De uitdaging

Een belangrijk onderdeel van trivago’s marketingstrategie is gericht op het maken van gerichte tv‑reclames.

De teams van Jean en João werken nauw samen aan deze projecten, van het eerste concept tot en met de productie en de definitieve versie. Hoewel ze in het verleden met productiebedrijven hebben samengewerkt, doen ze het meeste werk nu intern.

Hun teams stonden voor een grote uitdaging: een tijd- en kostenefficiënte manier vinden om advertenties te lokaliseren voor 30 markten, elk met verschillende talen en dialecten.

Om dat te doen, moesten ze één persoon vinden die meerdere talen sprak en aantrekkelijk was voor elke afzonderlijke markt. Dit proces vereiste kostbaar en tijdrovend onderzoek en veel tijd in de postproductie om de kleinste details van hun accenten te bewerken, wat de totale kosten verhoogde. Ondanks het gebruik van voice-overeffecten wist het eindproduct de boodschap die trivago voor ogen had niet effectief over te brengen.

Ze wilden één persoon behouden als het gezicht van het merk trivago in alle talen en hadden een platform nodig dat dit langdurige proces zou vereenvoudigen.

Na het testen van meerdere generatieve AI-platforms ontdekte trivago HeyGen.

De oplossing

Door gebruik te maken van HeyGen’s technologie liet het trivago-team het kostbare plan varen om één enkele acteur te zoeken die aan al hun niche- en atypische eisen kon voldoen. In plaats daarvan vond trivago een alles-in-één softwareoplossing die alles bood wat ze nodig hadden en meer.

In het begin kregen de teams te maken met een vaste deadline voor de commerciële oplevering, die niet kon worden uitgesteld zonder extra tijds- en financiële kosten te maken. Vertrouwend op HeyGen’s vermogen om de productie te beheren, besloot trivago de technologie voor het eerst te gebruiken.

Het HeyGen-team bleek zeer responsief en wist alle noodzakelijke wijzigingen vakkundig te prioriteren, waarbij het succesvol met verschillende tijdzones omging en tijdige inzendingen mogelijk maakte.

Ondanks talrijke aanpassingen tijdens de productie en een extreem krappe planning, besloot het trivago-team in zee te gaan met HeyGen, en dat pakte zeer succesvol uit.

De resultaten

“We hebben tests gedaan met andere bedrijven en HeyGen kwam qua kwaliteit er altijd als beste uit. We waren vanaf het begin heel transparant naar hun team, omdat we in een situatie met hoog risico en hoge beloning zaten, waarin we dit voor het eerst deden en echt op hen vertrouwden, en dat heeft zich volledig uitbetaald,” zei João.

Na minder dan een jaar gebruik van HeyGen zijn de effecten op zowel kosten als tijd aanzienlijk geweest.

De technologie heeft de nabewerkingstijd gehalveerd en bespaart teams gemiddeld een indrukwekkende 3 à 4 maanden.

Advertenties zijn binnen drie maanden met succes gelokaliseerd voor 15 locaties—een prestatie die zonder HeyGen niet mogelijk was geweest.

Gebruikmaken van HeyGen’s tekst-naar-spraakfunctie

Tekst-naar-spraak stelt trivago in staat om content snel te lokaliseren voor doelmarkten over de hele wereld.

In minder dan een jaar gebruik te hebben gemaakt van HeyGen, heeft trivago tv-reclames verzameld in 30 regio's.