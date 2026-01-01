Nätverket ville överraska tittarna med filmiska ögonblick som inte hade varit möjliga med traditionell produktion. Utmaningen var att förverkliga de idéerna under ett av de snabbast rörliga evenemangen inom sport, där matchningar ändras från dag till dag, produktionstider krymper till timmar och varje sändning måste uppfylla tv-standarder.

Tillsammans med den ledande underhållnings- och sportbyrån Creative Artists Agency (CAA) och Telemundo hjälpte HeyGen till att förverkliga den visionen genom att skapa fyra AI-drivna inslag som sändes under hela Telemundos bevakning av utslagsmatcherna i VM.

Projektet markerade HeyGens första stora partnerskap för direktsändning och visade att AI-video hade utvecklats från experimentell teknik till ett produktionsverktyg redo för bästa sändningstid.

Det här handlade inte om att ersätta något som Telemundo redan hade planerat. Det handlade om att lägga till något extra och kreativt i en sändning som skulle gå ut oavsett, och att använda AI på ett genomtänkt sätt för att öka engagemanget och utöka vad bevakningen kunde åstadkomma.

Berätta historier bortom produktionens gränser

Den kreativa utmaningen var inte att hitta intressanta platser, utan att få omöjliga platser att kännas tillräckligt trovärdiga för att bära berättelsen.

Traditionell produktion skulle ha krävt flera team, internationella resor, tillstånd för inspelningsplatser, visuella effekter och veckor av efterbearbetning. Ingen av dessa tidsramar passade ett mästerskap där nästa motståndare inte skulle vara klar förrän bara några dagar före sändning.

I stället för att fråga var kameror kunde placeras började teamet ställa en annan fråga: Var borde berättelsen utspela sig om det inte fanns några produktionsbegränsningar alls?

Den förändringen öppnade upp för ett helt nytt kreativt arbetssätt.

Skapa ögonblick i stället för att filma dem