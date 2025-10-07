Maak videoadvertenties van studiokwaliteit zonder camera’s, crews of complexe bewerkingstools. Met HeyGen kun je eenvoudige ideeën omzetten in gepolijste, krachtige advertentiecreaties die de aandacht trekken en echte zakelijke resultaten opleveren. Maak meer advertenties, test sneller en schaal campagnes moeiteloos op.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Presenteer de kenmerken van je product met duidelijke visuals en heldere boodschappen, zodat je doelgroep begrijpt waarom het zich onderscheidt en waarom zij in actie moeten komen.
Maak authentieke, herkenbare video’s met avatars en natuurlijke voice-overs. Perfect voor merken die focussen op vertrouwen, geloofwaardigheid en conversie gedreven door social proof via AI-advertenties.
Vertel jouw verhaal met advertenties die je missie en persoonlijkheid benadrukken. Maak memorabele content die je zichtbaarheid vergroot en de merkherkenning versterkt.
Maak advertenties die geoptimaliseerd zijn voor conversies, met sterke hooks, heldere visuals en messaging die is ontworpen om de ROAS over alle betaalde kanalen te verbeteren.
Promoot verkopen, bundels of seizoensaanbiedingen met video’s die de voordelen van je product uitlichten en het aankoopproces moeiteloos maken met een online videoadvertentietool.
Informeer en inspireer je doelgroep met advertenties die zijn ontworpen om je programma uit te leggen, de belangrijkste voordelen te benadrukken en inschrijvingen of boekingen te stimuleren.
Waarom HeyGen gebruiken voor video-advertenties
HeyGen biedt je een complete videoproductieworkflow aangedreven door AI, waardoor het eenvoudig wordt om advertenties te maken die op elk kanaal converteren. Van scripts tot visuals en avatars: alles wordt geregeld in één naadloze ervaring met onze video-adgenerator. Start campagnes sneller en maximaliseer je bereik.
Maak binnen enkele minuten overtuigende advertenties met door AI gegenereerde scripts, visuals en boodschappen, volledig afgestemd op topprestaties op elk platform.
Elke advertentie is ontworpen om de betrokkenheid te vergroten en de doorklikratio te verbeteren, zodat je met onze AI-videotools meer waarde uit elke campagne haalt.
Maak direct varianten, localisaties en nieuwe advertentieconcepten, zodat je team een consistente output kan behouden zonder extra middelen.
AI-scriptgeneratie
Verander eenvoudige prompts in boeiende, overtuigende advertentieteksten die de waarde van je product benadrukken. Onze AI structureert elk bericht zo dat het kijkers direct grijpt en hen stap voor stap richting actie leidt.
AI-avatars en voice-overs
Breng je boodschap tot leven met natuurlijk ogende avatars en expressieve voice-overs in meerdere talen. Maak professionele video’s zonder zelf op te nemen of presentatoren in te huren met onze gratis videoadvertentiemaker.
Exporteren in meerdere indelingen
Exporteer je advertentie in verticale, vierkante of liggende formaten voor platforms zoals TikTok, Instagram, YouTube en meer met onze online videoadvertentiemaker. Lever overal waar je doelgroep zich bevindt consistente, merkgetrouwe creatives.
Hulpmiddelen voor visuele verbetering
Verbeter de uitstraling van je advertentie met automatische aanpassingen van belichting, tempo en vormgeving om een effectieve advertentievideo te maken. Maak strakke, professionele beelden, zelfs als je nog nooit eerder een video hebt bewerkt.
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
De videoadvertentiemaker gebruiken
HeyGen maakt het voor iedereen eenvoudig om kant-en-klare video-advertenties te produceren. Je hebt geen apparatuur, montagevaardigheden of productie-ervaring nodig om binnen enkele minuten je video-advertentie te maken.
Beschrijf je product, doelgroep of campagnedoel in een paar zinnen. HeyGen gebruikt die input om een op maat gemaakt script en een eerste storyboard te genereren dat aansluit bij je marketingdoelstelling.
Loop het gegenereerde script en storyboard na, verkort of verleng zinnen voor het tempo, scherpt de call-to-action aan en controleer of toon en boodschap bij je merk passen voordat je aan de visuals begint.
Kies een avatar of presentator, selecteer achtergronden en afbeeldingen, voeg muziek en ondertiteling toe en kies een stem of neem je eigen stem op. Pas de timing en volgorde van de scènes aan zodat de advertentie natuurlijk verloopt.
Maak platformklare versies met behulp van presets voor social, web of streaming, of download MP4-bestanden. Maak meerdere varianten om te testen, upload ze vervolgens en start je campagne.
Een videoadvertentie-maker is een tool waarmee je snel promotievideo’s kunt maken met behulp van AI-scripts, avatars, templates en visuele verbeteringen. Het vereenvoudigt het hele proces van het maken van advertenties.
Er is geen ervaring nodig om de AI-videogenerator en tools te gebruiken. HeyGen verzorgt automatisch het script, de visuals, de voice-overs en de opmaak, zodat iedereen professionele en effectieve advertenties kan maken.
Ja, onze gratis videoadvertenties zijn gebruiksvriendelijk. Je kunt je script, visuals, avatar, taal, tempo en stijl personaliseren zodat ze aansluiten bij je merk en campagnedoelen.
Je kunt productpromoties, UGC-stijl advertenties, brandvideo’s, explainers, performance ads, testimonials en meer maken voor elk marketingkanaal.
Zeker. HeyGen ondersteunt meertalige voice-overs en avatars, zodat je binnen enkele seconden advertenties kunt lokaliseren voor een wereldwijd publiek.
Ja. Exporteer video’s in alle gangbare formaten, waaronder 9:16, 1:1 en 16:9, zodat je advertenties perfect passen op TikTok, Instagram, YouTube, Facebook en andere platforms.
Ja. Alle door HeyGen gegenereerde content mag worden gebruikt voor commerciële advertenties via zowel betaalde als organische kanalen.
De meeste gebruikers maken in slechts een paar minuten een gepolijste, kant-en-klare videoadvertentie. De AI doet het zware werk, zodat jij sneller en met vertrouwen kunt werken.
Ja. Je kunt direct nieuwe hooks, scripts, stijlen en formats genereren met onze advertentiegenerator om A/B-tests uit te voeren en je marketingprestaties te optimaliseren.
Geen downloads nodig. HeyGen werkt volledig online, zodat je vanaf elk apparaat met een internetverbinding video-advertenties kunt maken.
