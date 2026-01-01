De Würth Group is de wereldwijde marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van bevestigings- en montagematerialen. Meer dan 400 bedrijven met ruim 2.800 vestigingen en shops maken deel uit van dit wereldwijde familiebedrijf, dat afkomstig is uit het Duitse Künzelsau. De bedrijfscultuur van Würth wordt gekenmerkt door waarden als openheid, dankbaarheid, respect, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, bescheidenheid en nederigheid. Deze waarden vormen de hoekstenen van het succes van Würth en de basis voor alle samenwerking.

Met 88.000 medewerkers verspreid over meer dan 80 landen werkt Würth met meertalige teams met uiteenlopende operationele behoeften. Om communicatie- en trainingskloofen te overbruggen, had Würth een oplossing nodig die de communicatieprocessen kon stroomlijnen en tegelijk kosteneffectief en efficiënt was. Dat is wat Würth naar HeyGen heeft geleid.

Communiceren met een wereldwijde beroepsbevolking

Als een wereldwijd familiebedrijf stond Würth voor de uitdaging om consistente en effectieve communicatie binnen zijn multinationale personeelsbestand te waarborgen. Leidinggevenden—waaronder de CEO en de raden van bestuur—moesten updates en strategische initiatieven in meerdere talen delen om medewerkers in regio’s als APAC, Europa en Noord- en Zuid-Amerika te bereiken. De bestaande processen waren afhankelijk van dure, in de studio geproduceerde voice-overs of onvolmaakte ondertiteloplossingen, die noch schaalbaar noch kostenefficiënt waren.

“We hadden behoorlijk behoefte aan een tool als HeyGen, want als je bijvoorbeeld executive vice president bent in de regio Azië-Pacific, ben je verantwoordelijk voor onze bedrijven in Japan, Maleisië, Indonesië en Cambodja,” aldus Andreas Henschel, groepsleider Corporate Communications bij Würth.

Deze uitdagingen werden nog groter door inefficiënties in kosten en tijd. Traditionele methoden voor videoproductie, waaronder transcriptie, vertaling en ondertiteling, vergden veel middelen. Het maken van voice-overs in externe studio’s kost tussen de €800 en €1.200 voor 10 minuten audio, afhankelijk van de gewenste taal.

“Wanneer stemacteurs te duur waren voor een individueel project, probeerden we ondertiteling in verschillende talen toe te voegen aan de Engelse versie,” zei Andreas. “Dat was geen afdoende oplossing en het was nog steeds behoorlijk duur, omdat mensen die geen Engels begrijpen nog steeds moeite zouden hebben met een Engelse video met alleen ondertiteling in hun eigen taal.”

HeyGen implementeren en gebruiksscenario’s uitbreiden