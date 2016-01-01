AI-tutorialvideomaker

Zet instructies om in duidelijke, boeiende tutorialvideo’s zonder zelf op te nemen, te monteren of ingewikkelde software te leren. HeyGen schrijft automatisch het script, bouwt de scènes, voegt voice-over, ondertiteling en visuals toe, zodat je sneller kunt publiceren met een consistente kwaliteit.

  • Upload een willekeurige afbeelding of foto
  • Kies uit meer dan 1.000 stemmen
  • Voeg bewegingsprompts toe voor filmische beweging
-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Use-cases voor een AI-maker van tutorialvideo’s

Maak duidelijke, consistente tutorialvideo’s voor producteducatie, training en support. Deze use-cases laten zien hoe AI-gestuurde tutorials teams helpen tijd te besparen, contentproductie op te schalen en informatie eenvoudig up-to-date te houden.

Productrondleidingen en functietutorials

Productrondleidingen en functietutorials

Verander productfuncties in stapsgewijze tutorialvideo’s zonder schermopnames of handmatige montage. Leg snel workflows, nieuwe releases en updates uit, terwijl je de video’s eenvoudig kunt bijwerken zodra je product verandert.

Video's voor klantenservice en helpcentrum

Video's voor klantenservice en helpcentrum

Zet geschreven helpartikelen om in korte, visuele tutorials die veelgestelde vragen helder beantwoorden. Verminder het aantal supporttickets, verbeter zelfbediening en geef klanten direct duidelijkheid zonder dat ze contact hoeven op te nemen met support.

Training- en SOP-video's voor medewerkers

Training- en SOP-video's voor medewerkers

Zet interne documentatie om in gestandaardiseerde trainingstutorials. Maak duidelijke onboardingvideo’s, procesuitleg en compliancehandleidingen die consistent blijven tussen teams en regio’s.

Educatieve content en online cursussen

Educatieve content en online cursussen

Maak lesgerichte tutorialvideo’s op basis van outlines of scripts. Behoud een consistente onderwijskwaliteit, tempo en vormgeving, terwijl je sneller publiceert en de contentproductie opschaalt.

Waarom HeyGen de beste generator is om van afbeelding naar video te gaan

HeyGen verandert elke statische afbeelding binnen enkele minuten in een hoogwaardige, levensechte video. Of je nu begint met een eenvoudige foto, een gedetailleerde prompt of onze stockmaterialen, HeyGen levert snelle, realistische resultaten met ongeëvenaarde creatieve controle.

Bliksemsnelle generatie

Verander je afbeeldingen in enkele minuten in professionele video’s; veel sneller en goedkoper dan traditionele productieworkflows.

Geen leercurve

Maak professionele beeld-naar-video content met een interface die iedereen onder de knie kan krijgen. Geen montage-ervaring of technische kennis nodig.

Alles-in-één creatieve editor

Vanaf je eerste prompt tot en met de uiteindelijke export stroomlijnt HeyGens tekstgebaseerde editor je hele workflow. Bewerk, verfijn en produceer video’s net zo eenvoudig als het schrijven van een document.

Genereer tutorialvideo's met AI

Maak in enkele seconden stapsgewijze tutorialvideo’s van prompts of scripts. HeyGen analyseert je instructies, splitst ze op in logische scènes en genereert een gestructureerde videoflow die kijkers duidelijk van begin tot eind begeleidt. Voice-over, ondertiteling en overgangen worden automatisch op elkaar afgestemd, zodat elke stap makkelijk te volgen en visueel helder is.

afbeelding naar video

AI-gestuurde video-editor

Bewerk je tutorialvideo’s met tekstgestuurde bediening in plaats van met complexe tijdlijnen. Pas stappen aan, herschrijf de voice-over, wijzig het tempo, vertaal de inhoud of vervang scènes zonder handmatig te hoeven monteren. Zo kun je tutorials eenvoudig verfijnen, inspelen op feedback en de inhoud actueel houden terwijl producten of processen veranderen.

Een smartphone met een donkere TikTok-appinterface tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Visuele content en lay-outs van hoge kwaliteit

Gebruik ingebouwde visuals of upload je eigen screenshots, opnames of merkassets. HeyGen zorgt voor strakke lay-outs, goed leesbare tekst en consistente marges, zodat kijkers zich kunnen concentreren op de uitleg in plaats van op visuele ruis. Elke scène is geoptimaliseerd voor duidelijkheid en effectief leren., normaal

Drie verticale schermen tonen jonge mensen; op het voorste scherm staat een menu ‘Brand Fonts’ met een cursor die een lettertype selecteert.

Gemaakt voor teams en samenwerking

Maak gezamenlijk tutorialvideo’s met gedeelde toegang, versiebeheer en consistente opmaak. Teams kunnen de kwaliteit van tutorials afdelingsbreed standaardiseren, workflows hergebruiken en updates efficiënt beheren, waardoor het eenvoudiger wordt om videoproductie op te schalen zonder aan consistentie in te boeten.

motion graphics-foto's naar video

Natuurlijke, menselijk klinkende voice-overs

Kies uit een breed scala aan stemmen die speciaal zijn ontworpen voor instructieve content. Voice-overs klinken helder, stabiel en professioneel, zodat kijkers betrokken blijven zonder afgeleid te raken. Wissel eenvoudig van taal, accent of toon, terwijl timing en ondertiteling perfect gesynchroniseerd blijven.

Stemklonen

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Ontwerpers Leer- en Lesmateriaal
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden waar ik elke week aan werkte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe maak je tutorialvideo’s met AI

Het maken van tutorialvideo’s met AI is snel en eenvoudig. Met HeyGen zet je geschreven stappen om in een complete tutorialvideo via een begeleide workflow die is ontworpen voor snelheid en eenvoudig bijwerken.

Stap 1

Bepaal je doel

Selecteer je doelgroep, platform en leerdoel. Bepaal wat de kijker moet begrijpen of kunnen doen nadat hij heeft gekeken.

Stap 2

Voeg je prompt of script toe

Plak je stappen of schrijf een korte beschrijving. HeyGen maakt automatisch een complete tutorialvideo.

Stap 3

Verfijnen en aanpassen

Bewerk de tekst, wijzig de voice-overstijlen, pas de visuals aan of vertaal de video naar extra talen.

Stap 4

Exporteren en delen

Download je tutorialvideo en publiceer deze overal. Werk hem op elk moment bij door de tekst te bewerken en opnieuw te genereren.

Een Apple iMac toont een datadashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde vragen over AI voor afbeelding-naar-video

Wat is een AI-tutorialvideomaker?

Een AI-tutorialvideomaker zet geschreven instructies om in een complete tutorialvideo. In plaats van zelf te filmen en te monteren, geef je stappen of een prompt op, en het systeem genereert scènes, voice-over, ondertiteling en timing, zodat je sneller kunt publiceren met een consistente kwaliteit.

Hoe professioneel zien door AI gegenereerde tutorialvideo’s eruit?

Kwaliteit hangt af van tempo, helderheid en visuele structuur. HeyGen richt zich op een duidelijke opbouw van scènes, goed leesbare ondertiteling en een natuurlijke manier van presenteren, zodat tutorials als een geheel aanvoelen. Met een sterke scripttekst en duidelijke stappen kan het resultaat net zo verfijnd zijn als bij traditionele producties, maar dan zonder de bijbehorende overhead.

Kan ik tutorialvideo’s in meerdere talen maken?

Ja. Je kunt tutorials voor verschillende regio’s lokaliseren door zowel de voice-over als de ondertiteling te vertalen, terwijl je de timing gelijk houdt. Dit maakt wereldwijde training en klanteducatie eenvoudiger, omdat je geen aparte projecten nodig hebt voor elke taalversie.

Heb ik montagevaardigheden nodig om deze video’s te maken?

Nee. De workflow is ‘script-first’, dus je werkt in tekst en met eenvoudige bedieningselementen in plaats van met een complexe tijdlijn. Je kunt scènes en audio nog steeds verfijnen, maar het zware werk wordt geautomatiseerd, waardoor het maken van tutorials toegankelijk is voor beginners en snel voor experts.

Wat voor soort tutorials kan ik hiermee maken?

Je kunt software-walkthroughs, SOP-trainingen, onboardingmodules, helpcenter-clips, productfeature-uitleg en interne procesvideo’s maken. De beste resultaten krijg je met gestructureerde stappen, duidelijke resultaten en bondige taal die kijkers stap voor stap door elke handeling leidt.

Hoe houd ik de branding en consistentie over al mijn video’s onder controle?

Je kunt de stijl standaardiseren door lay-outs, kleuren, logo’s en bijschriftinstellingen opnieuw te gebruiken, zodat elke tutorial bij je merk past. Houd dezelfde toon aan in alle scripts en gebruik consistente opmaak voor koppen, callouts en staplabels om een herkenbare bibliotheek met tutorials op te bouwen.

Welke exportopties en -formaten worden ondersteund?

Tutorialvideo’s kunnen worden geëxporteerd in gangbare indelingen die geschikt zijn voor het web, LMS-platforms en sociale kanalen. Je kunt beeldverhoudingen kiezen voor verschillende bestemmingen en ondertiteling gereed houden voor toegankelijkheid. Zo wordt het eenvoudig om tutorials te verspreiden, waar je publiek ook leert.

Kan ik de tutorialvideo’s bijwerken wanneer mijn product verandert?

Ja. Omdat de workflow scriptgebaseerd is, kun je een stap aanpassen, een scène vervangen of terminologie bijwerken en alles snel opnieuw renderen. Dit is ideaal voor snel werkende teams die actuele tutorials nodig hebben zonder elke keer opnieuw op te nemen wanneer een UI of beleid verandert.

Is mijn content veilig en van wie is wat ik maak?

Je behoudt de rechten op de content die je maakt, inclusief je scripts en geëxporteerde video’s. Beveiliging en toegangsrechten zijn afhankelijk van je abonnement en de instellingen van je workspace. Volg voor gevoelige trainingen het interne beleid en beperk de toegang tot alleen de teams die de materialen nodig hebben.

