AI-ansiktsbyte för polerade videor i studiokvalitet
Byt ut vilket ansikte som helst i en video med HeyGens AI Face Swap. Ladda upp ett foto på det nya ansiktet, välj ditt klipp och få ett naturligt resultat med matchande mimik och läpprörelser på några minuter. Ingen filmning, inget compositing och ingen redigeringsvana behövs. Fungerar för marknadsföring, innehåll till sociala medier, produktdemonstrationer och flerspråkiga kampanjer.
Funktioner för AI-ansiktsbyte
Foto-till-avatar-ansiktsbyte
Ladda upp ett tydligt foto så kartlägger HeyGens AI Face Swap-motor dina ansiktsdrag på vilken avatar som helst i biblioteket. Systemet analyserar benstruktur, hudton och proportioner för att skapa en sömlös blandning som bevarar din identitet i varje bildruta. Inga studiosessioner, inga flerbildstagningar och inga manuella justeringar behövs. Ditt ansikte integreras naturligt med avatarens kropp, kläder och gester, och ger ett resultat som känns genuint som du redan från första renderingen. Resultatet fungerar i alla Text to Video‑arbetsflöden du skapar.
Spara ditt ansikte som en återanvändbar avatar
När du byter ditt ansikte till en avatar sparas resultatet i ditt personliga avatarbibliotek för återanvändning i framtida videor. Du behöver inte ladda upp ditt foto igen eller köra bytet på nytt varje gång. Använd samma personliga presentatör i HeyGens AI Avatar Generator och andra avatarbaserade arbetsflöden, så behåller du ett enhetligt utseende i varje rendering. Bygg upp ett bibliotek med varumärkesklara presentatörer från ett enda foto och använd dem överallt där du behöver ett välbekant ansikte.
Bildbibliotek med över 1 000 avatarer
Välj bland över 1 000 stockavatarer med olika etniciteter, åldrar, professionella stilar och mer avslappnade uttryck. Applicera ditt ansikte på en kostymklädd chef, en avslappnad kreatör eller en profilerad talesperson och växla fritt mellan dem. Varje avatar har inbyggda gester, garderobsalternativ och scenredo positionering som kopplas direkt till ditt bytta ansikte. Bläddra igenom hela AI Avatar Generator-biblioteket för att hitta rätt utseende för ditt varumärke, din kampanj eller din interna kommunikation utan att anlita talanger eller boka inspelningar.
Ett klick från byte till färdig video
När ditt ansikte har bytts ut trycker du på Skapa video för att lägga in resultatet direkt i HeyGens AI-videogenerator. Skriv ett manus, välj scener och skapa en fullängdsvideo med din personliga avatar utan att behöva ladda upp eller konfigurera bytet på nytt. Den utbytta avataren är visuellt konsekvent i varje scen, så du snabbt kan gå från ett enda foto till en färdig video med presentatör i ett sammanhållet arbetsflöde.
Byt ansikten i korta videoklipp
För direkt video-till-video-ansiktsbyte laddar du upp ett kort klipp på upp till 15 sekunder och ett målansiktsfoto. Drivet av Seedance byter motorn ut ansiktet i klippet samtidigt som den bevarar originalets rörelser, ljussättning och scenkomposition. Använd detta arbetsflöde för reaktionsklipp, korta annonser, klipp för sociala medier och alla tillfällen då du behöver byta ansikte i en riktig video i stället för i en avatar-rendering. Ett foto, ett klipp, ett rent byte på några minuter.
Användningsområden
Personliga marknadsföringsvideor
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
UGC-inspirerade annonser i stor skala
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Produktdemonstrationer med en konsekvent presentatör
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
Uppdateringar för utbildning och onboarding
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
Lokalt anpassat innehåll för sociala medier
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Meddelanden från chefer och ledning
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Så här fungerar det
Skapa personliga face-swappade videor i fyra steg – från ett enda foto till en färdig, delningsklar video med ditt eget ansikte.
Ladda upp ditt klipp
Ladda upp en video eller välj en mall. Ställ in bildförhållande, trimma segmentet och bekräfta scenen där bytet ska ske.
Lägg till det nya ansiktet
Ladda upp ett tydligt foto på ansiktet du vill använda. Motorn identifierar personen, låser på ansiktsmarkörer och förbereder bytet.
Justera och förhandsgranska
Justera uttryckets styrka, läppsynk och ljusblandning. Förhandsgranska varje scen sida vid sida med originalet innan rendering.
Rendera och dela
Skapa den färdiga versionen i HD. Ladda ner, publicera eller skicka resultatet vidare till ett översättningsarbetsflöde.
Vanliga frågor
Vad är AI Face Swap och hur skiljer det sig från ett filter?
AI Face Swap i HeyGen erbjuder två sätt att arbeta. Antingen lägger du in ditt eget ansikte på någon av HeyGens över 1 000 professionella avatarer för att skapa en återanvändbar, personlig presentatör, eller så byter du direkt ut ansiktet i ett kort videoklipp (upp till 15 sekunder, drivs av Seedance) för reaktionsklipp och innehåll till sociala medier. Båda arbetsflödena ger produktionskvalitet som passar för affärsanvändning, inte för rena nöjesklipp.
Kan jag använda mitt eget foto som källansikte?
Ja. HeyGens renderingsmotor bevarar din ansiktsstruktur, hudton och proportioner samtidigt som den matchar avatarens gester och uttryck bildruta för bildruta. Resultatet är utformat för affärskommunikation, säljkontakt och varumärkesinnehåll där visuell trovärdighet är viktig. I kombination med naturlig Lip Sync och röstmatchning blir resultatet omöjligt att skilja från en traditionellt inspelad presentatörsvideo.
Hur realistiskt är slutresultatet jämfört med filmat material?
Absolut. Du kan klona din röst från ett kort ljudprov och använda den i varje video du skapar. Det innebär att din ansiktsbytta avatar inte bara ser ut som du, utan också låter som du. Den klonade rösten fungerar på alla 175+ språk som stöds, så att du kan leverera lokalt anpassat innehåll med din egen ton utan att spela in igen.
Kan jag göra ansiktsbyte i videor på andra språk än engelska?
Du kan applicera ditt ansikte på vilken avatar som helst i HeyGens bibliotek med över 1 000 standardalternativ. Det finns ingen gräns för hur många olika avatarer du använder, och du kan växla fritt mellan dem i olika projekt. Varje avatar har sin egen klädstil, hållning och visuella stil, vilket ger dig full kreativ frihet att anpassa dig till olika innehållsformat och målgrupper.
Hur lång tid tar det att rendera ett ansiktsbyte?
Ja. Efter att du har skapat din första video kan du översätta den till över 175 språk med HeyGens Video Translator med exakt läppsynk och bevarad röstton. Ditt ansikte är konsekvent i alla lokala versioner, och berättarrösten anpassas automatiskt till varje språks tempo och uttal.
Kan jag byta flera ansikten i samma scen?
De flesta videor renderas på under fem minuter efter att du har färdigställt ditt manus och valt avatar. HeyGen bearbetar ansiktsmappning, röstsyntes, läppsynk och visuell rendering samtidigt. Längre videor med flera scener kan ta lite längre tid, men hela arbetsflödet från uppladdning av foto till färdig video blir vanligtvis klart under en och samma session.
Är ansiktsbytet säkert och följer det samtyckeskrav?
Ett enskilt foto framifrån med tydligt ljus, neutral min och utan saker som solglasögon eller kraftiga skuggor fungerar bäst. Bilden ska vara ny och ha hög upplösning. HeyGens AI sköter resten, inklusive att matcha ditt ansikte mot avataren när det gäller rörelser och mimik, så inga extra vinklar eller videomaterial behövs.
Vad kostar det att prova AI Face Swap?
HeyGen erbjuder en gratisplan utan krav på kreditkort som låter dig utforska plattformen och skapa videor. Funktioner för ansiktsbyte finns tillgängliga i alla planer, och betalplaner från $24 per månad låser upp längre videor, röstkloning och tillgång till hela avatarbiblioteket. Enterprise-planer inkluderar teamsamarbete och tillgång till HeyGens bredare API för stödda funktioner.
Kan jag kombinera ansiktsbyte med ett genererat manus?
Att anlita en presentatör innebär casting, schemaläggning, studiorum, inspelning, redigering och omtagningar för varje uppdatering eller nytt språk. Den processen tar vanligtvis flera dagar och kostar tusentals dollar per video. Med AI Face Swap laddar du upp ett foto, skriver ditt manus och skapar en färdig video på några minuter till en bråkdel av kostnaden. Uppdateringar kräver bara att du redigerar texten och renderar om – ingen ny inspelning behövs.
