AI Smart Ventures, een koploper in AI-gedreven oplossingen, loopt sinds 2015 voorop in de adoptie van AI. De missie is om bedrijven te versterken en uit te rusten met de interne AI-expertise die zij nodig hebben om voorop te lopen in een technologisch gedreven wereld. Met op maat gemaakte AI-trainingen, diepgaande implementatiediensten en doordachte strategische consultancy begeleidt AI Smart Ventures organisaties bij de complexe invoering van AI binnen de bedrijfsomgeving en levert het geavanceerde AI-oplossingen.

Met divisies die zich richten op AI Smart Marketing en AI Smart Insiders, stond AI Smart Ventures voor de uitdaging om schaalbare, meertalige videocontent te produceren voor een breed en divers klantenbestand. Enterprise-klanten hadden behoefte aan snelle lokalisatie van trainingsmateriaal, maar traditionele methoden voor videoproductie waren arbeidsintensief, tijdrovend en boden niet de flexibiliteit die nodig was om aan deze eisen te voldoen.

De volgende generatie trainen in de kracht van AI-video

Om ondernemers en hun teams in staat te stellen AI-tools effectief in hun hele organisatie te gebruiken, biedt AI Smart Ventures een trainingsprogramma van 10 weken: AI Smart Insiders. Vanwege het gebruiksgemak, de kwaliteit van de avatars en de veelzijdigheid wordt HeyGen uitgelicht als een van de drie essentiële AI-videotools.

“Wij geven praktijkgerichte AI-training over hoe je AI breed binnen het bedrijf inzet, en daarna geven we verdiepende trainingen over specifieke tools,” zegt Nicole Donnelly, oprichter van AI Smart Ventures. “We leren al onze cohorten binnen onze AI Smart Insiders-training hoe ze HeyGen kunnen gebruiken.”

HeyGen bood de perfecte oplossing voor AI Smart Ventures en zijn klanten door een intuïtief platform aan te bieden om meertalige video’s te maken met realistische avatars en voice-overs. Het platform integreert naadloos in de activiteiten van AI Smart Ventures, waardoor het team snel videocontent kan produceren, lokaliseren en verspreiden over verschillende platforms.

“Zó veel mensen zijn bang voor video. De feedback die we krijgen is: ‘Ik maak niet graag video-opnames, want ik ben me erg bewust van mezelf,’” zei Nicole. “Nadat we de eerste op HeyGen hebben gemaakt, voelen ze zich veel beter, omdat ze niet meer zelf hoeven op te nemen en een bron hebben om nieuwe video’s te maken.”

Videovertaling voor you.com efficiënter maken

Door gebruik te maken van HeyGen heeft AI Smart Ventures nieuwe mogelijkheden ontsloten op het gebied van meertalige videoproductie, waardoor trainingen en marketingoplossingen sneller en effectiever kunnen worden ontwikkeld. Het platform van HeyGen is essentieel geworden voor de missie van AI Smart Ventures om innovatie te stimuleren en waarde te creëren voor klanten.

Gebruikt door miljoenen mensen is you.com een AI‑productiviteitsplatform dat diepgaande zoekopdrachten uitvoert, code draait, afbeeldingen genereert en tools inzet om de productiviteit te verhogen. Om het proces voor videotranscriptie en -vertaling te stroomlijnen, heeft you.com AI Smart Ventures ingeschakeld om ondernemende trainings- en how-to-video’s snel en efficiënt naar het Duits te vertalen.

“Een belangrijk onderdeel van het binnenhalen van het you.com-contract was dat we bedrijfstrainingen razendsnel naar het Duits konden vertalen. Echt heel snel. Met HeyGen kunnen we het op dezelfde dag doen dat zij hun Engelstalige trainingen maken en ze direct omzetten naar het Duits,” zei Nicole.

Levensreddende trainingen opschalen naar de rest van de wereld