Zamień opis nieruchomości w dopracowane ogłoszenie wideo w kilka minut. Ten kreator wideo dla branży nieruchomości zajmie się scenariuszem, lektorem i oprawą wizualną, dzięki czemu możesz promować oferty, udostępniać aktualności z rynku i budować swoją markę bez nagrywania materiału.
Funkcje, które upraszczają marketing nieruchomości
Zamień informacje o nieruchomości w wideo
Wklej opis nieruchomości, jej kluczowe cechy oraz cenę. Ten oparty na AI proces zamiany tekstu na wideo zajmuje się tworzeniem materiału od początku do końca – ustala tempo narracji i dobiera wizualizacje – dzięki czemu możesz tworzyć filmy prezentujące nieruchomości i publikować nowe oferty tego samego dnia.
Ożyw zdjęcia ofert animacją
Prześlij zdjęcia swojej nieruchomości i zamień je w ruchome wideo‑prezentacje z filmowymi najazdami, zbliżeniami i animacjami. Silnik image‑to‑video automatycznie dodaje ruch, przejścia i narrację, dzięki czemu zwykły zestaw zdjęć zmienia się w dopracowany wirtualny spacer, który pokazuje potencjalnym kupującym nieruchomość z jej najlepszej strony.
Czysty montaż wideo dzięki funkcji Speech Cleanup
Nagraj swoją wypowiedź tylko raz, a Speech Cleanup zajmie się montażem wideo za Ciebie. Wykorzystuje funkcje AI, takie jak automatyczne przycinanie, aby usuwać wypełniacze, długie pauzy i powtórki. Zamiast nieprzyjemnych cięć skokowych, wbudowany edytor wideo z AI łączy Twoje najlepsze ujęcia niewidocznymi przejściami, dzięki czemu możesz pominąć ponowne nagrywanie.
Naturalne lektorskie nagrania głosowe w ponad 175 językach
Dodawaj naturalnie brzmiące lektorskie ścieżki dźwiękowe do dowolnych filmów prezentujących nieruchomości, bez zatrudniania lektorów i nagrywania audio. Generator głosu AI odczyta Twój scenariusz w ponad 175 językach i dialektach, dzięki czemu możesz personalizować oferty dla lokalnych i międzynarodowych kupujących w języku, którym posługują się na co dzień.
Gotowe szablony wideo dla nieruchomości
Skorzystaj z szerokiej gamy profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, aby tworzyć dopracowane, efektowne filmy – w tym układy Just Listed, Open House oraz wideo‑prezentacje agenta, przygotowane specjalnie dla branży nieruchomości. Wybierz styl, wprowadź swoje dane, a generator wideo AI uzupełni strukturę, dzięki czemu każda oferta będzie wyglądać spójnie i zgodnie z Twoją marką.
Pomysły na wideo dla nieruchomości i przykładowe zastosowania
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
Jak działa kreator wideo dla nieruchomości
Stwórz wideo nieruchomości w czterech krokach – od opisu oferty aż po dopracowany, gotowy do udostępnienia film prezentujący ogłoszenie.
Wybierz szablon nieruchomości, ustaw proporcje obrazu i dobierz styl pasujący do Twojej oferty.
Wklej informacje o swojej nieruchomości lub główne punkty wypowiedzi, a następnie dopracuj ton i tempo, aby wszystko było jasne.
Dodaj lektora, zdjęcia, napisy, muzykę i elementy brandingowe, a następnie dopracuj sceny, aż wszystko będzie wyglądać idealnie.
HeyGen generuje czysty, wysokiej jakości film, gotowy do publikacji w Twoim ogłoszeniu i kanałach społecznościowych.
Kreator wideo nieruchomości to platforma oparta na AI, która zamienia informacje o nieruchomości w profesjonalne filmy ofertowe. Wystarczy dodać dane z ogłoszenia lub krótki prompt, a narzędzie do tworzenia wideo ze skryptu zajmie się produkcją filmu – scenami, lektorem i wizualizacjami – dzięki czemu w kilka minut otrzymasz gotowy materiał wideo, bez potrzeby samodzielnego nagrywania.
Tak. Twórz wideo z prezenterem mówiącą głową, który wygłasza Twój tekst, albo przygotuj wideo bez twarzy, korzystając ze zdjęć i lektora. Możesz tworzyć wirtualne prezentacje, spacery po nieruchomościach i filmy online dla swoich ofert MLS, dzięki czemu agenci nieruchomości mogą publikować materiały bez konieczności ustawiania kamery.
Prześlij swoje zdjęcia, wybierz układ, a kreator pokazów slajdów ułoży je w ruchomy wirtualny spacer z animacjami i przejściami. Przeciągaj ujęcia, aby zmienić ich kolejność, otwórz wbudowaną bibliotekę multimediów, by dodać muzykę i materiały stockowe, a następnie wyeksportuj gotowy wirtualny spacer.
Tak. Możesz tworzyć wysokiej jakości filmy w rozdzielczości HD lub 4K z filmowym tempem i narracją na poziomie studyjnym. Opowiadaj własnym głosem dzięki klonowaniu głosu AI, personalizuj szczegóły dla każdego domu i produkuj filmy seryjnie, aby wynieść każdą ofertę w swoim portfolio na wyższy poziom.
Oba narzędzia oferują łatwy w użyciu montaż wideo typu „przeciągnij i upuść”, ale ten kreator wideo dla nieruchomości jest stworzony specjalnie z myślą o marketingu nieruchomości. Zamiast ogólnego edytora otrzymujesz szablony ofert, automatyczne lektory i tłumaczenia, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na edycji, a więcej na sprzedaży domów.
HeyGen pozwala tworzyć filmy online za darmo, bez konieczności podawania karty kredytowej, choć darmowe eksporty zawierają mały znak wodny. Płatna subskrypcja usuwa znak wodny i odblokowuje pełen zestaw narzędzi AI, przy czym plany subskrypcji zaczynają się od 24 USD miesięcznie za dłuższe filmy i klonowanie głosu.
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Ożyw każde zdjęcie hiperrealistycznym głosem i ruchem dzięki Avatar IV.
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