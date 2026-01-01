Rejestrator ekranu AI

Nagrywaj ekran, kamerę i dźwięk za pomocą HeyGen’s AI screen recorder. Rejestruj wszystko w idealnej synchronizacji, usuwaj szumy tła i automatycznie generuj napisy. Twórz wysokiej jakości, łatwe do udostępniania filmy w kilka minut, bez pobierania ani użycia oprogramowania do edycji.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Nagrywaj mądrzej, szybciej i lepiej

HeyGen’s AI Screen Recorder zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby nagrywać, ulepszać i udostępniać profesjonalnej jakości filmy w jednej intuicyjnej platformie. Niezależnie od tego, czy tworzysz tutoriale, prezentacje produktów, materiały onboardingowe czy prezentacje zespołowe, HeyGen pomaga oszczędzać czas, zwiększać produktywność i utrzymywać studyjną jakość — bezpośrednio w Twojej przeglądarce.

Dzięki ulepszeniom opartym na AI, nagrywaniu z wielu źródeł i narzędziom do natychmiastowego udostępniania, każde nagrane wideo wygląda profesjonalnie i brzmi krystalicznie czysto.

Automatyczne ulepszanie za pomocą AI

Automatycznie przekształć swoje nagrania z przeciętnych w znakomite. Zaawansowana AI HeyGen czyści dźwięk w czasie rzeczywistym, usuwając szumy tła, wyrównując poziomy głośności i wycinając wypełniacze. Zero montażu. Za każdym razem otrzymujesz płynne, profesjonalnej jakości nagrania.

Możesz precyzyjnie dostosować efekt dzięki wbudowanym ustawieniom ulepszania, które sprawiają, że Twój głos brzmi wyraźnie i naturalnie — idealnie dla twórców, edukatorów i profesjonalistów.

Bezproblemowe przechwytywanie z wielu źródeł

Nagrywaj ekran, kamerę internetową i mikrofon jednocześnie, z idealną synchronizacją. Podczas nagrywania łatwo przełączaj widoki, aby wyróżnić kluczowe elementy na ekranie lub mimikę twarzy.

Przed nagrywaniem zaplanuj swój scenariusz, korzystając z generatora skryptów wideo AI, aby jasno uporządkować przekaz i zaoszczędzić czas.

To elastyczne ustawienie jest idealne do tworzenia samouczków, prezentacji produktów lub zdalnych wystąpień, nadając Twoim filmom osobisty charakter, który utrzymuje uwagę widzów. Uproszczony interfejs gwarantuje brak opóźnień i desynchronizacji dźwięku, nawet podczas przełączania źródeł w trakcie nagrywania.

Jak to działa?

Nagraj ekran w 4 prostych krokach

Bez wysiłku nagrywaj ekran i zamieniaj swoje nagrania w angażujące, profesjonalne filmy dzięki HeyGen AI Screen Recorder.

Krok 1

Otwórz rejestrator ekranu AI

Uruchom HeyGen Screen Recorder bezpośrednio w przeglądarce. Nie są potrzebne żadne pobrania ani instalacje – po prostu otwórz narzędzie i w kilka sekund możesz zaczynać nagrywanie.

Krok 2

Wybierz, co chcesz nagrać

Wybierz dokładnie to, co chcesz nagrać: ekran, kamerę internetową lub oba jednocześnie z dźwiękiem. Możesz w każdej chwili przełączać widoki, aby utrzymać uwagę odbiorców na tym, co jest najważniejsze.

Krok 3

Pozwól, aby AI ulepszyła Twoje nagranie

Gdy tylko rozpoczniesz nagrywanie, AI HeyGen automatycznie działa w tle. Usuwa szumy tła, przycina długie pauzy, wyrównuje dźwięk, a nawet dodaje napisy, dzięki czemu Twój film jest płynny i profesjonalny – bez ręcznej edycji.

Krok 4

Natychmiast podglądaj i udostępniaj

Gdy skończysz, obejrzyj podgląd nagrania i wyeksportuj je w kilka sekund. Pobierz dopracowane wideo w jakości HD lub 4K albo udostępnij je natychmiast za pomocą bezpiecznego linku — idealne do tutoriali, prezentacji i aktualizacji dla zespołu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące nagrywania ekranu

Czym jest rejestrator ekranu oparty na AI?

Rejestrator ekranu z AI nagrywa Twój ekran, kamerę internetową i dźwięk, jednocześnie automatycznie ulepszając wideo. HeyGen poprawia jakość, usuwając szumy, przycinając pauzy i generując napisy, dzięki czemu Twoje nagrania wyglądają profesjonalnie bez ręcznej edycji.

Czy mogę nagrywać ekran i kamerę internetową jednocześnie?

Tak. HeyGen umożliwia jednoczesne nagrywanie ekranu, kamery internetowej i mikrofonu z idealną synchronizacją. Możesz przełączać układy w trakcie nagrywania, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do tworzenia samouczków, prezentacji i instruktaży, które wymagają zarówno warstwy wizualnej, jak i obecności prowadzącego.

Czy rejestrator ekranu z AI działa bezpośrednio w przeglądarce?

Jak najbardziej. HeyGen działa w pełni online, bez konieczności instalacji czy konfiguracji. Możesz nagrywać od razu na komputerach z systemem Windows, Mac oraz w przeglądarkach mobilnych, a wszystkie pliki są bezpiecznie zapisywane w chmurze, abyś miał do nich łatwy dostęp.

Czy HeyGen może poprawić jakość dźwięku w moich nagraniach?

Tak. Wbudowana sztuczna inteligencja usuwa szumy tła, wyrównuje poziomy dźwięku, przycina wypełniacze i automatycznie poprawia klarowność. Aby uzyskać jeszcze czystszy efekt, możesz później dodatkowo poprawić audio za pomocą narzędzia Zwiększ głośność wideo

Czy rejestrator ekranu automatycznie generuje napisy?

Tak. HeyGen automatycznie generuje dokładne napisy i transkrypcje podczas nagrywania. Dzięki temu Twoje filmy są bardziej dostępne, łatwiejsze do śledzenia i gotowe do publikacji na platformach takich jak YouTube, Reels oraz wewnętrzne portale szkoleniowe.

Czy mogę edytować moje nagrania po ich zarejestrowaniu?

Możesz szybko edytować wideo, korzystając z funkcji AI, takich jak usuwanie ciszy, wykrywanie scen, przycinanie oraz dostosowywanie napisów. Aby jeszcze dokładniej dopracować materiał — na przykład wycinać fragmenty, skorzystaj z narzędzia Online Video Trimmer

Czy z AI screen recorder od HeyGen można korzystać za darmo?

Tak. Możesz nagrywać, ulepszać i eksportować filmy za darmo w podstawowej wersji. Uaktualnienie odblokowuje funkcje premium dla zespołów, dłuższe nagrania i zaawansowane przepływy pracy. Możesz zarejestrować się tutaj

