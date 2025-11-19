Maak snel en consistent promovideo’s. Voeg een script of campagnemessage toe en genereer automatisch verzorgde beelden, voice-over, ondertiteling en tempo. Geen film- of montagevaardigheden nodig.
Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator
Laat de voordelen van je product duidelijk zien zonder te filmen. Promovideo’s helpen om functies uit te leggen, de waarde te benadrukken en interesse te wekken via al je marketingkanalen.
Maak korte, scroll-vriendelijke promovideo’s voor sociale mediaplatforms met een gebruiksvriendelijke video-editor met geanimeerde tekst. Duidelijke boodschappen en ondertiteling helpen om snel de aandacht te trekken op mobile-first platforms.
Promoot aankomende lanceringen of evenementen met video’s die de belangrijkste details razendsnel overbrengen. Pas je boodschap eenvoudig aan wanneer planningen of aanbiedingen veranderen.
Vervang statische visuals door promotievideo’s die in één oogopslag je aanbod uitleggen. Video helpt bezoekers de waarde sneller te begrijpen en langer betrokken te blijven.
Voeg korte promovideo’s toe aan e-mailcampagnes of sales-outreach om de openratio, het aantal klikken en de duidelijkheid van je boodschap te verbeteren.
Vertel het verhaal van je merk met promotievideo’s die eenvoudig te maken zijn, een consistente stijl hebben en schaalbaar zijn over alle kanalen.
Waarom HeyGen de toonaangevende maker van promotievideo’s is
HeyGen helpt teams professionele promovideo’s te maken zonder traditionele productieprocessen. Het combineert snelle AI-videogeneratie, duidelijke controle over de boodschap en schaalbare output, zodat promotiemateriaal klaarstaat zodra campagnes het nodig hebben.
HeyGen structureert promovideo’s rond aandacht-trekkende openings, duidelijke voordelen en sterke oproepen tot actie om een effectieve promovideo te maken. Elke video is ontworpen om snel de waarde over te brengen en kijkers geboeid te houden.
Maak promovideo’s in minuten in plaats van dagen met ons gebruiksvriendelijke platform. Pas scripts of boodschappen aan op tekstniveau en genereer direct bijgewerkte video’s voor nieuwe aanbiedingen, lanceringen of campagnes met kant-en-klare templates.
Elke promovideo wordt gemaakt met heldere visuals, een natuurlijke stem en een gebalanceerd tempo. Zo krijgt al je content een professionele uitstraling op sociale media, in advertenties en op websites.
Tekstgestuurde promotievideo maken
Begin met een korte prompt of een volledig script en laat de gebruiksvriendelijke promovideomaker dit omzetten in een complete video. Scènes, beelden, voice-over en ondertiteling worden automatisch gegenereerd zodat ze perfect aansluiten bij jouw boodschap.
Scriptgestuurde AI-videogenerator
In plaats van met complexe tijdlijnen te werken, werk je direct met een videosjabloon. Pas de bewoording aan, verander de volgorde van secties of verfijn de toon, en de AI-videogenerator werkt direct de volledige hoogwaardige promovideosjabloon bij.
Inclusief muziek, stem en ondertiteling
Voeg automatisch achtergrondmuziek, natuurlijk klinkende voice-overs en gesynchroniseerde ondertiteling toe. Deze elementen verbeteren de duidelijkheid, toegankelijkheid en kijkersbinding zonder extra tools.
Klaar-voor-je-merk lay-outs en stijlen
Pas lay-outs, kleuren en visuele stijlen toe die aansluiten bij je merk. Promovideo’s blijven consistent over campagnes heen, terwijl ze zich aanpassen aan verschillende boodschappen en formaten.
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.
Hoe gebruik je de promo‑videomaker
Maak promotievideo’s in vier eenvoudige stappen met onze gratis promo‑videomaker.
Voer een script, productgegevens of campagne-idee in. Het systeem bereidt de content voor zodat je eenvoudig promotievideo’s kunt maken.
Bewerk tekst om hooks, voordelen en call-to-actions voor je product of dienst te verfijnen. Het platform zet automatisch de scènes in de juiste structuur binnen de videotemplate.
Kies een lay-out, ondertiteling, muziek en stemstijl om een promovideo te maken. Timing, tempo en lipsynchronisatie worden automatisch geregeld.
Render de definitieve promovideo en exporteer deze voor social media, websites of campagnes met rechtenvrije content. Genereer op elk moment opnieuw met bijgewerkte tekst om een nieuwe promovideo te maken.
Een promo‑videomaker is een tool die promotievideo’s maakt op basis van scripts of ideeën, waardoor het eenvoudig wordt om video’s te creëren. Het automatiseert beelden, voice-over, ondertiteling en tempo, zodat teams marketingvideo’s kunnen produceren zonder te hoeven filmen of handmatig te monteren.
Je kunt productpromoties, campagnevideo’s, eventaankondigingen, socialmediaclips, websitevideo’s en merkbekendheidscontent maken, allemaal vanuit dezelfde tekstgebaseerde workflow.
De meeste promovideo’s presteren het best tussen 15 seconden en 2 minuten, vooral wanneer je een videotemplate gebruikt. De promo-videomaker helpt je de inhoud te structureren, zodat je kernboodschappen snel en duidelijk overbrengt.
Ja. Je kunt merkkleuren, lay-outs en visuele stijlen toepassen om ervoor te zorgen dat promovideo’s aansluiten bij je merkidentiteit en consistent blijven over al je campagnes.
Nee. De workflow is ontworpen zodat niet-redacteuren eenvoudig hun eigen video’s kunnen maken. Jij werkt met tekst en instellingen, terwijl de AI automatisch de productiedetails afhandelt.
Ja. Video’s worden gegenereerd in formaten die zijn geoptimaliseerd voor sociale platforms, met ondertiteling en tempo die speciaal zijn afgestemd op mobiel kijken.
Ja. Bewerk de tekst, genereer de video opnieuw en publiceer hem opnieuw met de video-editor. Zo kun je promoties eenvoudig up-to-date houden zonder de hele productie opnieuw te hoeven doen met een promotievideosjabloon.
Promovideo’s worden geëxporteerd als standaard MP4-bestanden, klaar om te delen op websites, sociale platforms, e-mailcampagnes en advertenties.
