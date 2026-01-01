Sinds 1921, Komatsu heeft ons fysieke wereldbeeld veranderd als een toonaangevende wereldwijde Original Equipment Manufacturer (OEM) die apparatuur levert voor de bouw-, mijnbouw- en bosbouwsector. Met wortels die meer dan een eeuw teruggaan tot Komatsu Iron Works in het landelijke Japan, is Komatsu uitgegroeid tot een wereldwijd bedrijf met meer dan 65.000 medewerkers en een robuust netwerk van 211 distributeurs in 151 landen.
De reis van Komatsu wordt gekenmerkt door een diepgewortelde toewijding aan partnerschap en innovatie, die zij zien als essentieel om de uiteenlopende uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Tegenwoordig maken zij gebruik van de AI-technologie van HeyGen om hun diverse teams over de hele wereld beter met elkaar te verbinden en hun samenwerkingscultuur verder te versterken.
Uitdagingen bij het vinden van een boeiende vorm om kennisoverdracht te waarborgen
Actief in de maakindustrie biedt Komatsu een uitgebreid productassortiment, waaronder graafmachines, wielladers, bulldozers en dumptrucks, en houdt het toezicht op de verplaatsing daarvan van fabriek naar distributeur en uiteindelijk naar de eindklant. Om ervoor te zorgen dat dit proces effectief verloopt, is het essentieel dat het distributienetwerk van Komatsu, dat rechtstreeks met eindklanten in contact staat, diepgaande kennis heeft van de aangeboden producten, oplossingen en diensten. Daarom is het cruciaal om het distributienetwerk uitgebreid te trainen in machine-eigenschappen, bediening en technische specificaties.
Om dit te bereiken, probeerde het learning & development (L&D)-team verschillende manieren om boeiende trainingscontent te creëren — van PowerPoint-slides met computergestuurde voice-overs tot het inhuren van externe multimediabedrijven. Elke oplossing had zijn eigen beperkingen, nog los van de hoge kosten en de aanzienlijke tijdsinvestering.
"We waren op een punt aangekomen waarop we moesten kijken of technologie ons kon helpen met de trainingsvideo’s," zegt Sarah Munsters, Group Manager Training, Development & Events bij Komatsu Europe International N.V. Nadat ze HeyGen's AI-technologie had ontdekt via een Belgische influencer die de videotranslatiefunctie gebruikte, zag Sarah meteen hoe ze deze innovatie binnen hun processen konden toepassen.
Tanja Bogocharova, Instructional Design Specialist bij Komatsu Europe, gebruikt HeyGen om boeiende uitlegvideo’s en technische producttrainingen te maken. Daarnaast ontwikkelt ze richtlijnen en fungeert ze als superadmin voor andere ontwikkelaars van diverse Komatsu-entiteiten wereldwijd. Het platform stelt haar team in staat om bestaande content van inhoudsexperts om te zetten in overtuigende video’s met gepersonaliseerde Komatsu-avatars — waarmee de perfecte balans wordt gevonden tussen technische diepgang en een aantrekkelijke presentatie.
“We hebben zeer positieve feedback ontvangen van de cursisten. Ze vinden de inhoud makkelijk te volgen dankzij de korte, bondige uitleg van de geanimeerde avatar,” legt Tanja uit. “We zijn van eenvoudige instructievideo’s overgestapt naar professionelere video’s met zeer realistische avatars en voice-overs, waarbij we hoge kosten voor videoproductie vermijden.”
Tanja merkt ook een positief effect op bij de trainers: "We voelen het enthousiasme niet alleen bij de cursisten, maar ook bij de trainers; zij zijn dankzij HeyGen ook meer gemotiveerd om trainingsmateriaal te ontwikkelen. Al met al is het een grote stap vooruit in de ontwikkeling van ons lesmateriaal.”
Meertalige trainingsprogramma’s op schaal uitrollen met consistente kwaliteit
Het vinden van een toegankelijke manier om boeiende trainingsvideocontent te maken is de eerste stap; de volgende uitdaging is om het lesprogramma efficiënt op te schalen naar meerdere talen om aan de uiteenlopende behoeften te voldoen.
De vertaalfunctie van HeyGen was precies het juiste hulpmiddel dat Komatsu nodig had om zijn content naar verschillende talen om te zetten. De scriptgeneratiefunctie van het platform maakt direct bruikbare eerste versies op basis van website-URL's.
"In Europa bieden we onze trainingscontent doorgaans in vier talen aan: Engels, Duits, Frans en Italiaans. Meestal maken we de broncontent eerst in het Engels en dankzij de vertaalfunctie van HeyGen kunnen we met slechts een paar klikken vertaalde versies opleveren. Dat is voor ons een enorme meerwaarde," vertelt Tanja. Het nieuwe proces is efficiënter in termen van tijd en budget en stelt het team in staat één enkele bron optimaal te benutten.
Geïnspireerd door de nieuwe ontwikkeling die door Komatsu Europe werd gepresenteerd, namen andere Komatsu-entiteiten wereldwijd deze aanpak over en implementeerden zij strategisch de mogelijkheden van HeyGen in hun ontwikkelingsplan voor trainingsmateriaal.
“De vertaalfunctie levert ons wereldwijd nog meer voordelen op,” merkt Tanja op. “Zo hebben we bijvoorbeeld een ‘Understanding Human Rights Training’ ontwikkeld voor alle medewerkers binnen alle Komatsu-entiteiten, en deze training is dankzij HeyGen eenvoudig en consistent in 14 talen vertaald.”
Tegenwoordig worden de trainingsmaterialen van Komatsu over de hele wereld vertaald, van scripts voorzien en geanimeerd met behulp van HeyGen en de Komatsu Studio Avatar. Dankzij de brandingtools van HeyGen wordt een consistente stijl gewaarborgd in meerdere landen en culturen.
“Het feit dat alle trainingsvideo’s worden ingesproken door één enkele avatar met één consistente stijl, versterkt ook de merkbekendheid. Het consequente gebruik van de Komatsu Studio Avatar en een uniforme visuele stijl in alle trainingsvideo’s zorgt wereldwijd voor een herkenbare merkpresentie.”
- Tanja Bogocharova, Specialist Instructional Design
Aanzienlijk verbeterde betrokkenheid van cursisten en talloze mogelijkheden om te verkennen
De resultaten spreken voor zich. Bij Komatsu ziet het trainingsteam dat 80–90% van de kijkers nu de volledige video bekijkt, terwijl kijkers voorheen vaak na tien minuten stopten met kijken. Bovendien zijn de toetsresultaten verbeterd, wat laat zien dat medewerkers de inhoud effectiever onthouden.
“Door kennisoverdracht aantrekkelijker te maken en toegankelijk te maken in meerdere talen, is HeyGen van cruciaal belang geweest bij het versterken van ons wereldwijde netwerk. Uiteindelijk draagt dit bij aan onze merkbelofte – samen waarde creëren – met onze klanten, partners en collega’s over de hele wereld,” zegt Sarah.
“Als we naar de toekomst kijken, zijn we van plan het gebruik van HeyGen verder uit te breiden. Het marketingteam heeft er bijvoorbeeld al mee geëxperimenteerd voor initiatieven zoals een welkomstvideo voor een grote bouwbeurs. Samen met hen onderzoeken we ook de mogelijkheden om korte uitlegvideo’s te maken voor onze website en sociale media. Met HeyGen zijn de mogelijkheden enorm en blijven we ze binnen Komatsu verder verkennen,” besluit Sarah.