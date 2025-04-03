AI-nyhetsgenerator för sändningsklara videor

Gör manus, artiklar eller direktsända uppdateringar till färdiga nyhetsvideor med HeyGens avancerade AI-videogenerator. Vår AI-nyhetsgenerator automatiserar berättarröst, scenbygge, timing och undertexter så att du kan publicera aktuellt nyhetsinnehåll utan studio eller team. Skapa konsekventa sändningar i linje med ditt varumärke som går att skala upp.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Kom igång gratis
Nyhetsinslag

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Dagliga nyhetssammanfattningar

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Lokala nyheter och hyperlokala uppdateringar

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Företags- och internnyheter

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Nischad och vertikal rapportering

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Flerspråkiga sändningar

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

Varför välja HeyGen för AI-nyhetsproduktion

HeyGen är byggt för nyhetsredaktioner, byråer och kreatörer som behöver publicera korrekt, professionell nyhetsrapportering snabbt. Vi kombinerar naturligt klingande röstsyntes, automatiskt scenval och snabb lokalisering för att hålla din publik informerad och engagerad.

Studiokvalitet på video utan Studio

Skapa sändningsklara inslag med professionellt tempo, grafik i nederkant och mjuka scenövergångar med vår AI-nyhetsvideogenerator. HeyGen ger ditt nyhetsinnehåll ett polerat utseende, så att du kan fokusera på att rapportera själva storyn.

Snabba nyheter och löpande uppdateringar

Skapa direkt med text-till-video-verktyg, webbadresser eller flöden och publicera uppdateringar på alla plattformar på några minuter. HeyGen skalar för att hantera snabba arbetsflöden, så att du aldrig missar ett tillfälle att berätta din story.

Global räckvidd med flerspråkigt stöd

Översätt manus, skapa naturligt klingande voiceovers och synka undertexter för flera marknader med videöversättningsfunktionen. HeyGen hjälper nyhetsteam att öka räckvidden samtidigt som ton och tydlighet bevaras.

Automatiserad konvertering från manus till scen

Klistra in ett manus eller en nyhetsartikel-URL, så delar HeyGen upp det i scener, föreslår visuellt innehåll och timing och tar fram ett utkast som du kan förhandsgranska direkt. Det minskar manuellt arbete och påskyndar produktionen.

Naturliga, flerspråkiga voiceovers

Välj bland uttrycksfulla AI-röster på många språk och med olika dialekter, eller klona en varumärkesröst för konsekvent leverans. Taltempo och känsla är anpassade till nyhetsstil för tydlig och trovärdig berättarröst.

Anpassningsbara nyhetsmallar och grafik

Använd färdiga nyhetsrums­layouter, lower thirds, tickers och rubriköverlägg med våra kostnadsfria AI-nyhetsverktyg. Mallar gör att varje inslag följer din grafiska profil medan du snabbt justerar färg och text.

Snabb lokalisering och textning

Översätt manus automatiskt, återskapa voiceovers och generera korrekta undertexter för varje språk. HeyGen behåller scenens timing så att de översatta versionerna är redo för sändning.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-nyhetsgeneratorn

Ett enkelt, repeterbart arbetsflöde tar dig från manus till publicerad video.

Steg 1

Lägg till ditt manus, din artikel eller URL

Klistra in text, ladda upp ett dokument eller länka till en nyhetsartikel för att komma igång. HeyGen analyserar ton och struktur och skapar ett första utkast till video.

Steg 2

Välj röst, stil och layout

Välj en nyhetsröst, välj en mall och ställ in bildförhållande för webb, mobil eller tv. Justera rubrikgrafik och element på skärmen.

Steg 3

Granska och förbättra

Förhandsgranska det skapade utkastet, byt visuellt innehåll, justera texten eller ändra tempot. Små ändringar genereras om snabbt så att du håller din deadline.

Steg 4

Översätt, exportera och publicera

Skapa lokala varianter, exportera MP4-filer eller generera delningslänkar och inbäddningar för sociala medier, webben och sändningsflöden.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-nyhetsgenerator?

En AI-nyhetsgenerator omvandlar skrivna nyhetsmanus eller artiklar till färdiga videor med berättarröst, visuella inslag, undertexter och nyhetsgrafik, med automatiserade arbetsflöden i stället för studioproduktion.

Kan HeyGen skapa direktsända nyhetsinslag?

Ja, HeyGen kan snabbt bearbeta korta manus eller innehåll, skapa ett utkast och exportera en publiceringsklar video inom några minuter, så att du kan reagera snabbt på aktuella händelser. För mer avancerade skapandebehov Pro-planen börjar på $49

Vilka språk och dialekter stöds?

HeyGen stöder många stora språk och regionala dialekter. Välj den röst som passar din målgrupp bäst och skapa lokala versioner automatiskt. För mer avancerade skapandebehov finns Pro-planen från $49

Behöver jag spela in voiceovers eller anlita programledare?

Nej, du kan använda HeyGens naturtrogna röstsyntes eller klona en tillåten röst för enhetlig leverans – ingen Studio eller medverkan framför kameran behövs.

Kan jag anpassa nyhetsmallarna med min egen varumärkesprofil?

Ja, ladda upp logotyper, ställ in varumärkesfärger och typsnitt och spara mallar så att varje segment stämmer överens med din visuella identitet i alla stories.

Hur exakta är de automatiskt genererade undertexterna?

Textningarna är mycket träffsäkra för tydligt ljud, och du kan redigera dem innan export. HeyGen stöder flera olika stilar för textning och placering.

Kan HeyGen hämta visuellt material automatiskt?

HeyGen föreslår stockmaterial och b-roll baserat på nyckelord i manuset, och du kan ersätta eller ladda upp eget videomaterial för att passa dina rapporteringsbehov.

Är innehållet som skapas av AI-nyhetsartikelgeneratorn korrekt och säkert att publicera?

Du ansvarar för att verifiera fakta och juridiska rättigheter. HeyGen tillhandahåller verktyg för säker produktion och kontroll av innehåll, men redaktionell granskning är fortfarande avgörande.

