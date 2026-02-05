Den School of AI är en utbildningsplattform grundad av Vivian Aranha, en teknolog med över 20 års erfarenhet av webb, mobil och framväxande teknologier. School of AI lanserades tidigare i år för att hjälpa studenter att ta sig an en tuff arbetsmarknad genom att skaffa praktiska färdigheter inom artificiell intelligens, inklusive generativ AI, agentbaserade system och snabbt utvecklande verktyg.

Det som började som små, livesända praktikliknande sessioner visade snabbt på en större möjlighet: att nå fler deltagare mer effektivt genom videobaserad utbildning. Men att skapa videoinnehåll av hög kvalitet i samma takt som AI utvecklas visade sig vara en stor utmaning – tills Vivian upptäckte HeyGen.

Skala utbildning utan att öka arbetsbelastningen

Från början var video centralt för hur Vivian undervisar. ”Jag är inte en person som lär mig från böcker”, förklarade han. ”Jag behöver se saker i praktiken, som praktiska labbar och videor som förklarar hur saker fungerar.”

Till en början byggde School of AI på direktsända onlinesessioner. Snart bad studenterna Vivian att spela in lektionerna så att de kunde lära sig på egna tider. Även om detta var logiskt ur ett pedagogiskt perspektiv innebar det en stor produktionsbörda.

Innan HeyGen var det långsamt, utmattande och stelt att skapa kurser. Vivian berättade om hur hon tog fram en flaggskeppskurs i AI 2024 som landade på runt 60 timmars innehåll.

”Jag spelade in hela kursen själv”, sa Vivian. ”Det tog mig tre månader, där jag jobbade nästan 40 timmar i veckan.”

Ännu värre är att AI-verktyg förändras snabbt. Vivian märkte ofta att innehåll som spelats in ena dagen var inaktuellt nästa på grund av nya modellsläpp eller funktionsuppdateringar.

”Det fanns gånger då jag förberedde allt på kvällen, började spela in nästa dag och insåg att något redan hade ändrats”, sa Vivian. ”Jag var tvungen att göra om allt.”

I den takten kunde Vivian bara producera ungefär fyra kurser per år, och han insåg inte ens hur begränsande det var förrän han såg ett alternativ.

Upptäcka HeyGen och ompröva vad som var möjligt

Vivian stötte först på HeyGen när han letade efter översättare för att sprida sina kurser internationellt. Han ville översätta en kurs i AI och kvantberäkning till spanska och anlitade en mänsklig översättare för att hjälpa till.

Efter två veckor var översättningen fortfarande inte klar. Ungefär samtidigt testade Vivian HeyGens provperiod. Han laddade upp sin kurs och inom 15 minuter var översättningen klar.

”Inom ett par timmar hade jag översatt och laddat upp kursen och gjort den tillgänglig för min spanska publik”, sa Vivian.

Det ögonblicket förändrade allt. Vivian fortsatte med att översätta 20–30 kurser med HeyGen och började utforska andra funktioner. Snart blev HeyGen centralt inte bara för översättning, utan för själva innehållsskapandet.

Med manus och skärminspelningar kunde Vivian fokusera på undervisningen medan HeyGen skötte leveransen. Han byggde om samma 60 timmar långa AI-kurs 2025 med HeyGen, och skillnaden var enorm.

”Det tog mig två veckor i stället för tre månader”, sa Vivian. ”Inte 40 timmar i veckan i flera månader. Bara ungefär två veckor totalt.”

Det som tidigare var fyra kurser per år blev fyra kurser per månad. ”Det betyder att jag plötsligt fick 11 extra månader till att göra andra saker”, sa Vivian.

Han skapade till och med en hel tvåtimmarskurs under flygresan till Turkiet, och arbetade tyst på planet med Wi‑Fi ombord.

Viviens vändpunkt kom när han skapade sin digitala tvilling.

”Det magiska ögonblicket för mig var när jag gav den ett manus och såg hur uttrycken kom fram”, sa han. ”När den är exalterad ser den faktiskt exalterad ut, precis som jag.”

I stället för att kännas artificiell kändes avataren personlig och uttrycksfull. ”Den ser inte ut som bara ännu en avatar”, sa Vivian. ”Den ser ut som min digitala tvilling.”

Den känslomässiga realismens hjälpte Vivian att lita på HeyGen som det främsta sättet att skapa och leverera sin undervisning i stor skala.

Förvandla tidsbesparingar till affärstillväxt

Enligt Vivians uppskattning sparar HeyGen honom 80–90 % av den tid som tidigare krävdes för att producera videoinnehåll. I stället för fyra kurser per år kan han nu skapa fyra kurser per månad, vilket i praktiken innebär en tiodubbling av produktionen.

Den ökade produktionen påverkar intäkterna direkt. ”Det handlar inte bara om att spara tid”, sa Vivian. ”Det mångdubblar mina intäkter.”

HeyGen gjorde det också möjligt att nå en global publik. School of AI når nu elever i över 70 länder, där studenter talar mer än 60 olika språk.

Tillväxten av prenumeranter har också tagit fart. Där Vivian tidigare såg en jämn månadsvis ökning har han nu fått miljontals visningar och prenumeranter under de senaste åtta månaderna, drivet av konsekvent, flerspråkigt innehåll.

Utöver siffrorna har HeyGen tagit bort friktionen i den kreativa processen. ”Jag har helt glömt hur jobbigt det brukade kännas att skapa video”, säger Vivian. ”Nu kan jag bara fokusera på det jag vill lära ut.”

Hans råd till andra är enkelt: fokusera på det du är bra på.

”Att skapa video är en egen färdighet”, sa Vivian. ”Låt HeyGen sköta den delen så att du kan fokusera på att lära dig, undervisa och leverera värde.”

I takt med att School of AI fortsätter att växa förblir HeyGen grunden som gör att Vivian kan undervisa snabbare, nå längre och hålla jämna steg med den teknik han hjälper andra att behärska.

”HeyGen hjälper dig att skapa professionella videor enbart utifrån ditt manus”, sa han. ”Du behöver ingenting mer.”