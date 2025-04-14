Förvandla en enkel textprompt till filmisk b-roll på några minuter. Den AI-drivna b-rollgeneratorn skapar färdigklippt material utan kameror, utan stockavgifter och utan redigeringsprogram – perfekt för annonser, förklarande videor och innehåll i sociala medier.
Funktioner i AI B-Roll Generator
Skapa B-roll-material från en prompt
Skriv en scen och låt AI:n skapa färdig b-roll på några minuter – utan bildbank eller filmteam. De senaste text-till-video-modellerna i HeyGen, inklusive Sora, Veo och Kling, omvandlar din prompt till högkvalitativa filmiska cutaways, produktbilder och rörliga bakgrunder.
Ta ett foto och gör det till högkvalitativa B-rolls
Ladda upp en stillbild eller ta ett foto, så lägger vår image-to-video-motor till panoreringar, zoomar och kamerarörelser för att skapa mjuka b-rolls. Styr videons bildkomposition med en kort prompt, så kan en enda varumärkesbild bli en färdig scen utan inspelning.
Auto-redigera tagningar i AI-videoredigeraren
Speech Cleanup redigerar automatiskt dina a-roll-tagningar, tar bort utfyllnadsord, pauser, felsägningar och omtagningar och sköter sedan videoredigeringen genom att sätta ihop de bästa klippen. Osynliga övergångar täcker varje glapp i AI-videoredigeraren, så materialet ser ut som om det spelades in perfekt redan från början.
Matcha B-roll och färger med ditt varumärke
Byt ut generiskt stockmaterial mot dina egna varumärkesresurser för att matcha din stil och lyfta varje scen. Justera tempo, finslipa övergångar och använd färgkorrigering i proffsklass så att det dynamiska bildspråket håller sig till budskapet. Kombinera det genererade videomaterialet med ett AI-ankare för att bära berättelsen.
Allt-i-ett-plattform, manus till video
Gå från klipp till färdig video på en komplett plattform. Klistra in en brief i arbetsflödet från manus till video så skriver Video Agent manuset, bygger storyboard, skapar matchande b-roll och lägger till dynamisk röst och undertexter för en publiceringsklar video.
Byråinspelningar slukar budgetar och tar veckor. Marknadsförare skapar uppseendeväckande klipp och rörliga scener från ett manus för att spara tid och engagera köpare, och lägger sedan in dem i marknadsföringsvideor som är klara för alla kanaler på några minuter.
Att filma nytt material varje dag är långsamt och ger ojämna resultat. Förvandla snabba idéer till cinematiska b-rolls och hooks som ökar räckvidden, och publicera sedan virala TikToks, Reels och Shorts med ett TikTok-vide arbetsflöde optimerat för engagemang.
Att spela in en snygg demo kräver planering, utrustning och redigering. Beskriv funktionen och skapa relevant b-roll och närbilder som kompletterar en produktdemovideo med sömlösa klipp, så att den ser studioproducerad ut och är redo att publiceras.
Abstrakta idéer är svåra att visa med bara pratande personer. Lägg till animerade koncept och kompletterande klipp så att en AI-videoexplainer gör komplexa ämnen begripliga och förvandlar täta manus till tydligt, lättillgängligt berättande.
Att spela in utbildningsmaterial på nytt vid varje uppdatering är kostsamt. Skapa livsstilsscener som identifierar och illustrerar varje steg i en utbildningsvideo, redigera sedan manus och generera om för att hålla innehållsskapandet igång när materialet ändras.
Sluta leta nytt material inför varje avsnitt, podcast eller återanvändningsprojekt. Skapa obegränsat med b-roll på begäran för att driva ett arbetsflöde med youtube-videogenerator, och behåll ett enhetligt utseende för kreatörer över hundratals avsnitt.
Så fungerar HeyGens AI-b-rollgenerator
Skapa cinematiska b-roll-klipp i fyra steg som tar dig från en skriven prompt till färdig, klippredo video.
Välj format, bildförhållande och visuell stil, och ställ sedan in stämning och sceninstruktion.
Beskriv scenen du vill ha eller lägg till en referensbild, så planerar systemet tagningen.
AI:n skapar cinematiska b-roll-klipp med mjuka rörelser på några minuter, utan behov av bildbank eller inspelning.
Justera tempo, övergångar och färg, och exportera sedan i valfritt format för annonser, sociala medier eller YouTube.
En AI-b-rollgenerator omvandlar en textprompt eller referensbild till klippfärdigt material. Det här AI-verktyget läser ditt manus, identifierar scenerna du behöver och skapar filmiska cutaways, produktbilder och rörliga bakgrunder för en ansiktslös video eller vilket projekt som helst.
Ja. Materialet kommer från ledande modeller som finns i HeyGen, som Sora, Veo, Kling och Seedance, med mjuka rörelser, realistiskt ljus och djup. Finjustera tempo, övergångar och färgkorrigering i AI-videogeneratorn så att varje scen ger ett professionellt resultat.
Nej. I stället för att du ska leta igenom bildbanker som Pexels identifierar generatorn automatiskt vilka scener ditt manus behöver och skapar nytt b-roll-material på begäran. Du får också ett mediebibliotek med genererade klipp som du kan återanvända i olika projekt.
Ja. Ladda upp dina egna videor och bilder, så lägger systemet till naturliga rörelser, panoreringar och kameraförflyttningar. Det är det snabbaste sättet att göra om befintligt material till klipp för en produktvideo, utan nya inspelningar eller abonnemang på stockmaterial.
Ja. Ladda upp din video så kan den AI-drivna editorn lägga till b-roll-material där det stärker ditt budskap. Genom att lägga in relevanta klippbilder förbättrar du dina videor och får innehållet att se proffsigt ut – utan timmar av manuellt redigeringsarbete.
Ja. Textningsverktyget lägger till undertexter och captions med ett klick och synkar dem med ditt speakerröstspår. Ladda ner en delningsbar videofil i valfritt bildformat, med textspåret inbränt i videon eller som ett separat spår.
Ja. Material som genereras på en betalplan kommer med fulla kommersiella rättigheter för annonser, produktlanseringar och kunduppdrag. Lägg in klipp i ett AI-annonsflöde eller i vilket leverabelt material som helst. Gratisexporter har en vattenstämpel; betalplaner tar bort den och ger full kommersiell användning.
Du kan batchskapa miljöklipp, produktnärbilder och rörliga bakgrunder i App Library innan din huvudredigering. Betalda planer låser upp obegränsade genereringar, så att du kan bygga upp ett komplett bibliotek av klippbilder för en kampanj eller kanal utan avgifter per klipp.
Stockbibliotek erbjuder generiska klipp som även andra varumärken använder, och licenskostnaderna blir snabbt höga. En b-rollgenerator skapar material för just din scen och ditt varumärke, så att det visuella känns unikt. Kombinera den med en videoskriptgenerator för att planera och producera allt på ett ställe.
Ja. Det scenbaserade gränssnittet passar in i ett befintligt videoredigeringsarbetsflöde, med API-integration för batchjobb. Genererade b-roll-klipp matchar känslan i ditt projekt, så att inklippsbilder kan läggas direkt i din tidslinje utan att störa ditt kreativa flöde.
Du kan börja gratis utan kreditkort och skapa material för att testa arbetsflödet, med en vattenstämpel på gratisexporter. Betalda planer från $24 per månad tar bort vattenstämpeln och låser upp högre upplösning, längre videor och fulla kommersiella rättigheter.
Ja. Koppla ihop genererade klipp med en presentatör, AI-röstgenerator för berättarröst, musik och undertexter i samma projekt. Allt renderas tillsammans på en tidslinje, och du kan ladda ner den färdiga videon i HD eller dela den direkt till dina kanaler.
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