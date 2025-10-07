Stap 1 Begin met een prompt Beschrijf je product, doelgroep of campagnedoel in een paar zinnen. HeyGen gebruikt die input om een op maat gemaakt script en een eerste storyboard te genereren dat aansluit bij je marketingdoelstelling.

Stap 2 Beoordeel en verfijn het script Loop het gegenereerde script en storyboard na, verkort of verleng zinnen voor het tempo, scherpt de call-to-action aan en controleer of toon en boodschap bij je merk passen voordat je aan de visuals begint.

Stap 3 Pas visuals en stem aan Kies een avatar of presentator, selecteer achtergronden en afbeeldingen, voeg muziek en ondertiteling toe en kies een stem of neem je eigen stem op. Pas de timing en volgorde van de scènes aan zodat de advertentie natuurlijk verloopt.