Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats.

AI-annonsgenerator för snabba, effektfulla videoannonser

Skapa färdiga videoannonser med en AI-annonsgenerator byggd för snabbhet och tydlighet. Börja från en produkt, ett erbjudande eller ett manus och generera snygga annonsvideor där bild, röst, undertexter och tempo hanteras automatiskt. Ingen filmning eller avancerad redigering behövs.

136 935 491Videos generated
111 527 937Avatars generated
18 863 487Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Videoannonser för sociala medier

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Kampanjer för produktlansering

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Reklamannonser för e-handel

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Lanseringar av SaaS-funktioner

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Lokala annonser för tjänste- och serviceföretag

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

A/B-testa kreativa varianter

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

Varför är HeyGen den bästa AI-annonsgeneratorn?

HeyGen gör om vilket manus som helst till en högkvalitativ videoannons på några minuter. Börja med en idé, ett manus eller några punktlistor, skapa sedan realistiska pratande scener och färdigställ din annons utan ett traditionellt produktionsarbetsflöde.

Blixtsnabb generering

Förvandla manus till färdiga videor på några minuter. Det går mycket snabbare och är billigare än inspelning, omsceneringar eller krångliga redigeringstidslinjer.

Zero learning curve

Make professional-grade videos with a workflow that’s simple and intuitive. No editing background. No technical setup. Just write, generate, refine

All-in-one creative editor

From your first draft to the final export, HeyGen’s text-based editor streamlines the entire process. Update lines, tweak pacing, revise scenes, and iterate fast, like editing a document, not a timeline.

Prompt and product-based creation

Start from a brief, script, or product details to create ad content. The AI ad generator converts inputs into complete video ads with scene structure, visuals, and narration aligned to advertising goals.

Script-först AI-videogenerator

Work directly with text to refine hooks, benefits, and offers. The AI video generator updates visuals, voice, and captions automatically, making ad iteration simple and fast.

Platform-ready formats and pacing

Generate ads sized and paced for social feeds, pre-roll, and placements. Automatic formatting ensures videos feel native and scroll-friendly across channels.

Captions and voice that convert

Auto-generated captions and natural voice delivery improve clarity and accessibility in high-performing ads with AI. Ads remain effective even when viewed without sound, making them ideal for platforms like Facebook and LinkedIn.

Used by 100,000+ teams that value quality, ease, and speed

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative image to video platform on the market.

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"What I love about HeyGen is that I no longer have to say no to projects. It’s like we’ve augmented our team. We can do way more with the resources we have."

Justin Meisinger, Program Manager
How it works

How to Use the AI Ad Generator

Create AI-generated video ads in four clear steps.

Step 1

Add your ad idea

Enter a brief, script, or product details to create high-performing ads. The system prepares the content for AI-powered ad-focused video creation.

Step 2

Shape the message

Edit hooks, benefits, and offers directly in text. The AI tool adjusts scenes and pacing automatically, enhancing the ad creation process for better conversion rates.

Step 3

Customize visuals and voice

Choose layout, captions, branding, and narration style. Timing and lip sync are handled by the platform.

Step 4

Skapa och exportera

Rendera den slutliga annonsvideon och exportera den för annonskampanjer. Uppdatera och återskapa när som helst för att testa nya vinklar.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-annonsgenerator?

En AI-annonsgenerator skapar effektiva annonseringsvideor från text, prompts eller produktinformation. Den genererar automatiskt visuellt innehåll, berättarröst, undertexter och tempo så att team kan lansera videoannonser utan filmning, redigeringsprogram eller produktionsexpertis.

Vilka typer av annonser kan jag skapa med den?

Du kan skapa korta annonser för sociala medier, produktkampanjer, tjänsteannonser, funktionslanseringar och kampanjvarianter. AI-annonsgeneratorn är gjord för korta, konverteringsfokuserade videoannonser i digitala kanaler. För mer avancerade behov finnsPro-planen från $49

Hur snabbt kan jag skapa annonsvideor?

De flesta annonsvideor skapas på några minuter med hjälp av AI-teknik. Eftersom redigeringen sker på textnivå går det betydligt snabbare att uppdatera budskap eller testa nya vinklar i AI-drivna arbetsflöden än med traditionella videoredigeringsarbetsflöden.

Kan jag anpassa varumärke och visuellt uttryck?

Ja, genom att använda de bästa AI-verktygen kan du förbättra dina annonser. Du kan lägga till varumärkesfärger, layouter och visuella stilar för att säkerställa att varje annonsvideo följer dina varumärkesriktlinjer och håller budskapen konsekventa i alla kampanjer. Vår AI-plattform har redan översatt 18,858,633 videor på flera språk.

Är annonserna optimerade för olika plattformar?

Ja. Videor skapas i format som är klara för plattformar, med anpassat tempo, undertexter och bildförhållanden, så att de är enkla att publicera i sociala medier och på annonsplattformar.

Kan jag skapa flera versioner av en annons?

Ja. Du kan skapa flera varianter från samma underlag för att testa hooks, visuellt innehåll och budskapsvinklar utan att behöva skapa annonserna från början varje gång.

Behöver jag erfarenhet av videoredigering?

Nej. Arbetsflödet är utformat för personer som inte är videoredigerare. Du jobbar med text och inställningar medan AI sköter timing, visuellt innehåll och produktionsdetaljer.

Vilket format exporteras annonsvideor i?

Annonsvideor exporteras som vanliga MP4-filer, vilket gör dem enkla att ladda upp till annonsplattformar, sociala nätverk och interna kampanjverktyg.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

