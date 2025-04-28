Live Portretvideogenerator vanuit een Enkele Foto

Zet elke stilstaande afbeelding om in een levendig portretvideo met behulp van HeyGen's AI-videogenerator. Upload één foto en genereer realistische gezichtsbewegingen, lipsynchronisatie en expressie door middel van AI, zonder camera's, acteurs of videoproductie.

-Video's gegenereerd
-Avatars gegenereerd
-Video's vertaald
's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Trainings- en introductievideo's

Trainings- en introductievideo's

Traditionele trainingsvideo's vereisen presentatoren en opnametijd. Live portretvideo's zetten documenten en scripts om in op mensen gerichte trainingsinhoud zonder te filmen.

Bedrijfscommunicatie

Bedrijfscommunicatie

Leiders kunnen updates communiceren zonder voor de camera te verschijnen. Live portretten brengen boodschappen duidelijk over terwijl ze een professionele, persoonlijke aanwezigheid behouden.

Educatieve uitlegvideo's

Educatieve uitlegvideo's

Statische leermaterialen verminderen de betrokkenheid. Live portretvideo's brengen de lessen tot leven, waardoor leerlingen informatie beter onthouden door visuele en verbale aanwijzingen.

Gepersonaliseerde videoboodschappen

Gepersonaliseerde videoboodschappen

Creëer gepersonaliseerde begroetingen, aankondigingen of outreach met behulp van levende portretten die uw boodschap animeren. Genereer schaalbare videocommunicatie zonder individuele berichten op te nemen.

Historische en archiefinhoud

Historische en archiefinhoud

Breng archieffoto's tot leven voor musea, onderwijs of verhalen vertellen door middel van prachtige live portretanimatie. Live portretten voegen beweging en stem toe met respect voor de originele beelden.

Wereldwijde inhoudslokalisatie

Wereldwijde inhoudslokalisatie

Het lokaliseren van gefilmde inhoud is kostbaar. Live portretvideo's kunnen snel worden vertaald en opnieuw gegenereerd, waarbij de visuele identiteit over verschillende regio's consistent blijft.

Waarom HeyGen de beste live portretvideogenerator is

HeyGen maakt het creëren van live portretten eenvoudig, snel en klaar voor productie. Door foto's om te zetten in expressieve video's, creëren teams mensgerichte content zonder opnames, opnieuw opnemen of ingewikkelde animatieprocessen.

Eén foto direct naar video

Maak een levend portret van een enkele afbeelding. Geen opnames, geen voorbereiding. AI genereert natuurlijke hoofdbewegingen, uitdrukkingen en spraak die aansluiten op uw script of audio, waardoor de algehele portretbeleving wordt versterkt.

Realistische gezichtsanimatie

Live portretvideo's bevatten nauwkeurige lipsynchronisatie, oogbeweging en timing van uitdrukkingen, wat geloofwaardige resultaten oplevert die geschikt zijn voor zakelijk, educatief en communicatief gebruik.

Schaalbare inhoudscreatie

Genereer en update live portretten op grote schaal. Bewerk tekst of audio en regenereer video zonder opnieuw te animeren of assets te herbouwen, met gebruik van AI voor verbeterde portretanimatie.

Foto-naar-video gezichtsanimatie

Upload een portret en genereer een levendig portretvideo met natuurlijke gezichtsbewegingen. HeyGen animeert hoofdbewegingen, uitdrukkingen en mondstanden om overeen te komen met spraak terwijl de identiteit van de originele foto behouden blijft.

afbeelding naar video

Script- of audiogestuurde beweging

Maak live portretvideo's met tekst naar video of geüploade audio. AI synchroniseert gezichtsanimatie en lipsynchronisatie nauwkeurig met de gesproken inhoud voor een duidelijke, geloofwaardige presentatie.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface toont tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Ondersteuning voor meerdere gezichten en afbeeldingen

Animeer meerdere gezichten over verschillende afbeeldingen terwijl visuele consistentie behouden blijft. Live portretgeneratie werkt over uiteenlopende fotostijlen en beeldverhoudingen zonder handmatig naaiwerk.

Stemklonen

Meertalige live portretuitvoer

Vertaal scripts en genereer live portretvideo's in meer dan 175 talen. Videotranslatie behoudt gezichtsbewegingen en lipsynchronisatie, waardoor gelokaliseerde inhoud vanuit een enkele foto mogelijk is.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
Hoe het werkt

Hoe de Live Portret Video Generator te gebruiken

Maak levendige portretvideo's via een eenvoudige workflow van vier stappen die een foto omzetten in expressieve video-animaties.

Stap 1

Upload een portret

Kies een duidelijke foto met een zichtbaar gezicht. HeyGen bereidt de afbeelding automatisch voor op live portretanimatie, wat zorgt voor een naadloze integratie.

Stap 2

Voeg tekst of audio toe

Plak uw script of upload audio. Het systeem analyseert spraakpatronen en timing om gezichtsbewegingen voor te bereiden.

Stap 3

Bezorging aanpassen

Pas taal, stemstijl, ondertiteling en achtergrond aan. Voer branding door om aan te sluiten bij uw gebruikssituatie.

Stap 4

Genereer de video

HeyGen genereert de live portretvideo met gesynchroniseerde beweging, stem en lipsynchronisatie, klaar om te downloaden of te delen.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat is een levend portret?

Een live portret is een door AI gegenereerde video die is gemaakt van een enkele foto. Het beeld wordt geanimeerd met gezichtsbewegingen, uitdrukkingen en lipsynchronisatie om een realistische sprekende video te produceren.

Hoe realistisch zijn live portretvideo's?

HeyGen produceert natuurlijk ogende gezichtsanimaties met nauwkeurige timing en expressie. De resultaten zijn geschikt voor professionele training, communicatie en educatief gebruik, vooral met live portrettechnologie.

Heb ik video-opnameapparatuur nodig?

Nee. Live portretvideo's worden gemaakt van foto's en tekst of audio, wat de communicatie dynamischer maakt. Er zijn geen camera's, microfoons of studio's nodig.

Kan ik mijn eigen stem of tekst gebruiken?

Ja. U kunt audio uploaden of tekst naar video gebruiken. HeyGen synchroniseert automatisch de gezichtsbewegingen met de gesproken inhoud, waardoor de ervaring met het levende portret wordt verbeterd.

Kunnen levende portretten in verschillende talen worden gemaakt?

Ja. HeyGen ondersteunt meertalige videoproductie en de functie voor videotranslatie, waardoor live portretten in meer dan 175 talen kunnen spreken.

Kan ik een live portretvideo bijwerken?

Ja. Bewerk het script of de audio en genereer de video opnieuw. Het is niet nodig om opnieuw te animeren of een nieuwe foto te uploaden.

Is mijn foto veilig?

HeyGen volgt bedrijfsklare beveiligingspraktijken. Geüploade afbeeldingen en gegenereerde video's blijven privé en onder uw controle.

Wat zijn de beste methoden voor live portretvideo's?

Gebruik duidelijke, naar voren gerichte foto's en bondige scripts. Korte, gefocuste berichten leveren de meest natuurlijke en boeiende live portretresultaten op, waarmee de aandacht van de kijker het beste wordt vastgehouden.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

