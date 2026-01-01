AI-bildgenerator för videoklara visuella element
Skapa uppseendeväckande visuellt innehåll för alla videoprojekt med HeyGens AI Image Generator. Beskriv scenen, välj en stil och låt motorn skapa högupplösta bilder som är klara att lägga direkt i presentationer, storyboard och färdiga videor. Ingen designvana, inget letande på bildbanker, inga licensproblem. Fungerar för marknadsföring, utbildning, produktmaterial och innehåll för sociala medier.
Funktioner i AI-bildgenerator
Prompt till högupplöst bild
Beskriv vilken bild du behöver och skapa den direkt. HeyGens AI Image Generator gör om textprompter till högkvalitativa bilder anpassade för videobruk, inklusive miljöer, produktbilder, abstrakta bakgrunder och illustrerade scener. Till skillnad från fristående bildverktyg är varje resultat storleksanpassat, formaterat och klart att lägga in direkt i din videotidslinje. Kombinera genererade bilder med berättarröst från en AI Voice Generator och scenövergångar för att skapa kompletta videor utan att behöva bildbanker eller anlita en designer.
Stilpresets och varumärkessatser
Skapa platsspecifika eller varumärkesanpassade bakgrunder utan ett fotobibliotek. Beskriv ett konferensrum, en stadsvy, en studiobakgrund eller en butiksmiljö och generera en skräddarsydd bakgrund som matchar din videos ton. Använd de här bakgrunderna bakom din presentatör i ett Text till video-projekt, eller lägg in dem i flersceniga förklarande videor och produktdemovideo-innehåll. Varje genererad bakgrund behåller konsekvent ljussättning och stil mellan bildrutorna, så att ditt resultat får ett enhetligt, proffsigt utseende utan någon efterbearbetning eller kompositing.
Bild till video-rörelse
Skapa snygga produktbilder enbart från en beskrivning. Generera herobilder, miljöbilder och kontextuella scener med din produkt eller ditt koncept utan att behöva ordna en fysisk fotografering. Dessa bilder integreras med HeyGens AI Product Placement-funktioner så att du kan bygga kompletta produktvideokampanjer som kombinerar genererade bilder, berättarröst och presentatörer på skärmen i ett och samma arbetsflöde. Skala upp från enstaka bilder till hundratals visuella resurser i olika kampanjer och kanaler.
Inbyggd editor och verktyg för iteration
Varje bild som skapas i HeyGen blir direkt tillgänglig i din videoredigerare. Det behövs ingen export, återuppladdning eller filkonvertering. Välj en genererad bild, koppla den till en scen och fortsätt bygga din video tillsammans med AI Lip Sync, röstpålägg och undertexter. Den här täta integreringen gör att dina visuella tillgångar och videoproduktion delar samma tidslinje, vilket håller det kreativa arbetet snabbt. Team som producerar marknadsföringsvideor eller utbildningsvideo kan skapa och placera visuellt material utan att lämna editorn.
API- och batchutdata
Skapa bildvarianter genom att köra samma prompt flera gånger för att stödja A/B-testning, regionala kampanjer eller publicering på flera plattformar. Ta fram säsongsanpassade bakgrunder, lokala produktbilder eller tematiska scenbilder i bulk och para sedan ihop varje variant med översatt berättarröst med hjälp av Video Translator för att skapa lokalt anpassade videotillgångar. Det här arbetsflödet gör om en kreativ brief till dussintals unika videovarianter, alla med egna visuella element och flerspråkigt ljud, producerade i samma editor som du använder för dina AI Video Generator-projekt.
Användningsområden
Miniatyrer och hero-bilder
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
Storyboard och scenplanering
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Visuellt material för utbildning och e‑learning
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Produktmarknadsföringsmaterial
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
Flöden i sociala medier
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
Bloggomslag och redaktionellt innehåll
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Så här fungerar det
Skapa anpassade bilder och använd dem i dina videor i fyra steg, från prompt till publicerat innehåll.
Beskriv bilden
Skriv en kort prompt. Välj bildförhållande, stilpreset och eventuella varumärkesdetaljer som du vill ska användas i resultatet.
Skapa och välj
Granska den genererade bilden. Justera formulering, stil eller färg och generera igen tills du får det utseende du vill ha.
Finjustera och redigera
Förbättra, måla om eller ändra stil på utvalda områden. Justera färg, beskärning eller komposition direkt i editorn utan att lämna projektet.
Exportera eller animera
Ladda ner bilden eller skicka den direkt till video. Återanvänd prompten och förinställningen för framtida genereringar så att du håller dig till varumärket.
Vanliga frågor
Vad är en AI-bildgenerator och hur skiljer den sig från stockbilder?
En AI-bildgenerator för video skapar anpassade visuella element från textbeskrivningar, utformad för att användas direkt i ett videoproduktionsarbetsflöde. I HeyGen skriver du en prompt som beskriver bilden du behöver, AI:n skapar den och resultatet blir direkt tillgängligt i din videoredigerare. Du behöver inte ladda ner eller ladda upp några filer igen. Verktyget är särskilt framtaget för att producera bakgrunder, scenbilder och produktbilder som kompletterar ditt videoinnehåll.
Kan jag skapa bilder som matchar mina varumärkesfärger och min stil?
Ja. AI-bildgeneratorn skapar högupplösta visuella element som passar för HD-videoutmatning. Du styr stil, komposition och färg via din textprompt, så att resultaten följer din varumärkesprofil. Team på företag som PepsiCo och Samsung använder HeyGens produktionsflöde för varumärkesanpassat innehåll, och de genererade bilderna håller samma kvalitetsnivå som plattformens övriga videoutmatning.
Hur hög är utdataupplösningen?
Du kan beskriva din produkt, miljön den ska visas i och den visuella stil du vill ha, så skapar AI:n en kontextuell produktbild. Dessa visuella material fungerar bra för AI-videoannonser kampanjer, e-handelspresentationer och AI-innehåll för sociala medier där du behöver flera vinklar eller miljöer utan att ordna en studiotagning.
Kan jag redigera specifika delar av en bild utan att generera om hela bilden?
Genererade bilder finns i samma editor där du bygger videor. När du har skapat en bild tilldelar du den till en scen som bakgrund eller visuellt element och lägger sedan till berättarröst, Textningsgenerator -utdata och material med presentatören. Det innebär att hela din video, från visuella element till voiceover, skapas i en och samma plattform utan att du behöver växla mellan separata verktyg för bild och video.
Kan jag göra video av genererade bilder?
Ja. Kör samma prompt med små justeringar i separata genereringar för att skapa en uppsättning visuella alternativ, och para sedan ihop varje alternativ med olika manus eller översatt berättarröst för tydliga kampanjversioner. Det här gör det möjligt att snabbt testa Bild till video mot olika målgrupper, regioner och plattformar utan att produktionstiden ökar.
Hur snabbt genereras en enskild bild?
Fristående generatorer skapar bilder som du sedan måste ladda ner, ändra storlek på och importera till ett separat videoredigeringsprogram. HeyGens AI Image Generator skapar visuellt innehåll direkt i videoarbetsflödet, så de genererade bilderna hamnar direkt i din tidslinje tillsammans med avatarer, röstpålägg och övergångar. Resultatet är en snabbare produktionscykel och färre överlämningar mellan olika verktyg – något som är viktigt när du skapar videoinnehåll i stor skala.
Kan jag använda de skapade bilderna i betalda annonser och kommersiellt arbete?
HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort som ger tillgång till plattformens kärnfunktioner, inklusive bildgenerering. Du kan utforska verktyget, skapa bilder och bygga videor för att utvärdera arbetsflödet. Betalplaner från $24 per månad låser upp högre upplösning, fler genereringskrediter och tillgång till hela sviten av verktyg för videoproduktion.
Hur fungerar prissättningen för AI-bildgeneratorn?
Generatorn är särskilt bra på bakgrunder, miljöscener, produktmiljöer, abstrakta texturer och illustrerade koncept. Det här är de visuella byggstenar som oftast behövs i videoproduktion. För pratande huvud-innehåll kan du kombinera genererade bakgrunder med HeyGens AI Face Swap eller inspelat material med en presentatör. För explainer-videor kan du skapa visuella steg-för-steg-scener och lägga dem i sekvens med berättarröst med hjälp av arbetsflödet AI Video Explainer.
Kan jag batchgenerera bilder för en kampanj?
Ja. Eftersom den genererade bilden är en visuell tillgång som är oberoende av språk fungerar den i alla lokala versioner av din video. Skapa en uppsättning scenbilder och använd sedan AI Dubbing för att producera berättarröst på över 175 språk med samma bildmaterial. Det gör globala kampanjer mer effektiva eftersom visuellt innehåll bara behöver skapas en gång.
Finns det skyddsräcken för säker och regelkompatibel output?
De flesta användare skapar en bild på under en minut och färdigställer en hel video med berättarröst, undertexter och övergångar på under tio minuter. Hastigheten kommer av att allt sker i en och samma editor. Det finns ingen filhantering, inga formatkonverteringar och inget växlande mellan olika program. Team som producerar Clip Generator-innehåll eller dagliga videor för sociala medier kan hålla ett jämnt publiceringstempo utan flaskhalsar.
