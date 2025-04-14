Stwórz dopracowane wideo typu „save the date”, zaczynając od scenariusza, zdjęcia lub prostego pomysłu. Bez kamery, ekipy i doświadczenia w montażu. Wybierz styl, dodaj swoją wiadomość, a HeyGen w kilka minut zamieni ją w gotowy do udostępniania klip.
Dlaczego marki wybierają kreator zaproszeń wideo HeyGen
Generuj filmy na podstawie scenariusza wydarzenia
Wpisz szczegóły wydarzenia, wybierz szablon wideo „save the date” i uruchom swój projekt. Platforma automatycznie tworzy gotową animację z narracją, przejściami i dopasowanym czasem scen. Narzędzia AI dbają o tempo i sekwencję, dzięki czemu Twoje ogłoszenie jest gotowe od razu. Niezależnie od tego, czy ogłaszasz ślub, czy okrągłe urodziny, funkcja tekst‑na‑wideo zamienia Twój scenariusz w dopracowany klip bez potrzeby montażu.
Zaprojektuj swój szablon wideo „Save the Date”
Wybierz elegancki, ślubny szablon lub przejrzyj projekty na każdą okazję. Każdy szablon wideo typu „save the date” zawiera dopasowaną grafikę, przejścia i układy, które możesz łatwo dostosować do swojego motywu. Intuicyjny edytor typu „przeciągnij i upuść” jest przyjazny dla początkujących i nie wymaga doświadczenia w projektowaniu. Zacznij od zera lub oprzyj się na gotowym stylu. generator wideo oparty na AI daje Ci natychmiastowy dostęp do całej biblioteki szablonów.
Narracja głosowa, która brzmi jak Ty
Nagraj krótki próbny fragment głosu, a platforma go sklonuje, aby dostarczyć poruszającą wiadomość w Twoim własnym tonie. Każde słowo w Twoim romantycznym ogłoszeniu brzmi naturalnie, ponieważ dźwięk idealnie pasuje do Twojego głosu i stylu. Twoi goście słyszą Ciebie, nawet jeśli nigdy nie nagrałeś ostatecznego tekstu. Alternatywnie możesz wybrać spośród dziesiątek wbudowanych opcji głosowych, aby znaleźć idealne dopasowanie do Twojego wydarzenia. Użyj klonowania głosu AI, aby dodać swój własny głos do każdego „save the date”.
Animuj zdjęcia i nagrania wideo
Prześlij własne nagrania lub skorzystaj z biblioteki materiałów stockowych, aby stworzyć wieloscenowe ogłoszenie. Animuj zdjęcia za pomocą przejść, kadruj ujęcia do dowolnego formatu i przycinaj sceny do idealnej długości – bez skomplikowanych programów do montażu. Sesje narzeczeńskie, zdjęcia z miejsca wydarzenia czy ujęcia stockowe automatycznie zamieniają się w dopracowany materiał wideo. Narzędzie image to video zajmuje się budową scen, dopasowaniem czasu trwania ujęć i przygotowaniem finalnego pliku, dzięki czemu otrzymujesz gotowy klip bez ręcznej edycji.
Edytuj, dodawaj napisy i udostępniaj w dowolnym formacie
Twój gotowy film jest eksportowany w jakości HD i od razu nadaje się na każdy kanał: SMS, e‑mail, Instagram, WhatsApp lub do bezpośredniego pobrania. Skorzystaj z podstawowych narzędzi edytora online, aby dopracować napisy, skorygować timing i współpracować z partnerem lub organizatorem przed finalizacją. Narzędzia edycyjne automatycznie generują napisy, dzięki czemu Twoje ogłoszenie jest czytelne nawet bez dźwięku. Użyj generatora napisów, aby w kilka sekund dodać dokładne napisy lub przetłumaczyć je dla gości z innych krajów.
Zastosowania kreatora wideo „Save the Date”
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Jak działa kreator wideo „Save the Date”
Stwórz swoje wideo „save the date” w czterech prostych krokach – od wyboru stylu po wysłanie go do każdego gościa z listy.
Przeglądaj szablony wydarzeń i wybierz styl, który najlepiej pasuje do charakteru i motywu Twojej uroczystości.
Wpisz nazwę wydarzenia, datę, miejsce oraz wszystkie informacje, które chcesz, aby goście zapamiętali.
Dodaj swój głos, dostosuj warstwę wizualną i prześlij dowolne zdjęcia, aby spersonalizować wideo.
Pobierz swój film i wyślij go SMS-em, e‑mailem lub przez media społecznościowe do swojej listy gości.
Kreator wideo typu „save the date” pozwala stworzyć wideo-zaproszenie bez nagrywania i montażu. Wpisz szczegóły wydarzenia, wybierz szablon wideo „save the date”, dodaj narrację, a platforma zbuduje gotowy film. Użyj funkcji script to video aby w kilka minut zamienić napisany komunikat w klip gotowy do udostępnienia. Wyślij go SMS-em, e‑mailem lub w mediach społecznościowych do całej listy gości.
Tak. Ogłoszenie wideo, które zawiera Wasze zdjęcia, głosy i szczegóły wydarzenia, jest bardziej osobiste niż drukowana kartka. Tworząc swoje wideo „save the date” na ślub, macie pełną kontrolę nad każdym elementem: obrazami, narracją, muzyką i przekazem. Jeśli chcecie zachować spójny wygląd we wszystkich scenach, zamiana twarzy AI umieszcza Wasze zdjęcia w dowolnym kadrze. Dodajcie własny głos, aby brzmiało to dokładnie jak Wy.
Nagraj krótki próbny fragment głosu, a platforma sklonuje go, aby narracja wideo brzmiała w Twoim własnym tonie. Twoja narracja zostanie automatycznie zastosowana we wszystkich scenach. Jeśli wolisz nie nagrywać, skorzystaj z generatora głosu AI, aby wybrać spośród naturalnie brzmiących opcji głosowych. W obu przypadkach finalne wideo brzmi osobiście, bez potrzeby dodatkowej postprodukcji.
Twój film powinien zawierać nazwę wydarzenia, datę, miejsce oraz link do RSVP lub strony ślubnej. Pomocne będzie też krótkie, osobiste przesłanie, zdjęcia pary lub miejsca uroczystości oraz informacja o motywie przewodnim wydarzenia lub dress code. Jeśli masz już prezentację z tymi szczegółami, użyj PPT To video, aby bezpośrednio przekonwertować ją na wideo. Upewnij się, że finalny film ma mniej niż 60 sekund.
Tak. Gotowy film eksportowany jest w standardowym formacie MP4, który odtwarza się na każdym urządzeniu i można go wysłać przez WhatsApp, iMessage, e‑mail oraz media społecznościowe. Możesz też wygenerować krótką, pionową wersję na Reels lub Stories, korzystając z generatora rolek. Każdy format jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, aby goście mogli go otworzyć i zapisać datę bez zmiany urządzenia.
Nie ma ograniczeń co do liczby osób, z którymi możesz udostępnić swój film. Gdy będzie gotowy, pobierz plik MP4 i wyślij go do wszystkich gości SMS-em, e‑mailem lub przez dowolny komunikator. W przypadku dużych list gości wklej link do wiadomości grupowej lub mailingu. Możesz też użyć url to video, aby utworzyć hostowaną wersję i udostępniać link zamiast pliku.
Wideo przekazuje informacje w formacie, który ludzie chętniej otwierają i lepiej zapamiętują niż kartę czy stronę internetową. Łączy obraz, narrację, muzykę i ruch w krótkie doświadczenie, które buduje prawdziwe emocje przed wydarzeniem. W przeciwieństwie do strony www, wideo odtwarza się w każdej aplikacji do komunikacji.Synchronizacja ust AI zapewnia idealne dopasowanie narracji i warstwy wizualnej, dzięki czemu efekt końcowy jest dopracowany i profesjonalny.
Możesz stworzyć darmowe wideo „save the date” bez podawania karty kredytowej. Darmowy plan pozwala zrobić wideo online za darmo, obejrzeć podgląd efektu i wyeksportować go przed przejściem na wyższy plan. Płatne plany, zaczynające się od 24 USD miesięcznie, odblokowują klonowanie głosu, dłuższe długości wideo oraz pełną bibliotekę stylów. Zacznij od darmowego wideo i przejdź na płatny plan, kiedy będziesz gotowy.
Tak. Prześlij swoje zdjęcia z zaręczyn, a platforma automatycznie stworzy wieloscenowy film z Twoich zdjęć, przejść, narracji i muzyki. Ułóż zdjęcia w dowolnej kolejności i dodaj podpisy lub szczegóły wydarzenia do każdej sceny. Jeśli potrzebujesz pomocy z treścią, skorzystaj z generatora scenariuszy wideo, aby przygotować szkic ogłoszenia, zanim dodasz je do filmu.
Tak. Format pokazu slajdów jest popularnym wyborem na wideo typu “save the date”, zwłaszcza gdy korzystasz ze zdjęć z sesji narzeczeńskiej. Każde zdjęcie staje się osobną sceną z płynnymi przejściami, narracją i muzyką. Skorzystaj z kreatora pokazów slajdów, aby stworzyć dopracowany pokaz zdjęć bez doświadczenia w projektowaniu. Gotowy materiał eksportujesz jako plik MP4, gotowy do udostępnienia w wiadomości tekstowej lub e‑mailu.
Tak. Wyeksportuj swoje „save the date” jako GIF lub standardowy plik wideo. Animowane GIF-y działają w e‑mailach i w mediach społecznościowych, gdzie autoplay może się nie uruchamiać. Stwórz krótką, zapętloną animację z klipu z ogłoszeniem, korzystając z wbudowanych narzędzi do edycji. GIF-y odtwarzają się automatycznie w większości klientów poczty, co czyni je popularnym formatem na „save the date”. Eksportuj jako GIF lub MP4, w zależności od tego, gdzie planujesz udostępniać materiał.
Nie są wymagane żadne umiejętności. Platforma jest łatwa w obsłudze już od pierwszego użycia, a szablony i narzędzia edycyjne automatycznie zajmują się warstwą graficzną. Wystarczy, że wniesiesz swoją kreatywność, a narzędzia zrobią resztę. Wybierz styl, uzupełnij szczegóły i w kilku prowadzonych krokach stwórz dopracowane ogłoszenie lub prostą kartę z zaproszeniem. Większość osób przygotowuje swoje pierwsze wideo typu save the date w mniej niż dziesięć minut, bez wcześniejszego doświadczenia w montażu.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.