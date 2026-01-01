Zarin TV grundades med ett enkelt men ambitiöst uppdrag: att skapa en plattform där afghanska berättelser kan berättas autentiskt, oberoende och utan rädsla.
Organisationen fokuserar på lokala nyheter, utbildning, underhållning och kvinnofrågor, samtidigt som den lyfter fram perspektiv som ofta förbises av etablerade medier. Teamet samarbetar med journalister och medarbetare i flera olika länder för att erbjuda rapportering och berättelser som speglar verkligheten i Afghanistan.
”Vårt uppdrag var att erbjuda lokala nyheter och underhållning, framför allt utbildning och att öppna upp vägar för att belysa kvinnors situation,” säger Mariam Harris, Director of Development and Partnerships på Zarin TV.
Men efter att talibanerna återtog kontrollen över Afghanistan blev oberoende journalistik allt farligare. Journalister riskerade att utsätta sig själva och sina familjer bara genom att göra sitt jobb.
Den utmaningen fick Zarin TV att börja använda HeyGen. Med hjälp av AI-avatarer hittade organisationen ett sätt att skydda journalisternas identiteter och samtidigt fortsätta dela berättelser som annars kanske aldrig skulle nå allmänheten.
Minska säkerhetsrisker för oberoende journalister
För Zarin TV handlade utmaningen aldrig bara om att producera innehåll, utan om att göra det på ett säkert sätt. När journalister rapporterar om berättelser som kritiserar regeringen eller lyfter känsliga frågor kan konsekvenserna bli allvarliga.
”Om vi använder våra riktiga journalister och de verkliga personer som gör det här, blir deras familjer trakasserade där hemma”, förklarade Mariam.
I vissa fall kunde familjer utsättas för hot, trakasserier eller gripanden på grund av en journalists rapportering. Som en följd förblev många berättelser otold. Journalister var tvungna att väga vikten av att dela information mot de potentiella riskerna för dem själva och deras närstående.
”Vi var verkligen tvungna att dölja identiteten ordentligt”, sa Mariam.
Samtidigt ville Zarin TV utöka bevakningen av frågor som sällan diskuterades offentligt, inklusive kvinnors rättigheter, mänskliga rättigheter, utbildning och vardagslivet i Afghanistan.
Teamet behövde ett sätt att hålla journalister säkra och samtidigt bevara det förtroende och den kontakt som kommer från videoberättande.
Använd AI-avatarer för att skydda identiteter och berätta fler historier
Mariam upptäckte först HeyGen genom medlemmar i sitt produktionsteam, som direkt insåg dess potential.
Teamet började använda HeyGens standardavatarer för att skapa flerspråkiga nyhetssändningar och dölja reportrarnas identiteter bakom realistiska AI-presentatörer.
”Vi skapade dessa agenter och byggde karaktärer utifrån deras personlighet”, sa Mariam.
I stället för att visa riktiga journalister i rutan kunde Zarin TV nu presentera nyheter genom AI-genererade nyhetsankare som matchade språk, publik och stil i varje sändning.
Organisationen experimenterade med att producera innehåll på sju språk så att teamet noggrant kunde välja avatarer som känns kulturellt passande för varje målgrupp.
Realismen i avatarerna hjälpte också publiken att ta till sig innehållet på ett naturligt sätt.
”Många visste inte ens att det var AI”, sa hon.
Genom att kombinera manus skrivna av journalister med AI-presentatörer fick Zarin TV ett skalbart sätt att publicera känsliga berättelser utan att utsätta medverkande för onödig risk.
Utöka tillgången till nyheter över språk och gränser
Innan de började använda AI-avatarer var det betydligt svårare och mer tidskrävande att producera flerspråkigt innehåll. Nu kan Zarin TV anpassa berättelser för olika målgrupper och samtidigt behålla enhetligheten i sina sändningar.
Redaktionens journalister tar fram reportage och manus, medan producenterna väljer den mest lämpliga avataren och språket för varje inslag.
Detta arbetssätt gör att Zarin TV kan nå publik långt utanför Afghanistan och hjälper samtidigt tittare runt om i världen att förstå hur livet ser ut inne i landet.
Plattformen lockar för närvarande nästan två miljoner besökare till sin webbsida varje månad och fortsätter att bygga publik i sociala kanaler. Organisationen ser också framtida möjligheter att utvecklas bortom traditionella nyhetsprogram.
AI-avatarer gör dessa möjligheter genomförbara samtidigt som de bevarar den anonymitet som fortfarande är avgörande för många medverkande.
Ge journalister frihet att dela berättelser på ett säkert sätt
För Zarin TV är det största värdet med HeyGen inte effektivitet eller produktionstakt. Det är skydd.
Plattformen gör det möjligt för journalister att rapportera om känsliga ämnen, diskutera svåra verkligheter och förstärka underrepresenterade röster utan att utsätta sig själva eller sina familjer för onödig risk.
”HeyGen har gett oss mer frihet”, sa Mariam.
Hon tillade att plattformens viktigaste bidrag är ”den anonymitet som vi kan ge våra journalister.”
Om AI-avatarer inte längre fanns tillgängliga skulle Zarin TV troligen behöva förlita sig på rapportering enbart med ljud, dolda identiteter eller kraftigt minskad videoproduktion. I stället kan organisationen fortsätta skapa engagerande, människocentrerat innehåll som publiken känner igen sig i.
För en missionsdriven medieorganisation som verkar under unikt svåra omständigheter är den förmågan avgörande.
Genom att kombinera oberoende journalistik med AI-avatarer skapar Zarin TV ett säkrare sätt att berätta historier, skydda reportrar och se till att röster från Afghanistan fortsätter att bli hörda runt om i världen.