Stap 1 Beschrijf uw idee of upload een referentie Voer een tekstprompt in, plak een kort script, of upload een afbeelding die de sfeer voor je video-creatie weergeeft. HeyGen gebruikt dit om een scèneoverzicht en visuele richting voor te stellen die je concept weerspiegelt.

Stap 2 Kies stijl, formaat en duur Kies een artistieke stijl, stel je beeldverhouding in en kies hoe lang je wilt dat de video duurt. Dit bereidt het canvas voor op sociale clips, achtergrondlussen of langere narratieve stukken.

Stap 3 Verfijn scènes, beweging en audio Bekijk elke scène, pas beschrijvingen aan en stem de intensiteit van de beweging af voor je AI-video. Voeg voice-over, muziek en ondertiteling toe om de kunst te verankeren in een duidelijk verhaal of stemming. Kleine aanpassingen kunnen het gevoel van het eindresultaat drastisch veranderen.