Videonieuwsbrief Generator: Zet E-mails om in Boeiende Video's

Zet uw reguliere nieuwsbrief om in een opvallende video. HeyGen zet scripts, updates en aankondigingen om in professionele video's met avatars, voice-overs, ondertitels en sociale media-ready opmaak, zodat u de aandacht trekt in overvolle inboxen.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Bedrijfsupdates en aankondigingen

Bedrijfsupdates en aankondigingen

Stuur maandelijkse of driemaandelijkse updates in een formaat dat mensen daadwerkelijk bekijken. In plaats van lange teksten die nieuws of productvoortgang uitleggen, lever een beknopte video gepresenteerd door een presentator.

Producteducatie en handleidingen

Producteducatie en handleidingen

Leg nieuwe functies snel uit met korte visuele handleidingen. Video's verminderen verwarring en helpen abonnees sneller de waarde te begrijpen dan alleen tekst.

Klantensuccesverhalen

Klantensuccesverhalen

Presenteer getuigenissen of benadruk klantsuccessen in een overtuigend formaat dat vertrouwen wekt en tot actie inspireert.

Introductie en welkomstberichten

Introductie en welkomstberichten

Vervang lange welkomstmails door een vriendelijke introductievideo die laat zien wat men kan verwachten, hoe te beginnen en waar hulp te vinden is.

Redactionele of makersnieuwsbrieven

Redactionele of makersnieuwsbrieven

Makers gebruiken videonieuwsbrieven om op te vallen in een overvolle inbox. Zet stukken over thought leadership, tips en wekelijkse samenvattingen om in boeiende videosegmenten.

Evenement samenvattingen en gemeenschap hoogtepunten

Evenement samenvattingen en gemeenschap hoogtepunten

Deel belangrijke inzichten, mijlpalen of gemeenschapsmomenten via video-samenvattingen met een hoge retentie die abonnees graag bekijken.

Waarom kiezen voor HeyGen voor het maken van videonieuwsbrieven

HeyGen biedt je een snelle, gepolijste manier om geschreven inhoud om te zetten in video's die persoonlijk, duidelijk en gemakkelijk te consumeren zijn. Vervang lange tekstblokken door beknopte, door mensen geleide updates die de retentie verhogen en zorgen voor hogere doorklikpercentages.

Val op in elke inbox

In plaats van te concurreren met lappen tekst, stuur een dynamische video die kijkers onmiddellijk boeit in je e-mailnieuwsbrieven. Visueel verhalen vertellen helpt het publiek om je boodschap te onthouden en actie te ondernemen.

Eenvoudige creatie voor elk team

Plak je script, kies een presentator of avatar, en HeyGen produceert een complete video-e-mail met voice-over, ondertiteling, lay-outs en branding. Geen film- of bewerkingsvaardigheden nodig om video-e-mails te maken.

Klaar voor een wereldwijd publiek

Vertaal uw script, voice-over en ondertiteling in meerdere talen met de videotolk zodat u updates kunt leveren aan abonnees overal ter wereld.

Script naar video met realistische presentatoren

Zet uw geschreven nieuwsbrief om in een duidelijke, vertelde video. Kies uit menselijk klinkende stemmen of AI-avatars en krijg een consistente toon voor merkupdates, tutorials of productaankondigingen.

Een interface voor het maken van inhoud toont de tekst "Hey Korea team," met een groene cursor, en een sjabloon "Overzicht resultaten Q3" naast de foto van een lachende man.

Geautomatiseerd bewerken en ondertiteling

HeyGen structureert uw inhoud in scènes, voegt ondertitels toe, selecteert het tempo en zorgt ervoor dat elk segment gemakkelijk te bekijken is. Ingebouwde toegankelijkheidsfuncties ondersteunen kijkers die de voorkeur geven aan ondertiteling.

Een grafische afbeelding toont een vrouw die presenteert, een dia met de titel 'De Biljartscene van New York', tekststijlopties, en het woord 'onvergetelijk'.

Merkgebonden styling en voorinstellingen

Pas uw logo, kleuren en lettertypen automatisch toe. Exporteer video's in voor e-mail geschikte lengtes of sneden geoptimaliseerd voor sociale media, zodat elk onderdeel past bij uw distributiekanalen.

Een lachende man in een bloemenshirt naast een kleurenpalet genaamd "Brand Colors" met tinten blauw, groen, zwart en grijs.

Meertalige en lokalisatie-opties

Genereer uw nieuwsbriefvideo opnieuw in verschillende talen zonder opnieuw op te nemen. Lokaliseer voice-over, ondertiteling en tekst in beeld voor een wereldwijd publiek.

Een lachende vrouw in een video-oproepinterface met een Spaanse tekstoverlay over probleemoplossing en vertaalopties eronder, met Spaans geselecteerd.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de Video Nieuwsbrief Generator te gebruiken

Maak een gepolijste videonieuwsbrief met behulp van een videosjabloon in vier eenvoudige stappen.

Stap 1

Voeg uw script of nieuwsbriefinhoud toe

Plak uw bestaande nieuwsbrieftekst of schrijf een kort overzicht. HeyGen analyseert de structuur en bereidt scènes voor voor de presentator.

Stap 2

Kies uw presentator en stijl

Selecteer een avatar of stem, stel uw branding in en kies het videoformaat voor uw gepersonaliseerde video. HeyGen assembleert uw inhoud in een overzichtelijke visuele lay-out.

Stap 3

Beoordelen en verfijnen

Bekijk een voorvertoning van je video, pas formulering, tempo of beelden aan en genereer varianten voor tests. Voeg indien nodig ondertitels of taalversies toe.

Stap 4

Exporteren en delen

Exporteer MP4-bestanden of e-mailklare previews. Voeg de videolink of thumbnail toe aan je nieuwsbrief om de doorklikratio's te verhogen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een videonieuwsbrief?

Een videonieuwsbrief vervangt lange tekst-e-mails door korte, boeiende video's. HeyGen zet je updates, aankondigingen en verhalen om in gepersonaliseerde video-e-mails die abonnees in enkele seconden kunnen bekijken.

Moet ik mezelf filmen om een videonieuwsbrief te maken?

Nee. Je kunt een AI-avatar of synthetische stem kiezen om je inhoud te leveren. Je kunt ook je eigen beelden opnemen als je dat wilt, maar HeyGen maakt videocreatie mogelijk zonder camera.

Hoe lang moet een videonieuwsbrief zijn?

De meest succesvolle video's duren minder dan twee minuten. HeyGen helpt je om je nieuwsbrief samen te vatten in duidelijke, beknopte segmenten die de aandacht vasthouden.

Hoe voeg ik een video toe aan mijn nieuwsbrief?

E-mailplatforms ondersteunen doorgaans het toevoegen van een videominiatuur die gekoppeld is aan uw gehoste bestand. U kunt video-inhoud insluiten, linken of bijvoegen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw provider.

Kan ik meertalige videonieuwsbrieven maken?

Ja, video-inhoud is essentieel voor effectieve e-mailmarketing. Gebruik de videotolk om gelokaliseerde versies te produceren met bijgewerkte vertellingen, ondertitels en tekst in beeld.

Zijn videonieuwsbrieven goed voor betrokkenheid?

Video helpt abonnees om informatie te onthouden en verhoogt de doorklikratio's. Veel teams zien aanzienlijke verbeteringen in het aantal keer dat e-mails geopend worden en acties ondernomen worden wanneer zij tekst-naar-video benaderingen gebruiken voor hun inhoud.

Kan ik de branding aanpassen?

Ja. Upload uw merkkit en HeyGen past automatisch uw kleuren, logo en visuele stijl toe.

In welke formaten kan ik exporteren?

HeyGen exporteert MP4-bestanden die geoptimaliseerd zijn voor e-mailcompatibiliteit, webintegratie en hergebruik op sociale platformen.

Is mijn inhoud privé?

Ja. Uw uploads, scripts en gegenereerde video's blijven beschermd, en u behoudt de rechten op alle geproduceerde inhoud.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

