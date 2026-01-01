Kreator wideo nieruchomości: twórz zachwycające filmy prezentujące oferty

Zamień opis nieruchomości w dopracowane ogłoszenie wideo w kilka minut. Ten kreator wideo dla branży nieruchomości zajmie się scenariuszem, lektorem i oprawą wizualną, dzięki czemu możesz promować oferty, udostępniać aktualności z rynku i budować swoją markę bez nagrywania materiału.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141 888 212Wygenerowane filmy
116 634 041Wygenerowane avatary
19 564 003Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Kluczowe funkcje

Funkcje, które upraszczają marketing nieruchomości

Zamień informacje o nieruchomości w wideo

Wklej opis nieruchomości, jej kluczowe cechy oraz cenę. Ten oparty na AI proces zamiany tekstu na wideo zajmuje się tworzeniem materiału od początku do końca – ustala tempo narracji i dobiera wizualizacje – dzięki czemu możesz tworzyć filmy prezentujące nieruchomości i publikować nowe oferty tego samego dnia.

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AI video generation from real estate property listings.

Ożyw zdjęcia ofert animacją

Prześlij zdjęcia swojej nieruchomości i zamień je w ruchome wideo‑prezentacje z filmowymi najazdami, zbliżeniami i animacjami. Silnik image‑to‑video automatycznie dodaje ruch, przejścia i narrację, dzięki czemu zwykły zestaw zdjęć zmienia się w dopracowany wirtualny spacer, który pokazuje potencjalnym kupującym nieruchomość z jej najlepszej strony.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

Czysty montaż wideo dzięki funkcji Speech Cleanup

Nagraj swoją wypowiedź tylko raz, a Speech Cleanup zajmie się montażem wideo za Ciebie. Wykorzystuje funkcje AI, takie jak automatyczne przycinanie, aby usuwać wypełniacze, długie pauzy i powtórki. Zamiast nieprzyjemnych cięć skokowych, wbudowany edytor wideo z AI łączy Twoje najlepsze ujęcia niewidocznymi przejściami, dzięki czemu możesz pominąć ponowne nagrywanie.

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AI video editing software for real estate content.

Naturalne lektorskie nagrania głosowe w ponad 175 językach

Dodawaj naturalnie brzmiące lektorskie ścieżki dźwiękowe do dowolnych filmów prezentujących nieruchomości, bez zatrudniania lektorów i nagrywania audio. Generator głosu AI odczyta Twój scenariusz w ponad 175 językach i dialektach, dzięki czemu możesz personalizować oferty dla lokalnych i międzynarodowych kupujących w języku, którym posługują się na co dzień.

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Gotowe szablony wideo dla nieruchomości

Skorzystaj z szerokiej gamy profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, aby tworzyć dopracowane, efektowne filmy – w tym układy Just Listed, Open House oraz wideo‑prezentacje agenta, przygotowane specjalnie dla branży nieruchomości. Wybierz styl, wprowadź swoje dane, a generator wideo AI uzupełni strukturę, dzięki czemu każda oferta będzie wyglądać spójnie i zgodnie z Twoją marką.

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AI video generator templates for real estate listings.

Pomysły na wideo dla nieruchomości i przykładowe zastosowania

Filmy prezentujące nieruchomości i wirtualne wycieczki

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Wprowadzenie agenta i filmy budujące markę osobistą

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Cotygodniowe aktualizacje rynku w Twojej okolicy

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Reelsy w mediach społecznościowych dla ofert nieruchomości

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Wielojęzyczne filmy poradnikowe dla kupujących

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Sprzedane prezentacje i referencje

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

Jak to działa

Jak działa kreator wideo dla nieruchomości

Stwórz wideo nieruchomości w czterech krokach – od opisu oferty aż po dopracowany, gotowy do udostępnienia film prezentujący ogłoszenie.

Krok 1

Wybierz szablon

Wybierz szablon nieruchomości, ustaw proporcje obrazu i dobierz styl pasujący do Twojej oferty.

Krok 2

Dodaj swój skrypt

Wklej informacje o swojej nieruchomości lub główne punkty wypowiedzi, a następnie dopracuj ton i tempo, aby wszystko było jasne.

Krok 3

Dostosuj wideo

Dodaj lektora, zdjęcia, napisy, muzykę i elementy brandingowe, a następnie dopracuj sceny, aż wszystko będzie wyglądać idealnie.

Krok 4

Wygeneruj i udostępnij

HeyGen generuje czysty, wysokiej jakości film, gotowy do publikacji w Twoim ogłoszeniu i kanałach społecznościowych.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest kreator wideo dla nieruchomości i jak działa?

Kreator wideo nieruchomości to platforma oparta na AI, która zamienia informacje o nieruchomości w profesjonalne filmy ofertowe. Wystarczy dodać dane z ogłoszenia lub krótki prompt, a narzędzie do tworzenia wideo ze skryptu zajmie się produkcją filmu – scenami, lektorem i wizualizacjami – dzięki czemu w kilka minut otrzymasz gotowy materiał wideo, bez potrzeby samodzielnego nagrywania.

Czy mogę tworzyć filmy z gadającą postacią i wideo-prezentacje ofert MLS?

Tak. Twórz wideo z prezenterem mówiącą głową, który wygłasza Twój tekst, albo przygotuj wideo bez twarzy, korzystając ze zdjęć i lektora. Możesz tworzyć wirtualne prezentacje, spacery po nieruchomościach i filmy online dla swoich ofert MLS, dzięki czemu agenci nieruchomości mogą publikować materiały bez konieczności ustawiania kamery.

Jak mogę zamienić zdjęcia mojej oferty w wideo prezentujące nieruchomość?

Prześlij swoje zdjęcia, wybierz układ, a kreator pokazów slajdów ułoży je w ruchomy wirtualny spacer z animacjami i przejściami. Przeciągaj ujęcia, aby zmienić ich kolejność, otwórz wbudowaną bibliotekę multimediów, by dodać muzykę i materiały stockowe, a następnie wyeksportuj gotowy wirtualny spacer.

Czy moje filmy będą wyglądały wystarczająco profesjonalnie dla ofert z segmentu luksusowego?

Tak. Możesz tworzyć wysokiej jakości filmy w rozdzielczości HD lub 4K z filmowym tempem i narracją na poziomie studyjnym. Opowiadaj własnym głosem dzięki klonowaniu głosu AI, personalizuj szczegóły dla każdego domu i produkuj filmy seryjnie, aby wynieść każdą ofertę w swoim portfolio na wyższy poziom.

Jak wypada kreator wideo nieruchomości HeyGen w porównaniu z VEED.io?

Oba narzędzia oferują łatwy w użyciu montaż wideo typu „przeciągnij i upuść”, ale ten kreator wideo dla nieruchomości jest stworzony specjalnie z myślą o marketingu nieruchomości. Zamiast ogólnego edytora otrzymujesz szablony ofert, automatyczne lektory i tłumaczenia, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na edycji, a więcej na sprzedaży domów.

Czy kreator wideo nieruchomości jest darmowy i czy mogę tworzyć filmy online bez znaku wodnego?

HeyGen pozwala tworzyć filmy online za darmo, bez konieczności podawania karty kredytowej, choć darmowe eksporty zawierają mały znak wodny. Płatna subskrypcja usuwa znak wodny i odblokowuje pełen zestaw narzędzi AI, przy czym plany subskrypcji zaczynają się od 24 USD miesięcznie za dłuższe filmy i klonowanie głosu.

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