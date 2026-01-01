An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.
AI-driven klippskapare för att omvandla poddar
AI-powered highlight detection for short clips
Slipp timmar av att skrolla igenom en tidslinje. HeyGens Video Agent och avancerade AI-teknik analyserar din podcast, läser av tal och tempo, och klippgeneratorn hittar de starkaste ögonblicken i din podcast med hjälp av AI. Du får delningsklara klipp från delar av din podcast, där varje klipp är en komplett videohöjdpunkt.
Textning och transkribering som fångar tittarnas intresse
Most social clips play on mute, so on-screen text is what keeps viewers watching. Accurate transcription turns speech into auto-timed captions in the AI Studio editor, and the built-in subtitle generator lets you restyle fonts, colors, and layout to captivate viewers on any social media platform.
Videoredigeringsfunktioner för klipp som stoppar scrollandet
Stop re-recording a take to fix a few stumbles. With one click, AI-powered Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes, then HeyGen's AI video editor stitches segments with invisible transitions. The result is a high-quality, flawless take with no jump cuts.
Audiogram, reels och korta videoklipp
A widescreen clip dies in a vertical feed. Each clip is auto-reframed into short-form video with a reel generator for instagram reels, shorts for tiktok, and square posts, plus an audiogram for audio or video shows. One upload looks native across major video platforms.
Förvandla poddljud till över 175 språk
One podcast can reach far beyond its first audience. Transform any clip into 175+ languages with accurate lip-sync and voice cloning that keeps your tone, or run audio-only AI dubbing for a faster turnaround. Publish high-quality video content to every market and attract new listeners without re-recording.
Podcast clip ideas and use cases
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
Så fungerar en AI-generator för poddklipp
Gå från en hel podcastinspelning till slipade, publiceringsklara klipp i fyra enkla steg – utan att behöva redigera manuellt.
Ladda upp hela din podcast som video eller ljudfil. Systemet transkriberar den för att kunna välja klipp.
AI skannar hela avsnittet, analyserar tal och tempo och lyfter fram de starkaste stunderna som klipp.
Speech Cleanup tar bort utfyllnadsord, pauser och falska starter, och sedan läggs undertexter till åt dig.
Exportera varje klipp i vertikalt, kvadratiskt eller widescreen-format, redo att publiceras på alla sociala kanaler.
Ja. Speech Cleanup upptäcker utfyllnadsord, långa pauser, avbrutna meningar och omtagningar och använder sedan osynliga övergångar för att fylla ut luckorna utan ansträngning. HeyGens videoredigeringsfunktioner låter dig granska varje klippning, så att det färdiga klippet låter jämnt och ser ut som en ren, sammanhängande tagning.
Nej. Du kan skapa poddklipp från en befintlig inspelning eller producera en ansiktslös videoversion med undertexter, b-roll och AI-bilder. Med över 1 100 avatarer och Avatar IV kan du skapa innehåll utan kamera och fortsätta publicera även de veckor du inte spelar in.
Ja. Ladda upp ditt poddljud så gör systemet om varje höjdpunkt till ett videoklipp eller audiogram med undertexter och grafik. Du kan lägga till berättarröst med AI-baserad röstkloning som matchar din röst från över 300 alternativ, så att ett ljudfokuserat program ändå ger en färdigpolerad videofil.
Ja. HeyGen stöder över 175 språk, så du kan klippa en inspelning och lokalisera den med exakt AI-läppsynk och bevarad röstton. Det är ett snabbt sätt att utöka din podcasts räckvidd och locka nya lyssnare världen över utan att spela in på nytt.
De flesta klippverktyg stannar vid att trimma. Utöver highlights får du talrensning, varumärkesanpassade undertexter, avatarer och översättning i en och samma text‑till‑video‑plattform som används av OpenAI, Shopify och HubSpot. Den hjälper dig att effektivisera din podcastproduktion och maximera resultatet från din podcast.
Ja, HeyGen erbjuder en gratisplan utan att du behöver ange kortuppgifter, så att du kan prova gratis och skapa ett kostnadsfritt poddavsnittsklipp för att testa formatet. Betalda planer från $24 per månad ger längre avsnitt, fler klipp och full tillgång till AI-videogeneratorn.
Yes. Apply your logo, colors, fonts, and intro and outro with brand kits to create captivating content that matches your show. You can even swap a presenter's look with AI face swap to keep visuals consistent across a series, from the first clip to the last.
Ja. Verktyget fungerar med alla långa inspelningar, inklusive webbinarier, intervjuer och skärminspelningar. Klistra in en länk eller ladda upp en fil, lägg till en profilerad intro med arbetsflödet från manus till video och gör sedan om ditt tal till korta, textade klipp för alla kanaler.
Ladda upp din inspelning så lyfter HeyGen fram höjdpunkterna, så att du kan skapa engagerande podcastklipp och producera klipp för Instagram på några minuter. Lägg till undertexter och varumärkesprofil i AI Studio-redigeraren och publicera sedan podcastklipp utan krånglig, manuell redigering.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
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