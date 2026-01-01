Stratasys är en global ledare inom additiv tillverkning och gör det möjligt för kunder att skapa utan begränsningar för en mer ekonomisk, personlig och hållbar värld. Som Global Training Manager leder Michael Muenchow teknisk utbildning för kunder och servicepersonal och säkerställer att team över hela världen kan använda Stratasys utrustning med maximal drifttid, effektivitet och optimerade arbetsflöden.

Michaels team ansvarar för att skapa och leverera teknisk utbildning som stöttar kunder, servicetekniker, säljteam och interna intressenter i olika regioner. När lärpreferenserna förändrades blev video centralt för hur Stratasys förmedlade kunskap, men att skala upp högkvalitativ videoutbildning globalt innebar nya utmaningar.

Hos Stratasys är video ett av de främsta sätten som människor lär sig på. Kunder och serviceteam förlitar sig på korta instruktionsvideor, innehåll på begäran och YouTube-liknande lärande för att få svar snabbt och i rätt sammanhang.

”Video är hur de flesta lär sig nu för tiden”, förklarade Michael. ”Det är viktigt för oss att utveckla effektivt och för alla målgrupper.”

Innan HeyGen innebar skapandet av videoutbildning två stora utmaningar: innehållsuppdateringar och lokalisering.

När en utbildningsvideo väl hade spelats in innebar även små ändringar som kom upp under granskningsprocessen ofta att man behövde gå tillbaka till studion och spela in innehållet igen. Det saktade ner publiceringen och skapade friktion för utbildningsdesigners.

”Om en granskare hade synpunkter var vi tvungna att hitta sätt att göra om eller spela in igen”, sa Michael. ”Det gjorde allt mer tidskrävande och komplext.”

Lokalisering var ett ännu större hinder. För att stödja globala målgrupper förlitade sig Stratasys tidigare på interna intressenter för att hjälpa till att översätta eller bygga om videor på andra språk. Att lägga ut översättning och videoproduktion externt var ofta för kostsamt.

”Utan lokalisering möjliggjord av HeyGen hade vi helt enkelt inte kunnat göra det här i stor skala”, sa Michael.

Använda HeyGen för att skapa en gång och lokalisera globalt

HeyGen gav Stratasys ett sätt att tänka om videoutbildning helt och hållet. I stället för att spela in innehållet på nytt kunde Michaels team nu gå tillbaka in i plattformen, justera manus och skapa om videor utan att behöva återvända till en inspelningsstudio. Det gjorde granskningscyklerna snabbare och uppdateringar av innehållet betydligt enklare att hantera.

Men den största förändringen kom från lokaliseringen.

Med HeyGen kan Stratasys nu skapa en utbildningsvideo en gång och lokalisera den till flera språk med batchlokalisering, varumärkesordlistor och regler för tvingande uttal – något som är avgörande inom ett högtekniskt område.

”Vi har många termer som inte är vanliga mellan olika språk”, förklarade Michael. ”Att kunna styra översättning och uttal är otroligt viktigt för oss.”

I många fall är lokalanpassade videor redo att publiceras direkt. I andra fall räcker ett lättare korrektur för att säkerställa noggrannhet utan kostnaden för fullständig ominspelning eller externa leverantörer.

HeyGen möjliggjorde också avatarledda utbildningsvideor i hela organisationen. Michaels team använder avatarer för utbildning mot kunder och service, medan andra team, som global engineering, använder dem för intern teknisk utbildning och kontrollutbildning.

Effektivisera LMS-leverans och personliga lärvägar

En av de mest betydelsefulla funktionerna för Stratasys har varit SCORM-export och den flerspråkiga spelaren. Det gör att teamet kan ladda upp en enda utbildningsresurs i sitt lärplattformssystem och leverera den globalt. Deltagarna får automatiskt innehållet på det språk som fungerar bäst för dem.

”Den där flerspråkiga spelaren är enormt viktig”, sa Michael. ”Vi kan bygga ett enda objekt, tilldela det globalt och användaren upplever det på det sätt som passar hen bäst.”

HeyGen möjliggör också förgrening och scenariobaserat lärande. För komplexa arbetsflöden, som felsökning eller maskininstallation, kan deltagare välja vägar som passar deras specifika situation i stället för att bli överväldigade av en lång instruktionsvideo.

”Vi kan skapa båda versionerna och låta deltagarna följa det som är relevant för dem i stunden”, sa Michael.

Driva effektivitet och kostnadsbesparingar i global utbildning

Sedan Stratasys började använda HeyGen har de sett en tydlig, mätbar effekt:

120 % ökning av visningar på YouTube, drivet av lokalanpassat innehåll

Över 1 miljon USD i beräknade kostnadsbesparingar genom att inte lägga ut översättning och lokalisering av video på externa leverantörer

Snabbare innehållsuppdateringar utan att behöva återvända till studion

Enklare och mer skalbar global utbildningsleverans via LMS-integration

”Det här är saker vi ärligt talat inte kunde göra tidigare”, sa Michael. ”Nu når vi kunder, serviceteam och säljare på sätt som helt enkelt inte var möjliga förut.”

Utöver siffrorna har HeyGen förenklat arbetet med att ta fram utbildningar. Instruktionsdesigners kan arbeta med välkända verktyg som PowerPoint, importera innehåll, lägga till manus och låta avatarer leverera utbildningen.

”Om du kan skapa en presentation kan du använda HeyGen”, sa Michael. ”Det är mångsidigt och enkelt.”

För Michael är en av de viktigaste aspekterna med HeyGen själva partnerskapet.

”Det jag älskar med HeyGen är känslan av att vi växer tillsammans”, sa han. ”Att bli lyssnad på som företagskund, komma med feedback och se den bli till verkliga förbättringar. Det spelar roll.”

Hans råd till andra är enkelt: ”utforska verktyget och experimentera.”

”Testa lokalisering. Testa avatarer. Skapa en tvilling av dig själv. Prova olika tonlägen”, sa Michael. ”Om du inte ger HeyGen en chans lämnar du möjligheten att nå fler människor oanvänd.”