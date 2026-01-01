Bryan Fikes är grundare av Bonsai Marketing, där han hjälper företag att växa med smartare marknadsföringssystem, automatisering och AI-video.
Under de senaste 25 åren har Bryan byggt upp flera marknadsföringsbyråer och hjälpt företag att anpassa sig till varje större skifte inom digital marknadsföring.
När video blev ett av de mest effektiva sätten att bygga förtroende online såg han samma utmaning om och om igen: företag visste att de behövde video men hade svårt att producera den konsekvent.
I dag använder Bryan HeyGen för att hjälpa kunder att skapa allt från reklamvideor och landningssidor till säljmaterial och utbildningsinnehåll. På vägen har han skapat fler än 300 videor, sparat över 700 timmar i produktionstid och byggt ett arbetsflöde som gör högkvalitativ video tillgänglig för företag i alla storlekar.
Gör professionell video praktisk för alla företag
För Bryan börjar varje framgångsrik marknadsföringsstrategi med en berättelse.
”Allt är en berättelse”, sa Bryan. ”Jag bryr mig inte om vad du säljer. Jag bryr mig inte om vad du gör. Video är den naturliga berättaren.”
Utmaningen var inte att övertyga kunderna om att video fungerade. Det var att göra produktionen tillräckligt prisvärd för att kunna användas konsekvent.
”Det var dyrt. Utrustningen var dyr. Tiden var dyr. Du behövde flera personer för att göra det bra”, sa Bryan.
För många småföretag var det inte realistiskt att investera tusentals dollar i varje video.
”När du måste välja mellan bränslepriser och en kostnad på 2 000 dollar för en video vet du vad svaret kommer att bli”, sa han.
Bryan ville att kunderna skulle publicera video lika ofta som de publicerade bloggar, mejl eller inlägg i sociala medier, inte spara det till ett fåtal kampanjer varje år.
Där förändrade HeyGen hans arbetsflöde.
”HeyGen har bara passat naturligt tack vare hur snabbt det går, budskapet och precis lagom med animation för att ge den där filmiska känslan utan att bli för mycket. Och dessutom är det helt enkelt kostnadseffektivt. Punkt.”
Gör video till en del av varje marknadsföringsstrategi
I stället för att se video som ett fristående projekt bygger Bryan nu in det i nästan varje kunduppdrag.
Hans team skapar videor för webbsidor, landningssidor, sociala medier, e-postkampanjer, utbildning och säljstöd, vilket gör video till en återkommande del av hur företag kommunicerar.
”HeyGen är verkligen den pusselbit som gör skapandet komplett”, sa Bryan. ”Alla kan laga en skål spaghetti, men det är köttbullarna och den extra såsen som gör skillnaden. När du är klar med en bra webbsida har du fått allt innehåll på plats, du har alla tjänster de erbjuder, och sedan lägger du till rätt videostruktur ovanpå det.”
Effekten handlar om mer än att bara skapa mer innehåll.
”Vi ser att konverteringen ökar, och konvertering betyder pengar för företagaren”, sa han.
Eftersom det inte längre är ett stort produktionsarbete att skapa nya videor kan Bryan rekommendera video på ställen där kunderna tidigare bara använde text eller stillbilder.
Skala upp video utan att bromsa verksamheten
Innan ni började använda HeyGen innebar skapandet av en enda marknadsföringsvideo ofta veckor av planering, flera möten och samordning av produktionen.
”Tidigare krävdes det fem möten. Det krävdes minst två personer. Det tog minst två veckor, om inte tre, för att komma till punkten där man sa: ’Det här är vad jag ska spela in.’ Det är 25 eller 30 timmar.”
Idag ser processen helt annorlunda ut.
”Om jag får en idé stoppar jag in den i mitt arbetsflöde. Femton minuter”, sa Bryan. ”Jag tror att jag har fått ner det så att jag kan producera en del grejer på under tio minuter.”
Den förändringen har ändrat hur Bryan ser på innehållsproduktion. I stället för att noggrant välja vilka videor som är värda ansträngningen kan hans team skapa videor när de behöver dem för marknadsföringskampanjer.
”HeyGen har blivit det överliggande lagret som hjälper mig att genomföra alla de enskilda delarna”, sa Bryan. ”Det gör att jag kan ta tillbaka lite personlig tid och utrymme samtidigt som jag levererar en mycket professionell produkt av hög kvalitet.”
Sedan han började använda HeyGen har Bryan skapat över 300 videor, uppskattar att han har sparat mer än 700 timmar och planerar att publicera 10 till 15 videor varje dag i takt med att hans företag fortsätter att växa.
Hjälper småföretag att marknadsföra sig som större varumärken
Bryan arbetar med entreprenörer, jurister, utbildningsorganisationer, företag inom hemservice och andra lokala bolag som inte har egna videoteam.
Många vill använda video men antar att det är ouppnåeligt.
I stället för att vara beroende av dyra produktionsteam hjälper Bryan kunder att använda HeyGen för att skapa professionella videor on-demand.
”HeyGen har blivit ett verktyg där jag tryggt kan säga: ’Gå in och testa det här’, eftersom användargränssnittet och användarupplevelsen nu är på en nivå där det fungerar oavsett kunskapsnivå”, sa Bryan. ”Det finns alltid en plats där HeyGen-videoplattformen kan hjälpa dem att lösa problem och berätta sina historier.”
För Bryan är den största fördelen inte bara att skapa fler videor. Det handlar om att hjälpa företag att kommunicera mer konsekvent och omvandla fler kunder.
”Varenda kund som jag har kopplat in det här för på rätt sätt ser ökad konvertering”, sa Bryan. ”Jag skulle utan tvekan säga att HeyGen åtminstone har fördubblat, om inte tredubblat, hur bra det går för mina kunder med konvertering.”
”HeyGen har gjort det möjligt för mig att skala min egen byrå till sju siffror på ett år. Det har låtit mig växa som om jag hade en armé på 12 till 15 personer som jobbar heltid för mig”, sa Bryan.