Indegene är en global tjänsteorganisation inom life science som hjälper läkemedels- och vårdföretag att omvandla komplex vetenskaplig och medicinsk information till tydlig, engagerande och regelkompatibel kommunikation. Deras arbete täcker hela produktens livscykel och stöttar intressenter från vårdpersonal och patienter till interna medicinska och regulatoriska team.

Kärnan i Indegenes verksamhet är en avgörande utmaning: att förenkla mycket avancerad vetenskap samtidigt som noggrannhet och regelefterlevnad upprätthålls.

Traditionellt innebar detta att ta fram högkvalitativt skriftligt innehåll, presentationer och professionellt producerade videor i enlighet med strikta medicinska, juridiska och regulatoriska (MLR) standarder. Men i takt med att efterfrågan på personanpassat, flerspråkigt och skalbart innehåll ökade blev begränsningarna med traditionell videoproduktion tydliga.

Allt förändrades när Indegene började integrera HeyGen i sina innehålls- och videoarbetsflöden.

Att hantera komplexiteten i traditionell videoproduktion

Innan HeyGen togs i bruk krävde varje videoprojekt samordning mellan flera olika team, inklusive innehållsskribenter, medicinska granskare, röstskådespelare, videoredigerare och produktionspersonal.

Arbetsflödet omfattade manusarbete, medicinska, juridiska och regulatoriska (MLR) granskningar, storyboardarbete, videoinspelningar, röstinspelning, redigering och flera omgångar av feedback. Även små uppdateringar kunde leda till omfattande omarbetning.

”Alla uppdateringar eller lokaliseringar innebar ofta att vi behövde spela in och redigera om, vilket ytterligare ökade tid, kostnader och resursberoende”, säger Indegene.

Detta skapade flera utmaningar:

Högt personalbehov i flera olika team

Långa produktionstider på grund av samordning och granskningscykler

Högre kostnader för studiospelningar och talanger

Begränsad skalbarhet för att producera flera versioner eller uppdateringar

Komplexa lokaliseringsarbetsflöden som kräver nya inspelningar

Processen var effektiv men svår att skala i en snabbföränderlig, global miljö.

Inför AI för att förändra arbetsflödena för videoskapande

För att hantera dessa utmaningar integrerade Indegene HeyGen i sin produktionskedja, vilket i grunden förändrade hur videor skapas och levereras.

Det nya arbetsflödet är helt digitalt, automatiserat och skalbart.

I stället för att samordna fysiska inspelningar laddar team nu upp manus eller presentationer direkt i HeyGen. AI-genererade avatarer ersätter mänskliga presentatörer och tar bort behovet av studios, schemaläggning och produktion på plats.

Plattformen möjliggör snabb videoproduktion och låter team skapa högkvalitativa, avatarbaserade videor på bara några minuter. Uppdateringar är lika smidiga.

Lokalisering, som tidigare var en av de mest tidskrävande delarna av produktionen, går nu betydligt snabbare.

”Flerspråkiga videor kan skapas snabbt utan extra inspelningar eller voiceover,” säger Indegene.

Denna förändring har gjort det möjligt för Indegene att skala upp videoproduktionen globalt samtidigt som de behåller konsekvens, regelefterlevnad och kvalitet.

Leverera skalbart, regelkompatibelt och engagerande medicinskt innehåll

Med HeyGen producerar Indegene nu ett brett utbud av innehållsformat, inklusive avatarbaserade videor, lokaliserat utbildningsmaterial, poddar och PPT-till-video-konverteringar.

Ett viktigt användningsområde är kliniska förklaringsvideor för läkemedelsföretag. Dessa videor förklarar ett läkemedels verkningsmekanism, kliniska fördelar och patientnytta på ett tydligt och engagerande sätt.

Tidigare krävde produktionen av sådant innehåll flera veckors arbete över flera team. Med HeyGen har processen förenklats avsevärt.

AI-avatarer fungerar som presentatörer och levererar innehåll i en ton som är anpassad till olika målgrupper. Tekniska förklaringar kan riktas till vårdpersonal, medan förenklade versioner kan skapas för patienter och anhöriga.

Samtidigt integreras dynamiska visuella inslag och varumärkeselement med regulatoriska standarder för att säkerställa tydlighet, engagemang och regelefterlevnad.

Resultatet är ett skalbart system för att leverera konsekvent, högkvalitativ medicinsk kommunikation över olika regioner och målgrupper.

Uppnå mätbara förbättringar i hastighet, kostnad och skalbarhet

Effekten av att integrera HeyGen har varit betydande i hela Indegenes verksamhet.

Tidsbesparing : Traditionell videoproduktion tog 6–8 veckor per video. Med HeyGen kan samma resultat levereras på 5–10 dagar, inklusive lokalisering.

Snabbare uppdateringar : Ändringar som tidigare krävde dagar av omarbetning kan nu göras på några minuter till ett par timmar.

Mindre personalbehov : Produktionsteamen har effektiviserats från 5–8 personer till bara 1–2 operatörer, vilket frigör resurser för mer värdeskapande arbete.

Kostnadseffektivitet : Produktionskostnaderna har minskat med 50–60 procent, vilket eliminerar behovet av studios, talanger och omfattande efterbearbetning.

Skalbarhet och lokalisering: Produktion av flerspråkiga videor går nu 5–10 gånger snabbare, vilket möjliggör snabb global distribution.

Dessa förbättringar har gjort det möjligt för Indegene att producera mer innehåll, snabbare och med färre resurser, samtidigt som strikta regelefterlevnadsstandarder upprätthålls.

För Indegene innebär införandet av HeyGen mer än bara ett förbättrat arbetsflöde; det markerar en grundläggande förändring i hur vetenskaplig kommunikation levereras.

Genom att kombinera AI-driven videogenerering med djup expertis inom life science har Indegene skapat en skalbar modell för att leverera korrekt, engagerande och regelkompatibelt innehåll till globala målgrupper.

Resultatet är ett snabbare, mer effektivt och mer flexibelt sätt att kommunicera som överbryggar klyftan mellan vetenskap och förståelse och samtidigt bidrar till bättre vårdresultat.