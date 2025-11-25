Virtuele Mensenmaker voor Realistische Online Video's

Creëer een virtuele mens die professionele video communicatie levert met behulp van HeyGen's AI video generator. Zet tekst of afbeeldingen om in realistische virtuele menselijke avatars met natuurlijke spraak, gezichtsbewegingen en meertalige levering zonder camera's, studio's of live presentatoren, door gebruik te maken van geavanceerde animatietechnieken.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Werknemerstraining en inwerkprogramma

Werknemerstraining en inwerkprogramma

Live trainingsvideo's zijn traag bij te werken en moeilijk op te schalen, vooral in vergelijking met realtime virtual reality-oplossingen. Virtuele mensen bieden consequente instructies voor onboarding, naleving en rolgebaseerde training, terwijl ze directe updates mogelijk maken als de inhoud verandert.

Product- en functieonderwijs

Product- en functieonderwijs

Het herhaaldelijk uitleggen van functies op camera is inefficiënt. Virtuele mensen presenteren gestructureerde productuitleg op video, waardoor gebruikers workflows en waarde kunnen begrijpen zonder demo's te plannen.

Bedrijfsmededelingen en updates

Bedrijfsmededelingen en updates

Leidinggevenden hoeven niet elk bericht vast te leggen. Virtuele mensen verzorgen interne updates, beleidswijzigingen en leiderschapsboodschappen in een professioneel, toegankelijk videoformaat.

Klanteneducatie en -ondersteuning

Klanteneducatie en -ondersteuning

Geschreven hulpinhoud wordt vaak overgeslagen. Virtuele mensen begeleiden klanten visueel door processen, wat het begrip verbetert en herhaalde vragen vermindert.

Sales enablement en outreach

Sales enablement en outreach

Verkoopteams hebben behoefte aan consistente communicatie over verschillende regio's. Virtuele mensen bieden gestandaardiseerde video-uitleg die vertegenwoordigers kunnen hergebruiken en aanpassen aan de lokale markt zonder nieuwe opnames, wat zorgt voor updates in real-time.

Wereldwijde communicatie op schaal

Wereldwijde communicatie op schaal

Het traditioneel produceren van gelokaliseerde video's vereist meerdere presentatoren, maar met avatars kan dit proces worden gestroomlijnd. Virtuele mensen maken het mogelijk om één script wereldwijd te gebruiken met accurate taal en consistente levering.

Waarom HeyGen de beste maker van virtuele mensenvideo's is

HeyGen maakt virtuele mensen praktisch voor echte bedrijfsprocessen. Teams gebruiken ze om live presentatoren te vervangen, productiekosten te verlagen en consistente menselijke communicatie te behouden over training, verkoop en wereldwijde berichtgeving.

Productie zonder mensen

Virtuele mensen maken de noodzaak voor acteurs, presentatoren of opnamesessies overbodig. Video's worden direct vanuit tekst gegenereerd, waardoor planningvertragingen, heropnames en productieknelpunten worden weggenomen, en meeslepende ervaringen mogelijk worden gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie.

Berichtconsistentie op schaal

Elke virtuele menselijke avatar brengt exact dezelfde boodschap over, met dezelfde toon en structuur, wat zorgt voor een uniforme ervaring op alle platformen. Dit zorgt voor nauwkeurigheid en consistentie over verschillende afdelingen, regio's en herhaalde communicatie.

Ontworpen voor wereldwijde teams

HeyGen maakt het mogelijk voor virtuele mensen om te communiceren over verschillende talen en markten heen, terwijl ze dezelfde visuele identiteit en leveringskwaliteit in elke versie behouden.

Op scripts gebaseerde virtuele menselijke presentatoren

Virtuele mensen fungeren als presentatoren op het scherm die rechtstreeks tot kijkers spreken met behulp van een vooraf geschreven script. Dit stelt teams in staat om concepten, processen en updates duidelijk uit te leggen terwijl ze een menselijke aanwezigheid behouden zonder afhankelijk te zijn van live talent.

afbeelding naar video

Prestatiebeheersing via tekst

Pas wat de virtuele mens zegt aan door het script te bewerken. Verander woordkeuze, tempo of nadruk en genereer de video onmiddellijk opnieuw, zonder handmatige tijdlijnen, opnieuw opnemen of nabewerking.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Een stabiele visuele identiteit over verschillende video's

Een virtuele mens behoudt dezelfde verschijning in alle video's. Dit bouwt na verloop van tijd vertrouwdheid en vertrouwen op, vooral voor trainingsprogramma's, terugkerende aankondigingen of producteducatie.

Stemklonen

Meertalige virtuele menselijke levering

Genereer virtuele mensenvideo's in meer dan 175 talen, voor een meeslepende ervaring voor diverse publieken. HeyGen's videotranslatie behoudt het tempo, de gezichtsbewegingen en de duidelijkheid zodat wereldwijde publieken dezelfde meeslepende ervaring krijgen zonder inhoud opnieuw te hoeven maken.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe de AI Virtuele Mensen Video Maker te gebruiken

Maak virtuele mensenvideo's met behulp van een eenvoudige workflow van vier stappen, ontworpen voor snelheid en controle.

Stap 1

Selecteer een virtuele mens

Kies het uiterlijk en de presentatiestijl van uw virtuele mens. Bepaal de taal, toon en het type communicatie dat u wilt overbrengen.

Stap 2

Schrijf je script

Voeg uw tekst toe en structureer het bericht. HeyGen analyseert het tempo en de levering om ervoor te zorgen dat de virtuele mens duidelijk en natuurlijk communiceert, waardoor de algehele animatiekwaliteit wordt verbeterd.

Stap 3

Presentatie aanpassen

Pas de stijl van de stem, ondertiteling, achtergrond en branding aan. Zorg ervoor dat de virtuele mens overeenkomt met uw publiek en organisatorische normen.

Stap 4

Genereren en distribueren

Genereer de definitieve video en deel deze op leerplatformen, websites of interne tools. Werk de inhoud op elk moment bij door tekst te bewerken en opnieuw te genereren met computergegenereerde avatars voor een naadloze ervaring.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een virtuele mens?

Een virtuele mens is een door AI gegenereerde video-presentator die gescripte inhoud levert door middel van realistische spraak en gezichtsbewegingen. Het biedt een menselijke aanwezigheid zonder dat er live acteurs of opnames nodig zijn.

Hoe worden virtuele mensen gebruikt in het bedrijfsleven?

Virtuele mensen worden gebruikt voor training, inwerken, producteducatie, interne communicatie en klantbegeleiding waar consistentie en schaalbaarheid vereist zijn.

Ondersteunen virtuele mensen meerdere talen?

Ja. HeyGen virtuele mensen ondersteunen meertalige videoproductie en videotolk in meer dan 175 talen, terwijl ze dezelfde visuele identiteit behouden.

Heb ik film- of opnameapparatuur nodig?

Nee. Virtuele mensenvideo's worden volledig vanuit tekst gecreëerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde animatie en kunstmatige intelligentie om menselijke interacties na te bootsen. Er is geen behoefte aan camera's, microfoons, studio's of presentatoren bij het gebruik van computergegenereerde avatars.

Hoe makkelijk is het om een virtuele mensenvideo bij te werken?

Updates zijn eenvoudig. Bewerk het script en genereer de video opnieuw. Het is niet nodig om opnieuw op te nemen of inhoud te herbouwen.

Kan ik de branding en presentatie beheren?

Ja. U kunt de stem, ondertiteling, lay-out, kleuren en visuele presentatie aanpassen om ervoor te zorgen dat de virtuele mens overeenkomt met uw merk.

Hoe realistisch zijn de virtuele mensen van HeyGen?

HeyGen produceert natuurlijke timing, gesynchroniseerde lipbewegingen en expressieve gezichtsbewegingen geschikt voor professionele communicatie.

Is mijn inhoud veilig?

HeyGen volgt beveiligingspraktijken van ondernemingsniveau. Alle scripts en gegenereerde virtuele mensenvideo's blijven privé en onder uw controle.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

