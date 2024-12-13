2025 HeyGen Keynote
Filosofia da HeyGen
Veja como ajudamos equipes a escalar a narrativa visual sem comprometer a qualidade ou a criatividade, e por que estamos apenas começando.
Últimas inovações
Tenha um primeiro olhar sobre a próxima evolução em vídeo de IA, permitindo controle total sobre cada palavra e gesto com incrível precisão.
Bate-papo informal
Participe do HeyGen e de clientes líderes do setor em um bate-papo informal discutindo o futuro da narração de histórias impulsionada por IA.
Alto-falantes
Joshua Xu
Joshua Xu é o Co-Fundador e CEO da HeyGen. Antes de fundar a HeyGen, Xu foi um engenheiro chave na Snap, onde liderou avanços no ranqueamento de anúncios, plataformas de aprendizado de máquina e fotografia computacional.
Adam Halper
Adam Halper é Gerente de Produto na HeyGen. Antes de ingressar na HeyGen, Adam foi Chefe de Produto na Numerade, onde desenvolveu ferramentas de automação de vídeo com IA e moldou a estratégia da empresa para utilizar a IA generativa de forma eficaz.
Leo Rofe
Leo Rofe é Gerente de Produto na HeyGen. Antes de se juntar à HeyGen, ele atuou como Diretor de Produto na Decentral Games. Ele também trabalhou na Nike, onde fez parte da equipe fundadora que desenvolveu o aplicativo Nike SNKRS.