Zet elke stilstaande afbeelding om in een levendig portretvideo met behulp van HeyGen's AI-videogenerator. Upload één foto en genereer realistische gezichtsbewegingen, lipsynchronisatie en expressie door middel van AI, zonder camera's, acteurs of videoproductie.
Traditionele trainingsvideo's vereisen presentatoren en opnametijd. Live portretvideo's zetten documenten en scripts om in op mensen gerichte trainingsinhoud zonder te filmen.
Leiders kunnen updates communiceren zonder voor de camera te verschijnen. Live portretten brengen boodschappen duidelijk over terwijl ze een professionele, persoonlijke aanwezigheid behouden.
Statische leermaterialen verminderen de betrokkenheid. Live portretvideo's brengen de lessen tot leven, waardoor leerlingen informatie beter onthouden door visuele en verbale aanwijzingen.
Creëer gepersonaliseerde begroetingen, aankondigingen of outreach met behulp van levende portretten die uw boodschap animeren. Genereer schaalbare videocommunicatie zonder individuele berichten op te nemen.
Breng archieffoto's tot leven voor musea, onderwijs of verhalen vertellen door middel van prachtige live portretanimatie. Live portretten voegen beweging en stem toe met respect voor de originele beelden.
Het lokaliseren van gefilmde inhoud is kostbaar. Live portretvideo's kunnen snel worden vertaald en opnieuw gegenereerd, waarbij de visuele identiteit over verschillende regio's consistent blijft.
Waarom HeyGen de beste live portretvideogenerator is
HeyGen maakt het creëren van live portretten eenvoudig, snel en klaar voor productie. Door foto's om te zetten in expressieve video's, creëren teams mensgerichte content zonder opnames, opnieuw opnemen of ingewikkelde animatieprocessen.
Maak een levend portret van een enkele afbeelding. Geen opnames, geen voorbereiding. AI genereert natuurlijke hoofdbewegingen, uitdrukkingen en spraak die aansluiten op uw script of audio, waardoor de algehele portretbeleving wordt versterkt.
Live portretvideo's bevatten nauwkeurige lipsynchronisatie, oogbeweging en timing van uitdrukkingen, wat geloofwaardige resultaten oplevert die geschikt zijn voor zakelijk, educatief en communicatief gebruik.
Genereer en update live portretten op grote schaal. Bewerk tekst of audio en regenereer video zonder opnieuw te animeren of assets te herbouwen, met gebruik van AI voor verbeterde portretanimatie.
Foto-naar-video gezichtsanimatie
Upload een portret en genereer een levendig portretvideo met natuurlijke gezichtsbewegingen. HeyGen animeert hoofdbewegingen, uitdrukkingen en mondstanden om overeen te komen met spraak terwijl de identiteit van de originele foto behouden blijft.
Script- of audiogestuurde beweging
Maak live portretvideo's met tekst naar video of geüploade audio. AI synchroniseert gezichtsanimatie en lipsynchronisatie nauwkeurig met de gesproken inhoud voor een duidelijke, geloofwaardige presentatie.
Ondersteuning voor meerdere gezichten en afbeeldingen
Animeer meerdere gezichten over verschillende afbeeldingen terwijl visuele consistentie behouden blijft. Live portretgeneratie werkt over uiteenlopende fotostijlen en beeldverhoudingen zonder handmatig naaiwerk.
Meertalige live portretuitvoer
Vertaal scripts en genereer live portretvideo's in meer dan 175 talen. Videotranslatie behoudt gezichtsbewegingen en lipsynchronisatie, waardoor gelokaliseerde inhoud vanuit een enkele foto mogelijk is.
Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.
Hoe de Live Portret Video Generator te gebruiken
Maak levendige portretvideo's via een eenvoudige workflow van vier stappen die een foto omzetten in expressieve video-animaties.
Kies een duidelijke foto met een zichtbaar gezicht. HeyGen bereidt de afbeelding automatisch voor op live portretanimatie, wat zorgt voor een naadloze integratie.
Plak uw script of upload audio. Het systeem analyseert spraakpatronen en timing om gezichtsbewegingen voor te bereiden.
Pas taal, stemstijl, ondertiteling en achtergrond aan. Voer branding door om aan te sluiten bij uw gebruikssituatie.
HeyGen genereert de live portretvideo met gesynchroniseerde beweging, stem en lipsynchronisatie, klaar om te downloaden of te delen.
Een live portret is een door AI gegenereerde video die is gemaakt van een enkele foto. Het beeld wordt geanimeerd met gezichtsbewegingen, uitdrukkingen en lipsynchronisatie om een realistische sprekende video te produceren.
HeyGen produceert natuurlijk ogende gezichtsanimaties met nauwkeurige timing en expressie. De resultaten zijn geschikt voor professionele training, communicatie en educatief gebruik, vooral met live portrettechnologie.
Nee. Live portretvideo's worden gemaakt van foto's en tekst of audio, wat de communicatie dynamischer maakt. Er zijn geen camera's, microfoons of studio's nodig.
Ja. U kunt audio uploaden of tekst naar video gebruiken. HeyGen synchroniseert automatisch de gezichtsbewegingen met de gesproken inhoud, waardoor de ervaring met het levende portret wordt verbeterd.
Ja. HeyGen ondersteunt meertalige videoproductie en de functie voor videotranslatie, waardoor live portretten in meer dan 175 talen kunnen spreken.
Ja. Bewerk het script of de audio en genereer de video opnieuw. Het is niet nodig om opnieuw te animeren of een nieuwe foto te uploaden.
HeyGen volgt bedrijfsklare beveiligingspraktijken. Geüploade afbeeldingen en gegenereerde video's blijven privé en onder uw controle.
Gebruik duidelijke, naar voren gerichte foto's en bondige scripts. Korte, gefocuste berichten leveren de meest natuurlijke en boeiende live portretresultaten op, waarmee de aandacht van de kijker het beste wordt vastgehouden.
