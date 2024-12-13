2025 HeyGen Keynote

2025 HeyGen Keynote

Porque "quase lá" não é o suficiente. Assista ao CEO Joshua Xu e sua equipe apresentarem uma nova era de vídeo com IA. Neste novo mundo, você tem o controle criativo completo.

Gravação sob demanda

Agenda

altalt

Filosofia da HeyGen

Veja como ajudamos equipes a escalar a narrativa visual sem comprometer a qualidade ou a criatividade, e por que estamos apenas começando.

altalt

Últimas inovações

Tenha um primeiro olhar sobre a próxima evolução em vídeo de IA, permitindo controle total sobre cada palavra e gesto com incrível precisão.

altalt

Bate-papo informal

Participe do HeyGen e de clientes líderes do setor em um bate-papo informal discutindo o futuro da narração de histórias impulsionada por IA.

Alto-falantes

Joshua Xu

Joshua Xu é o Co-Fundador e CEO da HeyGen. Antes de fundar a HeyGen, Xu foi um engenheiro chave na Snap, onde liderou avanços no ranqueamento de anúncios, plataformas de aprendizado de máquina e fotografia computacional.

altalt

Adam Halper

Adam Halper é Gerente de Produto na HeyGen. Antes de ingressar na HeyGen, Adam foi Chefe de Produto na Numerade, onde desenvolveu ferramentas de automação de vídeo com IA e moldou a estratégia da empresa para utilizar a IA generativa de forma eficaz.

altalt

Leo Rofe

Leo Rofe é Gerente de Produto na HeyGen. Antes de se juntar à HeyGen, ele atuou como Diretor de Produto na Decentral Games. Ele também trabalhou na Nike, onde fez parte da equipe fundadora que desenvolveu o aplicativo Nike SNKRS.

altalt
