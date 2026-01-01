Fameplay är en Emmy-belönad produktionsstudio baserad i Prag som är specialiserad på film, tv, animation och audiovisuellt berättande. Sedan 2018 har företaget producerat allt från live-actionprogram och animerade serier till digitala underhållningsplattformar och varumärkesinnehåll. År 2023 såg företaget en stor förändring komma.

”När ChatGPT kom började vi titta på audiovisuella verktyg och hur generativ AI skulle kunna hjälpa inom den audiovisuella branschen”, säger Lukáš Záhoř, huvudproducent och medgrundare av Fameplay.

För ett produktionsbolag baserat i Tjeckien hade det alltid varit svårt att skala globalt. Tjeckiska talas av bara omkring 10 miljoner människor, vilket begränsar räckvidden för lokalt producerat innehåll. ”Du slutar alltid som en lokal producent här”, förklarade Lukáš.

Det förändrades när Fameplay upptäckte HeyGen. Genom att kombinera AI-avatarer med videöversättning och dubbningsarbetsflöden gick Fameplay från att vara en lokal produktionsstudio till att bli en producent av flerspråkigt globalt innehåll.

”För mig var det en väg in till att bli producent av globalt innehåll”, sa Lukáš.

Övervinna begränsningarna med traditionell produktion och lokalisering

Innan de började använda HeyGen var Fameplays kunder helt beroende av traditionella produktionsarbetsflöden.

”Det enda sättet för dem att få en video producerad var att ta sig till studion, förbereda sig för inspelning, spela in, sedan vänta på redigeringen och granska redigeringen,” sa Lukáš.

Processen var dyr, tidskrävande och svår att skala. Att producera flerspråkigt innehåll var ännu mer komplicerat. Översättningsbyråer kunde ta fram undertexter eller textning, men fullständig internationell videolokalisering var i stort sett oåtkomlig för många kunder på grund av kostnader och produktionskomplexitet.

”Vi producerade inte internationellt innehåll förrän vi kopplade ihop alla de här stegen för lokalisering”, förklarade Lukáš.

Vissa projekt stod inför en ännu större utmaning: programledarna fanns inte ens. Ett av Fameplays största pågående projekt handlar om att skapa syntetiska sportnyhetsankare för Flashscore, den globala plattformen för sportresultat som används av miljontals fans världen över.

”De ville ha ett ansikte för alla länder där de finns närvarande”, sa Lukáš.

I stället för att anlita presentatörer på varje marknad skapade Fameplay AI-avatarer för att leverera lokalanpassat innehåll globalt.

”Det gjorde att de kunde ha internationellt innehåll”, sa han.

Att välja HeyGen för avatar-kvalitet och lokalisering

När Fameplay utvärderade det växande antalet AI-videoverktyg som kom ut på marknaden genomförde teamet ett jämförande test av flera plattformar för avatarer och dubbning, till exempel Synthesia.

”Vi testade olika verktyg varje dag och varje natt”, sa Lukáš.

Företaget valde till slut HeyGen på grund av realismen.

”Vi upptäckte att kvaliteten på läppsynken, även i de första versionerna, helt enkelt var överlägsen”, förklarade Lukáš.

Den kvaliteten var viktig eftersom Fameplay inte bara experimenterade lite med AI. Företaget levererade professionellt produktionsarbete åt betalande kunder och behövde konsekventa, trovärdiga resultat.

”Vi använder det inte som en leksak. Det är ett professionellt verktyg”, sa Lukáš.

Fameplay blev en av HeyGens första byråpartners och köpte runt 50 platser i avatarstudion samtidigt som de byggde ett produktionsarbetsflöde kring plattformen. Företaget samarbetade också nära med HeyGen-teamet och gav feedback som hjälpte till att forma byråinriktade funktioner som till exempel subutrymmen.

I dag skapar Fameplay inte bara avatarinnehåll åt kunder, utan utbildar också interna kundteam i att själva producera videor i HeyGen.

Bygg skalbara flerspråkiga AI-produktioner

Med HeyGen integrerat i sin produktionspipeline utvecklade Fameplay ett arbetsflöde optimerat för skalbar AI-driven innehållsskapande.

Varje projekt börjar med manusarbete och röstgenerering. Teamet kombinerar HeyGen-avatarer med professionella arbetsflöden för röstkloning för att skapa realistiska flerspråkiga framföranden.

”Vi börjar alltid med ett manus. Vi improviserar aldrig”, sa Lukáš.

Resultatet är ett system som kan producera flerspråkigt innehåll i stor skala samtidigt som karaktärskonsekvens och visuell realism bevaras.

Ett av företagets mest framträdande projekt är International Volleyball Academy, en YouTube-serie som har pågått i tre år på engelska, spanska och tyska. Serien använder en AI-avatar av en riktig volleybolltränare som ville bevara och dela sin träningskompetens globalt.

”Han ville alltid att hans färdigheter och kunskap skulle bevaras”, sa Lukáš.

Eftersom tränaren fortfarande reser aktivt och tränar idrottare internationellt hade traditionell produktion varit svår att upprätthålla. I stället skapade Fameplay en löpande AI-driven utbildningsserie med HeyGen-avatarer tillsammans med verkligt videomaterial.

En annan stor framgång kom genom flerspråkig lokalisering. Ett program producerat av Fameplay utökades från tjeckiska till sju ytterligare språk.

”Det är fantastiskt, ett stort steg framåt för att nå en ny publik”, sa Lukáš.

Bli producent av globalt innehåll

För Fameplay innebär HeyGen mer än bara produktionseffektivitet. Det har i grunden förändrat företagets affärsmodell och kreativa räckvidd.

”Det som är fantastiskt är att se att ett företag som vårt här i Centraleuropa, med fokus på audiovisuell produktion med AI, och HeyGen, en startup i LA och San Francisco, gick igenom samma faser för att hitta rätt affärsmodell”, sa Lukáš.

I dag fungerar Fameplay både som produktionsstudio och som AI-partner för varumärken, kreatörer och medieföretag. Kunder kan antingen få allt hanterat via Fameplays produktionstjänster eller använda subutrymmen för att skapa innehåll själva med stöd från byrån.

I centrum för det arbetsflödet finns HeyGen.

”För mig är HeyGen ankaret för karaktärskonsekvens och läppsynk”, sa Lukáš.

Genom att kombinera AI-avatarer, flerspråkig videöversättning och skalbara produktionsarbetsflöden har Fameplay gått från ett lokalt tjeckiskt produktionsbolag till en skapare av verkligt globalt innehåll.