs, upplösningar och längder som passar för uppladdningar på Instagram.

Kan jag redigera videor på mobil och dator?

Ja. HeyGen stöder uppladdningar och redigeringar från både mobila enheter och datorer, så att du kan starta ett projekt på din telefon och slutföra det på en större skärm.

