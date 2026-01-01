Sinds 1921, Komatsu heeft ons fysieke wereldbeeld veranderd als een toonaangevende wereldwijde Original Equipment Manufacturer (OEM) die apparatuur levert voor de bouw-, mijnbouw- en bosbouwsector. Met wortels die meer dan een eeuw teruggaan tot Komatsu Iron Works in het landelijke Japan, is Komatsu uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met meer dan 65.000 medewerkers en een robuust netwerk van 211 distributeurs in 151 landen.

De reis van Komatsu wordt gekenmerkt door een diepgewortelde toewijding aan partnerschap en innovatie, die zij zien als essentieel om de uiteenlopende uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Tegenwoordig maken zij gebruik van de AI-technologie van HeyGen om hun diverse teams over de hele wereld beter met elkaar te verbinden en hun samenwerkingscultuur verder te versterken.

Uitdagingen bij het vinden van een boeiende vorm om kennisoverdracht te waarborgen

Actief in de maakindustrie biedt Komatsu een uitgebreid productassortiment, waaronder graafmachines, wielladers, bulldozers en dumptrucks, en houdt het toezicht op de verplaatsing daarvan van fabriek naar distributeur en uiteindelijk naar de eindklant. Om ervoor te zorgen dat dit proces effectief verloopt, is het essentieel dat het distributienetwerk van Komatsu, dat rechtstreeks met eindklanten in contact staat, diepgaande kennis heeft van de aangeboden producten, oplossingen en diensten. Daarom is het cruciaal om het distributienetwerk uitgebreid te trainen in machine-eigenschappen, bediening en technische specificaties.

Om dit te bereiken, probeerde het learning & development (L&D)-team verschillende manieren om boeiende trainingscontent te creëren — van PowerPoint-slides met computergestuurde voice-overs tot het inhuren van externe multimediabedrijven. Elke oplossing had zijn eigen beperkingen, nog los van de hoge kosten en de aanzienlijke tijdsinvestering.

"We waren op een punt aangekomen waarop we moesten kijken of technologie ons kon helpen met de trainingsvideo’s," zegt Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events bij Komatsu Europe International N.V. Nadat ze HeyGen's AI-technologie had ontdekt via een Belgische influencer die de videotranslatiefunctie gebruikte, zag Sarah meteen hoe ze deze innovatie binnen hun processen konden toepassen.

Tanja Bogocharova, Instructional Design Specialist bij Komatsu Europe, gebruikt HeyGen om boeiende uitlegvideo’s en technische producttrainingen te maken. Daarnaast ontwikkelt ze richtlijnen en fungeert ze als superadmin voor andere ontwikkelaars van diverse Komatsu-entiteiten wereldwijd. Het platform stelt haar team in staat om bestaande content van inhoudsexperts om te zetten in overtuigende video’s met gepersonaliseerde Komatsu-avatars — waarmee de perfecte balans wordt gevonden tussen technische diepgang en een aantrekkelijke presentatie.