Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-GIF-skapare för snabba, roliga GIF:ar online

Skapa animerade GIF:ar från text med HeyGens AI-GIF-skapare. Förvandla korta beskrivningar till uttrycksfulla, loopande GIF:ar som förmedlar känslor, sammanhang och idéer snabbare än statiska bilder – utan animationsprogram eller designkunskaper.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Engagemang i sociala medier

Engagemang i sociala medier

Brands and creators use GIFs to add motion to posts, replies, and comments. This increases visibility and interaction compared to static images.

Marknadsförings- och landningssidor

Marknadsförings- och landningssidor

Short looping GIFs draw attention to calls to action, features, and key messages. They communicate quickly without the load time of full video.

Meddelande- och communitykanaler

Meddelande- och communitykanaler

Teams use custom GIFs in chat platforms to express tone, reactions, and updates more clearly. This makes communication feel more human and engaging.

Produktdemonstrationer

Produktdemonstrationer

Show quick interactions or micro features using looping GIFs that explain functionality at a glance. Users understand value without watching long videos.

Pedagogiska visuella medier

Pedagogiska visuella medier

Educators create GIFs to demonstrate processes, steps, or concepts that benefit from repeated motion. This improves clarity and retention.

Kreativa experiment

Kreativa experiment

Designers and creators test visual ideas rapidly by turning concepts into animated loops. This removes production overhead while encouraging iteration.

Varför HeyGen är den bästa AI-GIF-skaparen

HeyGen är byggt för modern visuell kommunikation. AI-GIF-skaparen fokuserar på hastighet, loopkvalitet och tydlighet så att varje GIF känns genomtänkt, välgjord och enkel att återanvända i alla kanaler.

Kom igång gratis
Särskilt utformat för loopande visuellt innehåll

Till skillnad från statiska bilder eller långa videor bygger GIF:ar på mjuka upprepningar. HeyGen skapar rörelser som loopar naturligt, så att tittarna kan ta till sig budskapet utan distraktion genom engagerande animerade GIF:ar.

Snabbare än att skapa GIF:ar manuellt

Traditionell GIF-skapning kräver att du klipper ramar och tajmar loopar. Med AI beskriver du idén en gång och skapar färdiga GIF:ar på några sekunder.

Utformad för delning i verkligheten

Varje GIF som skapas med AI-GIF-generatorn är optimerad för vanliga användningsområden som sociala flöden, chattappar, landningssidor och e-post, med en bra balans mellan kvalitet och filstorlek.

Text till GIF-generering

Beskriv en scen, handling eller känsla med enkel text så omvandlar AI:n det automatiskt till animerade bildrutor. Rörelser, tempo och övergångar hanteras åt dig, så att resultatet känns sammanhängande i stället för hopklippt. Det gör att du slipper bildruta‑för‑bildruta‑animering eller avancerade redigeringsverktyg.

Kom igång gratis →
image to video

Loopoptimerad rörelsedesign

Varje GIF skapas med sömlös loopning som högsta prioritet. Animeringen flyter naturligt från sista bildrutan tillbaka till den första, vilket gör den perfekt för upprepad visning i chattar, flöden och inbäddningar, särskilt för loopande GIF:ar. Det gör att ditt budskap förblir mjukt och visuellt tilltalande utan ryckiga omstarter i de GIF:ar du skapar.

Kom igång gratis →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Styrning av stil och estetik

Styr utseende och känsla i din GIF genom att justera ton, stämning eller visuell inriktning i din prompt. Skapa lekfulla, minimalistiska, filmiska eller djärva animationer med din GIF-skapare utan att byta verktyg eller arbetsflöde. Att iterera på stilen är lika enkelt som att finslipa en mening eller justera din GIF-prompt.

Kom igång gratis →
Voice cloning

Lättviktig utdata av hög kvalitet

GIF:er skapas för att vara visuellt skarpa samtidigt som filstorlekarna hålls nere. Det gör dem enkla att ladda upp, bädda in och dela på olika plattformar utan prestandaproblem, så att dina GIF:er alltid är redo att användas. Dina animationer laddas snabbt även i meddelandeappar och e-post.

Kom igång gratis →
motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Designer för lärandematerial
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så här använder du AI-GIF-skaparen

Skapa animerade GIF:ar med ett enkelt arbetsflöde utformat för snabbhet och kreativ frihet, med hjälp av AI-GIF-generatorn.

Kom igång gratis
Steg 1

Beskriv din idé

Skriv in en textprompt som beskriver den handling, stämning eller scen du vill animera i dina GIF:ar.

Steg 2

Styr stilen

Förfina din prompt för att styra visuell ton, tempo eller estetisk inriktning i dina animerade GIF:ar.

Steg 3

Skapa GIF:en

AI-GIF-skaparen genererar en loopande animation som matchar din beskrivning.

Steg 4

Ladda ner och dela

Exportera GIF:en och använd den i sociala medier, chattar, e-post eller på webbsidor för att förstärka ditt budskap med animation.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-GIF-skapare?

En AI-GIF-skapare använder artificiell intelligens för att skapa animerade GIF:ar från textbeskrivningar, vilket tar bort behovet av manuell animering eller redigering.

Behöver jag kunna animation eller design?

Nej. Du behöver bara beskriva vad du vill ha. AI:n sköter rörelser, timing och loopning automatiskt.

Kan jag styra hur GIF:en ser ut?

Ja. Stil, känsla och rörelse kan styras genom din textprompt, och du kan enkelt skapa nya variationer.

Är GIF:arna lämpliga för kommersiell användning?

GIF:er kan användas i marknadsföring, sociala medier, produkt- och utbildningsmaterial, beroende på din plan. För mer avancerade skapandebehov är Pro-planen från $49

Hur långa är GIF-animationerna?

GIF:ar är korta, loopande animationer som är gjorda för att upprepas sömlöst och förmedla ett budskap snabbt.

Kan jag skapa flera GIF:ar snabbt?

Ja. Du kan skapa och iterera på många GIF:ar på några minuter genom att justera dina prompts.

Vilka format kan jag ladda ner?

GIF:er exporteras i standardformat som är kompatibla med sociala plattformar, meddelandeappar och webbsidor.

Vem ska använda en AI-GIF-skapare?

Marknadsförare, kreatörer, designers, utbildare och communityteam har störst nytta av snabb, uttrycksfull GIF-skapande utan produktionskrångel, med hjälp av en AI-GIF-generator.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background