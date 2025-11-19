AI-promovideomaker

Maak snel en consistent promovideo’s. Voeg een script of campagnemessage toe en genereer automatisch verzorgde beelden, voice-over, ondertiteling en tempo. Geen film- of montagevaardigheden nodig.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Productpromotievideo's

Productpromotievideo's

Laat de voordelen van je product duidelijk zien zonder te filmen. Promovideo’s helpen om functies uit te leggen, de waarde te benadrukken en interesse te wekken via al je marketingkanalen.

Promoties voor socialmediacampagnes

Promoties voor socialmediacampagnes

Maak korte, scroll-vriendelijke promovideo’s voor sociale mediaplatforms met een gebruiksvriendelijke video-editor met geanimeerde tekst. Duidelijke boodschappen en ondertiteling helpen om snel de aandacht te trekken op mobile-first platforms.

Aankondigingen van evenementen en lanceringen

Aankondigingen van evenementen en lanceringen

Promoot aankomende lanceringen of evenementen met video’s die de belangrijkste details razendsnel overbrengen. Pas je boodschap eenvoudig aan wanneer planningen of aanbiedingen veranderen.

Video’s voor websites en landingspagina’s

Video’s voor websites en landingspagina’s

Vervang statische visuals door promotievideo’s die in één oogopslag je aanbod uitleggen. Video helpt bezoekers de waarde sneller te begrijpen en langer betrokken te blijven.

E-mails en verkoopacties

E-mails en verkoopacties

Voeg korte promovideo’s toe aan e-mailcampagnes of sales-outreach om de openratio, het aantal klikken en de duidelijkheid van je boodschap te verbeteren.

Content voor merkbekendheid

Content voor merkbekendheid

Vertel het verhaal van je merk met promotievideo’s die eenvoudig te maken zijn, een consistente stijl hebben en schaalbaar zijn over alle kanalen.

Waarom HeyGen de toonaangevende maker van promotievideo’s is

HeyGen helpt teams professionele promovideo’s te maken zonder traditionele productieprocessen. Het combineert snelle AI-videogeneratie, duidelijke controle over de boodschap en schaalbare output, zodat promotiemateriaal klaarstaat zodra campagnes het nodig hebben.

Gemaakt voor promotionele storytelling

HeyGen structureert promovideo’s rond aandacht-trekkende openings, duidelijke voordelen en sterke oproepen tot actie om een effectieve promovideo te maken. Elke video is ontworpen om snel de waarde over te brengen en kijkers geboeid te houden.

Sneller maken, eenvoudiger bijwerken

Maak promovideo’s in minuten in plaats van dagen met ons gebruiksvriendelijke platform. Pas scripts of boodschappen aan op tekstniveau en genereer direct bijgewerkte video’s voor nieuwe aanbiedingen, lanceringen of campagnes met kant-en-klare templates.

Consistente kwaliteit over alle kanalen

Elke promovideo wordt gemaakt met heldere visuals, een natuurlijke stem en een gebalanceerd tempo. Zo krijgt al je content een professionele uitstraling op sociale media, in advertenties en op websites.

Tekstgestuurde promotievideo maken

Begin met een korte prompt of een volledig script en laat de gebruiksvriendelijke promovideomaker dit omzetten in een complete video. Scènes, beelden, voice-over en ondertiteling worden automatisch gegenereerd zodat ze perfect aansluiten bij jouw boodschap.

Drie lachende mensen in videogesprekschermen met een interface met knoppen voor "Video Agent", "Script" en "Add PDF/PPT".

Scriptgestuurde AI-videogenerator

In plaats van met complexe tijdlijnen te werken, werk je direct met een videosjabloon. Pas de bewoording aan, verander de volgorde van secties of verfijn de toon, en de AI-videogenerator werkt direct de volledige hoogwaardige promovideosjabloon bij.

Een scherm met daarop een vrouw met een telefoon, een presentatie ‘Productlancering’ en een ‘Script’ voor productiviteit.

Inclusief muziek, stem en ondertiteling

Voeg automatisch achtergrondmuziek, natuurlijk klinkende voice-overs en gesynchroniseerde ondertiteling toe. Deze elementen verbeteren de duidelijkheid, toegankelijkheid en kijkersbinding zonder extra tools.

Muzikant die gitaar speelt en filmmaker op een strand met een vintage auto, vergezeld door video-afspeel- en sprankeliconen.

Klaar-voor-je-merk lay-outs en stijlen

Pas lay-outs, kleuren en visuele stijlen toe die aansluiten bij je merk. Promovideo’s blijven consistent over campagnes heen, terwijl ze zich aanpassen aan verschillende boodschappen en formaten.

Glimlachende vrouw met digitale interface-elementen waarop ‘Safety & Security’, merklettertypen en merkkleuren worden geselecteerd.

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden waaraan ik elke week werkte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Hoe het werkt

Hoe gebruik je de promo‑videomaker

Maak promotievideo’s in vier eenvoudige stappen met onze gratis promo‑videomaker.

Stap 1

Voeg je promotiebericht toe

Voer een script, productgegevens of campagne-idee in. Het systeem bereidt de content voor zodat je eenvoudig promotievideo’s kunt maken.

Stap 2

Bepaal het verloop van het verhaal

Bewerk tekst om hooks, voordelen en call-to-actions voor je product of dienst te verfijnen. Het platform zet automatisch de scènes in de juiste structuur binnen de videotemplate.

Stap 3

Pas visuals en audio aan

Kies een lay-out, ondertiteling, muziek en stemstijl om een promovideo te maken. Timing, tempo en lipsynchronisatie worden automatisch geregeld.

Stap 4

Genereren en delen

Render de definitieve promovideo en exporteer deze voor social media, websites of campagnes met rechtenvrije content. Genereer op elk moment opnieuw met bijgewerkte tekst om een nieuwe promovideo te maken.

Een Apple iMac toont een datadashboard met grafieken en statistieken, met een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat is een maker van promovideo’s?

Een promo‑videomaker is een tool die promotievideo’s maakt op basis van scripts of ideeën, waardoor het eenvoudig wordt om video’s te creëren. Het automatiseert beelden, voice-over, ondertiteling en tempo, zodat teams marketingvideo’s kunnen produceren zonder te hoeven filmen of handmatig te monteren.

Welke soorten promovideo’s kan ik maken?

Je kunt productpromoties, campagnevideo’s, eventaankondigingen, socialmediaclips, websitevideo’s en merkbekendheidscontent maken, allemaal vanuit dezelfde tekstgebaseerde workflow.

Hoe lang moet een promotievideo zijn?

De meeste promovideo’s presteren het best tussen 15 seconden en 2 minuten, vooral wanneer je een videotemplate gebruikt. De promo-videomaker helpt je de inhoud te structureren, zodat je kernboodschappen snel en duidelijk overbrengt.

Kan ik de branding en stijl aanpassen?

Ja. Je kunt merkkleuren, lay-outs en visuele stijlen toepassen om ervoor te zorgen dat promovideo’s aansluiten bij je merkidentiteit en consistent blijven over al je campagnes.

Heb ik ervaring met videobewerking nodig?

Nee. De workflow is ontworpen zodat niet-redacteuren eenvoudig hun eigen video’s kunnen maken. Jij werkt met tekst en instellingen, terwijl de AI automatisch de productiedetails afhandelt.

Zijn promotievideo’s geschikt voor social media?

Ja. Video’s worden gegenereerd in formaten die zijn geoptimaliseerd voor sociale platforms, met ondertiteling en tempo die speciaal zijn afgestemd op mobiel kijken.

Kan ik promovideo’s eenvoudig bijwerken?

Ja. Bewerk de tekst, genereer de video opnieuw en publiceer hem opnieuw met de video-editor. Zo kun je promoties eenvoudig up-to-date houden zonder de hele productie opnieuw te hoeven doen met een promotievideosjabloon.

In welk formaat worden promovideo’s geëxporteerd?

Promovideo’s worden geëxporteerd als standaard MP4-bestanden, klaar om te delen op websites, sociale platforms, e-mailcampagnes en advertenties.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Begin met creëren met HeyGen

Verander je ideeën in professionele video’s met behulp van AI.

CTA background