Så lyckas företag med HeyGen
Video Translation · L&D
Lär dig hur Stratasys använder HeyGen för att lokalisera teknisk utbildning i stor skala, öka videovisningar med 120 % och spara över 1 miljon USD i översättningskostnader.
Avatar Video · Localization
Se hur den Emmy-belönade studion Fameplay använder HeyGen för att producera AI-drivna flerspråkiga videor, lokalisera innehåll för olika marknader och växa från tjeckisk publik till en global räckvidd.
Avatar Video · Marketing
Upptäck hur Bryan Fikes använder HeyGen för att hjälpa småföretag att skapa fler videor, spara över 700 timmar, öka konverteringarna och skala upp sin marknadsföringsbyrå.
Avatar Video · Broadcast
Upptäck hur Telemundo samarbetade med HeyGen för att skapa AI-drivna VM-inslag som placerade kommentatorer i annars omöjliga, filmiska miljöer – samtidigt som de uppfyllde direktsänd tv:s krav på hastighet och kvalitet.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV använder HeyGen AI-avatarer för att skydda journalister, bevara anonymitet och på ett säkert sätt dela berättelser från Afghanistan med publik över hela världen.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene skalade upp compliant medicinsk videoproduktion med HeyGens AI-videoplattform, vilket påskyndade leveransen, sänkte kostnaderna och möjliggjorde flerspråkigt innehåll globalt.
Video Translation · Localization
Upptäck hur World Economic Forum använde HeyGens AI för att hålla flerspråkiga tal, överbrygga språkbarriärer och nå en global publik.
Avatar Video · L&D
Lär dig hur Advantive använder HeyGen för att halvera tiden för att skapa utbildningar, leverera engagerande självstudier och skala utvecklingen till över 600 anställda.
Avatar Video · Localization
Upptäck hur School of AI använder HeyGen för att skapa och översätta AI-kurser 10 gånger snabbare, nå deltagare i över 70 länder och samtidigt minska tiden för videoproduktion med 80–90 %.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
HeyGens AI-fallstudier visar hur företag kortar produktionstiden, skalar upp innehåll globalt och ökar kreativiteten. Team färdigställer videor på några timmar, byråer levererar på flera språk och varumärken förverkligar kampanjer med avatarer. Det sänker kostnaderna och möjliggör skalbart berättande av hög kvalitet på flera marknader.
HeyGens AI-fallstudier visar hur personanpassad, skalbar video ger högre engagemang och avkastning på investeringen. Varumärken fördubblade konverteringen och kundlojaliteten med introduktionsvideor, tredubblade engagemanget genom skräddarsydda kampanjer och nådde fler globala marknader med flerspråkigt innehåll. Det visar att HeyGen hjälper marknadsförare att skala upp personanpassningen, sänka kostnaderna och maximera effekten.
HeyGens fallstudier om AI inom utbildning visar hur institutioner och företag förbättrar läranderesultaten. Avatarer möjliggör rollspel för färdighetsträning, företag moderniserar regelefterlevnadsutbildningar, vårdteam skapar medicinskt innehåll snabbare och lärare erbjuder undervisning på flera språk. Det gör utbildningen mer engagerande, skalbar och effektiv i skolor, företag och kompetensutveckling.
HeyGens fallstudier om AI inom hälso- och sjukvården visar hur vårdgivare förbättrar kommunikationen, sänker kostnaderna och ökar tillgängligheten. Läkare delar medicinsk kunskap genom förklarande videor, team minskar produktionstiden för utbildningsmaterial med 50 % och vårdgivare skalar upp flerspråkigt certifieringsinnehåll. Det ger korrekt och kostnadseffektiv utbildning för patienter, yrkesverksamma och globala målgrupper.
Würth gick från skriftlig till videobaserad kommunikation genom att använda HeyGen för att skapa flerspråkiga videor med avatarer. De minskade översättningskostnaderna med 80 %, halverade produktionstiden och gjorde det möjligt för medarbetarna att lära sig plattformen på bara 45 minuter. Det gjorde engagerande utbildning och kommunikation för en global målgrupp effektivare och mer kostnadseffektiv.
Komatsus AI-fallstudie visar hur företag kan använda AI-avatarer för att förändra utbildning och kommunikation. Genom att skapa flerspråkiga, enhetliga och engagerande videor ökade Komatsu slutförandegraden till nästan 90 %, förbättrade kunskapsbevarandet och sänkte produktionskostnaderna. Deras framgång visar hur kundberättelser om AI kan lyfta fram skalbara utbildningslösningar med en enhetlig varumärkesprofil, som kan användas även inom marknadsföring och global kommunikation.
Trivagos erfarenhet av HeyGen visar att fallstudier inom AI-marknadsföring kan effektivisera videolokalisering avsevärt. Genom att använda HeyGens AI-översättare och avatarer halverade trivago efterproduktionstiden (en besparing på 3–4 månader), lokaliserade snabbt tv-reklam för 30 marknader och upprätthöll en enhetlig varumärkesidentitet för att leverera skalbara, effektiva marknadsföringsresultat av hög kvalitet.
Ogilvy samarbetade med HeyGen för att skapa känslomässigt engagerande, avatardrivna marknadsföringsvideor, bland annat en kampanj riktad till generation Z med en sångares persona. Med HeyGens avatarer skapade de mycket personligt och lokaliserat innehåll i stor skala, vilket stärkte kontakten med målgruppen, bevarade den känslomässiga tonen och ökade engagemanget på olika marknader.