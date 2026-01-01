Kreator wideo nieruchomości to platforma oparta na AI, która zamienia informacje o nieruchomości w profesjonalne filmy ofertowe. Wystarczy dodać dane z ogłoszenia lub krótki prompt, a narzędzie do tworzenia wideo ze skryptu zajmie się produkcją filmu – scenami, lektorem i wizualizacjami – dzięki czemu w kilka minut otrzymasz gotowy materiał wideo, bez potrzeby samodzielnego nagrywania.