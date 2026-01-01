Platforma HeyGen oparta na sztucznej inteligencji umożliwia bezwysiłkowe tworzenie spersonalizowanych filmów, w których możesz z łatwością integrować imiona, preferencje czy oferty w każdym wideo. Docieraj do swojej odbiorców z dopasowanymi treściami, zwiększając zaangażowanie i współczynnik konwersji. Niezależnie od tego, czy kierujesz przekaz do pojedynczych osób, czy realizujesz kampanie na dużą skalę,

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Tworzenie wideo AI

Chcesz, aby Twoje filmy były bardziej angażujące i robiły większe wrażenie?

Platforma spersonalizowanych wideo oparta na AI od HeyGen pomaga tworzyć filmy dla każdego odbiorcy z osobna, dzięki czemu Twoje komunikaty są naprawdę osobiste i trafne. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, sprzedażą czy budowaniem relacji z klientami, spersonalizowane wideo to najlepszy sposób na nawiązanie kontaktu. Zaawansowane narzędzia AI HeyGen pozwalają tworzyć filmy, które przyciągają uwagę i wzmacniają relacje z Twoją publicznością.

Korzystając z naszych funkcji AI, możesz z łatwością dodawać do swoich filmów takie szczegóły jak imiona, preferencje czy wcześniejsze zakupy. Dzięki temu każdy film staje się bardziej zapadający w pamięć, zwiększa zaangażowanie i skłania odbiorców do działania. To idealne rozwiązanie do spersonalizowanych maili wideo, działań marketingowych oraz utrzymania klientów.

Jeśli szukasz jeszcze bardziej interaktywnego doświadczenia, wypróbuj nasze Wideo z Awatarem AI, w których awatary AI ożywiają Twoje komunikaty, tworząc bardziej angażujące połączenie z odbiorcami.

Tworzenie wideo AI

Najlepsze praktyki tworzenia spersonalizowanych filmów wideo

Zmaksymalizuj skuteczność swoich spersonalizowanych filmów dzięki tym kluczowym wskazówkom:

• Poznaj swoją grupę odbiorców: zrozum swoich widzów. Dowiedz się, jakie mają potrzeby, preferencje i zachowania. Dzięki temu stworzysz treści, które z nimi rezonują i generują lepsze zaangażowanie.

• Zachowaj autentyczność: Personalizacja powinna być naturalna. Unikaj przesady. Stosuj ją subtelnie, aby Twoje filmy pozostały wiarygodne i budziły zaufanie.

• Testuj różne warianty: Wypróbuj różne rodzaje personalizacji, takie jak imiona, oferty czy formaty wideo. Sprawdź, które z nich najlepiej działają wśród Twojej publiczności.

• Mierz wyniki: śledź wskaźniki zaangażowania, takie jak współczynnik klikalności i konwersje. Wykorzystuj te dane, aby z czasem udoskonalać swoje filmy i strategię personalizacji.

Tworzenie wideo AI

Zwiększanie zaangażowania dzięki spersonalizowanym filmom wideo

Spersonalizowane filmy wideo to skuteczny sposób na przyciągnięcie uwagi odbiorców. Dostosowując przekaz do każdego widza, pokazujesz, że cenisz jego preferencje. Dzięki temu rośnie zaangażowanie, satysfakcja klientów, ich lojalność oraz liczba konwersji.

Dzięki zaawansowanej technologii AI HeyGen tworzenie spersonalizowanych filmów na dużą skalę jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od tego, czy kierujesz przekaz do konkretnej grupy, czy do szerokiej publiczności, spersonalizowane filmy pomagają skuteczniej komunikować Twoje treści.


Zaufany przez firmy na całym świecie, pomagamy Ci tworzyć wysokiej jakości filmy, które angażują odbiorców, zwiększają konwersje i wspierają cele biznesowe. Dzięki łatwym w obsłudze narzędziom i płynnej integracji z AI możesz tworzyć filmy które trafiają do Twojej grupy odbiorców i przynoszą realne rezultaty

Jak to działa?

Stwórz własnego awatara AI w 4 prostych krokach

Przekształć prosty film w w pełni spersonalizowanego, mówiącego cyfrowego awatara dzięki HeyGen. Wykonaj te cztery proste kroki:

Krok 1

Nagraj 2‑minutowe wideo z sobą w roli głównej

Nagraj siebie, czytając dostarczony skrypt w dobrze oświetlonym miejscu. To nagranie posłuży jako podstawa do stworzenia Twojego własnego awatara AI.

Krok 2

Prześlij swoje nagranie i zgodę

Gdy już nagrasz swój film, prześlij go razem z formularzem zgody w bezpieczny sposób do HeyGen. Nasi specjaliści wykorzystają nagranie, aby stworzyć Twojego spersonalizowanego awatara, tak aby wiernie odzwierciedlał Twój styl i sposób mówienia.

Krok 3

Twórz filmy ze swoim avatarem

Po stworzeniu awatara możesz używać go do przekazywania wiadomości, prowadzenia prezentacji, tworzenia samouczków lub dowolnych innych treści. Twój awatar ożyje dzięki realistycznym gestom, synchronizacji ruchu ust z mową oraz naturalnemu głosowi.

Krok 4

Udostępniaj swój film z awatarem wszędzie

Gdy Twój awatar będzie gotowy, możesz opublikować spersonalizowane wideo w mediach społecznościowych, narzędziach wewnętrznych lub kanałach klientów. Twój awatar jest gotowy, aby angażować odbiorców na dużą skalę i skutecznie do nich docierać.

Najczęściej zadawane pytania o spersonalizowaną platformę wideo

Czym jest spersonalizowana platforma wideo?

Platforma HeyGen umożliwia tworzenie spersonalizowanych filmów na dużą skalę poprzez automatyczne dodawanie imion, wiadomości i indywidualnych szczegółów. Dzięki temu każdy odbiorca ma wrażenie, że wideo zostało przygotowane specjalnie dla niego.

W jaki sposób platforma automatycznie personalizuje filmy?

Dodajesz dynamiczne pola, takie jak imiona lub spersonalizowane wiadomości, a AI płynnie wstawia je do każdego wideo. To oszczędza czas i eliminuje ręczną edycję przy dużych kampaniach.


Czy mogę używać spersonalizowanych filmów w kampaniach marketingowych lub sprzedażowych?

Tak. Spersonalizowane filmy zwiększają zaangażowanie w działaniach outbound, onboardingu i follow‑upach. Aby dostarczać je w bardziej interaktywny sposób, połącz je z funkcją AI image to video.


Czy są jakieś ograniczenia co do liczby spersonalizowanych filmów, które mogę stworzyć?

Limity zależą od Twojego planu HeyGen — wyższe poziomy umożliwiają generowanie wideo na dużą skalę. Możesz w każdej chwili sprawdzić dostępne opcje lub się zarejestrować przez HeyGen Signup.


Czy mogę używać spersonalizowanych filmów do e‑learningu lub szkoleń?

Tak. Spersonalizowane filmy sprawiają, że lekcje są bardziej dopasowane do każdego ucznia. Do tworzenia uporządkowanych materiałów edukacyjnych możesz także użyć naszego Generatora szkoleń wideo AI.

Ile czasu zajmuje wygenerowanie każdego spersonalizowanego wideo?

Generowanie wideo jest szybkie. Gdy tylko szablon i dane zostaną przesłane, AI tworzy każdy spersonalizowany film w ciągu kilku minut, nawet dla bardzo długich list.

Czy mogę śledzić wyniki moich spersonalizowanych filmów?

Tak. HeyGen zapewnia analitykę pokazującą zaangażowanie, liczbę kliknięć oraz konwersje. Te dane pomagają udoskonalać przyszłe kampanie i poprawiać strategie personalizacji.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

