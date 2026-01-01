Zarin TV grundades med ett enkelt men ambitiöst uppdrag: att skapa en plattform där afghanska berättelser kan berättas autentiskt, oberoende och utan rädsla.

Organisationen fokuserar på lokala nyheter, utbildning, underhållning och kvinnofrågor, samtidigt som den lyfter fram perspektiv som ofta förbises av etablerade medier. Teamet samarbetar med journalister och medarbetare i flera olika länder för att erbjuda rapportering och berättelser som speglar verkligheten i Afghanistan.

”Vårt uppdrag var att erbjuda lokala nyheter och underhållning, framför allt utbildning och att öppna upp vägar för att belysa kvinnors situation,” säger Mariam Harris, Director of Development and Partnerships på Zarin TV.

Men efter att talibanerna återtog kontrollen över Afghanistan blev oberoende journalistik allt farligare. Journalister riskerade att utsätta sig själva och sina familjer bara genom att göra sitt jobb.

Den utmaningen fick Zarin TV att börja använda HeyGen. Med hjälp av AI-avatarer hittade organisationen ett sätt att skydda journalisternas identiteter och samtidigt fortsätta dela berättelser som annars kanske aldrig skulle nå allmänheten.

Minska säkerhetsrisker för oberoende journalister

För Zarin TV handlade utmaningen aldrig bara om att producera innehåll, utan om att göra det på ett säkert sätt. När journalister rapporterar om berättelser som kritiserar regeringen eller lyfter känsliga frågor kan konsekvenserna bli allvarliga.

”Om vi använder våra riktiga journalister och de verkliga personer som gör det här, blir deras familjer trakasserade där hemma”, förklarade Mariam.

I vissa fall kunde familjer utsättas för hot, trakasserier eller gripanden på grund av en journalists rapportering. Som en följd förblev många berättelser otold. Journalister var tvungna att väga vikten av att dela information mot de potentiella riskerna för dem själva och deras närstående.