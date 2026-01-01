Internetowy przycinacz wideo

Przycinaj, skracaj i dopracowuj swoje filmy za pomocą darmowego, internetowego narzędzia do przycinania wideo. To szybkie, przeglądarkowe narzędzie sprawia, że edycja jest prosta i precyzyjna. Usuwaj niechciane fragmenty, dopracowuj klipy i osiągaj profesjonalne efekty – wszystko bez pobierania dodatkowego oprogramowania. Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały na media społecznościowe, prezentacje produktów czy tutoriale, w kilka minut przygotujesz czyste, angażujące wideo.

Edytuj filmy bez wysiłku z precyzją AI

Zamień długie lub surowe nagrania w krótkie, angażujące klipy dopasowane do każdego kanału. Dzięki AI-trimmerowi HeyGen możesz błyskawicznie dopracować wideo – bez skomplikowanych narzędzi i bez umiejętności montażu. Idealne rozwiązanie dla twórców social media, marketerów i profesjonalistów, którzy potrzebują szybkich, wysokiej jakości efektów.

User interface for creating a 15-second TikTok video with an avatar, displaying conversion settings and a male avatar speaking.
Przycinaj i dopracowuj swoje filmy z łatwością

Przycinaj swoje filmy bez wysiłku z HeyGen. Prześlij klip, wyreguluj suwak, a AI zadba o płynne przejścia, precyzyjne cięcia i spójną jakość.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty:

Skup się na kluczowych momentach przed przycięciem

Użyj AI, aby usunąć pauzy i pomyłki

Tnij w naturalnych miejscach, aby zachować płynność

Dostosuj długość do każdej platformy

Gdy już przytniesz materiał, z łatwością przekształć go w formaty gotowe pod każdą platformę, korzystając z naszego narzędzia Repurpose Video dla TikToka, Instagrama Reels, YouTube i innych.

Dostosuj swój klip do każdej platformy

Wybierz proporcje obrazu, przytnij kadr i zmień rozmiar wideo na TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts lub Facebooka. Dostosuj dźwięk, wycisz audio lub dodaj ostatnie szlify – wszystko bezpośrednio w przeglądarce.

Jak to działa?

Przytnij, Zmień Rozmiar i Wykorzystaj Ponownie Swoje Filmy w 4 Prostych Krokach

Twórz dopracowane filmy w kilka minut, korzystając z tych prostych kroków. Użyj funkcji AI Instant Highlight, aby szybko znaleźć i udostępnić najlepsze fragmenty swoich treści za pomocą naszego internetowego tłumacza wideo i narzędzi do generowania wideo AI.

Krok 1

Prześlij swój film lub wklej link

Zaimportuj swój film z urządzenia lub dodaj publiczny adres URL. Narzędzie obsługuje formaty MP4, MOV i AVI.

Krok 2

Ustaw punkt początkowy i końcowy

Użyj suwaka, aby wybrać, gdzie klip ma się zaczynać i kończyć, zapewniając szybkie i precyzyjne przycinanie.

Krok 3

Dopracuj swój klip

Przytnij, zmień rozmiar lub wycisz fragmenty wideo, aby dopasować je do wymagań swojej platformy.

Krok 4

Pobierz lub udostępnij

Zapisz dopracowany klip lub udostępnij go bezpośrednio na TikToku, Instagramie albo YouTube.

Najczęściej zadawane pytania o internetowy przycinacz wideo

Jakie formaty plików są obsługiwane?

HeyGen obsługuje formaty MP4, MOV, AVI oraz większość popularnych formatów wideo, co umożliwia szybkie przesyłanie plików. Jeśli plik się nie wczytuje, może być uszkodzony lub przekraczać limity przesyłania.

Czy muszę się zarejestrować?

Możesz przycinać filmy bez zakładania konta, co pozwala zacząć od razu, bez żadnych formalności. Zarejestruj się tylko wtedy, gdy potrzebujesz więcej funkcji i opcji przechowywania w chmurze.

Czy mogę wyciąć wiele fragmentów z tego samego filmu?

Tak. Możesz przyciąć kilka fragmentów i usunąć niechciane momenty w ramach jednej edycji. Po zakończeniu po prostu wyeksportuj dopracowany klip w kilka sekund.

Czy przycinanie wpłynie na jakość mojego wideo?

Nie. Narzędzie zachowuje oryginalną rozdzielczość Twojego wideo, jednocześnie zapewniając płynne i precyzyjne cięcia. W razie potrzeby możesz też zmienić rozmiar klipu za pomocą narzędzia Zmień rozmiar wideo.

Czy moje pliki są bezpieczne podczas przetwarzania?

Tak. Wszystkie filmy są przetwarzane w sposób zaszyfrowany i automatycznie usuwane wkrótce po zakończeniu. Twoje treści pozostają prywatne i chronione na każdym etapie.

Czy po przycięciu mogę przygotować filmy na media społecznościowe?

Jak najbardziej. Możesz przycinać, zmieniać rozmiar i eksportować filmy w formatach idealnych na TikTok, Reels i YouTube Shorts. Aby w pełni wykorzystać możliwości ponownego użycia treści, wypróbuj narzędzie Repurpose Video.

Czy mogę łączyć przycinanie z innymi funkcjami AI?

Tak. Po przycięciu możesz ulepszyć swój film za pomocą narzędzi AI, takich jak awatary, lektory i tłumaczenia. Odkryj Generator mówiącej głowy AI dla zaawansowanej personalizacji.

