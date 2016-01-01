HeyGen’s Audio Speed Changer stelt je in staat de afspeelsnelheid aan te passen terwijl het geluid helder en natuurlijk blijft. Je kunt audio versnellen of vertragen voor podcasts, video's of muziekoefeningen direct in je browser zonder dat er downloads nodig zijn.

Gebruik de intuïtieve snelheidsregelaar om de afspeelsnelheid nauwkeurig af te stellen voor leren, beoordelen of creatieve projecten. De AI behoudt automatisch de toonhoogte en klankkleur zodat elk woord, elke beat en noot helder blijft. Compatibel met MP3, WAV en M4A bestanden, het is een flexibel hulpmiddel voor makers, opvoeders en marketeers die precieze, professionele audiobeheersing nodig hebben.

Als je jouw bewerkte audio wilt synchroniseren met beelden, probeer dan de HeyGen Video Player, perfect voor het testen van de afspeelsnelheid in realtime.