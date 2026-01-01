Rejestrator ekranu AI

Nagrywaj ekran, kamerę i dźwięk za pomocą HeyGen’s AI screen recorder. Rejestruj wszystko w idealnej synchronizacji, usuwaj szumy tła i automatycznie generuj napisy. Twórz wysokiej jakości, łatwe do udostępniania filmy w kilka minut, bez pobierania ani użycia oprogramowania do edycji.
Nagrywaj mądrzej, szybciej i lepiej
HeyGen’s AI Screen Recorder zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby nagrywać, ulepszać i udostępniać profesjonalnej jakości filmy w jednej intuicyjnej platformie. Niezależnie od tego, czy tworzysz tutoriale, prezentacje produktów, materiały onboardingowe czy prezentacje zespołowe, HeyGen pomaga oszczędzać czas, zwiększać produktywność i utrzymywać studyjną jakość — bezpośrednio w Twojej przeglądarce.
Dzięki ulepszeniom opartym na AI, nagrywaniu z wielu źródeł i narzędziom do natychmiastowego udostępniania, każde nagrane wideo wygląda profesjonalnie i brzmi krystalicznie czysto.
Automatyczne ulepszanie za pomocą AI
Automatycznie przekształć swoje nagrania z przeciętnych w znakomite. Zaawansowana AI HeyGen czyści dźwięk w czasie rzeczywistym, usuwając szumy tła, wyrównując poziomy głośności i wycinając wypełniacze. Zero montażu. Za każdym razem otrzymujesz płynne, profesjonalnej jakości nagrania.
Możesz precyzyjnie dostosować efekt dzięki wbudowanym ustawieniom ulepszania, które sprawiają, że Twój głos brzmi wyraźnie i naturalnie — idealnie dla twórców, edukatorów i profesjonalistów.
Bezproblemowe przechwytywanie z wielu źródeł
Nagrywaj ekran, kamerę internetową i mikrofon jednocześnie, z idealną synchronizacją. Podczas nagrywania łatwo przełączaj widoki, aby wyróżnić kluczowe elementy na ekranie lub mimikę twarzy.
Przed nagrywaniem zaplanuj swój scenariusz, korzystając z generatora skryptów wideo AI, aby jasno uporządkować przekaz i zaoszczędzić czas.
To elastyczne ustawienie jest idealne do tworzenia samouczków, prezentacji produktów lub zdalnych wystąpień, nadając Twoim filmom osobisty charakter, który utrzymuje uwagę widzów. Uproszczony interfejs gwarantuje brak opóźnień i desynchronizacji dźwięku, nawet podczas przełączania źródeł w trakcie nagrywania.
Nagraj ekran w 4 prostych krokach
Bez wysiłku nagrywaj ekran i zamieniaj swoje nagrania w angażujące, profesjonalne filmy dzięki HeyGen AI Screen Recorder.
Uruchom HeyGen Screen Recorder bezpośrednio w przeglądarce. Nie są potrzebne żadne pobrania ani instalacje – po prostu otwórz narzędzie i w kilka sekund możesz zaczynać nagrywanie.
Wybierz dokładnie to, co chcesz nagrać: ekran, kamerę internetową lub oba jednocześnie z dźwiękiem. Możesz w każdej chwili przełączać widoki, aby utrzymać uwagę odbiorców na tym, co jest najważniejsze.
Gdy tylko rozpoczniesz nagrywanie, AI HeyGen automatycznie działa w tle. Usuwa szumy tła, przycina długie pauzy, wyrównuje dźwięk, a nawet dodaje napisy, dzięki czemu Twój film jest płynny i profesjonalny – bez ręcznej edycji.
Gdy skończysz, obejrzyj podgląd nagrania i wyeksportuj je w kilka sekund. Pobierz dopracowane wideo w jakości HD lub 4K albo udostępnij je natychmiast za pomocą bezpiecznego linku — idealne do tutoriali, prezentacji i aktualizacji dla zespołu.
Rejestrator ekranu z AI nagrywa Twój ekran, kamerę internetową i dźwięk, jednocześnie automatycznie ulepszając wideo. HeyGen poprawia jakość, usuwając szumy, przycinając pauzy i generując napisy, dzięki czemu Twoje nagrania wyglądają profesjonalnie bez ręcznej edycji.
Tak. HeyGen umożliwia jednoczesne nagrywanie ekranu, kamery internetowej i mikrofonu z idealną synchronizacją. Możesz przełączać układy w trakcie nagrywania, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do tworzenia samouczków, prezentacji i instruktaży, które wymagają zarówno warstwy wizualnej, jak i obecności prowadzącego.
Jak najbardziej. HeyGen działa w pełni online, bez konieczności instalacji czy konfiguracji. Możesz nagrywać od razu na komputerach z systemem Windows, Mac oraz w przeglądarkach mobilnych, a wszystkie pliki są bezpiecznie zapisywane w chmurze, abyś miał do nich łatwy dostęp.
Tak. Wbudowana sztuczna inteligencja usuwa szumy tła, wyrównuje poziomy dźwięku, przycina wypełniacze i automatycznie poprawia klarowność. Aby uzyskać jeszcze czystszy efekt, możesz później dodatkowo poprawić audio za pomocą narzędzia Zwiększ głośność wideo
Tak. HeyGen automatycznie generuje dokładne napisy i transkrypcje podczas nagrywania. Dzięki temu Twoje filmy są bardziej dostępne, łatwiejsze do śledzenia i gotowe do publikacji na platformach takich jak YouTube, Reels oraz wewnętrzne portale szkoleniowe.
Możesz szybko edytować wideo, korzystając z funkcji AI, takich jak usuwanie ciszy, wykrywanie scen, przycinanie oraz dostosowywanie napisów. Aby jeszcze dokładniej dopracować materiał — na przykład wycinać fragmenty, skorzystaj z narzędzia Online Video Trimmer
Tak. Możesz nagrywać, ulepszać i eksportować filmy za darmo w podstawowej wersji. Uaktualnienie odblokowuje funkcje premium dla zespołów, dłuższe nagrania i zaawansowane przepływy pracy. Możesz zarejestrować się tutaj
