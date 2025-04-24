Hur Argentinas president använde HeyGen för att översätta tal vid World Economic Forum

BRANSCH:Annat
AVDELNING:Lokalisering
PLATS:🌍 Cologny, Schweiz
Överskrid gränser och språkbarriärer.

World Economic Forum är den internationella organisationen för samarbete mellan offentlig och privat sektor och erbjuder en global, opartisk och icke-vinstdrivande plattform för meningsfulla kontakter mellan intressenter. Vid det senaste World Economic Forum i Davos, Schweiz, använde Argentinas president, Javier Milei, HeyGens Video Translation för att översätta sitt tal i realtid från spanska till flera språk, bland annat engelska, franska, mandarin och arabiska.

Med HeyGen höll Javier Milei hela sitt tal, med sin egen accent och utan dubbning, till en global publik och överskred både geografiska gränser och språkbarriärer. Till skillnad från traditionell dubbning kan HeyGen exakt läppsynka röster och matcha talarens accent, röst och ton utan fördröjning på över 175 språk.

