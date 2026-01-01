Videotranscriptie

Hoe de president van Argentinië HeyGen gebruikte om zijn toespraak op het World Economic Forum te vertalen

SECTOR:Overig
AFDELING:Lokalisatie
LOCATIE:🌍 Cologny, Zwitserland
Het World Economic Forum is de internationale organisatie voor publiek-private samenwerking en biedt een wereldwijd, onpartijdig en non-profitplatform voor betekenisvolle verbindingen tussen belanghebbenden. Tijdens het recente World Economic Forum in Davos, Zwitserland, maakte de Argentijnse president Javier Milei gebruik van HeyGen’s Video Translation om zijn toespraak in realtime te vertalen van het Spaans naar meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Mandarijn en Arabisch.

Met HeyGen kon Javier Milei zijn volledige toespraak, in zijn eigen accent en zonder nasynchronisatie, aan een wereldwijd publiek geven en zo geografische grenzen en taalbarrières doorbreken. In tegenstelling tot traditionele nasynchronisatie kan HeyGen lipbewegingen nauwkeurig synchroniseren en het accent, de stem en de toon van de spreker zonder vertraging in meer dan 175 talen nabootsen.

