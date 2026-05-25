Så lyckas företag med HeyGen

Miro
Featured

Miro

25 maj 2026
Coursera
Featured

Coursera

25 maj 2026
4.8G21,000+ reviews
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
company logo 1
Wondershare-logotyp
Atlassians logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonades logotyp
HP-logotyp
Duolingos logotyp
company logo 11
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
company logo 14
Wondershare-logotyp
Atlassians logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonades logotyp
HP-logotyp
Duolingos logotyp
company logo 24
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
company logo 27
Wondershare-logotyp
Atlassians logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonades logotyp
HP-logotyp
Duolingos logotyp
company logo 37
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
Stratasys logotyp

Video Translation · L&D

Stratasys

Lär dig hur Stratasys använder HeyGen för att lokalisera teknisk utbildning i stor skala, öka videovisningar med 120 % och spara över 1 miljon USD i översättningskostnader.

Learn more
Ordet ”Fanneplay” i feta, svarta blockbokstäver mot vit bakgrund.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Se hur den Emmy-belönade studion Fameplay använder HeyGen för att producera AI-drivna flerspråkiga videor, lokalisera innehåll för olika marknader och växa från tjeckisk publik till en global räckvidd.

Learn more
Man med pipskägg i mörk uniform i en japansk trädgård, med en lysande bonsailogotyp och texten ”BONSAI MARKETING” ovanpå bilden.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Upptäck hur Bryan Fikes använder HeyGen för att hjälpa småföretag att skapa fler videor, spara över 700 timmar, öka konverteringarna och skala upp sin marknadsföringsbyrå.

Learn more
Telemundo-logotyp med ett rött stiliserat T och svart text.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Upptäck hur Telemundo samarbetade med HeyGen för att skapa AI-drivna VM-inslag som placerade kommentatorer i annars omöjliga, filmiska miljöer – samtidigt som de uppfyllde direktsänd tv:s krav på hastighet och kvalitet.

Learn more
Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV använder HeyGen AI-avatarer för att skydda journalister, bevara anonymitet och på ett säkert sätt dela berättelser från Afghanistan med publik över hela världen.

Learn more
Indegene-logotyp med ”in” skapat av rosa och blå geometriska block och ”degene” i blå text.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene skalade upp compliant medicinsk videoproduktion med HeyGens AI-videoplattform, vilket påskyndade leveransen, sänkte kostnaderna och möjliggjorde flerspråkigt innehåll globalt.

Learn more
World Economic Forum-logotyp

Video Translation · Localization

World Economic Forum

Upptäck hur World Economic Forum använde HeyGens AI för att hålla flerspråkiga tal, överbrygga språkbarriärer och nå en global publik.

Learn more
Advantive-logotyp

Avatar Video · L&D

Advantive

Lär dig hur Advantive använder HeyGen för att halvera tiden för att skapa utbildningar, leverera engagerande självstudier och skala utvecklingen till över 600 anställda.

Learn more
En man med rakat huvud och skägg bär en mörkblå skjorta. Logotypen ”SCHOOL OF AI” syns längst ned till vänster.

Avatar Video · Localization

Skola för AI

Upptäck hur School of AI använder HeyGen för att skapa och översätta AI-kurser 10 gånger snabbare, nå deltagare i över 70 länder och samtidigt minska tiden för videoproduktion med 80–90 %.

Learn more
background decorationbackground decorationbackground decorationbackground decoration

Free your story

Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

Book a meeting

Har du frågor? Vi har svaren.

Vad kan företag lära sig av AI-fallstudier där HeyGens teknik används?

HeyGens AI-fallstudier visar hur företag kortar produktionstiden, skalar upp innehåll globalt och ökar kreativiteten. Team färdigställer videor på några timmar, byråer levererar på flera språk och varumärken förverkligar kampanjer med avatarer. Det sänker kostnaderna och möjliggör skalbart berättande av hög kvalitet på flera marknader.

Hur har fallstudier om AI-marknadsföring visat på högre engagemang och bättre avkastning med HeyGen?

HeyGens AI-fallstudier visar hur personanpassad, skalbar video ger högre engagemang och avkastning på investeringen. Varumärken fördubblade konverteringen och kundlojaliteten med introduktionsvideor, tredubblade engagemanget genom skräddarsydda kampanjer och nådde fler globala marknader med flerspråkigt innehåll. Det visar att HeyGen hjälper marknadsförare att skala upp personanpassningen, sänka kostnaderna och maximera effekten.

Vilka resultat visar fallstudier om AI i utbildning där HeyGen används för kompetensutveckling och lärande?

HeyGens fallstudier om AI inom utbildning visar hur institutioner och företag förbättrar läranderesultaten. Avatarer möjliggör rollspel för färdighetsträning, företag moderniserar regelefterlevnadsutbildningar, vårdteam skapar medicinskt innehåll snabbare och lärare erbjuder undervisning på flera språk. Det gör utbildningen mer engagerande, skalbar och effektiv i skolor, företag och kompetensutveckling.

Hur använder fallstudier om AI inom hälso- och sjukvården HeyGen för att förbättra kommunikationen och minska kostnaderna?

HeyGens fallstudier om AI inom hälso- och sjukvården visar hur vårdgivare förbättrar kommunikationen, sänker kostnaderna och ökar tillgängligheten. Läkare delar medicinsk kunskap genom förklarande videor, team minskar produktionstiden för utbildningsmaterial med 50 % och vårdgivare skalar upp flerspråkigt certifieringsinnehåll. Det ger korrekt och kostnadseffektiv utbildning för patienter, yrkesverksamma och globala målgrupper.

Hur använde Würth Group HeyGens AI-videogenerering för att nå framgång?

Würth gick från skriftlig till videobaserad kommunikation genom att använda HeyGen för att skapa flerspråkiga videor med avatarer. De minskade översättningskostnaderna med 80 %, halverade produktionstiden och gjorde det möjligt för medarbetarna att lära sig plattformen på bara 45 minuter. Det gjorde engagerande utbildning och kommunikation för en global målgrupp effektivare och mer kostnadseffektiv.

Vad kan företag lära sig av Komatsus kundberättelser om AI där AI-avatarer används?

Komatsus AI-fallstudie visar hur företag kan använda AI-avatarer för att förändra utbildning och kommunikation. Genom att skapa flerspråkiga, enhetliga och engagerande videor ökade Komatsu slutförandegraden till nästan 90 %, förbättrade kunskapsbevarandet och sänkte produktionskostnaderna. Deras framgång visar hur kundberättelser om AI kan lyfta fram skalbara utbildningslösningar med en enhetlig varumärkesprofil, som kan användas även inom marknadsföring och global kommunikation.

Hur förbättrade trivago sina marknadsföringsresultat med HeyGens AI-fallstudier?

Trivagos erfarenhet av HeyGen visar att fallstudier inom AI-marknadsföring kan effektivisera videolokalisering avsevärt. Genom att använda HeyGens AI-översättare och avatarer halverade trivago efterproduktionstiden (en besparing på 3–4 månader), lokaliserade snabbt tv-reklam för 30 marknader och upprätthöll en enhetlig varumärkesidentitet för att leverera skalbara, effektiva marknadsföringsresultat av hög kvalitet.

Hur använde Ogilvy AI-avatarer i fallstudier om AI-marknadsföring?

Ogilvy samarbetade med HeyGen för att skapa känslomässigt engagerande, avatardrivna marknadsföringsvideor, bland annat en kampanj riktad till generation Z med en sångares persona. Med HeyGens avatarer skapade de mycket personligt och lokaliserat innehåll i stor skala, vilket stärkte kontakten med målgruppen, bevarade den känslomässiga tonen och ökade engagemanget på olika marknader.

Kundberättelser från företag | HeyGen