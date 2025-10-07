AI-videoreclames die snel converteren

Maak hoogwaardige videoreclames met de AI-advertentiemogelijkheden van HeyGen. Genereer volledige advertentiecreaties door een productlink, een kort script of een eenvoudige briefing toe te voegen. HeyGen creëert complete video's met beeldmateriaal, tempo, beweging en audio, waardoor je sneller meer succesvolle advertenties kunt lanceren. Geen opnames, geen acteurs, geen ingewikkelde bewerkingen.

's Werelds toonaangevende bedrijven vertrouwen op HeyGen
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Probeer onze gratis afbeelding-naar-video generator

Door UGC Geïnspireerde Videoadvertenties

Maak herkenbare creator-stijl video's met AI visuals, natuurlijke timing en sociale, vriendelijke bewerkingen. Ideaal voor bewustwording en top-of-funnel campagnes.

Productdemonstratievideo's

Zet productfuncties om in duidelijke demonstratiesequenties met close-up shots, overlays en camerabewegingen. Perfect voor e-commerce en op onderwijs gerichte advertenties.

Hoogtepunten van functies

Toon één voordeel per keer in korte, boeiende video's. Deze clips doen het vaak goed in remarketing- en lanceringscampagnes.

Advertenties gebaseerd op getuigenissen en beoordelingen

Gebruik klantcitaten of recensiefragmenten om vertrouwen op te bouwen. HeyGen voegt ondertitels, audio en beelden toe die de boodschap duidelijk houden.

Advertenties in kort formaat gebaseerd op hooks

Maak snel video's die zich richten op één sterk idee of vraag met behulp van de AI-tool. Ideaal voor TikTok, YouTube Shorts en Instagram Reels.

Gelokaliseerde advertentievarianten

Vertaal en herschep advertenties voor een wereldwijd publiek met de videovertaler functie. Werk de voice-over, tekst op het scherm en visuele details bij terwijl de merkboodschap consistent blijft.

Waarom kiezen voor HeyGen voor AI-videoreclames

HeyGen helpt marketingteams, merken en makers om snel te handelen terwijl de kwaliteit hoog blijft. Elk hulpmiddel ondersteunt herhaalbare productie, duidelijke communicatie en schaalbare tests zodat je snel kunt leren en verbeteren.

Maak advertenties gericht op resultaat

HeyGen produceert video's die de aandacht trekken en kijkers betrokken houden. Scripts, visuals en tempo worden aangepast aan het gedrag van het platform, om je te helpen bij het stimuleren van conversies. Genereer meerdere concepten om hooks te testen en te ontdekken wat het beste werkt.

Creatieve productie gemakkelijk opschalen

Maak veel versies van uw advertentie zonder opnames of heropnames. Zet een URL, productafbeeldingen of een geschreven idee om in schone, publicatieklare video's. Werk taal, ondertitels en lay-out bij om binnen enkele minuten nieuwe variaties te lanceren.

Ondersteun datagestuurd testen

HeyGen creëert consistente, makkelijk te vergelijken videovarianten. Exporteer ze in platformvriendelijke formaten om gestructureerde tests uit te voeren. Je kunt snel inzichten verzamelen en extra inzetten op de stijlen en boodschappen die het beste presteren.

Link naar Video Creatie

Plak een link van een product of landingspagina en ontvang direct een reeks videoconcepten. HeyGen scant de pagina om belangrijke details te identificeren en zet deze om in scènes, aandachtstrekkers en visuele ideeën. Je kunt deze concepten gemakkelijk verfijnen of meer variaties genereren.

Url naar videoadvertenties

Slimme Visuele Generatie

Creëer scènes en overgangen met natuurlijke beweging door de stijl te beschrijven die je wilt. HeyGen creëert camerabewegingen, belichting en composities die bij je boodschap passen. Je krijgt schone, platformklare visuals zonder handmatige bewerking.

Een smartphone die een donkere TikTok-app-interface weergeeft tegen een levendige achtergrond van stralende roze en blauwe neonlichten.

Batch Variantenbouwer

Produceer in één keer meerdere advertentieversies door middel van aanpassingen aan hooks, call-to-actions, visuals of tempo met de AI-tool. Batchexport organiseert alle bestanden met duidelijke namen zodat uw team ze kan uploaden en testen zonder extra stappen. Dit helpt teams om het testen soepel op te schalen.

Meerdere advertentieversies

Automatische Lokalisatietools

Vertaal scripts, voice-overs en tekst op het scherm voor nieuwe markten in enkele minuten. HeyGen bouwt elke versie opnieuw op met consistente visuals en timing, wat zorgt voor hoogwaardige UGC-advertenties. Dit maakt wereldwijde distributie eenvoudig voor merken en bureaus.

motion graphics foto's naar video

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die kwaliteit, gemak en snelheid waarderen

Ontdek hoe bedrijven zoals die van u contentcreatie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve platform voor het omzetten van afbeeldingen naar video op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om hetzelfde niveau van creativiteit in het proces te hebben als ik wanneer het gaat om visuele vertelmedia."

Steve Sowrey, Leermedia Ontwerper
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden die ik elke week deed. Plotseling realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het kon opsturen, en nooit meer voor een camera hoefde te verschijnen."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik geweldig vind aan HeyGen is dat ik niet langer nee hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Hoe het werkt

Hoe de AI Videoadvertentiegenerator te gebruiken

HeyGen biedt je een duidelijke workflow die je helpt om ideeën snel om te zetten in advertenties, zelfs als je geen ervaring hebt met videobewerking.

Stap 1

Begin met een korte beschrijving of product-URL

Deel je doel of plak een productpagina. HeyGen identificeert de belangrijkste boodschappen en bereidt een eerste concept voor.

Stap 2

Kies stijlen en visuele richting

Kies een formaat, tempo en creatieve stijl. Selecteer de beeldverhouding die past bij uw platform.

Stap 3

Genereer advertentievarianten

Bekijk meerdere concepten met verschillende aandachtstrekkers en lay-outs. Maak snel wijzigingen of genereer nieuwe opties indien nodig.

Stap 4

Exporteren en starten

Download MP4-versies of exporteer batches voor multikanaaltests. Upload naar je advertentiebeheerder en optimaliseer op basis van de resultaten.

Een Apple iMac toont een gegevensdashboard met grafieken en statistieken, een toetsenbord, smartphone en mok op een houten bureau.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat zijn AI-videoreclames?

AI-videoreclames zijn marketingvideo's die gecreëerd zijn met kunstmatige intelligentie. Ze automatiseren visuals, tempo en vertelling zodat teams sneller meer creatieve content kunnen produceren en meer ideeën kunnen testen.


Moet ik iets filmen om HeyGen's videoreclamemaker te gebruiken?

Nee. HeyGen gebruikt uw productlinks om boeiende advertenties met AI te genereren. tekst naar video, of afbeelding naar video hulpmiddelen om volledige videoadvertenties te maken. U kunt assets uploaden als u wilt, maar het is nooit nodig om beeldmateriaal op te nemen.

Kan HeyGen advertenties maken voor verschillende platformen?

Ja, je kunt advertenties maken met AI. Kies voor verticale, vierkante of horizontale formaten. Elke versie is geoptimaliseerd voor plaatsing op TikTok, Instagram, YouTube en andere platforms.

Ondersteunt HeyGen lokalisatie voor advertenties?

Ja. HeyGen kan scripts vertalen, ondertiteling bijwerken en vertellingen in nieuwe talen herscheppen. Dit helpt je om snel advertenties in nieuwe markten te lanceren.

Kan ik mijn eigen merkmaterialen uploaden naar de AI-tool?

Ja. U kunt logo's, productafbeeldingen, merkkleuren, audio en andere creatieve middelen uploaden. HeyGen gebruikt ze om uw advertenties merkgetrouw te houden.

Werkt HeyGen ook voor de productie van advertenties op grote schaal?

Ja. De batch builder en snelle generatie stellen teams in staat om in één sessie veel advertentievarianten te maken, wat intensieve testcycli ondersteunt.

Welke exportformaten zijn beschikbaar?

De meeste gebruikers exporteren MP4-bestanden in verschillende resoluties. Batchexport zorgt ervoor dat bestanden georganiseerd blijven voor het uploaden van campagnes.

Kan ik advertenties maken vanuit een script in plaats van een URL met de videoreclamemaker?

Ja. Plak je script om een video te genereren met scènes, vertelling en lay-outs. Je kunt de timing en visuals gemakkelijk bijwerken.

Hoe lang duurt het om een advertentie te genereren?

De meeste video's zijn binnen enkele minuten klaar, dankzij de efficiëntie van de AI-tool. Langere of complexere video's kunnen iets meer tijd in beslag nemen, maar het hele proces is nog steeds erg snel.

Ben ik eigenaar van de advertenties die in HeyGen zijn gemaakt?

Ja. U bezit de rechten van alle video's die u maakt. Zorg ervoor dat u toestemming heeft om eventuele assets van derden te gebruiken die u uploadt voor uw UGC-advertenties.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Begin met creëren met HeyGen

Zet uw ideeën om in professionele video's met behulp van AI.

