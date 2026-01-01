Vissa berättelser går inte att filma. Inte för att de inte är värda att berättas, utan för att de ligger bortom vad traditionell produktion klarar av.
Föreställ dig att placera en sportkommentator med utsikt över Los Angeles. Eller att sända direkt från mitten av Times Square bara minuter före avspark. Eller att leverera försnacksanalys från ett sandslott på en privat strand.
För Telemundos bevakning av VM var det där inte kreativa tankeexperiment. Det var själva briefen.
Nätverket ville överraska tittarna med filmiska ögonblick som inte hade varit möjliga med traditionell produktion. Utmaningen var att förverkliga de idéerna under ett av de snabbast rörliga evenemangen inom sport, där matchningar ändras från dag till dag, produktionstider krymper till timmar och varje sändning måste uppfylla tv-standarder.
Tillsammans med den ledande underhållnings- och sportbyrån Creative Artists Agency (CAA) och Telemundo hjälpte HeyGen till att förverkliga den visionen genom att skapa fyra AI-drivna inslag som sändes under hela Telemundos bevakning av utslagsmatcherna i VM.
Projektet markerade HeyGens första stora partnerskap för direktsändning och visade att AI-video hade utvecklats från experimentell teknik till ett produktionsverktyg redo för bästa sändningstid.
Det här handlade inte om att ersätta något som Telemundo redan hade planerat. Det handlade om att lägga till något extra och kreativt i en sändning som skulle gå ut oavsett, och att använda AI på ett genomtänkt sätt för att öka engagemanget och utöka vad bevakningen kunde åstadkomma.
Berätta historier bortom produktionens gränser
Den kreativa utmaningen var inte att hitta intressanta platser, utan att få omöjliga platser att kännas tillräckligt trovärdiga för att bära berättelsen.
Traditionell produktion skulle ha krävt flera team, internationella resor, tillstånd för inspelningsplatser, visuella effekter och veckor av efterbearbetning. Ingen av dessa tidsramar passade ett mästerskap där nästa motståndare inte skulle vara klar förrän bara några dagar före sändning.
I stället för att fråga var kameror kunde placeras började teamet ställa en annan fråga: Var borde berättelsen utspela sig om det inte fanns några produktionsbegränsningar alls?
Den förändringen öppnade upp för ett helt nytt kreativt arbetssätt.
Skapa ögonblick i stället för att filma dem
Den slutliga kampanjen visade fyra Telemundo-kommentatorer placerade i filmiska miljöer inspirerade av turneringen:
- Adriana Monsalve syntes med utsikt över Los Angeles.
- Pablo Mariño blev ”El Gran DT” mitt på Times Square.
- José Luis López Salido levererade analys från ett sandslott på en privat strand i Miami.
- Luis Omar Tapia stod ensam vid mittlinjen inne på Dallas Stadium.
Varje inslag varade i 20 till 30 sekunder och sändes under Telemundos försnack från kvartsfinalerna fram till VM-finalen.
Målet var inte att övertyga tittarna om att de här ögonblicken faktiskt hade hänt. Det handlade om att omfamna AI som ett kreativt medium som kan placera talanger där kameror aldrig skulle kunna vara.
I stället för att dölja tekniken lyfte produktionen fram den.
Byggt för tv-sändning, inte sociala medier
Att skapa filmisk tv är något helt annat än att skapa en social video.
Varje inslag behövde uppfylla kraven för tv-sändning, samtidigt som det lät naturligt för spansktalande tittare och tog höjd för manusändringar som ofta kom bara några timmar före inspelning.
Arbetsflödet kombinerade två specialiserade HeyGen-team.
Avatar-teamet förvandlade Telemundos inspelningar på plats till uttrycksfulla digitala framträdanden med hjälp av Avatar V, Voice N och Video TTS. På så sätt bevarades varje kommentators identitet samtidigt som dynamiska framträdanden möjliggjordes i helt nya miljöer.
Därefter byggde HeyGens produktionsteam de filmiska världarna runt varje framträdande, komponerade scener, finslipade rörelser, skalar upp materialet och förberedde alla leveranser för tv-sändning.
Tempot matchade själva turneringen.
Enskilda genereringar tog bara fem till tio minuter, vilket gjorde det möjligt att skapa ungefär tjugo kandidatframträdanden per timme. Dialogändringar kunde ofta bli klara inom femton minuter, vilket gav producenterna flexibilitet att anpassa sig till ändrade matchningar utan att behöva bygga om hela sekvenser.
När materialet nådde Telemundo var det i princip redo för sändning, komplett med bakgrundsljud. Nätverkets efterproduktionsteam lade till licensierad musik och gjorde den slutliga mixen före sändning.
Byggt med talang i varje steg på vägen
Inget av detta hade varit möjligt utan kommentatorerna själva. Alla fyra Telemundo-profiler deltog med fullt samtycke och behöll kontrollen över hur de framställdes och vad de sa.
I samarbete med CAA Vault, CAAs heltäckande lösning för att fånga, lagra och licensiera digitala avbilder, röster och immateriella rättigheter, kunde talangerna placeras i miljöer som kameror aldrig skulle nå, samtidigt som de behöll kontrollen över sitt eget namn, sin bild och sin digitala avbild under hela processen.
Löser detaljerna som tittarna aldrig märker
Tekniken gjorde projektet möjligt. Detaljerna gjorde det trovärdigt.
Spanskt uttal, tempo och regionala accenter finslipades genom flera granskningsomgångar tillsammans med spansktalande producenter. Varje framförande utvärderades utifrån rytm, känsla och autenticitet innan kundgranskning.
Produktionsteamet löste också otaliga subtila prestationsutmaningar, från handrörelser och ansiktsuttryck till röstkvalitet och synkronisering.
De finjusteringarna gjordes samtidigt som manusen fortsatte att utvecklas utifrån turneringsresultaten, vilket pressade produktionsscheman till iterativa cykler över natten.
Projektet var inte bara en övning i att skapa AI-video. Det var en sändningsproduktion uppbyggd kring AI.
En ritning för framtidens broadcast
I årtionden har tv-produktion begränsats av logistiken. Om talanger inte kunde resa, om tillstånd inte kunde ordnas eller om deadlines kom för snabbt hann vissa kreativa idéer aldrig sändas.
Detta partnerskap pekade mot en annan framtid. I stället för att ersätta kameror, team eller traditionell produktion utökade AI vad produktionsteam över huvud taget kunde föreställa sig.
Telemundo använde inte AI bara för att det var nytt.
Nätverket använde det eftersom det erbjöd ett nytt, innovativt sätt att hantera logistiskt krävande inslag inom ramen för traditionell produktion och verkligheten i direktsänd sportbevakning.
För HeyGen innebar projektet mer än en lyckad kampanj. Det visade att en av världens största tv-kanaler var beredd att lita på AI-genererade programledare under världens största sportevenemang, med skarpa sändningstider, i en broadcastmiljö där hög kvalitet är ett krav.
Den milstolpen sträcker sig långt bortom sport.
Samma produktionsarbetsflöde kan hjälpa tv-bolag att reagera på senaste nytt, göra det möjligt för underhållningsstudior att placera talanger i omöjliga miljöer och ge kreatörer helt nya sätt att berätta historier utan att begränsas av tid, geografi eller fysisk produktion.
Frågan är inte längre om AI hör hemma i tv-produktion. Det handlar om vad nästa generation berättare kommer att skapa med den.