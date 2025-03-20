Zet uw reguliere nieuwsbrief om in een opvallende video. HeyGen zet scripts, updates en aankondigingen om in professionele video's met avatars, voice-overs, ondertitels en sociale media-ready opmaak, zodat u de aandacht trekt in overvolle inboxen.
Stuur maandelijkse of driemaandelijkse updates in een formaat dat mensen daadwerkelijk bekijken. In plaats van lange teksten die nieuws of productvoortgang uitleggen, lever een beknopte video gepresenteerd door een presentator.
Leg nieuwe functies snel uit met korte visuele handleidingen. Video's verminderen verwarring en helpen abonnees sneller de waarde te begrijpen dan alleen tekst.
Presenteer getuigenissen of benadruk klantsuccessen in een overtuigend formaat dat vertrouwen wekt en tot actie inspireert.
Vervang lange welkomstmails door een vriendelijke introductievideo die laat zien wat men kan verwachten, hoe te beginnen en waar hulp te vinden is.
Makers gebruiken videonieuwsbrieven om op te vallen in een overvolle inbox. Zet stukken over thought leadership, tips en wekelijkse samenvattingen om in boeiende videosegmenten.
Deel belangrijke inzichten, mijlpalen of gemeenschapsmomenten via video-samenvattingen met een hoge retentie die abonnees graag bekijken.
Waarom kiezen voor HeyGen voor het maken van videonieuwsbrieven
HeyGen biedt je een snelle, gepolijste manier om geschreven inhoud om te zetten in video's die persoonlijk, duidelijk en gemakkelijk te consumeren zijn. Vervang lange tekstblokken door beknopte, door mensen geleide updates die de retentie verhogen en zorgen voor hogere doorklikpercentages.
In plaats van te concurreren met lappen tekst, stuur een dynamische video die kijkers onmiddellijk boeit in je e-mailnieuwsbrieven. Visueel verhalen vertellen helpt het publiek om je boodschap te onthouden en actie te ondernemen.
Plak je script, kies een presentator of avatar, en HeyGen produceert een complete video-e-mail met voice-over, ondertiteling, lay-outs en branding. Geen film- of bewerkingsvaardigheden nodig om video-e-mails te maken.
Vertaal uw script, voice-over en ondertiteling in meerdere talen met de videotolk zodat u updates kunt leveren aan abonnees overal ter wereld.
Script naar video met realistische presentatoren
Zet uw geschreven nieuwsbrief om in een duidelijke, vertelde video. Kies uit menselijk klinkende stemmen of AI-avatars en krijg een consistente toon voor merkupdates, tutorials of productaankondigingen.
Geautomatiseerd bewerken en ondertiteling
HeyGen structureert uw inhoud in scènes, voegt ondertitels toe, selecteert het tempo en zorgt ervoor dat elk segment gemakkelijk te bekijken is. Ingebouwde toegankelijkheidsfuncties ondersteunen kijkers die de voorkeur geven aan ondertiteling.
Merkgebonden styling en voorinstellingen
Pas uw logo, kleuren en lettertypen automatisch toe. Exporteer video's in voor e-mail geschikte lengtes of sneden geoptimaliseerd voor sociale media, zodat elk onderdeel past bij uw distributiekanalen.
Meertalige en lokalisatie-opties
Genereer uw nieuwsbriefvideo opnieuw in verschillende talen zonder opnieuw op te nemen. Lokaliseer voice-over, ondertiteling en tekst in beeld voor een wereldwijd publiek.
Hoe de Video Nieuwsbrief Generator te gebruiken
Maak een gepolijste videonieuwsbrief met behulp van een videosjabloon in vier eenvoudige stappen.
Plak uw bestaande nieuwsbrieftekst of schrijf een kort overzicht. HeyGen analyseert de structuur en bereidt scènes voor voor de presentator.
Selecteer een avatar of stem, stel uw branding in en kies het videoformaat voor uw gepersonaliseerde video. HeyGen assembleert uw inhoud in een overzichtelijke visuele lay-out.
Bekijk een voorvertoning van je video, pas formulering, tempo of beelden aan en genereer varianten voor tests. Voeg indien nodig ondertitels of taalversies toe.
Exporteer MP4-bestanden of e-mailklare previews. Voeg de videolink of thumbnail toe aan je nieuwsbrief om de doorklikratio's te verhogen.
Een videonieuwsbrief vervangt lange tekst-e-mails door korte, boeiende video's. HeyGen zet je updates, aankondigingen en verhalen om in gepersonaliseerde video-e-mails die abonnees in enkele seconden kunnen bekijken.
Nee. Je kunt een AI-avatar of synthetische stem kiezen om je inhoud te leveren. Je kunt ook je eigen beelden opnemen als je dat wilt, maar HeyGen maakt videocreatie mogelijk zonder camera.
De meest succesvolle video's duren minder dan twee minuten. HeyGen helpt je om je nieuwsbrief samen te vatten in duidelijke, beknopte segmenten die de aandacht vasthouden.
E-mailplatforms ondersteunen doorgaans het toevoegen van een videominiatuur die gekoppeld is aan uw gehoste bestand. U kunt video-inhoud insluiten, linken of bijvoegen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw provider.
Ja, video-inhoud is essentieel voor effectieve e-mailmarketing. Gebruik de videotolk om gelokaliseerde versies te produceren met bijgewerkte vertellingen, ondertitels en tekst in beeld.
Video helpt abonnees om informatie te onthouden en verhoogt de doorklikratio's. Veel teams zien aanzienlijke verbeteringen in het aantal keer dat e-mails geopend worden en acties ondernomen worden wanneer zij tekst-naar-video benaderingen gebruiken voor hun inhoud.
Ja. Upload uw merkkit en HeyGen past automatisch uw kleuren, logo en visuele stijl toe.
HeyGen exporteert MP4-bestanden die geoptimaliseerd zijn voor e-mailcompatibiliteit, webintegratie en hergebruik op sociale platformen.
Ja. Uw uploads, scripts en gegenereerde video's blijven beschermd, en u behoudt de rechten op alle geproduceerde inhoud.
