Würth gick från skriftlig till videobaserad kommunikation genom att använda HeyGen för att skapa flerspråkiga videor med avatarer. De minskade översättningskostnaderna med 80 %, halverade produktionstiden och gjorde det möjligt för medarbetarna att lära sig plattformen på bara 45 minuter. Det gjorde engagerande utbildning och kommunikation för en global målgrupp effektivare och mer kostnadseffektiv.