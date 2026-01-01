Bryan Fikes är grundare av Bonsai Marketing, där han hjälper företag att växa med smartare marknadsföringssystem, automatisering och AI-video.

Under de senaste 25 åren har Bryan byggt upp flera marknadsföringsbyråer och hjälpt företag att anpassa sig till varje större skifte inom digital marknadsföring.

När video blev ett av de mest effektiva sätten att bygga förtroende online såg han samma utmaning om och om igen: företag visste att de behövde video men hade svårt att producera den konsekvent.

I dag använder Bryan HeyGen för att hjälpa kunder att skapa allt från reklamvideor och landningssidor till säljmaterial och utbildningsinnehåll. På vägen har han skapat fler än 300 videor, sparat över 700 timmar i produktionstid och byggt ett arbetsflöde som gör högkvalitativ video tillgänglig för företag i alla storlekar.

Gör professionell video praktisk för alla företag

För Bryan börjar varje framgångsrik marknadsföringsstrategi med en berättelse.

”Allt är en berättelse”, sa Bryan. ”Jag bryr mig inte om vad du säljer. Jag bryr mig inte om vad du gör. Video är den naturliga berättaren.”

Utmaningen var inte att övertyga kunderna om att video fungerade. Det var att göra produktionen tillräckligt prisvärd för att kunna användas konsekvent.

”Det var dyrt. Utrustningen var dyr. Tiden var dyr. Du behövde flera personer för att göra det bra”, sa Bryan.

För många småföretag var det inte realistiskt att investera tusentals dollar i varje video.

”När du måste välja mellan bränslepriser och en kostnad på 2 000 dollar för en video vet du vad svaret kommer att bli”, sa han.

Bryan ville att kunderna skulle publicera video lika ofta som de publicerade bloggar, mejl eller inlägg i sociala medier, inte spara det till ett fåtal kampanjer varje år.

Där förändrade HeyGen hans arbetsflöde.

”HeyGen har bara passat naturligt tack vare hur snabbt det går, budskapet och precis lagom med animation för att ge den där filmiska känslan utan att bli för mycket. Och dessutom är det helt enkelt kostnadseffektivt. Punkt.”

Gör video till en del av varje marknadsföringsstrategi

I stället för att se video som ett fristående projekt bygger Bryan nu in det i nästan varje kunduppdrag.

Hans team skapar videor för webbsidor, landningssidor, sociala medier, e-postkampanjer, utbildning och säljstöd, vilket gör video till en återkommande del av hur företag kommunicerar.