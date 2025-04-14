AI B-roll-generator för cinematiska videor

Förvandla en enkel textprompt till filmisk b-roll på några minuter. Den AI-drivna b-rollgeneratorn skapar färdigklippt material utan kameror, utan stockavgifter och utan redigeringsprogram – perfekt för annonser, förklarande videor och innehåll i sociala medier.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144 056 408Videos generated
118 947 840Avatars generated
19 880 602Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stiliserad vit bilikon på blå bakgrund.Viktiga funktioner

Funktioner i AI B-Roll Generator

Skapa B-roll-material från en prompt

Skriv en scen och låt AI:n skapa färdig b-roll på några minuter – utan bildbank eller filmteam. De senaste text-till-video-modellerna i HeyGen, inklusive Sora, Veo och Kling, omvandlar din prompt till högkvalitativa filmiska cutaways, produktbilder och rörliga bakgrunder.

Kom igång gratis →
A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Ta ett foto och gör det till högkvalitativa B-rolls

Ladda upp en stillbild eller ta ett foto, så lägger vår image-to-video-motor till panoreringar, zoomar och kamerarörelser för att skapa mjuka b-rolls. Styr videons bildkomposition med en kort prompt, så kan en enda varumärkesbild bli en färdig scen utan inspelning.

Kom igång gratis →
A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Auto-redigera tagningar i AI-videoredigeraren

Speech Cleanup redigerar automatiskt dina a-roll-tagningar, tar bort utfyllnadsord, pauser, felsägningar och omtagningar och sköter sedan videoredigeringen genom att sätta ihop de bästa klippen. Osynliga övergångar täcker varje glapp i AI-videoredigeraren, så materialet ser ut som om det spelades in perfekt redan från början.

Kom igång gratis →
An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Matcha B-roll och färger med ditt varumärke

Byt ut generiskt stockmaterial mot dina egna varumärkesresurser för att matcha din stil och lyfta varje scen. Justera tempo, finslipa övergångar och använd färgkorrigering i proffsklass så att det dynamiska bildspråket håller sig till budskapet. Kombinera det genererade videomaterialet med ett AI-ankare för att bära berättelsen.

Kom igång gratis →
A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Allt-i-ett-plattform, manus till video

Gå från klipp till färdig video på en komplett plattform. Klistra in en brief i arbetsflödet från manus till video så skriver Video Agent manuset, bygger storyboard, skapar matchande b-roll och lägger till dynamisk röst och undertexter för en publiceringsklar video.

Kom igång gratis →
An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Grön presentaskikon.Användningsområden

Användningsområden för en AI b-rollgenerator

En smartphone som visar en vertikal AI-videoreklam för en omärkt produkt med bildtexten ”Shop the drop” och en UI-pilleretikett med texten ”Video ad”, mot en lavendelfärgad bakgrund.

Engagera köpare med AI-videoreklam

Byråinspelningar slukar budgetar och tar veckor. Marknadsförare skapar uppseendeväckande klipp och rörliga scener från ett manus för att spara tid och engagera köpare, och lägger sedan in dem i marknadsföringsvideor som är klara för alla kanaler på några minuter.

En smartphone som visar en vertikal kortvideo för sociala medier med en ”Kolla här”-hook, engagemangsikoner och b-roll-klipp, mot en mintgrön bakgrund.

Sociala klipp som ökar din räckvidd

Att filma nytt material varje dag är långsamt och ger ojämna resultat. Förvandla snabba idéer till cinematiska b-rolls och hooks som ökar räckvidden, och publicera sedan virala TikToks, Reels och Shorts med ett TikTok-vide arbetsflöde optimerat för engagemang.

En produktdemo med ett presenterkort och närbilds-b-roll-miniatyrer, sammanfogade med sömlösa klippmarkörer och en UI-pilleretikett med texten ”Product demo”, mot en himmelsblå bakgrund.

Produktdemonstrationer med sömlös B-roll

Att spela in en snygg demo kräver planering, utrustning och redigering. Beskriv funktionen och skapa relevant b-roll och närbilder som kompletterar en produktdemovideo med sömlösa klipp, så att den ser studioproducerad ut och är redo att publiceras.

En förklarande scen med ett presenterkort, ett konceptdiagram med sammanlänkade noder och stödjande b-roll-miniatyrer med en ”Explainer”-etikett i gränssnittet, på en lavendelfärgad bakgrund.

Förklarande videor och visuell storytelling

Abstrakta idéer är svåra att visa med bara pratande personer. Lägg till animerade koncept och kompletterande klipp så att en AI-videoexplainer gör komplexa ämnen begripliga och förvandlar täta manus till tydligt, lättillgängligt berättande.

Ett steg-för-steg-gränssnitt för träningsmodul med livsstils-b-roll-miniatyrer för Steg 1 och Steg 2 och en ”Training”-etikett i gränssnittet, samt ett instruktörskort bredvid, på en mintgrön bakgrund.

Skala produktionen av utbildningsinnehåll

Att spela in utbildningsmaterial på nytt vid varje uppdatering är kostsamt. Skapa livsstilsscener som identifierar och illustrerar varje steg i en utbildningsvideo, redigera sedan manus och generera om för att hålla innehållsskapandet igång när materialet ändras.

En redigerare för långformat för kreatörskanaler med en episodlista och ett rutnät med mediebibliotek av återanvändbara b-roll-klipp, ett kreatörskort och den gröna Orby-maskoten mot en himmelsblå bakgrund.

Långformat och kreatörskanaler

Sluta leta nytt material inför varje avsnitt, podcast eller återanvändningsprojekt. Skapa obegränsat med b-roll på begäran för att driva ett arbetsflöde med youtube-videogenerator, och behåll ett enhetligt utseende för kreatörer över hundratals avsnitt.

Suddit vit dokumentikon med en uppspelningsknapp på en ljusblå bakgrund.Så fungerar det

Så fungerar HeyGens AI-b-rollgenerator

Skapa cinematiska b-roll-klipp i fyra steg som tar dig från en skriven prompt till färdig, klippredo video.

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Steg 1: Välj din stil

Välj format, bildförhållande och visuell stil, och ställ sedan in stämning och sceninstruktion.

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Steg 2: Skriv din prompt

Beskriv scenen du vill ha eller lägg till en referensbild, så planerar systemet tagningen.

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Steg 3: Skapa videomaterialet

AI:n skapar cinematiska b-roll-klipp med mjuka rörelser på några minuter, utan behov av bildbank eller inspelning.

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Steg 4: Finjustera och exportera

Justera tempo, övergångar och färg, och exportera sedan i valfritt format för annonser, sociala medier eller YouTube.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI b-roll-generator och hur fungerar den?

En AI-b-rollgenerator omvandlar en textprompt eller referensbild till klippfärdigt material. Det här AI-verktyget läser ditt manus, identifierar scenerna du behöver och skapar filmiska cutaways, produktbilder och rörliga bakgrunder för en ansiktslös video eller vilket projekt som helst.

Ger AI-b-roll ett professionellt resultat på skärmen?

Ja. Materialet kommer från ledande modeller som finns i HeyGen, som Sora, Veo, Kling och Seedance, med mjuka rörelser, realistiskt ljus och djup. Finjustera tempo, övergångar och färgkorrigering i AI-videogeneratorn så att varje scen ger ett professionellt resultat.

Måste jag leta igenom bildbanker eller Pexels efter b-rollmaterial?

Nej. I stället för att du ska leta igenom bildbanker som Pexels identifierar generatorn automatiskt vilka scener ditt manus behöver och skapar nytt b-roll-material på begäran. Du får också ett mediebibliotek med genererade klipp som du kan återanvända i olika projekt.

Kan jag skapa b-roll från mina egna videor och bilder?

Ja. Ladda upp dina egna videor och bilder, så lägger systemet till naturliga rörelser, panoreringar och kameraförflyttningar. Det är det snabbaste sättet att göra om befintligt material till klipp för en produktvideo, utan nya inspelningar eller abonnemang på stockmaterial.

Kan jag ladda upp min egen video och lägga till b-roll-material med den AI-drivna editorn?

Ja. Ladda upp din video så kan den AI-drivna editorn lägga till b-roll-material där det stärker ditt budskap. Genom att lägga in relevanta klippbilder förbättrar du dina videor och får innehållet att se proffsigt ut – utan timmar av manuellt redigeringsarbete.

Kan jag lägga till undertexter och captions till b-roll med ett klick?

Ja. Textningsverktyget lägger till undertexter och captions med ett klick och synkar dem med ditt speakerröstspår. Ladda ner en delningsbar videofil i valfritt bildformat, med textspåret inbränt i videon eller som ett separat spår.

Kan jag använda AI-b-roll kommersiellt i annonser och kundprojekt?

Ja. Material som genereras på en betalplan kommer med fulla kommersiella rättigheter för annonser, produktlanseringar och kunduppdrag. Lägg in klipp i ett AI-annonsflöde eller i vilket leverabelt material som helst. Gratisexporter har en vattenstämpel; betalplaner tar bort den och ger full kommersiell användning.

Hur mycket b-roll kan jag skapa, och finns det någon gräns för antal klipp?

Du kan batchskapa miljöklipp, produktnärbilder och rörliga bakgrunder i App Library innan din huvudredigering. Betalda planer låser upp obegränsade genereringar, så att du kan bygga upp ett komplett bibliotek av klippbilder för en kampanj eller kanal utan avgifter per klipp.

Varför ska du använda en b-rollgenerator i stället för ett bildbanksbibliotek?

Stockbibliotek erbjuder generiska klipp som även andra varumärken använder, och licenskostnaderna blir snabbt höga. En b-rollgenerator skapar material för just din scen och ditt varumärke, så att det visuella känns unikt. Kombinera den med en videoskriptgenerator för att planera och producera allt på ett ställe.

Passar b-roll-generatorn mitt redigeringsarbetsflöde och mina integrationer?

Ja. Det scenbaserade gränssnittet passar in i ett befintligt videoredigeringsarbetsflöde, med API-integration för batchjobb. Genererade b-roll-klipp matchar känslan i ditt projekt, så att inklippsbilder kan läggas direkt i din tidslinje utan att störa ditt kreativa flöde.

Är AI-b-rollgeneratorn gratis, och vad ingår i betalplanerna?

Du kan börja gratis utan kreditkort och skapa material för att testa arbetsflödet, med en vattenstämpel på gratisexporter. Betalda planer från $24 per månad tar bort vattenstämpeln och låser upp högre upplösning, längre videor och fulla kommersiella rättigheter.

Kan jag lägga till röstpålägg på b-roll och ladda ner den färdiga videon?

Ja. Koppla ihop genererade klipp med en presentatör, AI-röstgenerator för berättarröst, musik och undertexter i samma projekt. Allt renderas tillsammans på en tidslinje, och du kan ladda ner den färdiga videon i HD eller dela den direkt till dina kanaler.

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