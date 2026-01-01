Przycinaj, skracaj i dopracowuj swoje filmy za pomocą darmowego, internetowego narzędzia do przycinania wideo. To szybkie, przeglądarkowe narzędzie sprawia, że edycja jest prosta i precyzyjna. Usuwaj niechciane fragmenty, dopracowuj klipy i osiągaj profesjonalne efekty – wszystko bez pobierania dodatkowego oprogramowania. Niezależnie od tego, czy tworzysz materiały na media społecznościowe, prezentacje produktów czy tutoriale, w kilka minut przygotujesz czyste, angażujące wideo.
Edytuj filmy bez wysiłku z precyzją AI
Zamień długie lub surowe nagrania w krótkie, angażujące klipy dopasowane do każdego kanału. Dzięki AI-trimmerowi HeyGen możesz błyskawicznie dopracować wideo – bez skomplikowanych narzędzi i bez umiejętności montażu. Idealne rozwiązanie dla twórców social media, marketerów i profesjonalistów, którzy potrzebują szybkich, wysokiej jakości efektów.
Przycinaj i dopracowuj swoje filmy z łatwością
Przycinaj swoje filmy bez wysiłku z HeyGen. Prześlij klip, wyreguluj suwak, a AI zadba o płynne przejścia, precyzyjne cięcia i spójną jakość.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
Skup się na kluczowych momentach przed przycięciem
Użyj AI, aby usunąć pauzy i pomyłki
Tnij w naturalnych miejscach, aby zachować płynność
Dostosuj długość do każdej platformy
Gdy już przytniesz materiał, z łatwością przekształć go w formaty gotowe pod każdą platformę, korzystając z naszego narzędzia Repurpose Video dla TikToka, Instagrama Reels, YouTube i innych.
Dostosuj swój klip do każdej platformy
Wybierz proporcje obrazu, przytnij kadr i zmień rozmiar wideo na TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts lub Facebooka. Dostosuj dźwięk, wycisz audio lub dodaj ostatnie szlify – wszystko bezpośrednio w przeglądarce.
Przytnij, Zmień Rozmiar i Wykorzystaj Ponownie Swoje Filmy w 4 Prostych Krokach
Twórz dopracowane filmy w kilka minut, korzystając z tych prostych kroków. Użyj funkcji AI Instant Highlight, aby szybko znaleźć i udostępnić najlepsze fragmenty swoich treści za pomocą naszego internetowego tłumacza wideo i narzędzi do generowania wideo AI.
Zaimportuj swój film z urządzenia lub dodaj publiczny adres URL. Narzędzie obsługuje formaty MP4, MOV i AVI.
Użyj suwaka, aby wybrać, gdzie klip ma się zaczynać i kończyć, zapewniając szybkie i precyzyjne przycinanie.
Przytnij, zmień rozmiar lub wycisz fragmenty wideo, aby dopasować je do wymagań swojej platformy.
Zapisz dopracowany klip lub udostępnij go bezpośrednio na TikToku, Instagramie albo YouTube.
HeyGen obsługuje formaty MP4, MOV, AVI oraz większość popularnych formatów wideo, co umożliwia szybkie przesyłanie plików. Jeśli plik się nie wczytuje, może być uszkodzony lub przekraczać limity przesyłania.
Możesz przycinać filmy bez zakładania konta, co pozwala zacząć od razu, bez żadnych formalności. Zarejestruj się tylko wtedy, gdy potrzebujesz więcej funkcji i opcji przechowywania w chmurze.
Tak. Możesz przyciąć kilka fragmentów i usunąć niechciane momenty w ramach jednej edycji. Po zakończeniu po prostu wyeksportuj dopracowany klip w kilka sekund.
Nie. Narzędzie zachowuje oryginalną rozdzielczość Twojego wideo, jednocześnie zapewniając płynne i precyzyjne cięcia. W razie potrzeby możesz też zmienić rozmiar klipu za pomocą narzędzia Zmień rozmiar wideo.
Tak. Wszystkie filmy są przetwarzane w sposób zaszyfrowany i automatycznie usuwane wkrótce po zakończeniu. Twoje treści pozostają prywatne i chronione na każdym etapie.
Jak najbardziej. Możesz przycinać, zmieniać rozmiar i eksportować filmy w formatach idealnych na TikTok, Reels i YouTube Shorts. Aby w pełni wykorzystać możliwości ponownego użycia treści, wypróbuj narzędzie Repurpose Video.
Tak. Po przycięciu możesz ulepszyć swój film za pomocą narzędzi AI, takich jak awatary, lektory i tłumaczenia. Odkryj Generator mówiącej głowy AI dla zaawansowanej personalizacji.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.