Zet instructies om in duidelijke, boeiende tutorialvideo’s zonder zelf op te nemen, te monteren of ingewikkelde software te leren. HeyGen schrijft automatisch het script, bouwt de scènes, voegt voice-over, ondertiteling en visuals toe, zodat je sneller kunt publiceren met een consistente kwaliteit.
Probeer onze gratis AI-tutorialvideomaker
Use-cases voor een AI-maker van tutorialvideo’s
Maak duidelijke, consistente tutorialvideo’s voor producteducatie, training en support. Deze use-cases laten zien hoe AI-gestuurde tutorials teams helpen tijd te besparen, contentproductie op te schalen en informatie eenvoudig up-to-date te houden.
Verander productfuncties in stapsgewijze tutorialvideo’s zonder schermopnames of handmatige montage. Leg snel workflows, nieuwe releases en updates uit, terwijl je de video’s eenvoudig kunt bijwerken zodra je product verandert.
Zet geschreven helpartikelen om in korte, visuele tutorials die veelgestelde vragen helder beantwoorden. Verminder het aantal supporttickets, verbeter zelfbediening en geef klanten direct duidelijkheid zonder dat ze contact hoeven op te nemen met support.
Zet interne documentatie om in gestandaardiseerde trainingstutorials. Maak duidelijke onboardingvideo’s, procesuitleg en compliancehandleidingen die consistent blijven tussen teams en regio’s.
Maak lesgerichte tutorialvideo’s op basis van outlines of scripts. Behoud een consistente onderwijskwaliteit, tempo en vormgeving, terwijl je sneller publiceert en de contentproductie opschaalt.
Waarom HeyGen de beste generator is om van afbeelding naar video te gaan
HeyGen verandert elke statische afbeelding binnen enkele minuten in een hoogwaardige, levensechte video. Of je nu begint met een eenvoudige foto, een gedetailleerde prompt of onze stockmaterialen, HeyGen levert snelle, realistische resultaten met ongeëvenaarde creatieve controle.
Verander je afbeeldingen in enkele minuten in professionele video’s; veel sneller en goedkoper dan traditionele productieworkflows.
Maak professionele beeld-naar-video content met een interface die iedereen onder de knie kan krijgen. Geen montage-ervaring of technische kennis nodig.
Vanaf je eerste prompt tot en met de uiteindelijke export stroomlijnt HeyGens tekstgebaseerde editor je hele workflow. Bewerk, verfijn en produceer video’s net zo eenvoudig als het schrijven van een document.
Genereer tutorialvideo's met AI
Maak in enkele seconden stapsgewijze tutorialvideo’s van prompts of scripts. HeyGen analyseert je instructies, splitst ze op in logische scènes en genereert een gestructureerde videoflow die kijkers duidelijk van begin tot eind begeleidt. Voice-over, ondertiteling en overgangen worden automatisch op elkaar afgestemd, zodat elke stap makkelijk te volgen en visueel helder is.
AI-gestuurde video-editor
Bewerk je tutorialvideo’s met tekstgestuurde bediening in plaats van met complexe tijdlijnen. Pas stappen aan, herschrijf de voice-over, wijzig het tempo, vertaal de inhoud of vervang scènes zonder handmatig te hoeven monteren. Zo kun je tutorials eenvoudig verfijnen, inspelen op feedback en de inhoud actueel houden terwijl producten of processen veranderen.
Visuele content en lay-outs van hoge kwaliteit
Gebruik ingebouwde visuals of upload je eigen screenshots, opnames of merkassets. HeyGen zorgt voor strakke lay-outs, goed leesbare tekst en consistente marges, zodat kijkers zich kunnen concentreren op de uitleg in plaats van op visuele ruis. Elke scène is geoptimaliseerd voor duidelijkheid en effectief leren., normaal
Gemaakt voor teams en samenwerking
Maak gezamenlijk tutorialvideo’s met gedeelde toegang, versiebeheer en consistente opmaak. Teams kunnen de kwaliteit van tutorials afdelingsbreed standaardiseren, workflows hergebruiken en updates efficiënt beheren, waardoor het eenvoudiger wordt om videoproductie op te schalen zonder aan consistentie in te boeten.
Natuurlijke, menselijk klinkende voice-overs
Kies uit een breed scala aan stemmen die speciaal zijn ontworpen voor instructieve content. Voice-overs klinken helder, stabiel en professioneel, zodat kijkers betrokken blijven zonder afgeleid te raken. Wissel eenvoudig van taal, accent of toon, terwijl timing en ondertiteling perfect gesynchroniseerd blijven.
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Hoe maak je tutorialvideo’s met AI
Het maken van tutorialvideo’s met AI is snel en eenvoudig. Met HeyGen zet je geschreven stappen om in een complete tutorialvideo via een begeleide workflow die is ontworpen voor snelheid en eenvoudig bijwerken.
Selecteer je doelgroep, platform en leerdoel. Bepaal wat de kijker moet begrijpen of kunnen doen nadat hij heeft gekeken.
Plak je stappen of schrijf een korte beschrijving. HeyGen maakt automatisch een complete tutorialvideo.
Bewerk de tekst, wijzig de voice-overstijlen, pas de visuals aan of vertaal de video naar extra talen.
Download je tutorialvideo en publiceer deze overal. Werk hem op elk moment bij door de tekst te bewerken en opnieuw te genereren.
Een AI-tutorialvideomaker zet geschreven instructies om in een complete tutorialvideo. In plaats van zelf te filmen en te monteren, geef je stappen of een prompt op, en het systeem genereert scènes, voice-over, ondertiteling en timing, zodat je sneller kunt publiceren met een consistente kwaliteit.
Kwaliteit hangt af van tempo, helderheid en visuele structuur. HeyGen richt zich op een duidelijke opbouw van scènes, goed leesbare ondertiteling en een natuurlijke manier van presenteren, zodat tutorials als een geheel aanvoelen. Met een sterke scripttekst en duidelijke stappen kan het resultaat net zo verfijnd zijn als bij traditionele producties, maar dan zonder de bijbehorende overhead.
Ja. Je kunt tutorials voor verschillende regio’s lokaliseren door zowel de voice-over als de ondertiteling te vertalen, terwijl je de timing gelijk houdt. Dit maakt wereldwijde training en klanteducatie eenvoudiger, omdat je geen aparte projecten nodig hebt voor elke taalversie.
Nee. De workflow is ‘script-first’, dus je werkt in tekst en met eenvoudige bedieningselementen in plaats van met een complexe tijdlijn. Je kunt scènes en audio nog steeds verfijnen, maar het zware werk wordt geautomatiseerd, waardoor het maken van tutorials toegankelijk is voor beginners en snel voor experts.
Je kunt software-walkthroughs, SOP-trainingen, onboardingmodules, helpcenter-clips, productfeature-uitleg en interne procesvideo’s maken. De beste resultaten krijg je met gestructureerde stappen, duidelijke resultaten en bondige taal die kijkers stap voor stap door elke handeling leidt.
Je kunt de stijl standaardiseren door lay-outs, kleuren, logo’s en bijschriftinstellingen opnieuw te gebruiken, zodat elke tutorial bij je merk past. Houd dezelfde toon aan in alle scripts en gebruik consistente opmaak voor koppen, callouts en staplabels om een herkenbare bibliotheek met tutorials op te bouwen.
Tutorialvideo’s kunnen worden geëxporteerd in gangbare indelingen die geschikt zijn voor het web, LMS-platforms en sociale kanalen. Je kunt beeldverhoudingen kiezen voor verschillende bestemmingen en ondertiteling gereed houden voor toegankelijkheid. Zo wordt het eenvoudig om tutorials te verspreiden, waar je publiek ook leert.
Ja. Omdat de workflow scriptgebaseerd is, kun je een stap aanpassen, een scène vervangen of terminologie bijwerken en alles snel opnieuw renderen. Dit is ideaal voor snel werkende teams die actuele tutorials nodig hebben zonder elke keer opnieuw op te nemen wanneer een UI of beleid verandert.
Je behoudt de rechten op de content die je maakt, inclusief je scripts en geëxporteerde video’s. Beveiliging en toegangsrechten zijn afhankelijk van je abonnement en de instellingen van je workspace. Volg voor gevoelige trainingen het interne beleid en beperk de toegang tot alleen de teams die de materialen nodig hebben.
