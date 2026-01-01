De Würth Group is de wereldwijde marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van bevestigings- en montagematerialen. Meer dan 400 bedrijven met ruim 2.800 vestigingen en shops maken deel uit van dit wereldwijde familiebedrijf, dat afkomstig is uit het Duitse Künzelsau. De bedrijfscultuur van Würth wordt gekenmerkt door waarden als openheid, dankbaarheid, respect, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, bescheidenheid en nederigheid. Deze waarden vormen de hoekstenen van het succes van Würth en de basis voor alle samenwerking.
Met 88.000 medewerkers verspreid over meer dan 80 landen werkt Würth met meertalige teams met uiteenlopende operationele behoeften. Om communicatie- en trainingskloofen te overbruggen, had Würth een oplossing nodig die de communicatieprocessen kon stroomlijnen en tegelijk kosteneffectief en efficiënt was. Dat is wat Würth naar HeyGen heeft geleid.
Communiceren met een wereldwijde beroepsbevolking
Als een wereldwijd familiebedrijf stond Würth voor de uitdaging om consistente en effectieve communicatie binnen zijn multinationale personeelsbestand te waarborgen. Leidinggevenden—waaronder de CEO en de raden van bestuur—moesten updates en strategische initiatieven in meerdere talen delen om medewerkers in regio’s als APAC, Europa en Noord- en Zuid-Amerika te bereiken. De bestaande processen waren afhankelijk van dure, in de studio geproduceerde voice-overs of onvolmaakte ondertiteloplossingen, die noch schaalbaar noch kostenefficiënt waren.
“We hadden behoorlijk behoefte aan een tool als HeyGen, want als je bijvoorbeeld executive vice president bent in de regio Azië-Pacific, ben je verantwoordelijk voor onze bedrijven in Japan, Maleisië, Indonesië en Cambodja,” aldus Andreas Henschel, groepsleider Corporate Communications bij Würth.
Deze uitdagingen werden nog groter door inefficiënties in kosten en tijd. Traditionele methoden voor videoproductie, waaronder transcriptie, vertaling en ondertiteling, vergden veel middelen. Het maken van voice-overs in externe studio’s kost tussen de €800 en €1.200 voor 10 minuten audio, afhankelijk van de gewenste taal.
“Wanneer stemacteurs te duur waren voor een individueel project, probeerden we ondertiteling in verschillende talen toe te voegen aan de Engelse versie,” zei Andreas. “Dat was geen afdoende oplossing en het was nog steeds behoorlijk duur, omdat mensen die geen Engels begrijpen nog steeds moeite zouden hebben met een Engelse video met alleen ondertiteling in hun eigen taal.”
HeyGen implementeren en gebruiksscenario’s uitbreiden
HeyGen stelde Würth in staat om moeiteloos meertalige video’s te produceren. Regionale Executive Vice Presidents gebruiken HeyGen om maandelijkse updates te maken in wel 10 talen, zodat teams in Azië-Pacific, Europa en Noord- en Zuid-Amerika tijdige en gelokaliseerde berichten ontvangen. Deze video’s worden gedeeld via de intranetsystemen van Würth, die de inhoud automatisch afstemmen op de voorkeurstaalinstellingen van gebruikers, wat de toegankelijkheid en betrokkenheid vergroot.
“De videotranslatiefunctie en de gebruiksvriendelijkheid van de interface zijn zo goed vergeleken met concurrenten. HeyGen is zonder alternatief,” zei Andreas.
Würth vond nog een toepassingsgebied voor HeyGen: het trainen van teams in zijn complexe producten. Met een divers portfolio, waaronder industriële gereedschappen en elektronische componenten, had Würth meertalige trainingsmaterialen nodig voor zowel interne teams als klanten. Taalbarrières beperkten echter de effectiviteit van de trainingssessies, zowel op afstand als op locatie.
“Omdat we een wereldwijd verkoopteam hebben dat moet worden getraind in de verkooppunten en de werking van het merendeel van onze producten, hadden we een probleem om de kennis over te dragen van onze R&D-afdelingen naar ons productmanagement en vervolgens naar ons wereldwijde verkoopteam,” zei Andreas.
Nu kunnen teams workshops opnemen in hun eigen taal, en HeyGen vertaalt deze en produceert verzorgde video’s in meerdere talen. Dankzij deze mogelijkheid kunnen teams specifieke segmenten naadloos bijwerken zonder volledige video’s opnieuw op te nemen, waardoor de benodigde tijd en middelen aanzienlijk worden verminderd en de nauwkeurigheid van de content gewaarborgd blijft.
“Het mooiste eraan is dat je, zelfs als je een fout maakt, bijvoorbeeld over een woord struikelt, het heel eenvoudig kunt aanpassen in HeyGen,” zei Andreas. “Als er een productupdate is, kun je die wijzigen zonder de hele video opnieuw op te nemen. Dat is iets wat onze trainers ontdekken als een enorme troef.”
Een bedrijf worden dat video centraal stelt
De adoptie van HeyGen verandert de manier waarop de Würth Group communiceert en haar wereldwijde personeel traint, en verschuift het bedrijf van schriftelijke naar videogerichte communicatie.
- Kostenbesparing: Door traditionele studio-voice-overs te vervangen door de AI-vertaalfunctionaliteit van HeyGen, realiseerde Würth een kostenbesparing van 80%. Het produceren van presentaties voor het management kost nu aanzienlijk minder, waardoor het bedrijf zijn middelen strategischer kan inzetten.
- Tijdsefficiëntie: HeyGen heeft de benodigde tijd voor videoproductie gehalveerd. Een recente presentatie van 65 minuten van de CEO en de eigenaar van het bedrijf, vertaald in acht talen, werd in vier werkdagen voltooid—een proces dat traditioneel minstens acht dagen zou hebben gekost.
- Verbeterde toegankelijkheid: Met video’s die beschikbaar zijn in maximaal 10 talen, werd de communicatie van Würth inclusiever en effectiever. Medewerkers konden content bekijken die was afgestemd op hun taalvoorkeuren, wat de betrokkenheid en het begrip vergrootte.
- Verbeterde gebruiksvriendelijkheid: De intuïtieve interface van HeyGen verkortte de inwerktijd in vergelijking met traditionele e-learning- of videobewerkingstools. Medewerkers konden het gebruik van de tool in slechts 45 minuten onder de knie krijgen, waardoor teams in de wereldwijde kantoren van Würth de technologie moeiteloos konden omarmen.
“HeyGen heeft de manier waarop we videocontent maken volledig veranderd en ons geholpen om video als communicatiemiddel in te zetten,” zei Andreas. “Het heeft communicatie veel toegankelijker en veel persoonlijker gemaakt.”