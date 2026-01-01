Willkommen zu Ihrem KI-L&D-Video-Startleitfaden

Sie möchten mehr Videoinhalte erstellen, fühlen sich aber durch begrenzte Zeit, Budget oder Produktionsressourcen ausgebremst? Damit sind Sie nicht allein. Die gute Nachricht: Mit HeyGen können Sie Videos produzieren, übersetzen und anpassen, die sogar besser aussehen als herkömmliche Produktionen – bei einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands.

Dieser Leitfaden richtet sich an Learning Professionals, Instructional Designer und Ersteller von Schulungsinhalten, die mit KI-Videos den nächsten Schritt gehen möchten. Sie erfahren, wie Sie von der Idee zum Kurs gelangen und hochwertige, skalierbare Inhalte erstellen – ganz ohne Kameras, Studios oder On‑Screen‑Talente.

Wichtigste Anwendungsfälle: Wie Learning-Profis HeyGen einsetzen

HeyGen ist mehr als nur ein Videotool. Es ist eine kreative Engine für Learning Professionals, die schnell arbeiten, Inhalte skalieren und Ergebnisse erzielen müssen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Von Kursen bis hin zu mehrsprachigen Schulungsvideos – so nutzen Learning Professionals in allen Funktionen HeyGen, um wirkungsstarke Videos in großem Umfang zu erstellen.