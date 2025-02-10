Utmaningen

En viktig del av trivagos marknadsföringsstrategi är inriktad på att skapa riktade tv-reklamer.

Jeans och Joãos team samarbetar tätt i de här projekten, från den första idén via produktion till den slutliga versionen. Även om de har arbetat med produktionsbolag tidigare görs numera det mesta av arbetet internt.

Deras team stod inför en stor utmaning: att hitta ett tids- och kostnadseffektivt sätt att lokalisera annonser i 30 marknader, alla med olika språk och dialekter.

För att göra detta behövde de hitta en person som kunde tala flera språk och tilltala varje enskild marknad. Den här processen innebar kostsam och tidskrävande research samt mycket tid i efterbearbetning för att justera de minsta detaljerna i deras accent, vilket ökade de totala kostnaderna. Trots användning av voiceover-effekter förmedlade slutprodukten inte det budskap trivago hade tänkt sig på ett effektivt sätt.

De ville behålla en och samma person som trivagos ansikte utåt på alla språk och behövde en plattform som kunde förenkla den här tidskrävande processen.

Efter att ha testat flera generativa AI-plattformar valde trivago HeyGen.

Lösningen

Med HeyGens teknik övergav trivago-teamet den kostsamma planen att leta efter en enda skådespelare som kunde uppfylla alla deras nischade och ovanliga krav. I stället hittade trivago en komplett mjukvarulösning som erbjöd allt de behövde – och mer därtill.

I början stod teamen inför en fast deadline för leverans av reklamen som inte kunde skjutas upp utan extra tids- och kostnadspåslag. Trygga i HeyGens förmåga att hantera produktionen beslutade trivago att använda tekniken för första gången.

HeyGen-teamet visade sig vara lyhört och prioriterade skickligt alla nödvändiga ändringar, hanterade olika tidszoner utan problem och möjliggjorde inlämningar i tid.

Trots många justeringar mitt i produktionen och en extremt tajt tidsplan vågade trivago-teamet satsa på HeyGen – och resultatet blev lyckat.

Resultatet

”Vi gjorde tester med andra företag och HeyGen låg alltid i topp när det gällde kvalitet. Vi var väldigt transparenta mot deras team från början eftersom vi befann oss i en situation med hög risk men också stor potential, där vi gjorde detta för första gången och verkligen litade på dem – och det lönade sig fullt ut”, sa João.

Efter att ha använt HeyGen i mindre än ett år har effekten på både kostnader och tid varit betydande.

Tekniken har halverat efterbearbetningstiden och sparar i genomsnitt teamen imponerande 3–4 månader.

Annonser lokaliserades framgångsrikt på 15 platser på tre månader – en prestation som inte hade varit möjlig utan HeyGen.

Genom att använda HeyGens text-till-tal-funktion

Text-to-speech gör att trivago snabbt kan lokalisera innehåll för målmarknader runt om i världen.

På mindre än ett år med HeyGen har trivago tagit fram tv-reklam för 30 regioner.