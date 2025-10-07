Videoadvertentie-maker: maak creatieve advertenties in enkele minuten

Maak videoadvertenties van studiokwaliteit zonder camera’s, crews of complexe bewerkingstools. Met HeyGen kun je eenvoudige ideeën omzetten in gepolijste, krachtige advertentiecreaties die de aandacht trekken en echte zakelijke resultaten opleveren. Maak meer advertenties, test sneller en schaal campagnes moeiteloos op.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Advertenties voor productlancering

Advertenties voor productlancering

Presenteer de kenmerken van je product met duidelijke visuals en heldere boodschappen, zodat je doelgroep begrijpt waarom het zich onderscheidt en waarom zij in actie moeten komen.

UGC-stijl videoadvertenties

UGC-stijl videoadvertenties

Maak authentieke, herkenbare video’s met avatars en natuurlijke voice-overs. Perfect voor merken die focussen op vertrouwen, geloofwaardigheid en conversie gedreven door social proof via AI-advertenties.

Merkbekendheidscampagnes

Merkbekendheidscampagnes

Vertel jouw verhaal met advertenties die je missie en persoonlijkheid benadrukken. Maak memorabele content die je zichtbaarheid vergroot en de merkherkenning versterkt.

Performance marketing-advertenties

Performance marketing-advertenties

Maak advertenties die geoptimaliseerd zijn voor conversies, met sterke hooks, heldere visuals en messaging die is ontworpen om de ROAS over alle betaalde kanalen te verbeteren.

E-commerce promoties

E-commerce promoties

Promoot verkopen, bundels of seizoensaanbiedingen met video’s die de voordelen van je product uitlichten en het aankoopproces moeiteloos maken met een online videoadvertentietool.

Advertenties voor cursussen en diensten

Advertenties voor cursussen en diensten

Informeer en inspireer je doelgroep met advertenties die zijn ontworpen om je programma uit te leggen, de belangrijkste voordelen te benadrukken en inschrijvingen of boekingen te stimuleren.

Waarom HeyGen gebruiken voor video-advertenties

HeyGen biedt je een complete videoproductieworkflow aangedreven door AI, waardoor het eenvoudig wordt om advertenties te maken die op elk kanaal converteren. Van scripts tot visuals en avatars: alles wordt geregeld in één naadloze ervaring met onze video-adgenerator. Start campagnes sneller en maximaliseer je bereik.

Snelle productie voor snelle groei

Maak binnen enkele minuten overtuigende advertenties met door AI gegenereerde scripts, visuals en boodschappen, volledig afgestemd op topprestaties op elk platform.

Ontworpen voor prestaties

Elke advertentie is ontworpen om de betrokkenheid te vergroten en de doorklikratio te verbeteren, zodat je met onze AI-videotools meer waarde uit elke campagne haalt.

Op grote schaal creëren

Maak direct varianten, localisaties en nieuwe advertentieconcepten, zodat je team een consistente output kan behouden zonder extra middelen.

AI-scriptgeneratie

Verander eenvoudige prompts in boeiende, overtuigende advertentieteksten die de waarde van je product benadrukken. Onze AI structureert elk bericht zo dat het kijkers direct grijpt en hen stap voor stap richting actie leidt.

Een vrouw zit op een bank naast een chatinterface van ‘Diane’ die een bank beschrijft.

AI-avatars en voice-overs

Breng je boodschap tot leven met natuurlijk ogende avatars en expressieve voice-overs in meerdere talen. Maak professionele video’s zonder zelf op te nemen of presentatoren in te huren met onze gratis videoadvertentiemaker.

Professionele vrouw die een telefoon vasthoudt en wijst, naast de tekst "Maak een productdemo van 1 minuut" en een telefoon waarop "Product toevoegen" wordt weergegeven.

Exporteren in meerdere indelingen

Exporteer je advertentie in verticale, vierkante of liggende formaten voor platforms zoals TikTok, Instagram, YouTube en meer met onze online videoadvertentiemaker. Lever overal waar je doelgroep zich bevindt consistente, merkgetrouwe creatives.

Een glimlachende man in een blauw shirt naast een gebruikersinterface met de opties ‘Exporteren als SCORM’, waarbij SCORM 1.2 is geselecteerd.

Hulpmiddelen voor visuele verbetering

Verbeter de uitstraling van je advertentie met automatische aanpassingen van belichting, tempo en vormgeving om een effectieve advertentievideo te maken. Maak strakke, professionele beelden, zelfs als je nog nooit eerder een video hebt bewerkt.

Een rij van vijf diverse personen in afzonderlijke, afgeronde videogespreksvensters.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week maakte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

De videoadvertentiemaker gebruiken

HeyGen maakt het voor iedereen eenvoudig om kant-en-klare video-advertenties te produceren. Je hebt geen apparatuur, montagevaardigheden of productie-ervaring nodig om binnen enkele minuten je video-advertentie te maken.

Stap 1

Begin met een prompt

Beschrijf je product, doelgroep of campagnedoel in een paar zinnen. HeyGen gebruikt die input om een op maat gemaakt script en een eerste storyboard te genereren dat aansluit bij je marketingdoelstelling.

Stap 2

Beoordeel en verfijn het script

Loop het gegenereerde script en storyboard na, verkort of verleng zinnen voor het tempo, scherpt de call-to-action aan en controleer of toon en boodschap bij je merk passen voordat je aan de visuals begint.

Stap 3

Pas visuals en stem aan

Kies een avatar of presentator, selecteer achtergronden en afbeeldingen, voeg muziek en ondertiteling toe en kies een stem of neem je eigen stem op. Pas de timing en volgorde van de scènes aan zodat de advertentie natuurlijk verloopt.

Stap 4

Exporteren en starten

Maak platformklare versies met behulp van presets voor social, web of streaming, of download MP4-bestanden. Maak meerdere varianten om te testen, upload ze vervolgens en start je campagne.

Een Apple iMac toont een datadashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een videoadvertentiemaker?

Een videoadvertentie-maker is een tool waarmee je snel promotievideo’s kunt maken met behulp van AI-scripts, avatars, templates en visuele verbeteringen. Het vereenvoudigt het hele proces van het maken van advertenties.

Heb ik montage-ervaring nodig om HeyGen te gebruiken?

Er is geen ervaring nodig om de AI-videogenerator en tools te gebruiken. HeyGen verzorgt automatisch het script, de visuals, de voice-overs en de opmaak, zodat iedereen professionele en effectieve advertenties kan maken.

Kan ik de advertenties die HeyGen genereert aanpassen?

Ja, onze gratis videoadvertenties zijn gebruiksvriendelijk. Je kunt je script, visuals, avatar, taal, tempo en stijl personaliseren zodat ze aansluiten bij je merk en campagnedoelen.

Welke soorten advertenties kan ik maken met HeyGen?

Je kunt productpromoties, UGC-stijl advertenties, brandvideo’s, explainers, performance ads, testimonials en meer maken voor elk marketingkanaal.

Kan ik advertenties in verschillende talen maken?

Zeker. HeyGen ondersteunt meertalige voice-overs en avatars, zodat je binnen enkele seconden advertenties kunt lokaliseren voor een wereldwijd publiek.

Ondersteunt HeyGen platformspecifieke bestandsformaten?

Ja. Exporteer video’s in alle gangbare formaten, waaronder 9:16, 1:1 en 16:9, zodat je advertenties perfect passen op TikTok, Instagram, YouTube, Facebook en andere platforms.

Mag ik deze advertenties voor commerciële doeleinden gebruiken?

Ja. Alle door HeyGen gegenereerde content mag worden gebruikt voor commerciële advertenties via zowel betaalde als organische kanalen.

Hoe lang duurt het om een videoadvertentie te maken?

De meeste gebruikers maken in slechts een paar minuten een gepolijste, kant-en-klare videoadvertentie. De AI doet het zware werk, zodat jij sneller en met vertrouwen kunt werken.

Kan ik meerdere advertentievarianten testen?

Ja. Je kunt direct nieuwe hooks, scripts, stijlen en formats genereren met onze advertentiegenerator om A/B-tests uit te voeren en je marketingprestaties te optimaliseren.

Moet ik software downloaden om HeyGen te gebruiken?

Geen downloads nodig. HeyGen werkt volledig online, zodat je vanaf elk apparaat met een internetverbinding video-advertenties kunt maken.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

